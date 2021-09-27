Через матч "Шахтар" - "Інтер" 28 вересня можливі зміни в роботі трьох станцій столичного метро

Завтра, 28 вересня, у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 19:45) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Інтер" (Італія), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".

Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

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Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.