УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4782 відвідувача онлайн
Новини
4 108 33

"Повністю засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики", - МЗС щодо заяви Лукашенка про військові бази США в Україні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі і якого ЄС та США не визнають законно обраним, перетворює свою країну у військову базу РФ, при цьому повторюючи наративи російської пропаганди про нібито військові бази США і табори бойовиків в Україні.

Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи заяву Лукашенко про те, що США нібито створюють в Україні військові бази під виглядом навчальних центрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вкотре стали свідками безпідставних інсинуацій на адресу України з боку Олександра Лукашенка. Очевидно, що Олександр Лукашенко вже повністю засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики щодо загроз із боку країн Заходу, і України зокрема. Він просторікує про примарні американські бази й табори бойовиків в Україні, паралельно перетворюючи сусідню нам Білорусь у суцільну військову базу Росії", - сказав Ніколенко.

Він наголосив, що саме з боку Російської Федерації на сьогодні надходить основна загроза для України, Білорусі та дружнього Україні білоруського народу.

Читайте також: Лукашенко про курс України в НАТО: Це найсумніше, для нас відкривається новий фронт

"Зберегти суверенітет і незалежність Білорусі, а не перетворитися на придаток Росії - ось над чим варто насправді задуматися в Мінську. Україна ніколи не втручалася і не втручатиметься у справи сусідньої Білорусі. Україна також ніколи не створюватиме жодних загроз для безпеки білоруського народу. Водночас ми всіма силами і засобами далі захищатимемо свою свободу, незалежність і вільний демократичний вибір українського народу на користь європейської та євроатлантичної інтеграції", - заявив речник.

Ніколенко зазначив, що Україна робить це, тому що поділяє європейські цінності. "Ми робимо це не проти когось, а виключно тому, що бачимо майбутнє України в об'єднаній родині вільних європейських народів, де цінність життя, людська гідність і демократичний вибір є непорушними. І таке саме майбутнє відповідає інтересам Білорусі", - зазначив він.

Як повідомлялося, Лукашенко на нараді з силовим блоком у понеділок у Мінську заявив про стурбованість Білорусі та РФ ситуацією на кордоні з Україною. "Особлива увага українській ділянці - що ми там робитимемо. Ви бачите, вони туди, в Україну, тягнуть натовські війська. Під виглядом навчальних центрів вони створюють фактично бази. Бази Сполучені Штати створюють в Україні. Ясно, що нам треба на це реагувати", - наводить слова Лукашенка президентська пресслужба.

Автор: 

Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653) МЗС (4113) пропаганда (2798) росія (65010) Ніколенко Олег (365)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Якась неадекватна реакція з нашого боку. Пропоную українському МЗС вислати білоруського посла назад до Мінська.
показати весь коментар
27.09.2021 16:23
+6
Smysl i jest v tom sto vsio naooborot,eto ruskije prevratili iz svojix ucebnix centrov Belorusi v ruskije bazi.Etot pridurok lukosenka zdal vsiu stranu fasistkoj rosiji
показати весь коментар
27.09.2021 16:33
+6
Лука ,це вже лялька з біларуської скрині кремлівського лялькового балагана !!!))))
показати весь коментар
27.09.2021 16:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якась неадекватна реакція з нашого боку. Пропоную українському МЗС вислати білоруського посла назад до Мінська.
показати весь коментар
27.09.2021 16:23 Відповісти
Для реальних державних дій Україні бракує української державної влади,слід мати преза з яйцями ,а не членограя з сметанним омлетом !!!))) !!!
показати весь коментар
27.09.2021 16:44 Відповісти
Бульбофюрер и сам кого хочешь научит, за большие деньги, пропагадноству и борьбе за власть, сидит всё-таки с далёкого 1994. Людям которые родились в год его заступления на службу народу Беларуси уже 27, это так на минуточку. Да и бункерного сидельца на деньги разводит уже сколько
показати весь коментар
27.09.2021 16:23 Відповісти
вообще поехавшая Пацька. кому ты надо то? вождик, обосравшийся от мирных протестов, клоун с автоматом. еще и сына обговнял типо шоб наследником стал. с катушек съехала падаль усатая. Сталина копирует, но там надо 3 недели срать под себя, а картошка не дает такого как это.... метаболизма колхознику.
ничтожество да и только.
показати весь коментар
27.09.2021 16:28 Відповісти
По шпаргалке, написанной в Кремле, шпарит Лукашеско, без всякого "суверенного" колорита...
показати весь коментар
27.09.2021 16:31 Відповісти
Лука ,це вже лялька з біларуської скрині кремлівського лялькового балагана !!!))))
показати весь коментар
27.09.2021 16:34 Відповісти
Це ази ідеології Московіі,параноїдна маячня "Русского мира" !!! Споконвічна байка московитів про всебічну ворожу облогу "матушки России", про підступні дії клятих імперіалістів!!!)))
показати весь коментар
27.09.2021 16:32 Відповісти
Smysl i jest v tom sto vsio naooborot,eto ruskije prevratili iz svojix ucebnix centrov Belorusi v ruskije bazi.Etot pridurok lukosenka zdal vsiu stranu fasistkoj rosiji
показати весь коментар
27.09.2021 16:33 Відповісти
Я могу сравнить усцатого бульбенфюрера Луку с найвелычнишым приписдентом всех времен и народов бубочкой оманским. У них есть общее. У бульбенфюрера Луки в жопе торчит рука ***** и он поворачивает свою тупую голову и блеет то, что велит *****. А у найвелычнишого в жопе рука Бени КАЛомойского, и бубочка кукарекает и делает то, что нужно Бене.
показати весь коментар
27.09.2021 16:49 Відповісти
какой "фюрер" то?
с кем ті єтих уродов срав.ниваешь то?
фюрер был солдатом. я не нацист, но блин - почитай как воевал тот фюрер, и какие ничтожества Пацька и Пусин - это как срав.нить орангутанга и Эйнштейна. сорри, но зацепает такое "срав.нение".
эти трусливые твари даже при звуке выстрела обосрутся.
показати весь коментар
27.09.2021 17:05 Відповісти
Ты чо пристал? Слово фюрер с немецкого переводится как вождь, только ленивый это не знает. А Гитлер никогда не был трусом, и это всем известно. Он добровольно пошел воевать на фронт во время WW1 , не раз лично поднимал в атаку свою роту, был награжден Железным крестом за мужество. И во время WW2 не прятался, как трусливый Сралин от линии фронта за сотни километров. Специально для тебя разжую :
бульбенфюрер - это картофельный вождь. А фюрер ***** - это предводитель скрепных поносцев, или вождь репоедов. Так понятно? Надеюсь, еще более подробно, начиная с биографий, не надо?
показати весь коментар
27.09.2021 19:27 Відповісти
как то так.
но он в ВМВ не воевал, ему хватило ПМВ.
давай поспорим что он там не воевал
https://www.youtube.com/watch?v=c3Ggf9hU9a4
давай поспорим что я прав.....
показати весь коментар
27.09.2021 19:31 Відповісти
А кто сказал, что гитлер воевал во WW2? Он выежал на линию фронта, был в покоренном Париже, в Варшаве. Да и не царское дело сидеть в окопах. Нам всем очень повезло, что гитлер после Сталинграда начал лично руководить своей армией и коалиции удалось их разбить. Немецкие солдаты - самые лучшие вояки были всегда, а их генералы прекрасные стратеги, а благодаря личномубездарному руководству гитлера своей армией немцев удалось разгромить. Посмотри при случае на виасат хистори, какое оружие было у немцев, они на десятки лет опережали весь мир. Но немецкое качество сыграло с ними злую шутку. Если, например, винтовку они делали с микронными допусками, то в боевых условиях даже от пыли оно переставало работать. А американское и английское оружие для массового производства выпускалось в основном штамповкой, но миллионами. А танки американские Шерман, как они сами признали, были намного хуже тигров и пантер, но благодаря количественному перевесу они били немчуру. О совке я даже говорить не буду, и так все ясно.
показати весь коментар
27.09.2021 20:48 Відповісти
все правильно, но били \\\\\\\немчуру. \\\\\\\ = ты совок?
че обзываться то?
не на десятки лет опережали, но все равно. то что Гитлер обосрался, это может шо погнал солдат добивать южную группировку совков, ибо они доставили бы немало проблем в тылу. ну и наши поднасрали - сразу типо подавай независимость когда совок еще скалится. Ну а то шо вроде самодур, то таке - ты бы тоже таким был, типо - я сказал - исполняйте. И да "я ценю каждого солдата, ага".
Воевал он в ПМВ, я читал шо раз в окопе был обед и Гитлер в башке услышал - "пошел на, беги, глупец", отбросился на десять метров от испуга - и в окоп снаряд прилетел, убив его товарищей.
и не верь в судьбу после такого? а и еще после атаки газами от бриташек, то в госпитале тоже типо голоса услышал - и тут уже точно понял шо он Наполеон избранный.
показати весь коментар
28.09.2021 08:06 Відповісти
Неудивительно что два диктатора самозванца нашли общий язык. И методички у них одинаковые. Говно к говну тянется...
показати весь коментар
27.09.2021 17:01 Відповісти
Самозванка -- це авантюристка тіхановська.
показати весь коментар
27.09.2021 18:18 Відповісти
Ти ти що, серйозно? А чому тоді вся Білорусь вийшла проти Лукашенка? Не мели дурниць. Тіхановська перемогла в одну калитку!!
показати весь коментар
27.09.2021 18:38 Відповісти
ЦВК Білорусі правильно подала результат виборів -- тіхановська набрала не більше 10% голосів, бо більше там і немає п'ятої колони, а вони всі виходили на протести. Якщо вийшло навіть 500 тисяч, то це не вся Білорусь, а більшість білорусів за Лукашенка, і він законний і легітимний Президент Білорусі. Усе інше срач і істерика. Але тіхановські, бабарики і цепкали таки добилися дечого -- Білорусь, через зовнішню блокаду і економічні санкції майже впала в союз з рашкою.
показати весь коментар
27.09.2021 20:16 Відповісти
Вибачте, але я ніколи не повірю що білоруси настільки дурні щоб за Лукашенка голосувати, який вже більше 20 років при владі і "завдяки" якому, Білорусь не поважають ніде у світі. А те що Білорусь лягля під путіна, то це і є закономірний результат "роботи" вусатого.
показати весь коментар
27.09.2021 22:04 Відповісти
Подтверждаю, почти все голосовали.
показати весь коментар
28.09.2021 17:54 Відповісти
Если так, то я очень разочарован. был лучшего мнения о белорусах... У них такая же рабская психология как и у россиян...
показати весь коментар
28.09.2021 17:57 Відповісти
К сожалению люди шоу бизнеса у нас не идут в политики. А так прикольно попробовать.
показати весь коментар
28.09.2021 18:03 Відповісти
Білорусь, через зовнішню блокаду і економічні санкції майже впала в союз з рашкою. \\\\\\\\

Доооо???? а то шо ей правит кровавый маньяк десятилетиями, то это ничего? а что таким тварям давать? Санкции. Хотя надо бы дать под зад как Каддафи Франция поддала. Упырька даже пристрелить пришлось французскому спецназовцу шоб не издевались "вдячні громадяни".
показати весь коментар
28.09.2021 08:10 Відповісти
О, а це хто об'явився. Ку-ку.
показати весь коментар
27.09.2021 19:04 Відповісти
шо ти хочеш?
тихановська тупо проект Пусіна.
що далі?
показати весь коментар
27.09.2021 19:17 Відповісти
Якась баба.
показати весь коментар
27.09.2021 19:44 Відповісти
Поки американці приймуть рішення про розвертання своїх військових баз в Україні Лука ВЖЕ розвертає російські військові бази в Білорусі! Тобто потурає окупації власної держави!
показати весь коментар
27.09.2021 17:07 Відповісти
Лукакашка ватный питор
показати весь коментар
27.09.2021 18:11 Відповісти
"... ніколи не втручалася..." але економічні санкції і небо...
показати весь коментар
27.09.2021 18:16 Відповісти
ну да - совершил, подумаешь, акт терроризма и нарвался на ответку. ты тролль - ведь Пацьке не просто так санкции выписывают.
шоб поймать какого то никому не известного писуна в интернете - отправлял агентов и захватил самолет - ничо так, не? за шо санкции на милоту такую наложить то?
показати весь коментар
28.09.2021 08:16 Відповісти
Лукашенко, шёл бы ты картошку перетрахивать!
показати весь коментар
27.09.2021 18:40 Відповісти
тарапунька и штепсиль
показати весь коментар
27.09.2021 21:17 Відповісти
 
 