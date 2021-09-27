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Новини
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Родичі 58 "слуг народу" за два роки придбали майна більш ніж на 60 млн грн, - КВУ

Родичі 58

Протягом останніх двох років кожна четверта сім'я депутатів фракції "Слуга народу" задекларувала придбання цінного майна. Автомобілі, квартири, земельні ділянки придбали члени сімей 58 депутатів фракції. Загальна вартість майна становить понад 60 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє Комітет виборців України.

Загалом, починаючи з серпня 2019 року, члени сімей депутатів "Слуги Народу" придбали 38 автомобілів. Зокрема, задекларували нові автомобілі дружини народних депутатів Юрія Корявченкова (2 млн грн), Богдана Яременка (Volvo, 1 млн), Костянтина Касая (BMW, 3,7 млн), Павла Якименка (BMW, 2,9 млн), Юрія Арістова (PORSCHE, 2,3 млн), Андрія Геруса (1,4 млн грн), Олександра Завітневича (1,5 млн), Олексія Леонова (Mercedes-Benz, 1,5 млн), Олександра Літвінова (Toyota, 1,2 млн), Олександра Салійчука (Mercedes-Benz, 1,2 млн), Ореста Саламахи (BMW, 849 тис.), Максима Зуєва (540 тис.).

Також задекларували нові автомобілі члени сімей народних депутатів Андрія Бобляха, Ірини Верещук, Володимира Гевка, Максима Гузенка, Андрія Клочка. Варто відзначити, що тринадцять народних депутатів вказали в деклараціях, що користуються транспортом, який належить їхнім родичам, переважно дружинам.

Читайте: Мати "слуги народу" Горобця купила Мерседес, вартість якого стартує від 4,25 млн грн, - ЗМІ

Крім автомобілів, депутати "Слуги Народу" вказали 25 земельних ділянок та 12 квартир, придбаних членами їх сімей. Зокрема, народний депутат Роман Мулик задекларував котедж для сімейного відпочинку у курортному селі Поляниця вартістю 1,1 млн, який перебуває у власності дочки (дата набуття права: 19.10.2020). Галина Третьякова задекларувала земельну ділянку вартістю 490 тис. грн, що перебуває у власності чоловіка (дата набуття права: 10.03.2020). Костянтин Касай задекларував отримання дружиною права власності у 2020 році на квартиру, житловий будинок та земельну ділянку. Олексій Устенко задекларував придбання у 2020 році дружиною квартири в Києві вартістю 5 млн грн.

Глава КВУ Олексій Кошель зазначив, що декларування дорогих покупок членами сімей може бути частиною схеми з легалізації статків народних депутатів. Саме тому поширеною практикою є пересування на автомобілях та проживання у житлі, що належать членам сім’ї.

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Автор: 

авто (6155) майно (328) КВУ (135) Слуга народу (2811)


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Топ коментарі
+29
тяжелое наследие старого режима
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27.09.2021 17:48
+25
конец эпохи бедности же
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27.09.2021 17:46
+15
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27.09.2021 18:00
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конец эпохи бедности же
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27.09.2021 17:46 Відповісти
конверты всплыли
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27.09.2021 17:58 Відповісти
чємпіонат ВР по грєблє под сєбя, бггг
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27.09.2021 18:01 Відповісти
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27.09.2021 19:06 Відповісти
до конца всєго осталось нєсколько мінут...
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27.09.2021 19:14 Відповісти
"Там и внукам хватит"
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27.09.2021 17:46 Відповісти
ежели эти самые внуки в Лас-Вегас не будут ездить
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27.09.2021 17:51 Відповісти
не уместно. !
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27.09.2021 17:54 Відповісти
отлично служат народу!
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27.09.2021 17:47 Відповісти
служить народу почетно !!! и выгодно
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27.09.2021 17:50 Відповісти
Не понимаю проблемы. Ведь все они заверили Арахамию, что все нормально. Даже обидно.
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27.09.2021 17:48 Відповісти
тяжелое наследие старого режима
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27.09.2021 17:48 Відповісти
при Порохе свинарчуки были мельче
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27.09.2021 18:00 Відповісти
на откорме стоят
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27.09.2021 17:49 Відповісти
Які ж у людей родини роботящі! ...
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27.09.2021 17:50 Відповісти
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27.09.2021 17:50 Відповісти
Зебилам вход на эту барахолку запрещен. Там барахляться их слуги. А хозяевам и собачьей будки хватит, которую многим из них придется построить. И жить в ней.
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27.09.2021 17:50 Відповісти
60 млн. совокупно члены семей 58 депутатов за два года? Так они нищеброды.
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27.09.2021 17:51 Відповісти
так потому и набирали шавок

раньше депутат Ахметов конвертов не брал, а этим бросишь 5 тыс. зелени - сличают себя олигархами
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27.09.2021 18:02 Відповісти
Депутат Ахметов тогда брал гораздо больше. Для него пять штук зелени пыль.
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27.09.2021 18:37 Відповісти
депутата Ахметова никто не покупал
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27.09.2021 19:10 Відповісти
А разве я говорил что его покупали? Приведите мою такую цитату. Я говорил ОН БРАЛ, а не ЕМУ ДАВАЛИ или его покупали. Разницу замечаете?
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27.09.2021 19:59 Відповісти
так и я о том же - ЗЕльоные нищебродные шавки
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27.09.2021 23:40 Відповісти
А для чего же они шли. Хотя в такое дерьмо не каждый решится лезть.
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27.09.2021 17:51 Відповісти
І то лише верхівка айсберга, то, що відомо...
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27.09.2021 17:52 Відповісти
Зебандиты
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27.09.2021 17:53 Відповісти
та ну ! ))) совпадение )))))))))))

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27.09.2021 17:53 Відповісти
Ворье.
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27.09.2021 17:55 Відповісти
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27.09.2021 17:55 Відповісти
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27.09.2021 17:57 Відповісти
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27.09.2021 17:58 Відповісти
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27.09.2021 18:00 Відповісти
это крошки.. всего же зеленский и все его слуги крадут с бюджета 37-40 млрд долл в год..!
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27.09.2021 18:03 Відповісти
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27.09.2021 18:03 Відповісти
еще до бедности нам далеко...... пусть покушают хорошо...да нет. давайте еще подождем.....
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27.09.2021 18:15 Відповісти
и еще подождем... и еще подождем....
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27.09.2021 18:16 Відповісти
Диктатури завжди приходять зі схваленням бидла.
Якщо в перші місяці диктатури народ не поборює злочинний режим, то в наступні місяці цей режим вже не дозволяє нароту його бороти.
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27.09.2021 21:44 Відповісти
Бидлу це все до сраки, якщо ніяким боком не можливо сюди Порошенко притягти....
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27.09.2021 18:21 Відповісти
У вас же получилось)
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27.09.2021 22:26 Відповісти
после смены власти,а она скоро произойдет эти ребята вернут больше
чем украли.
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27.09.2021 18:27 Відповісти
Ашипки нету, точно гривен???
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27.09.2021 18:40 Відповісти
зеЛеные мрази и подонки!
зеЛя гнидоидный мародер!
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27.09.2021 18:45 Відповісти
На то они и слуги холуи!!! А остальным заливают про оманские инвестиции и прочее...
Свет в тоннеле пока не виден...
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27.09.2021 18:50 Відповісти
І у кожного машина вартістю в двушку в Києві
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27.09.2021 18:57 Відповісти
Они сделали всю Украину... Спасибо зебилам
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27.09.2021 19:07 Відповісти
Теперь понятно, почему Б.Яременко перед девушкой легкого поведения морозился. На Вольво собирал!
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27.09.2021 19:21 Відповісти
Кажется уже пора в Раде проводить обряд децимации для "слуг народа", запятнавших себя сделками с совестью. Это такое наказание, применявшееся в Древнем Риме. Назначалась обычно за потерю https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F знамени , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%82 бунт и даже за https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE дезертирство . При децимации наказываемое подразделение разделялось на десятки, независимо от ранга и срока службы. Каждая десятка бросала жребий, и того, на кого он выпадал, казнили его же девять товарищей, иногда путём забивания камнями или дубинками. Или же казнь проводили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B ликторы , которые сначала приговорённого секли розгами, а затем обезглавливали.
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27.09.2021 20:10 Відповісти
Слава Украине!!!
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27.09.2021 21:06 Відповісти
Диктатури завжди приходять зі схваленням бидла.
Якщо в перші місяці диктатури народ не поборює злочинний режим, то в наступні місяці цей режим вже не дозволяє нароту його бороти.
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27.09.2021 21:41 Відповісти
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27.09.2021 22:11 Відповісти
У нас что нет налоговой полиции чтоб разбираться, с чего вдруг они так разбогатели?
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27.09.2021 22:24 Відповісти
ОНИ СТАЛИ ХОРОШЕЙ МИШЕНЬЮ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЖИТЕЛЕЙ ПЛАНЕТЫ !) ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ В КОСМОС НЕ УЛЕТЕЛИ )))
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28.09.2021 00:42 Відповісти
 
 