Росія через новий контракт може повністю зупинити транзит газу до Угорщини через Україну, - Оператор ГТС
Новий газовий контракт Угорщини та Російської Федерації може призвести до скорочення або повної зупинки транзиту через територію України. Російська сторона зможе поставляти весь законтрактований газ без допомоги української газотранспортної системи.
Про це заявив гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, як тільки у Росії з'являється можливість обійти Україну під час транзиту газу, запускаються довші, але власні транзитні газопроводи.
"Попри контракт до 2024 року, ми очікуємо значне подальше скорочення або повну зупинку транзиту до Угорщини через Україну", - зазначив Макогон.
За його словами, саме тому технічна добудова "Північного потоку-2" створює критичні ризики існуючого транзиту через Україну і продовження контракту після 2024 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Другое дело, что украинский транзит перестает быть критически важным и если в Украине начнется катавасия, то его под благовидным предлогом можно будет перекрыть для усиления хаоса.
Потому что они решали экономические вопросы.
А газ через Украину вот-вот кончится. ЗАчем ******** эти проблемы и риски?
он уже ж и высрал на ""селиреге " - если есть рашка, то миру будет очень ... плохо(ну, как то так)
тут надо выпиливать эту всю падаль, ибо ракеты эти твари запустят - и пофиг шо есть 70 эсминцев у Байдена - засрут ведь планету всю. вскормили этих тварей - так давай, нейтрализуй тогда. это опасно же. до жопы противоракеты если поехавшее уйло запустит сотни МБР. оно же больное.
Все эти ветро-гэсы и прочие, ну ок можно на пару процентов увеличить. И дело не в технологиях - тупо нет резервов для постройки ГЭС - негде строить уже. С ветряками - то же самое. Это крайне не предсказуемая тема. Посмотрите современную ВБ - уже думают уголь начать снова копать, ибо ветряки не тащат.
АЭС - вроде решили отказаться. А остальное это газ и нефть.
А водород... ну до этого ещё как до Китая раком- нет ни заводов, ни инфраструктуры. А жить-то надо сейчас.
Так что газ это наше всё.
Ну и потом - газ это важнейшее сырье для промышленности. Даже если все уйдут с газа как средства генерации электричества и всяких газовых плит, то промышленность-то не перевести на водород. Химическая таблица не позволяет
Не думаю, що де-інде є дорожчий газ.
А як на мене, Порошенко все правильно казав. Російський газ для України (і транзит так само) не стільки гроші, скільки пастка.