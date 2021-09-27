Війська РФ від початку доби двічі відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У напрямку населених пунктів Попасна і Новолуганське противник здійснив прицільні обстріли з ручних протитанкових гранатометів.

Втрат серед українських воїнів немає.

Підрозділи Об'єднаних сил продовжують контролювати ситуацію і виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ти, сука, що робиш? Викликай ментів!": У РФ найманець Бєляєв, який воював на Донбасі, викрав двох дітей і побив їхнього батька. ВIДЕО