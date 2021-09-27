"Повністю засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики", - МЗС щодо заяви Лукашенка про військові бази США в Україні
Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі і якого ЄС та США не визнають законно обраним, перетворює свою країну у військову базу РФ, при цьому повторюючи наративи російської пропаганди про нібито військові бази США і табори бойовиків в Україні.
Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи заяву Лукашенко про те, що США нібито створюють в Україні військові бази під виглядом навчальних центрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Вкотре стали свідками безпідставних інсинуацій на адресу України з боку Олександра Лукашенка. Очевидно, що Олександр Лукашенко вже повністю засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики щодо загроз із боку країн Заходу, і України зокрема. Він просторікує про примарні американські бази й табори бойовиків в Україні, паралельно перетворюючи сусідню нам Білорусь у суцільну військову базу Росії", - сказав Ніколенко.
Він наголосив, що саме з боку Російської Федерації на сьогодні надходить основна загроза для України, Білорусі та дружнього Україні білоруського народу.
"Зберегти суверенітет і незалежність Білорусі, а не перетворитися на придаток Росії - ось над чим варто насправді задуматися в Мінську. Україна ніколи не втручалася і не втручатиметься у справи сусідньої Білорусі. Україна також ніколи не створюватиме жодних загроз для безпеки білоруського народу. Водночас ми всіма силами і засобами далі захищатимемо свою свободу, незалежність і вільний демократичний вибір українського народу на користь європейської та євроатлантичної інтеграції", - заявив речник.
Ніколенко зазначив, що Україна робить це, тому що поділяє європейські цінності. "Ми робимо це не проти когось, а виключно тому, що бачимо майбутнє України в об'єднаній родині вільних європейських народів, де цінність життя, людська гідність і демократичний вибір є непорушними. І таке саме майбутнє відповідає інтересам Білорусі", - зазначив він.
Як повідомлялося, Лукашенко на нараді з силовим блоком у понеділок у Мінську заявив про стурбованість Білорусі та РФ ситуацією на кордоні з Україною. "Особлива увага українській ділянці - що ми там робитимемо. Ви бачите, вони туди, в Україну, тягнуть натовські війська. Під виглядом навчальних центрів вони створюють фактично бази. Бази Сполучені Штати створюють в Україні. Ясно, що нам треба на це реагувати", - наводить слова Лукашенка президентська пресслужба.
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ничтожество да и только.
с кем ті єтих уродов срав.ниваешь то?
фюрер был солдатом. я не нацист, но блин - почитай как воевал тот фюрер, и какие ничтожества Пацька и Пусин - это как срав.нить орангутанга и Эйнштейна. сорри, но зацепает такое "срав.нение".
эти трусливые твари даже при звуке выстрела обосрутся.
бульбенфюрер - это картофельный вождь. А фюрер ***** - это предводитель скрепных поносцев, или вождь репоедов. Так понятно? Надеюсь, еще более подробно, начиная с биографий, не надо?
но он в ВМВ не воевал, ему хватило ПМВ.
давай поспорим что он там не воевал
https://www.youtube.com/watch?v=c3Ggf9hU9a4
давай поспорим что я прав.....
че обзываться то?
не на десятки лет опережали, но все равно. то что Гитлер обосрался, это может шо погнал солдат добивать южную группировку совков, ибо они доставили бы немало проблем в тылу. ну и наши поднасрали - сразу типо подавай независимость когда совок еще скалится. Ну а то шо вроде самодур, то таке - ты бы тоже таким был, типо - я сказал - исполняйте. И да "я ценю каждого солдата, ага".
Воевал он в ПМВ, я читал шо раз в окопе был обед и Гитлер в башке услышал - "пошел на, беги, глупец", отбросился на десять метров от испуга - и в окоп снаряд прилетел, убив его товарищей.
и не верь в судьбу после такого? а и еще после атаки газами от бриташек, то в госпитале тоже типо голоса услышал - и тут уже точно понял шо он
Наполеонизбранный.
Доооо???? а то шо ей правит кровавый маньяк десятилетиями, то это ничего? а что таким тварям давать? Санкции. Хотя надо бы дать под зад как Каддафи Франция поддала. Упырька даже пристрелить пришлось французскому спецназовцу шоб не издевались "вдячні громадяни".
тихановська тупо проект Пусіна.
що далі?
шоб поймать какого то никому не известного писуна в интернете - отправлял агентов и захватил самолет - ничо так, не? за шо санкции на милоту такую наложить то?