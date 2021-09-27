До ПВК Вагнера припинили приймати жителів окупованих територій Донбасу і Криму та громадян Грузії
Приватна військова компанія (ПВК) Вагнера розпочала набір нових найманців, імовірно, для роботи в Малі. При цьому до ПВК не приймають громадян Грузії, а також усіх, хто народився на території УРСР, зокрема жителів окупованих територій Донбасу і Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Набір здійснюють на полігоні Молькіно в Краснодарському краї. Про це BBC повідомили двоє "вагнерівців".
Повідомляється, що до ПВК приймають чоловіків від 23 до 45 років, а підставою для відмови можуть стати податкові заборгованості, судимості за кримінальними статтями, погані зуби або серйозні захворювання.
У пабліках, пов'язаних з ПВК Вагнера, почали публікувати відповідні оголошення. У повідомленнях серед іншого зазначено, що до ПВК не приймають громадян Грузії, а також усіх, хто народився на території УРСР, зокрема жителів окупованих територій Донбасу і Криму.
"Бі-бі-сі" зазначає, що остання підстава для відмови "викликає певне обурення в багатьох учасників бойових дій на сході України".
Нагадаємо, 25 вересня глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що влада Малі "звернулася до приватної військової компанії з Росії" після того, як Франція вирішила скоротити кількість миротворців у Малі. Лавров не уточнив назву приватної військової компанії. Раніше західні країни говорили, що готові вивести своїх миротворців з Малі, якщо влада цієї африканської країни запросить до себе ПВК Вагнера.
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Все уже вспупили.
и это логично - если урод изменил раз, то изменит и два.
Хотя бывает и исключение - как Ленин. Был православным, но стал .... в Мавзолее
так и тут - надеюсь шо кто то из вагинеров станет .... та ну нах(крестится)
Лучше доказательство, что дерзкая операция наших спецов имела место,
и ОЧЕНЬ разозлила кремль.