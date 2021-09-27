УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4796 відвідувачів онлайн
Новини
1 092 2

Через матч "Шахтар" - "Інтер" 28 вересня можливі зміни в роботі трьох станцій столичного метро

Через матч

Завтра, 28 вересня, у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 19:45) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Інтер" (Італія), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".

Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Також дивіться: Емоційне виконання гімну України гравцем "Вереса" Панасенко перед матчем УПЛ з "Шахтарем". ВIДЕО

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Автор: 

Київ (19436) Метрополітен (1416) футбол (1581)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И тут эти даунецкие людям спокойно жить не дают... да скока ж можна))
показати весь коментар
27.09.2021 17:06 Відповісти
та сколько там придет что б ограничивать работу?! Из-за горстки болел не имеет смысла воду мутить
показати весь коментар
27.09.2021 19:08 Відповісти
 
 