В Україні вперше проведуть аудит стану військово-технічного співробітництва з іншими державами, - РНБО
Рада національної безпеки і оборони ініціювала аудит стану військово-технічного співробітництва (ВТС) з іноземними державами. Таку перевірку проводитимуть вперше.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт РНБО.
"18 червня 2021 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення "Про Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України", яке введено в дію Указом Президента України від 20 серпня 2021 № 372.
З метою поліпшення позицій України на світовому ринку озброєнь і зміцнення потенціалу держави у сфері ВТС Кабінету Міністрів України згідно з цим рішенням доручено в шестимісячний термін забезпечити проведення огляду ВТС України з іноземними державами за минулий трирічний період.
Під час проведення огляду будуть проаналізовані:
- особливості та тенденції розвитку світового ринку озброєння, військової та спеціальної техніки;
- ефективність здійснення ВТС України з іноземними державами, а також чинники, що впливають на це співробітництво;
- фінансові показники експорту озброєння і військової техніки в іноземні держави, результати діяльності органів державного управління, підприємств, установ і організацій промисловості та науки, а також забезпечення сектору безпеки й оборони;
- потенціал і перспективні напрями розвитку ВТС України з іноземними державами", - йдеться в повідомленні.
На підставі отриманих даних буде розроблено "Стратегію військово-технічного співробітництва України" на найближчі 5 років.
"Листом за підписом заступника Секретаря РНБО України Сергія Демедюка Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України, яке визначено головним органом, відповідальним за виконання зазначеного вище завдання, для забезпечення підготовки відповідних документів запропоновано в стислі терміни розробити і подати на затвердження Кабінету Міністрів України порядок проведення огляду .
Апарат РНБО України має бути щомісячно поінформований про результати проведеної роботи", - наголошується в публікації.
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и прожекты строят.
А с 14 года не хотите провести аудит? Самим себя пиарить влегкую, да и зебиратели все и так схавают, даже одно могучее слово "аудит".