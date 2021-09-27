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Новини Агресія Росії проти України
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Війська РФ від початку доби двічі відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС

Війська РФ від початку доби двічі відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У напрямку населених пунктів Попасна і Новолуганське противник здійснив прицільні обстріли з ручних протитанкових гранатометів.

Втрат серед українських воїнів немає.

Підрозділи Об'єднаних сил продовжують контролювати ситуацію і виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації.

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Автор: 

обстріл (28339) Донбас (22354) найманці рф (2050) операція Об’єднаних сил (6725)


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Воєнний стан!
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27.09.2021 17:16 Відповісти
управляемые мины, Эрдоган не хочет протестировать на ватниках?
президента бы надо а не.... г*споди, раз и навсегда не увидеть бы его....https://www.youtube.com/watch?v=c3Ggf9hU9a4
нравится песня просто... Зеля, иди прочь! Усик наш президент(и меня увозят санитары... )
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27.09.2021 17:20 Відповісти
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27.09.2021 18:23 Відповісти
Самое печальное, что с этим зелёным президентом, Украина эту территорию всё равно потеряет. Будет хорошо, если дело только Донбассом ограничится. Как бы весь Юго-восток Украины не потерять...(((
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27.09.2021 21:46 Відповісти
 
 