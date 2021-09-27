В Україні силовики тиснуть на вітчизняних виробників, тоді як іноземні конкуренти отримують пільги, - гендиректор "Київгуми" Острогруд

Держава надає підтримку більше іноземним підприємствам, ніж вітчизняним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Бізнес НВ" заявив гендиректор "Київгуми" Андрій Острогруд.

Так, 10 вересня на територію заводу українського підприємства "Київгума" у Броварах прибули представники Служби безпеки України та Нацполіції. Правоохоронці призупинили виробничий процес та вилучили документи, а підприємство пізніше обвинуватили у поганій якості продукції, що призвело до розтрати бюджетних коштів.

Острогруд впевнений на 100% у замовному характері цієї справи: "Під час свого візиту силовики не створили навіть ілюзії зацікавленості в розслідуванні і з'ясуванні всіх обставин справи. Я особисто пропонував їм оглянути цехи, склад і лабораторію, проте нікого з правоохоронців пропозиція не зацікавила".

За словами гендиректора "Київгуми", конкуренти, які не можуть чесно конкурувати й неодноразово їм погрожували, таким чином просто намагаються витіснити підприємство з ринку.

"Київгума" сьогодні найбільший, найпотужніший і єдиний акредитований виробник, зокрема, гумових підрейкових прокладок. Ми є постачальниками для МОЗ, Міноборони, Енергоатому та багатьох державних підприємств. Ми не просто отримали європейські сертифікати якості ISO, а ми щороку їх підтверджуємо", - зазначив Острогруд.

Гендиректор заявив, що за основними групами виробів конкурентами для "Київгуми" є Польща й Туреччина.

"По-перше, вони набагато раніше з'явилися не тільки як розвинені держави, а й безпосередньо як виробники. Вони зуміли раніше модернізуватися і "включитися" в ринкові відносини. По-друге, в реаліях, якщо нам кредит доступний під 12% (а до цього всі роки процентна ставка була значно вище 20%), то конкуренти кредитуються під 2-3% річних.

Крім того, в Україні силовики (СБУ, Нацполіція, контролюючі органи) постійно тиснуть на виробників (і це відбувається з нами просто зараз), а наших конкурентів, тобто виробників з Польщі та Туреччини підтримують на державному рівні різними пільгами, компенсаціями, можливостями", - підкреслив Острогруд.