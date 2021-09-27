УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4782 відвідувача онлайн
Новини
11 145 121

У МЗС Угорщини назвали підписання газового контракту з РФ "внутрішньою справою країни", а критику з боку України - "спробою втручання у свої внутрішні справи"

У МЗС Угорщини назвали підписання газового контракту з РФ

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто назвав підписання контракту з РФ про постачання газу в обхід України "внутрішньою справою країни", а критику з боку України - "спробою втручання у справи Угорщини".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Уряд республіки вів пряму трансляцію укладення. За підсумками підписання із заявами виступили глава МЗС країни Петер Сіярто і заступниця голови правління "Газпрому", гендиректорка "Газпром експорту" Олена Бурмістрова.

Умови підписаного контракту можуть бути скориговані через десять років. Сіярто заявив, що укладена угода "не політична" і відкинув критику підписаного контракту з боку Києва, повідомляє Bloomberg.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС про рішення Угорщини поставляти газ з РФ в обхід України: "Здивовані і розчаровані, це виключно політичне рішення"

Договір із "Газпромом" - це питання "безпеки, суверенітету й економіки, а не політичне питання". Сіярто назвав його "внутрішньою справою країни", а критику з боку України - "спробою втручання у справи Угорщини".

Раніше угорська сторона повідомляла, що новий документ розрахований на 15 років із можливістю зміни умов через десять років. Угорщина отримуватиме по 4,5 млрд куб. м газу за рік: 3,5 млрд куб. м через Сербію (через газопровід "Турецький потік" і його сухопутні продовження) й 1 млрд куб. м - через Австрію.

У 2020 році "Газпром" поставив до Угорщини 8,637 млрд куб. м газу, за 2019 рік - 10,522 млрд кубометрів. У першому півріччі 2021 року постачання зросли на 5% - до 3,909 млрд куб. м.

Також читайте: Угорщина підписала контракт з РФ про постачання газу в обхід України, - глава МЗС Сійярто

Нині основний обсяг постачань російського газу до Угорщини йде через компанію Panrusgaz (СП "Газпрому" й угорського енерготрейдера MVM). У 1996 році було підписано два довгострокових контракти на постачання природного газу до Угорщини між ТОВ "Газпром експорт" і Panrusgaz на період до 2015 року, потім вони їх було продовжено до 2021 року. У межах цих контрактів постачання відбуваються за двома напрямками - через пункти Берегово на українсько-угорському кордоні та Баумгартен на словацько-австрійському кордоні.

Крім того, з жовтня 2018 року "Газпром експорт" здійснює постачання газу до Угорщини через дочірню компанію WIEE Hungary Kft на підставі короткострокових контрактів. Також для забезпечення додаткових постачань газу до Угорщини в 2019 році було укладено короткострокові контракти з компанією MET International AG.

Автор: 

Угорщина (2266) газ (10415) Газпром (3386)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+48
Украина принимает со всех сторон. Вы добились этого, зебилье тупое.
показати весь коментар
27.09.2021 16:46
+35
Пора зайнятись питанням мадярського сепаратизму в Закарпатті та паспортами.
показати весь коментар
27.09.2021 16:54
+29
До нас вони лізуть зі своїми вимогами щодо НАШОЇ освіти.
показати весь коментар
27.09.2021 16:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Дело имеет для Украиньі судебную перспективу : при злоупотреблении "Газпрома" монопольньім положением (что имеет место в новом контракте с Венгрией) ,"Укртрансгазу" следует подавать иск в суд на "Газпром" , прицепом туда венгерскую компанию в качестве соответчика. Дело не бьістрое , но верное. Не может "Газпром" дать венграм более вьігодную цену при увеличении плеча транзита через "Южньій поток" , не злоупотребляя монопольньім положением.
показати весь коментар
27.09.2021 19:16 Відповісти
А требовать от врага качать через свою территорию это не злоупотребление? В Европе уже смеются.
показати весь коментар
27.09.2021 20:09 Відповісти
Если для вас РФ-ия - Европа , то , возможно.
показати весь коментар
27.09.2021 20:20 Відповісти
Открываю Британскую карту и смотрю - Европа до Уральских гор. Есть определение - Европейская часть России. Или уже что то поменялось и я не вкурсе?
показати весь коментар
27.09.2021 20:35 Відповісти
паРаша не Европа и не Азия, паРаша- это азиОпа.
показати весь коментар
27.09.2021 21:26 Відповісти
Все уже поменялось, но ты так давно сидишь на бутылке, что все прозевал, чучелоид лишнехромосомный
показати весь коментар
30.09.2021 17:07 Відповісти
где ты, кацапсина номерная, а где Европа.))
показати весь коментар
27.09.2021 20:23 Відповісти
Есть понятие Равнове́сие Нэ́ша при котором ни одна сторона, будучи вооружённой, не может ни начать безнаказанно конфликт, ни разоружиться в одностороннем порядке. Это теория равновесия в стратегических соперничествах. Транзит газа является предохранителем от агрессии, поэтому Украина даже в 2014 обеспечивала транзит, несмотря на вопли Москвы о ненадёжности транзитёра. Сейчас РФ рушит этот баланс, чтобы развязать себе руки в возможной полномасштабной агрессии

показати весь коментар
28.09.2021 02:06 Відповісти
це все паперові теорії. орда це країна гопнік - гієна світу, що воює без шпиталів як тільки бачить можливість відірвати шмат. наша газотранспортна система була як артерія в якої замість крові текли до мордору гроші. зараз же раша поставила собі іншу крапельницю і відтепер ми у великій небезпеці. тепер питання нападу вже не стоїть , є лише питання "коли"
показати весь коментар
28.09.2021 09:15 Відповісти
Странная логика. Так это же как раз наоборот. Когда не было альтернативы газопровода, то у Путина была прямая заинтересованность захватить его себе военным путём. Зачем же ему, вкладываться в новую трубу, если гораздо проще и дешевле рассадить своих охранников с кокардами по всей трубе?
показати весь коментар
29.09.2021 20:52 Відповісти
рассадилка у ***** не отросла еще. а ту что была - отрвали на Донбасе в 2014-2015 годах
показати весь коментар
30.09.2021 17:09 Відповісти
А почему не может продавец продавать свой товар по договорной цене с покупателем? Как это монопольным положением? Что ли он один на рынке? Да даже если бы и один, то как он может обеспечить газом всех желающих его покупать. Необъятное не объять. Да и как то же Украина лет пять уже обходилась без газпромовского газа, так чего же она хочет сегодня?
показати весь коментар
29.09.2021 20:46 Відповісти
Хочет насадить тебя на бутылку, чмо лишнехромосомное
показати весь коментар
30.09.2021 17:10 Відповісти
И вот оно тебе надо было кричать на весь форум, что у тебя не стоИт, и все твои фантазии упираются в стеклянный фаллос?
показати весь коментар
30.09.2021 18:47 Відповісти
А вообще надо бы нашим слугам думать не о том, сколько газа ещё через нас прокачают оккупанты, а о своих добычах и об альтернативных источниках энергии. Давать гранты на такие разработки. Верю что есть и у нас светлые головы, у которых есть интересные идеи, но, к сожалению, нет денег их воплощать в жизнь.
показати весь коментар
27.09.2021 21:00 Відповісти
когда уже этих козлов мадьярских поставят на место? Всю пидзобратию венгерскую поставить раком в Украине, а кто с паспортами - пускай забирают к себе. Закрыть ВСЕ, что сними связано, а кто против - либо к ним... либо в тюрягу на 10 лет за контрабанду с конфискацией. Хватит терпеть это венгерское чмо. Это ****** просто уже *******. Если эти презервативы в Европе, то нам там делать нечего!!!!!
показати весь коментар
27.09.2021 21:49 Відповісти
Венгры правильно пишут - это ИХ дела. Это верно.
В то же время ЧТО (монодурость ау) мешает применить норму про ОДНО гражданство?
Выбрал человек ДОБРОВОЛЬНО гражданство венгрии - анулировать гражданство Украины. Если есть деньги может жить в Украине. НИМА бабла - на "родину обетованную" депортировать.
А наши все мнут булки, подлизывают как котлета венграм.
показати весь коментар
27.09.2021 22:29 Відповісти
гумконвой угровати до берегівського району вне палітікі.
показати весь коментар
28.09.2021 07:33 Відповісти
А Україна купила касапського бітуму для "великого будівництва президента" на 100 млрд.грн ,це нікого не бентежить?
показати весь коментар
28.09.2021 16:15 Відповісти
А ціни за транзит? Самі високі в Ойропі. Це тільки ми дурні, берем саме дороге.
показати весь коментар
28.09.2021 16:34 Відповісти
Венгры забыли как их танками давили кацапы...
показати весь коментар
30.09.2021 17:07 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 