Форум Зеленського "Україна 30" провела фірма заступника глави ОП Тимошенка, а оплатили олігархи, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
З лютого по серпень 2021 року в київському виставковому центрі "Парковий" відбувався всеукраїнський форум "Україна 30". Його головним ідеологом став президент Володимир Зеленський, провела фірма дружини заступника голови ОП Кирила Тимошенка Goodmedia, а олігархи оплатили свою участь.
Про це йдеться в розслідуванні Катерини Коберник та Оксани Ковалено для "Бабеля", інформує Цензор.НЕТ.
До Дня Незалежності організатори провели 19 тематичних форумів, а відкрив цей марафон заходів президент Володимир Зеленський.
Видання підкреслює, що завдяки прив'язці до президента у форумі взяли участь люди з його близького оточення, топчиновники, голови держпідприємств. Їхні виступи часто цитували провідні ЗМІ і показували телеканали. Однак організатори заходу залишилися за кадром - їхніх контактів навіть немає на офіційному сайті.
Журналістки з'ясували, що "Україна 30" організувало і провело ТОВ "Гудмедіа" (компанія Goodmedia), засновником і керівником якої до березня 2020 року був заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Потім компанію очолила його дружина Олена Тимошенко. Але до вересня цього року заступник голови ОП значився на сайті компанії як CEO.
Організатором форуму Goodmedia стала без конкурсу і за свої послуги офіційно отримала мільйони гривень, з'ясували журналістки. Про її участь у проєкті стало відомо з представлених фірмою документів для участі в тендері Департаменту економіки та інвестицій КМДА для підтвердження виконання аналогічних робіт. З цих документів відомо, що компанія отримувала гроші за участь у форумі від деяких учасників. Наприклад, від ДТЕК ВДЕ, що управляє "зеленим" бізнесом Ріната Ахметова.
За інформацією "Бабеля", йдеться про 3,5 млн грн. ДТЕК ВДЕ заплатила 696 тис. грн за форум "Україна 30. Платіжка", ДТЕК - ще 2,78 млн грн за форум "Україна 30. Екологія".
ДТЕК і ще дев'ять компаній заплатили в сумі 6,5 млн грн і стали партнерами Форуму. Так,
- Національна асоціація адвокатів (НААУ) і Вища школа адвокатури заплатили Goodmedia за участь у форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя" трьох своїх спікерів: Олександра Дроздова, Євгена Солодка і глави НААУ Лідії Ізовітової. Йдеться про 200 тис. грн.
- МХП - агропромисловий холдинг Юрія Косюка - фінансував форум у межах "підтримки ініціатив, пов'язаних з екологією". На форумі мав виступати представник МХП, але обставини змінилися і виступ скасували, компанія заплатила 750 тис. грн за форум "Україна 30. Екологія".
- "Кернел" - великий агрохолдинг Андрія Веревського - заплатив 750 тис. Грн за форум "Україна 30. Здорова країна".
- "Континентал фармерз груп" - агрохолдинг з міжнародними інвестиціями - переказав на рахунок Goodmedia 100 тис. грн за форум "Україна 30. Здорова країна", (як з'ясувало видання Наші гроші, компанія через ТОВ "Салик Україна" в опосередкованій державній власності Королівства Саудівська Аравія).
- "Ерідон" - один з лідерів ринку насіння і добрив - заплатив 200 тис. грн за форум "Україна 30. Економіка без олігархів" (бенефіціар - Сергій Кролевець).
- "Індустріальна молочна компанія" - один з найбільших агрохолдингів у країні - заплатив за форум "Україна 30. Здорова країна" 100 тис грн.
- LNZ Group - агропромисловий холдинг - переказав на рахунок Goodmedia 100 тис. грн за форум "Україна 30. Екологія", (бенефіціар LNZ Group - Дмитро Кравченко).
- "Епіцентр" - група компаній депутата Олександра Гереги та його дружини Галини Гереги - профінансувала форум "Україна 30. Земля" на 500 тис. грн.
- київське казино "Шангрі Ла" оплатило участь у форумі свого засновника Майкла Боеттчера. Він виступав на панелі, присвяченій туризму, і висловлювався проти податків на виграші. Компанія заплатила Goodmedia 360 тис. грн.
Взяти участь усім цим компаніям запропонували в Офісі Президента, там же попередили про необхідність фінансування заходів. Усі платежі пройшли з формулюванням "комплекс послуг з організації забезпечення участі в заході (назва форуму)".
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нормально, да ?
а некий ЗЕ-популюс выше спрашивают в чем криминал
ЗВІТ ПРО СПІЛКУВАННЯ З ОЛІГАРХАМИ ТА ФІН-ЗВІТ ПРО КОРРУПЦІЮ В ОДЕРЖАННІ НЕЗАКОННИХ КОШТІВ !
у 3-х екз. вивісити на Майдані
ЗеДятлы, скажите откровенно, не мне, сами себе, вы себя ЛОХАМИ не считаете?
строительтвоворовство". Вот и накалядовал.
Двадцять років тому, коли з'явилася «Телекритика», певна група людей в Адміністрації тогочасного президента Леоніда Кучми - «аналітики», як вони себе називали, а насправді політтехнологи - розсилала чи не всім засобам масової інформації указівки: що показувати, як показувати, а про що мовчати. Більшість телеканалів (в т.ч. всі, за які йде мова тут) ці вказівки - їх згодом назвали темниками - виконувала. Автори ж темників пояснювали, що просто хотіли допомогти й підказати журналістам, що важливого відбувається у країні.
Святкуючи своє двадцятиріччя, ми раптом побачили схожу ситуацію. Офіс президента Володимира Зеленського зняв фільм, присвячений своїм успіхам в організації святкування тридцятої річниці відновлення незалежності України, і запропонував його центральним телеканалам. І так сталося, що всі чотири великі телегрупи - Ахметова, Пінчука, Коломойського і Фірташа-Льовочкіна - пропозицію прийняли: фільм вийшов 24 вересня на шести каналах. Прийняла пропозицію й Національна суспільна телерадіокомпанія України - з певними застереженнями. Але за Суспільного треба поговорити окремо.
Коротко про фільм: красиві плани, зйомки з дрона, романтична музика, багато голови Офісу президента Андрія Єрмака, його заступника Кирила Тимошенка, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби і дружини президента Олени Зеленської. Звісно, є там також і інші персонажі, причетні до організації «Кримської платформи», Дня прапора, Саміту перших леді і джентльменів і, власне, самого Дня Незалежності. Режисери, композитори, співачки, військові. Є уривки зворушливих промов президента, чия роль у цьому фільмі суто декоративна - ніде немає свідчень, що він був причетний до ідеї та підготовки свята. Уривки зворушливої постановки з дівчинкою-Україною. Синхрони Єсенії Селезньової, яка зіграла дівчинку-Україну. Але все починається з Єрмака й Тимошенка, й далі глядачам періодично нагадують, що саме вони стоять за грандіозною задумкою свята. Хочете скласти враження самі - подивіться (за вищенаведеною ссиллю).
Мабуть, єдиний «нерівний» момент у фільмі - згадка про руйнування декорацій на Інститутській (закадровий голос не каже, хто це зробив - «просто знищено»). Зважаючи на те, що конфлікт став наслідком поганої комунікації організаторів свята, які могли би й передбачити реакцію активних учасників Майдану на встановлення декорацій на Алеї Небесної сотні, можна було б не повертатися до цього непорозуміння й не озвучувати докір незрозуміло кому. На екрані в цей момент, до речі, улюблені кадри кремлівських пропагандистів - дим, протистояння з поліцією, молодики-«радикали», які трощать дошки. Потім лунає коментар Андрія Нестеренка, головного режисера параду - мовляв, знайомі військові на фронті спершу були обурені декораціями, а потім, подивившись парад, сказали, що все було «вогонь». Епізод малопомітний, але знаковий: оскільки в цьому конфлікті є щонайменше дві сторони, якби фільм робили журналісти, дотримуючись стандартів своєї професії, вони мали б дати слово обом і пояснити, чому руйнували декорації. Розповідь Андрія Нестеренка про його знайомих - аж ніяк не заміна повноцінній позиції людей, які «допомагали демонтувати» декорації.
На перший погляд у фільмі немає нічого надто жахливого. Справді, в минулому українські телеканали на прохання чи на вимогу Банкової робили набагато гірші речі: дискредитували опозицію та громадських активістів, маніпулювали на темі вбивства Георгія Гонгадзе, приховували важливі події та роздмухували порожні інфоприводи. Урочистості на День Незалежності цього року були, без сумніву, красиві й варті уваги - чому би про них не розповісти? Є готове кіно про них - чом би й не взяти в ефір?
Втім назвімо речі своїми іменами: цей фільм - продукт піар-служби, а отже піар. Це піар за формою і змістом. Він не має нічого спільного ані з документалістикою, ані з неупередженим висвітленням ситуації. Він знятий спеціально для покращення іміджу навіть не президента, а Офісу президента. Останній, нагадаю, в Україні не є органом влади, а мав би допомагати президентові здійснювати свої владні повноваження. А не піаритись і вибудовувати власний імідж.
Хто зняв фільм, дотепер невідомо. Єдиний фінальний титр, який побачили глядачі в ефірі, - «ФОП Нестеренко А.В.». Ймовірно, це головний режисер параду Андрій Нестеренко; але чи був саме він автором цієї стрічки? У ютубі жодних титрів немає. Невідомо, хто був автором сценарію, режисером, продюсером фільму; немає жодної інформації про те, хто його замовив і за нього заплатив. «Детектор медіа» подав запит до Офісу президента і сподівається про це дізнатися. Хоча обидва варіанти - і якщо фільм знятий приватним коштом, і якщо за нього заплатили з наших податків - однаково сумнівні з погляду здорових відносин між владою, суспільством і медіа.
Залишається питання: навіщо каналам було показувати цей фільм?
Припущення, що телеканали діяли в інтересах своєї аудиторії, не витримує критики. Якби це було так, кожен із центральних телеканалів, які конкурують між собою, намагався би зняти свій фільм про залаштунки свята. Адже кожен із цих каналів має свою сильну команду теледокументалістів, свою цільову аудиторію, свої підходи до програмування, свій стиль. Рішення взяти в ефір пафосний, рекламний за змістом і формою продукт, який показуватимуть усі конкуренти в той самий день, суперечить логіці телебізнесу.
Але чудово вписується в логіку медіаобслуги, яка допомагає своїм власникам продемонструвати владі їхню спроможність бути корисними. Готовність дружити й домовлятися.
За дивним збігом, олігархічні телеканали прийняли пропозицію (чи це був наказ?) показати фільм - усі в один день, 24 вересня, за місяць після свята - саме тоді, коли Верховна Рада ухвалила закон про деолігархізацію. Одне з проголошених завдань якого - позбавити олігархів можливості використовувати медіа для впливу на суспільство й державу. Суспільне вирішило показати фільм - і, за визначенням Юрія Макарова, розібратися, де «межа неспівпраці з владою», - якраз у період, коли вирішується доля бюджету на 2022 рік, у якому компанії вже недодали пів мільярда. І можуть вирішити, як це вже не раз бувало, дати ще менше. Збіг? Не виключаю.
Щодо олігархічних каналів це, звісно, вже не перший тривожний дзвоник. Ми бачили, як на розмови про деолігархізацію вони відповіли масовим виробництвом хвалебних новин про своїх власників та їхню визначну роль в українській економіці. Бачили, як побільшало в новинах паркету Володимира Зеленського тоді, коли йому потрібно було розпіарити «Велике будівництво» і форум «Україна 30». Бачили, як усі канали чотирьох медіагруп замовчали розслідування CNN про «вагнерівців», а деякі з них не пояснили, що бійка Миколи Тищенка з Гео Леросом у Верховній Раді була пов'язана саме з цією історією.
Сумнівів у тому, що Рінат Ахметов, Дмитро Фірташ, Ігор Коломойський і Віктор Пінчук зацікавлені у збереженні (а бажано - покращенні) своїх позицій в економіці та політиці, яке можливе лише за умови конструктивних взаємин із владою, в мене особисто немає. Те, що вони готові розраховуватися за конструктивні взаємини лояльністю своїх телеканалів, теж не викликає сумнівів. Вони робили так за Януковича, робили за Порошенка і вже роблять за Зеленського (чи правильніше сказати - Єрмака?). Питання лише в тому, чого наступний раз зажадає від них Банкова після цього «тест-драйву». Чи покажуть вони так само слухняно яке-небудь «розслідування» на зразок тих, які замовляла Банкова за часів Майдану? Зрежисоване інтерв'ю на зразок вистав, які розігрував Янукович для лояльних телеканалів у Межигір'ї?
*https://detector.media/infospace/article/192323/2021-09-27-yak-u-stari-chasy-tsentralni-kanaly-khorom-pokazaly-piar-film-ofisu-prezydenta/ Отар Довженко, - український журналіст та медіакритик, головний редактор видання «Детектор медіа» .
Какой вам еще борьбы с олигархами не хватает?
Зелупа довів чисельність своєї мобільної охорони до 200 чол.
і 50 авто.
Просто інформація:на ОБЛАСНІ "візити"Блазня піднімається ВСЕ ОБЛАСНЕ СБУ,по периметру стоять "тайняки"-200-300 ЧОЛ.І МІНТУРА ПО ВСІЙ ТРАСІ.
КОЖЕН ВІЗИТ ЦЕ 1000.ЧОЛ."ПАМПЕРСІВ"!!!)