Через матч "Шахтар" - "Інтер" 28 вересня можливі зміни в роботі трьох станцій столичного метро
Завтра, 28 вересня, у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 19:45) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Інтер" (Італія), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".
Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".
Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підлога Маккартні
показати весь коментар27.09.2021 17:06 Відповісти Мені подобається 0
Mykhailo Stepanov
показати весь коментар27.09.2021 19:08 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль