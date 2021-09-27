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В Україні вперше проведуть аудит стану військово-технічного співробітництва з іншими державами, - РНБО

В Україні вперше проведуть аудит стану військово-технічного співробітництва з іншими державами, - РНБО

Рада національної безпеки і оборони ініціювала аудит стану військово-технічного співробітництва (ВТС) з іноземними державами. Таку перевірку проводитимуть вперше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт РНБО.

"18 червня 2021 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення "Про Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України", яке введено в дію Указом Президента України від 20 серпня 2021 № 372.

З метою поліпшення позицій України на світовому ринку озброєнь і зміцнення потенціалу держави у сфері ВТС Кабінету Міністрів України згідно з цим рішенням доручено в шестимісячний термін забезпечити проведення огляду ВТС України з іноземними державами за минулий трирічний період.

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Під час проведення огляду будуть проаналізовані:

- особливості та тенденції розвитку світового ринку озброєння, військової та спеціальної техніки;

- ефективність здійснення ВТС України з іноземними державами, а також чинники, що впливають на це співробітництво;

- фінансові показники експорту озброєння і військової техніки в іноземні держави, результати діяльності органів державного управління, підприємств, установ і організацій промисловості та науки, а також забезпечення сектору безпеки й оборони;

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- потенціал і перспективні напрями розвитку ВТС України з іноземними державами", - йдеться в повідомленні.

На підставі отриманих даних буде розроблено "Стратегію військово-технічного співробітництва України" на найближчі 5 років.

"Листом за підписом заступника Секретаря РНБО України Сергія Демедюка Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України, яке визначено головним органом, відповідальним за виконання зазначеного вище завдання, для забезпечення підготовки відповідних документів запропоновано в стислі терміни розробити і подати на затвердження Кабінету Міністрів України порядок проведення огляду .

Апарат РНБО України має бути щомісячно поінформований про результати проведеної роботи", - наголошується в публікації.

Автор: 

міжнародна співпраця (62) оборона (4776) РНБО (2279)


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Топ коментарі
+6
я так понимаю эти "специалисты" уже два года проводят всяческие аудиты и проверки
и прожекты строят.
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27.09.2021 18:15
+3
главное не забыть создать штаб аудита состояния военно-технического сотрудничества с другими государствами, и написать плакат большой аудит
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27.09.2021 18:17
+3
"Великий аудіт" в додаток до діджіталізаціі України !!!)))
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27.09.2021 18:20
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я так понимаю эти "специалисты" уже два года проводят всяческие аудиты и проверки
и прожекты строят.
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27.09.2021 18:15 Відповісти
главное не забыть создать штаб аудита состояния военно-технического сотрудничества с другими государствами, и написать плакат большой аудит
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27.09.2021 18:17 Відповісти
"Великий аудіт" в додаток до діджіталізаціі України !!!)))
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27.09.2021 18:20 Відповісти
и раздел в "Дии" обязательно
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27.09.2021 18:25 Відповісти
Главное Лещенко включить членом комитета !!
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27.09.2021 20:45 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!)))
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27.09.2021 18:18 Відповісти
Аудиты, стратегии, принципы, тезы, дорожные карты и так годами пустопорожней болтовни и марания тонн бумаги. Когда боеприпасная промышленность заработает лучше скажите?
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27.09.2021 18:18 Відповісти
Сенс імітаціі ,це як гучніший звіздьож про майбутні звершення !!!)))
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27.09.2021 18:21 Відповісти
Кто и сколько положит себе в карман за "аудит"? Потому что схема беспроигрышная.
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27.09.2021 18:34 Відповісти
"С целью улучшения позиций Украины на мировом рынке вооружений и укрепления потенциала государства в сфере ВТС Кабинета Министров Украины согласно этому решению поручено в шестимесячный срок обеспечить проведение осмотра ВТС Украины с иностранными государствами за прошлый трехлетний период."
А с 14 года не хотите провести аудит? Самим себя пиарить влегкую, да и зебиратели все и так схавают, даже одно могучее слово "аудит".
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27.09.2021 18:44 Відповісти
При Зельцмані і сонце вперше сходить.
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27.09.2021 18:49 Відповісти
военно-технического сотрудничества с другими государствами .-Агент ФСБ Козырь-Ермак должен знать всё.
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27.09.2021 18:59 Відповісти
Новой власти еще долго нужно будет проводить аудит аудитов зебилоидов
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27.09.2021 20:10 Відповісти
 
 