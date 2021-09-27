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Рейтинг партій: "СН" - 26,4%, "ЄС" - 19,1%, ОПЗЖ - 12,7%, "Батьківщина" - 10,3%, "Сила і честь" - 7,7%, - опитування СОЦИСу

Рейтинг партій:

Українці визначилися з партіями, які підтримуватимуть на виборах до Верховної Ради. У разі проведення виборів до парламенту проходять п’ять політичних сил. У рейтингу чітко визначилися два лідери – партії "Слуга народу" та "Європейська Солідарність".

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного центром "Социс" 16-21 вересня 2021 року, передає Цензор.НЕТ. Загалом було опитано 2000 респондентів по всій країні, за виключенням Криму та непідконтрольних українській владі частин Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки 2,4%.

Серед тих, хто буде голосувати на виборах, 26,4% підтримають партію "Слуга народу". 19,1% - проголосують за "Європейську Солідарність".

Також ще три партії долають прохідний бар’єр до парламенту: за ОПЗЖ готові голосувати 12,7%, за "Батьківщину" - 10,3%, за партію "Сила і честь" - 7,7%.

Решта політичних сил не долають 5% бар’єр для проходження в парламент.

Також читайте: Рейтинг партій: "Слуга народу" - 20%, "ЄС" - 17,4%, ОПЗЖ - 11,6%, "Батьківщина" - 10,8%, - опитування КМІС

Згідно з результатами опитування більшість українців вважають, що події в країні йдуть у неправильному напрямку. 60,8% українців вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку і лише 22,8% - вважають, що ситуація в державі складається у правильному напрямку.

Також 41,6% опитаних заявляють, що терпіти нинішнє становище в країні вже просто неможливо, а 41,5% - вважають, що жити стало важко, але можна терпіти, і лише 13% респондентів сказали, що все не так і погано в країні.

Крім цього, переважна більшість українців відчувають негативні емоції до нинішньої влади – 87,5% опитаних. Зокрема, розчарування відчувають 44,1% українців, тривогу – 15,5%, відчай – 9,1%, байдужість – 8,2%, страх – 5,5%, ненависть – 5,2%. Лише 21,3% опитаних відчувають надію по відношенню до нинішньої влади в Україні, цікавість – 5,9%, а оптимізм – 5,7%, симпатизують українській владі на сьогоднішній день – 3,4% опитаних, відчувають впевненість – 2,5%, а гордість – 1,1%.

Рейтинг партій: СН - 26,4%, ЄС - 19,1%, ОПЗЖ - 12,7%, Батьківщина - 10,3%, Сила і честь - 7,7%, - опитування СОЦИСу 01
Рейтинг партій: СН - 26,4%, ЄС - 19,1%, ОПЗЖ - 12,7%, Батьківщина - 10,3%, Сила і честь - 7,7%, - опитування СОЦИСу 02
Рейтинг партій: СН - 26,4%, ЄС - 19,1%, ОПЗЖ - 12,7%, Батьківщина - 10,3%, Сила і честь - 7,7%, - опитування СОЦИСу 03

Автор: 

ВР (14949) опитування (1930) рейтинг (1650) СОЦИС (68) Батьківщина (586) Слуга народу (2811) Сила і Честь (35) Європейська Солідарність (1081) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+35
Зелень сама себе внушает,что всё отлично. Серьёзный отрыв от реальности.
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27.09.2021 16:16
+32
Жопа-Блок давно пора запретить а их верхушку расфасовать по нарам !
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27.09.2021 16:17
+29
вместе с мурлаевым!!!!!
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27.09.2021 16:17
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ЕС МОЛОДЦЫ!Дальше рейтинг будет только расти!

а зеЛые летят на дно!
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27.09.2021 18:47 Відповісти
А пока,пока по грабелькам по тем же грабелькам "мудрый" народ бежит.
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27.09.2021 18:52 Відповісти
Там є така"симпатизируют власти" 3,4%.......... ось це і є рейтинг СН а точніше "слуги д"явола"!!!!!!!
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27.09.2021 19:12 Відповісти
12,7% ватников, потенциальных коллаборантов и другой пропарашинской нечисти. Эти твари хуже зедебилов.
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27.09.2021 19:12 Відповісти
не гірше за пороховату, принаймні вони не лицемірять як сектанти сивоногого ідола)
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28.09.2021 15:38 Відповісти
При Слугах Украина погружена в хаос тотальной коррупции и безвластия. Моя история пример. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление всё же было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое коррумпированное государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 18 месяцев фальсифицирует дело. - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной бредовой экспертизой, где "эксперты", вопреки всей медицинской науке, написали, что 80-ти летний инвалид может 2 недели, без обращения к врачам, бегать по городу с переломом основания черепа, как ни в чём не бывало.- Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом в пользу преступника и следствия. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .

Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637

А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637

Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933

, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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27.09.2021 19:27 Відповісти
Опрос проводили среди сторонников зелени? П.С Печально что у жопоблрка почти 13 процентов поддержка...
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27.09.2021 20:17 Відповісти
Від самого початку, близько 24% населення України ідея її незалежності була або чужа, або їм було байдуже. Подивіться результати референдуму 1 грудня 1991 року, з урахуванням явки виборців. Якась частина їх залишилася на окупованих територіях, ті, що залишилися, й складають електорат ОПЗЖ, Мураєва, Шарія, Опоблоку.
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28.09.2021 07:40 Відповісти
Инфантильний нарит всегда недоволен, но упорно голосует за зеков и клоунов, изобретая велосипед, не желая жить как нормальние люди. В итоге самая бедная страна Европи из 50 стран.
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27.09.2021 20:29 Відповісти
не помню кто-то из европейцев сказал что Украина не бедная а ОБВОРОВАННАЯ СТРАНА
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27.09.2021 20:55 Відповісти
А тут так- Результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 2 - 4 сентября 2021 года

: Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 25,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" - 14,1%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,4%, "Батькивщина" - 10,6%.
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27.09.2021 21:12 Відповісти
Этот Социс случайно не Цеголко? -который стоит на довольствии у Порошенко? Ну тогда -верю
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27.09.2021 21:33 Відповісти
на довольстви у дЕрьм ака получше небось будет, да зепил?
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27.09.2021 21:48 Відповісти
Вряд ли, бо Социс шото много слугам дал
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28.09.2021 03:16 Відповісти
рейтинг ПЕСів перебільшили мінімум вдвічи ...
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27.09.2021 22:33 Відповісти
Це ви про ПЕС - ПартіяЄрмакоСлуг? Погоджуюсь
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27.09.2021 22:52 Відповісти
А слуг втричІ
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28.09.2021 03:11 Відповісти
80 відсотків відверто негативних емоцій до влади на фоні 19 підтримки - ОЦЕ радість слугам ! Кожні 8 чоловік лупитиме слугу , а двоє захищатиме?
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27.09.2021 22:41 Відповісти
в 39,7 відсот позитивних емоцій до влади включили 14 в сумі - байдужість і цікавість
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27.09.2021 22:49 Відповісти
отака хня, малятка,хлопчики й дівчатка, ця соціологія
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27.09.2021 22:51 Відповісти
Соцису можна верить..много лет наблюдаю за их замерами, нет предвзятости..остальные рейтинговые агенства можна игнорить, там все лишь за большие бабки.....
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28.09.2021 00:34 Відповісти
Бо ти мабуть від цього агенства ))
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28.09.2021 00:41 Відповісти
совсем далекий от всяких агенств))..интересно наблюдать годами как врут и ничего им за это не бывает, и проплаты им исправно идут, мерсы и крузаки почти у каждого клерка, особенно крупняк падает на карманы накануне выборов...... ..проза жизни, однако
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28.09.2021 00:45 Відповісти
А Соціс інший ? Такі ж лайняки як і інщі агенства по соцології.
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28.09.2021 00:50 Відповісти
по моим наблюдением не такие..не знаю чем они еще кормятся, но меряют обьективно, хоть и очень редко....проследи пару тройку лет, особенно перед выборами, убедишься..
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28.09.2021 01:14 Відповісти
Легко довести що це не так - зараз людей які відкрито скажуть що голосували за Зе клоуна по пальцям можна полічити, тим паче які будуть голосувати за Зе у майбутньому. Так що ця статистика це просто макулатура.
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28.09.2021 19:45 Відповісти
Среди тех, кто будет голосовать на выборах, 26,4% поддержат партию "Слуга народа". 19,1% - проголосуют за "Европейскую Солидарность".

Также еще три партии преодолевают проходной барьер в парламент: за ОПЗЖ готовы голосовать 12,7%, за "Батькивщину" - 10,3%, за партию "Сила и честь" - 7,7%. Источник:

ПРОДОВЖУЄМО НАХАБНО БРЕХАТИ.
Вже навіть Зе філи прозріли від Зе клоуна і в цю ахінею з 26 % невірять
6% - це реально для Зе слуг олігархів.
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28.09.2021 00:40 Відповісти
просинайся, ти обісрався!
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28.09.2021 15:32 Відповісти
Дебіл з Лахти, злийся в унітаз.
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28.09.2021 19:37 Відповісти
Ти вже в унітазі Лахта ?
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29.09.2021 21:27 Відповісти
ні, я поряд , спостерігаю як ти вечеряєш з нього)
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29.09.2021 21:30 Відповісти
Лахта лайно прожуй, а потім кажи, з повним ротом не розмовляють
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29.09.2021 21:31 Відповісти
Як люди можуть голосувати за Силу і Честь? Партії немає, спікерів немає, позиції партії по ключовим питанням не має. А люди голосують чисто за вивіску! Це клініка. В країні повно і_діотіа
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28.09.2021 00:42 Відповісти
А це не клініка :

"...
Рейтинг партий: "СН" - 26,4%...

...Кроме этого, подавляющее большинство украинцев испытывают негативные эмоции к нынешней власти - 87,5% опрошенных..."

Як в головах одних і тих самих людей може таке існувати одночасно?
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28.09.2021 03:49 Відповісти
В Україні найнижчий у світі рівень довіри населення до влади - лише 9 відсотків.Про це свідчать результати https://news.gallup.com/poll/247976/world-low-ukrainians-confident-government.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_content=World-Low%25209%2525%2520of%2520Ukrainians%2520Confident%252***%2520Government дослідження аналітично-консультативної компанії Gallup за 2018 рік. За їхніми даними, для порівняння, коли президентом був Віктор Янукович, цей показник сягав 24%. Як з'ясували дослідники, відразу після обрання президентом Петра Порошенка довіру до влади в цілому відчували 24% українців, водночас дії Порошенка схвалювали 48%.

"Проте ці надії швидко зникли, оскільки багато українців побачили, що влада не в змозі виконати вимоги протестувальників Революції на Майдані. З 2015 року довіра не перевищувала 14%", - підсумовують автори дослідження. https://www.dw.com/uk/%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%83-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96-%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/a-48008771
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28.09.2021 15:36 Відповісти
Общая задолженность по зарплате и социальным выплатам медицинских работников государственной сферы в совокупности по всем субъектам административного деления на 01.09.2021 составляет 490, 24 млн. гривен


‎Состоянием на 01.09.2021 г. задолженность по зарплате и социальным выплатам военнослужащим ВСУ составляет 1,811 млрд. гривен.
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28.09.2021 03:10 Відповісти
"Дуті" всі ці рейтинги.
В реальності люди розчарувались в клоунові. І за баригу голосувати немає сенсу - він нічим не кращий за клоуна.
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28.09.2021 05:22 Відповісти
Треба за Мертвечука - так, ботику? Прапорець поміняй на свій рідний аквафреш.
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28.09.2021 07:46 Відповісти
да есть свет в конце тоннеля --- вот только тоннель ***** никак не кончается
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28.09.2021 06:29 Відповісти
"Сила и честь" это Смешко, который Ющенко отравил. Однако Кремль идет ва-банк.
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29.09.2021 22:36 Відповісти
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