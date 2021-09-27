Кабмін і USAID уклали угоду на $9 млн для поліпшення системи охорони здоров'я та зростання економіки

Кабінет Міністрів України і уряд США уклали "Додаткову угоду до Угоди про виконання завдання в галузі розвитку" на загальну суму $9 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду.

"Життя та здоров’я людей завжди є пріоритетом держави. Завдяки цій угоді Україна зможе спрямувати додатковий фінансовий ресурс на посилення спроможності медичної системи та підвищення ефективності лікування хвороб", - зазначив Шмигаль.

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Зазначається, що додаткова угода передбачає виділення $7 млн ​​на поліпшення стану здоров'я українців і $2 млн на забезпечення зростання економіки.

Документ підписали Шмигаль і директор місії USAID в Україні Джеймс Хоуп, а тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін підписала лист-посвідчення.

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