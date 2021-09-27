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Кабмін і USAID уклали угоду на $9 млн для поліпшення системи охорони здоров'я та зростання економіки

Кабінет Міністрів України і уряд США уклали "Додаткову угоду до Угоди про виконання завдання в галузі розвитку" на загальну суму $9 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду.

"Життя та здоров’я людей завжди є пріоритетом держави. Завдяки цій угоді Україна зможе спрямувати додатковий фінансовий ресурс на посилення спроможності медичної системи та підвищення ефективності лікування хвороб", - зазначив Шмигаль.

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Зазначається, що додаткова угода передбачає виділення $7 млн ​​на поліпшення стану здоров'я українців і $2 млн на забезпечення зростання економіки.

Документ підписали Шмигаль і директор місії USAID в Україні Джеймс Хоуп, а тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін підписала лист-посвідчення.

Читайте: Шмигаль обговорив з міжнародними партнерами створення ринку капіталів

Кабмін і USAID уклали угоду на $9 млн для поліпшення системи охорони здоровя та зростання економіки 01
Кабмін і USAID уклали угоду на $9 млн для поліпшення системи охорони здоровя та зростання економіки 02

Автор: 

Кабмін (14078) угода (641) USAID (208) Шмигаль Денис (4566)


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они это развитие и рост уже третий год обещают и впаривают
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27.09.2021 17:45 Відповісти
Одній кучерявій інвестняні зарплата на один день, так, щоб журналістів кавою напоїти.
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27.09.2021 21:09 Відповісти
"$2 млн на обеспечение роста экономики...".
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27.09.2021 17:46 Відповісти


"Шалені інвестиції від євреїв-юристів! Зеленський порішав!"
https://www.youtube.com/watch?v=2Jhnk4LFQ-I
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27.09.2021 18:14 Відповісти
в USAID еще те зубры распила сидят....
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27.09.2021 19:33 Відповісти
9 лямов зела? так эта одному какому-нибудь нашему высокопоставленному чиновнику тока в зубах пакавыряцца
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27.09.2021 20:23 Відповісти


В принціпі можете вже просто салютувати, як піонери, ми ж все розуміємо.
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27.09.2021 20:52 Відповісти
 
 