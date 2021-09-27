В Україні вперше проведуть аудит стану військово-технічного співробітництва з іншими державами, - РНБО

Рада національної безпеки і оборони ініціювала аудит стану військово-технічного співробітництва (ВТС) з іноземними державами. Таку перевірку проводитимуть вперше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт РНБО.

"18 червня 2021 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення "Про Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України", яке введено в дію Указом Президента України від 20 серпня 2021 № 372.

З метою поліпшення позицій України на світовому ринку озброєнь і зміцнення потенціалу держави у сфері ВТС Кабінету Міністрів України згідно з цим рішенням доручено в шестимісячний термін забезпечити проведення огляду ВТС України з іноземними державами за минулий трирічний період.

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Під час проведення огляду будуть проаналізовані:

- особливості та тенденції розвитку світового ринку озброєння, військової та спеціальної техніки;

- ефективність здійснення ВТС України з іноземними державами, а також чинники, що впливають на це співробітництво;

- фінансові показники експорту озброєння і військової техніки в іноземні держави, результати діяльності органів державного управління, підприємств, установ і організацій промисловості та науки, а також забезпечення сектору безпеки й оборони;

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- потенціал і перспективні напрями розвитку ВТС України з іноземними державами", - йдеться в повідомленні.

На підставі отриманих даних буде розроблено "Стратегію військово-технічного співробітництва України" на найближчі 5 років.

"Листом за підписом заступника Секретаря РНБО України Сергія Демедюка Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України, яке визначено головним органом, відповідальним за виконання зазначеного вище завдання, для забезпечення підготовки відповідних документів запропоновано в стислі терміни розробити і подати на затвердження Кабінету Міністрів України порядок проведення огляду .

Апарат РНБО України має бути щомісячно поінформований про результати проведеної роботи", - наголошується в публікації.