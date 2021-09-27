Родичі 58 "слуг народу" за два роки придбали майна більш ніж на 60 млн грн, - КВУ

Протягом останніх двох років кожна четверта сім'я депутатів фракції "Слуга народу" задекларувала придбання цінного майна. Автомобілі, квартири, земельні ділянки придбали члени сімей 58 депутатів фракції. Загальна вартість майна становить понад 60 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє Комітет виборців України.

Загалом, починаючи з серпня 2019 року, члени сімей депутатів "Слуги Народу" придбали 38 автомобілів. Зокрема, задекларували нові автомобілі дружини народних депутатів Юрія Корявченкова (2 млн грн), Богдана Яременка (Volvo, 1 млн), Костянтина Касая (BMW, 3,7 млн), Павла Якименка (BMW, 2,9 млн), Юрія Арістова (PORSCHE, 2,3 млн), Андрія Геруса (1,4 млн грн), Олександра Завітневича (1,5 млн), Олексія Леонова (Mercedes-Benz, 1,5 млн), Олександра Літвінова (Toyota, 1,2 млн), Олександра Салійчука (Mercedes-Benz, 1,2 млн), Ореста Саламахи (BMW, 849 тис.), Максима Зуєва (540 тис.).

Також задекларували нові автомобілі члени сімей народних депутатів Андрія Бобляха, Ірини Верещук, Володимира Гевка, Максима Гузенка, Андрія Клочка. Варто відзначити, що тринадцять народних депутатів вказали в деклараціях, що користуються транспортом, який належить їхнім родичам, переважно дружинам.

Читайте: Мати "слуги народу" Горобця купила Мерседес, вартість якого стартує від 4,25 млн грн, - ЗМІ

Крім автомобілів, депутати "Слуги Народу" вказали 25 земельних ділянок та 12 квартир, придбаних членами їх сімей. Зокрема, народний депутат Роман Мулик задекларував котедж для сімейного відпочинку у курортному селі Поляниця вартістю 1,1 млн, який перебуває у власності дочки (дата набуття права: 19.10.2020). Галина Третьякова задекларувала земельну ділянку вартістю 490 тис. грн, що перебуває у власності чоловіка (дата набуття права: 10.03.2020). Костянтин Касай задекларував отримання дружиною права власності у 2020 році на квартиру, житловий будинок та земельну ділянку. Олексій Устенко задекларував придбання у 2020 році дружиною квартири в Києві вартістю 5 млн грн.

Глава КВУ Олексій Кошель зазначив, що декларування дорогих покупок членами сімей може бути частиною схеми з легалізації статків народних депутатів. Саме тому поширеною практикою є пересування на автомобілях та проживання у житлі, що належать членам сім’ї.

Дивіться: "Слуга народу" з Дніпра Бедлецька отримала 30 тис. грн соцдопомоги з бюджету, хоча купила елітний Mercedes і позичала знайомим 5 мільйонів. ФОТОрепортаж