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Новини
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П'ятий пакет санкцій проти Білорусі може бути представлений у жовтні, - журналіст Йозвяк

П'ятий пакет санкцій проти Білорусі може бути представлений у жовтні, - журналіст Йозвяк

Європейський Союз може представити п'ятий пакет санкцій проти Білорусі вже у жовтні.

Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Робота над п'ятим пакетом санкцій щодо Білорусі розпочалася, але, як завжди, потребує часу. Пакет буде відображати міграційний тиск на кордонах Литви, Латвії та Польщі. Може бути готовий до кінця жовтня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз ввів вже чотири пакети санкцій щодо Білорусі.

Читайте: Посли ЄС схвалили продовження санкцій проти РФ за окупацію Криму та агресію на Донбасі, - журналіст Йозвяк

Автор: 

Білорусь (7926) санкції (11794) Йозвяк Рікард (157)


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Топ коментарі
+2
Було мало проблем от і добавили ще. Хотіла купити газету в кіоску, а там -- усі на російській мові. Питаю, чи є газети українською, каже: "Є одна -- Газета по-українськи"... То що у нас коїться?! Ми що, російська колонія?
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27.09.2021 18:39
+1
Головне аби не зашкодило вражайності бульби !!!)))
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27.09.2021 17:15
+1
Они и Нерюнгри осваивают.Нефть добывают выходцы из Ивано-Франковского вуза..
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27.09.2021 17:27
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Беларусь -де факто колония Московии.Беларусы будут осваивать Колыму и воевать в Средней Азии.
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27.09.2021 17:09 Відповісти
Тю,та Хохло-Мансійський округ ще з часів СРСР існує в РФіі !!!)))
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27.09.2021 17:17 Відповісти
Они и Нерюнгри осваивают.Нефть добывают выходцы из Ивано-Франковского вуза..
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27.09.2021 17:27 Відповісти
В часи СРСР літаки літали з Зах.України на Лабитнангу ,це покруче Нюренгрі !!!)))
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27.09.2021 17:34 Відповісти
Нерюнгри начали недавно осваивать шахтеры из оккупированного Донбасса.Там шахты закрылись,а работодатель -один и тот же.Вахта стала очень дорогой,поэтому шахтеров туда выселили вместе с семьями.
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27.09.2021 17:37 Відповісти
Так,доведеться сябрам, на жаль, воювати там,де їм накаже підерефія. У наш час кульково-квіткові революції не "канають".
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27.09.2021 18:03 Відповісти
не колония , а оккупированная территория с гаулятером Лукашенко во главе .
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27.09.2021 19:26 Відповісти
Ого, Беларусь этими пакетами уже перегнала росийю? Или вровень идут ещё.
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27.09.2021 17:10 Відповісти
Головне аби не зашкодило вражайності бульби !!!)))
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27.09.2021 17:15 Відповісти
ща начнет петь (вы этот пакет видите? и я нет)
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27.09.2021 17:35 Відповісти
Эх раз, еще раз, да еще много-много раз.. І навіщо ото із фулюганом було ізв"язуваться?
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27.09.2021 17:45 Відповісти
Було мало проблем от і добавили ще. Хотіла купити газету в кіоску, а там -- усі на російській мові. Питаю, чи є газети українською, каже: "Є одна -- Газета по-українськи"... То що у нас коїться?! Ми що, російська колонія?
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27.09.2021 18:39 Відповісти
экономические санкции нигде и никогда не привели к смене диктаторского режима . они лишь ухудшают жизнь простых людей и позволяют диктатуре вводить еще более серьезные ограничения прав и свобод . идиоты , отмените запрет на полеты гражданских лайнеров в Беларусь . не превращайте страну во внутреннюю область росийской ********* .
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27.09.2021 19:30 Відповісти
 
 