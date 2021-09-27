Рейтинг партій: "СН" - 26,4%, "ЄС" - 19,1%, ОПЗЖ - 12,7%, "Батьківщина" - 10,3%, "Сила і честь" - 7,7%, - опитування СОЦИСу
Українці визначилися з партіями, які підтримуватимуть на виборах до Верховної Ради. У разі проведення виборів до парламенту проходять п’ять політичних сил. У рейтингу чітко визначилися два лідери – партії "Слуга народу" та "Європейська Солідарність".
Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного центром "Социс" 16-21 вересня 2021 року, передає Цензор.НЕТ. Загалом було опитано 2000 респондентів по всій країні, за виключенням Криму та непідконтрольних українській владі частин Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки 2,4%.
Серед тих, хто буде голосувати на виборах, 26,4% підтримають партію "Слуга народу". 19,1% - проголосують за "Європейську Солідарність".
Також ще три партії долають прохідний бар’єр до парламенту: за ОПЗЖ готові голосувати 12,7%, за "Батьківщину" - 10,3%, за партію "Сила і честь" - 7,7%.
Решта політичних сил не долають 5% бар’єр для проходження в парламент.
Згідно з результатами опитування більшість українців вважають, що події в країні йдуть у неправильному напрямку. 60,8% українців вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку і лише 22,8% - вважають, що ситуація в державі складається у правильному напрямку.
Також 41,6% опитаних заявляють, що терпіти нинішнє становище в країні вже просто неможливо, а 41,5% - вважають, що жити стало важко, але можна терпіти, і лише 13% респондентів сказали, що все не так і погано в країні.
Крім цього, переважна більшість українців відчувають негативні емоції до нинішньої влади – 87,5% опитаних. Зокрема, розчарування відчувають 44,1% українців, тривогу – 15,5%, відчай – 9,1%, байдужість – 8,2%, страх – 5,5%, ненависть – 5,2%. Лише 21,3% опитаних відчувають надію по відношенню до нинішньої влади в Україні, цікавість – 5,9%, а оптимізм – 5,7%, симпатизують українській владі на сьогоднішній день – 3,4% опитаних, відчувають впевненість – 2,5%, а гордість – 1,1%.
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а зеЛые летят на дно!
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
: Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 25,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" - 14,1%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,4%, "Батькивщина" - 10,6%.
Также еще три партии преодолевают проходной барьер в парламент: за ОПЗЖ готовы голосовать 12,7%, за "Батькивщину" - 10,3%, за партию "Сила и честь" - 7,7%. Источник:
ПРОДОВЖУЄМО НАХАБНО БРЕХАТИ.
Вже навіть Зе філи прозріли від Зе клоуна і в цю ахінею з 26 % невірять
6% - це реально для Зе слуг олігархів.
"...
Рейтинг партий: "СН" - 26,4%...
...Кроме этого, подавляющее большинство украинцев испытывают негативные эмоции к нынешней власти - 87,5% опрошенных..."
Як в головах одних і тих самих людей може таке існувати одночасно?
"Проте ці надії швидко зникли, оскільки багато українців побачили, що влада не в змозі виконати вимоги протестувальників Революції на Майдані. З 2015 року довіра не перевищувала 14%", - підсумовують автори дослідження. https://www.dw.com/uk/%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%83-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96-%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/a-48008771
Состоянием на 01.09.2021 г. задолженность по зарплате и социальным выплатам военнослужащим ВСУ составляет 1,811 млрд. гривен.
В реальності люди розчарувались в клоунові. І за баригу голосувати немає сенсу - він нічим не кращий за клоуна.