Війська РФ від початку доби двічі відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У напрямку населених пунктів Попасна і Новолуганське противник здійснив прицільні обстріли з ручних протитанкових гранатометів.
Втрат серед українських воїнів немає.
Підрозділи Об'єднаних сил продовжують контролювати ситуацію і виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації.
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президента бы надо а не.... г*споди, раз и навсегда не увидеть бы его....https://www.youtube.com/watch?v=c3Ggf9hU9a4
нравится песня просто... Зеля, иди прочь! Усик наш президент(и меня увозят санитары... )