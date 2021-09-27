П'ятий пакет санкцій проти Білорусі може бути представлений у жовтні, - журналіст Йозвяк
Європейський Союз може представити п'ятий пакет санкцій проти Білорусі вже у жовтні.
Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.
"Робота над п'ятим пакетом санкцій щодо Білорусі розпочалася, але, як завжди, потребує часу. Пакет буде відображати міграційний тиск на кордонах Литви, Латвії та Польщі. Може бути готовий до кінця жовтня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Європейський Союз ввів вже чотири пакети санкцій щодо Білорусі.
Топ коментарі
+2 Оксана Стецьків
показати весь коментар27.09.2021 18:39
+1 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар27.09.2021 17:15
+1 Иван Кравченко #486396
показати весь коментар27.09.2021 17:27
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Иван Кравченко #486396
показати весь коментар27.09.2021 17:09 Відповісти Мені подобається 0
Дмитро Черних #470343
показати весь коментар27.09.2021 17:17 Відповісти Мені подобається 0
Иван Кравченко #486396
показати весь коментар27.09.2021 17:27 Відповісти Мені подобається 1
Дмитро Черних #470343
показати весь коментар27.09.2021 17:34 Відповісти Мені подобається 0
Иван Кравченко #486396
показати весь коментар27.09.2021 17:37 Відповісти Мені подобається 1
Лісовик Іванович
показати весь коментар27.09.2021 18:03 Відповісти Мені подобається 0
Bill Pecos
показати весь коментар27.09.2021 19:26 Відповісти Мені подобається 0
ан пав
показати весь коментар27.09.2021 17:10 Відповісти Мені подобається 0
Дмитро Черних #470343
показати весь коментар27.09.2021 17:15 Відповісти Мені подобається 1
Ветер Перемен #465762
показати весь коментар27.09.2021 17:35 Відповісти Мені подобається 0
Лісовик Іванович
показати весь коментар27.09.2021 17:45 Відповісти Мені подобається 1
Оксана Стецьків
показати весь коментар27.09.2021 18:39 Відповісти Мені подобається 2
Bill Pecos
показати весь коментар27.09.2021 19:30 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль