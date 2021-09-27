Кабмін і USAID уклали угоду на $9 млн для поліпшення системи охорони здоров'я та зростання економіки
Кабінет Міністрів України і уряд США уклали "Додаткову угоду до Угоди про виконання завдання в галузі розвитку" на загальну суму $9 млн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду.
"Життя та здоров’я людей завжди є пріоритетом держави. Завдяки цій угоді Україна зможе спрямувати додатковий фінансовий ресурс на посилення спроможності медичної системи та підвищення ефективності лікування хвороб", - зазначив Шмигаль.
Зазначається, що додаткова угода передбачає виділення $7 млн на поліпшення стану здоров'я українців і $2 млн на забезпечення зростання економіки.
Документ підписали Шмигаль і директор місії USAID в Україні Джеймс Хоуп, а тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін підписала лист-посвідчення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Шалені інвестиції від євреїв-юристів! Зеленський порішав!"
https://www.youtube.com/watch?v=2Jhnk4LFQ-I
В принціпі можете вже просто салютувати, як піонери, ми ж все розуміємо.