Форум Зеленського "Україна 30" провела фірма заступника глави ОП Тимошенка, а оплатили олігархи, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

З лютого по серпень 2021 року в київському виставковому центрі "Парковий" відбувався всеукраїнський форум "Україна 30". Його головним ідеологом став президент Володимир Зеленський, провела фірма дружини заступника голови ОП Кирила Тимошенка Goodmedia, а олігархи оплатили свою участь.

Про це йдеться в розслідуванні Катерини Коберник та Оксани Ковалено для "Бабеля", інформує Цензор.НЕТ.

До Дня Незалежності організатори провели 19 тематичних форумів, а відкрив цей марафон заходів президент Володимир Зеленський.

Видання підкреслює, що завдяки прив'язці до президента у форумі взяли участь люди з його близького оточення, топчиновники, голови держпідприємств. Їхні виступи часто цитували провідні ЗМІ і показували телеканали. Однак організатори заходу залишилися за кадром - їхніх контактів навіть немає на офіційному сайті.

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Журналістки з'ясували, що "Україна 30" організувало і провело ТОВ "Гудмедіа" (компанія Goodmedia), засновником і керівником якої до березня 2020 року був заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Потім компанію очолила його дружина Олена Тимошенко. Але до вересня цього року заступник голови ОП значився на сайті компанії як CEO.

Організатором форуму Goodmedia стала без конкурсу і за свої послуги офіційно отримала мільйони гривень, з'ясували журналістки. Про її участь у проєкті стало відомо з представлених фірмою документів для участі в тендері Департаменту економіки та інвестицій КМДА для підтвердження виконання аналогічних робіт. З цих документів відомо, що компанія отримувала гроші за участь у форумі від деяких учасників. Наприклад, від ДТЕК ВДЕ, що управляє "зеленим" бізнесом Ріната Ахметова.







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За інформацією "Бабеля", йдеться про 3,5 млн грн. ДТЕК ВДЕ заплатила 696 тис. грн за форум "Україна 30. Платіжка", ДТЕК - ще 2,78 млн грн за форум "Україна 30. Екологія".

ДТЕК і ще дев'ять компаній заплатили в сумі 6,5 млн грн і стали партнерами Форуму. Так,

- Національна асоціація адвокатів (НААУ) і Вища школа адвокатури заплатили Goodmedia за участь у форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя" трьох своїх спікерів: Олександра Дроздова, Євгена Солодка і глави НААУ Лідії Ізовітової. Йдеться про 200 тис. грн.

- МХП - агропромисловий холдинг Юрія Косюка - фінансував форум у межах "підтримки ініціатив, пов'язаних з екологією". На форумі мав виступати представник МХП, але обставини змінилися і виступ скасували, компанія заплатила 750 тис. грн за форум "Україна 30. Екологія".

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- "Кернел" - великий агрохолдинг Андрія Веревського - заплатив 750 тис. Грн за форум "Україна 30. Здорова країна".

- "Континентал фармерз груп" - агрохолдинг з міжнародними інвестиціями - переказав на рахунок Goodmedia 100 тис. грн за форум "Україна 30. Здорова країна", (як з'ясувало видання Наші гроші, компанія через ТОВ "Салик Україна" в опосередкованій державній власності Королівства Саудівська Аравія).

- "Ерідон" - один з лідерів ринку насіння і добрив - заплатив 200 тис. грн за форум "Україна 30. Економіка без олігархів" (бенефіціар - Сергій Кролевець).

- "Індустріальна молочна компанія" - один з найбільших агрохолдингів у країні - заплатив за форум "Україна 30. Здорова країна" 100 тис грн.

- LNZ Group - агропромисловий холдинг - переказав на рахунок Goodmedia 100 тис. грн за форум "Україна 30. Екологія", (бенефіціар LNZ Group - Дмитро Кравченко).

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- "Епіцентр" - група компаній депутата Олександра Гереги та його дружини Галини Гереги - профінансувала форум "Україна 30. Земля" на 500 тис. грн.

- київське казино "Шангрі Ла" оплатило участь у форумі свого засновника Майкла Боеттчера. Він виступав на панелі, присвяченій туризму, і висловлювався проти податків на виграші. Компанія заплатила Goodmedia 360 тис. грн.

Взяти участь усім цим компаніям запропонували в Офісі Президента, там же попередили про необхідність фінансування заходів. Усі платежі пройшли з формулюванням "комплекс послуг з організації забезпечення участі в заході (назва форуму)".