До ПВК Вагнера припинили приймати жителів окупованих територій Донбасу і Криму та громадян Грузії

Приватна військова компанія (ПВК) Вагнера розпочала набір нових найманців, імовірно, для роботи в Малі. При цьому до ПВК не приймають громадян Грузії, а також усіх, хто народився на території УРСР, зокрема жителів окупованих територій Донбасу і Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Набір здійснюють на полігоні Молькіно в Краснодарському краї. Про це BBC повідомили двоє "вагнерівців".

Повідомляється, що до ПВК приймають чоловіків від 23 до 45 років, а підставою для відмови можуть стати податкові заборгованості, судимості за кримінальними статтями, погані зуби або серйозні захворювання.

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У пабліках, пов'язаних з ПВК Вагнера, почали публікувати відповідні оголошення. У повідомленнях серед іншого зазначено, що до ПВК не приймають громадян Грузії, а також усіх, хто народився на території УРСР, зокрема жителів окупованих територій Донбасу і Криму.

"Бі-бі-сі" зазначає, що остання підстава для відмови "викликає певне обурення в багатьох учасників бойових дій на сході України".

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Нагадаємо, 25 вересня глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що влада Малі "звернулася до приватної військової компанії з Росії" після того, як Франція вирішила скоротити кількість миротворців у Малі. Лавров не уточнив назву приватної військової компанії. Раніше західні країни говорили, що готові вивести своїх миротворців з Малі, якщо влада цієї африканської країни запросить до себе ПВК Вагнера.