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Новини Силовики
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В Україні силовики тиснуть на вітчизняних виробників, тоді як іноземні конкуренти отримують пільги, - гендиректор "Київгуми" Острогруд

В Україні силовики тиснуть на вітчизняних виробників, тоді як іноземні конкуренти отримують пільги, - гендиректор

Держава надає підтримку більше іноземним підприємствам, ніж вітчизняним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Бізнес НВ" заявив гендиректор "Київгуми" Андрій Острогруд.

Так, 10 вересня на територію заводу українського підприємства "Київгума" у Броварах прибули представники Служби безпеки України та Нацполіції. Правоохоронці призупинили виробничий процес та вилучили документи, а підприємство пізніше обвинуватили у поганій якості продукції, що призвело до розтрати бюджетних коштів.

Острогруд впевнений на 100% у замовному характері цієї справи: "Під час свого візиту силовики не створили навіть ілюзії зацікавленості в розслідуванні і з'ясуванні всіх обставин справи. Я особисто пропонував їм оглянути цехи, склад і лабораторію, проте нікого з правоохоронців пропозиція не зацікавила".

За словами гендиректора "Київгуми", конкуренти, які не можуть чесно конкурувати й неодноразово їм погрожували, таким чином просто намагаються витіснити підприємство з ринку.

"Київгума" сьогодні найбільший, найпотужніший і єдиний акредитований виробник, зокрема, гумових підрейкових прокладок. Ми є постачальниками для МОЗ, Міноборони, Енергоатому та багатьох державних підприємств. Ми не просто отримали європейські сертифікати якості ISO, а ми щороку їх підтверджуємо", - зазначив Острогруд.

Гендиректор заявив, що за основними групами виробів конкурентами для "Київгуми" є Польща й Туреччина.

"По-перше, вони набагато раніше з'явилися не тільки як розвинені держави, а й безпосередньо як виробники. Вони зуміли раніше модернізуватися і "включитися" в ринкові відносини. По-друге, в реаліях, якщо нам кредит доступний під 12% (а до цього всі роки процентна ставка була значно вище 20%), то конкуренти кредитуються під 2-3% річних.

Крім того, в Україні силовики (СБУ, Нацполіція, контролюючі органи) постійно тиснуть на виробників (і це відбувається з нами просто зараз), а наших конкурентів, тобто виробників з Польщі та Туреччини підтримують на державному рівні різними пільгами, компенсаціями, можливостями", - підкреслив Острогруд.

Автор: 

Бровари (279) інвестиції (2053) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513)


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Топ коментарі
+8
Саме тому аеропорт в Дніпрі буде будувати не українська фірма, яка виграла тендер, а турецька, близька Бубочці. На 30% дорожче.
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27.09.2021 18:32
+6
потому что на таможнях у зеленского расставлены свои люди и там чётко работают схемы по контрабанде которые приносят миллиарды долларов зеленскому и его офису.. а как с каждого украинского производителя взять мзду? поэтому и душится сейчас весь мелкий и средний бизнес что б побольше шёл импорт и чёрный нал с него
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27.09.2021 18:58
+4
Ты хочешь сказать, шо турецкий Онур откаты не разносил? В Украине не важно, кто выигрывает тендер на стройку, все равно качество будет у ВСЕХ одинаковое. И откаты у всех будут одинаковыми. За ОНУРОМ на Новообуховской следил аж французский технадзор- а построено все с массовыми нарушениями технологии. Зато все заработали хорошо. Система такая-"нипель" называется.
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27.09.2021 18:52
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Дражайший, у нас наоборот проблемы в недопуске под разными предлогами иностранных производителей и оказателей услуг, поэтому и цены в стране постоянно растут, а некоторые уже выше мировых с хромающим качеством. Вы что-то перепутали, видимо с перепуга
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27.09.2021 18:22 Відповісти
Саме тому аеропорт в Дніпрі буде будувати не українська фірма, яка виграла тендер, а турецька, близька Бубочці. На 30% дорожче.
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27.09.2021 18:32 Відповісти
Украинские фирмы, если честно, вообще ничего дельного не могут построить, в то время, как те же турки уже строят десятилетиями по всему миру и их деятельность широко известна. А у нас одни откаты-заносы-распилы и полный непрофессионалзм, какую сферу не возьми, за редким исключением. Или военные объекты забыли, как их наши Остапы Бендеры построили, до сих пор разыскивают
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27.09.2021 18:38 Відповісти
Тому виникає питання -Чим займаються багаточисельні державні інспекціі,комітети ,комісіі та т. ін .??? ))))
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27.09.2021 18:43 Відповісти
Так вот если вся сфера строительства погрязла в тотальной коррупции и так на протяжении десятилетий, качество гавно, а цены мировые, поэтому и обращаются напрямую к иностранцам. Потому как потом ни денег, ни объекта с этими пресловутыми "-30%" не увидишь, как было уже неоднократно, а здесь гарантии, имя и построенные объекты за плечами. Почувствуйте разницу что называется
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27.09.2021 18:47 Відповісти
Прикро та болісно визнавати неспроможність державної влади України виконувати власні державні обов"язки !!!)))
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27.09.2021 18:54 Відповісти
Это опасная иллюзя. В той же Германии строительный и дорожно-ремонтный бизнес тоже существует на откатах, просто всем давно понятно, что это неотъемлемая часть бизнесмодели. Примеров полно. Один только берлинский аэропорт чего стоит.
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27.09.2021 19:33 Відповісти
Ты хочешь сказать, шо турецкий Онур откаты не разносил? В Украине не важно, кто выигрывает тендер на стройку, все равно качество будет у ВСЕХ одинаковое. И откаты у всех будут одинаковыми. За ОНУРОМ на Новообуховской следил аж французский технадзор- а построено все с массовыми нарушениями технологии. Зато все заработали хорошо. Система такая-"нипель" называется.
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27.09.2021 18:52 Відповісти
По этой системе "нипель" у наших почему-то получается самое гавёное качество, а то и вообще недострой и кидок клиентов. Поэтому выбирают лучшее из худшего. На серьёзные стройки с авторитетными застройщиками у нас просто грошей маловато, поэтому исходим из того, что есть
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27.09.2021 18:56 Відповісти
Че ты дурачком прикидываешся? Источник финансирования для всех один-государственный бюджет Украины. Шо для компаний с "иностранным" названием, шо для якобы "украинских компаний". На самом деле владельцы у всех этих компаний в основном иностранцы, связанные с Охвисом Президента и имеющим возможность занести туда откаты. И по качеству, тролль-тебе уже написали- "качество", вернее его отсутсвие у ВСЕХ компаний ОДИНАКОВОЕ. Расслабся и беги скорее в кассу ОНУРА, а то опоздаешь, не за что будет карандаши покупать.
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27.09.2021 19:34 Відповісти
Ниппель-туда дуй,а оттуда...как получится !!!)))
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27.09.2021 18:57 Відповісти
Турки изучили особенности украинского "маркетинга", и уже понимают, сколько, кому надо занести; а кому помочь с приобретением недвижимости в Турции. И - все получается!
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27.09.2021 21:15 Відповісти
100%!
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27.09.2021 22:24 Відповісти
Например?
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27.09.2021 18:33 Відповісти
І всьому цьому є пояснення,коли олігархія зрослася з владою то державні інтереси,а тим паче населення відходять на другий план, їх мета збагачення,а конкуренція їх не цікавить і це зрозуміло, тому і випливає така відсталість країни.Чому українці не ставлять питання про найнижчі з/п у Европі ,чому економіка не конкурентоспроможна?
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27.09.2021 19:46 Відповісти
А ви чого очікували? Розвитку українського виробництва, збагачення Украни та українців? Та щас. Фуйло абідеЦЦа.
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27.09.2021 18:23 Відповісти
"Бей своих, чтоб чужие боялись"©
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27.09.2021 18:26 Відповісти
Це давня практика !! Держслужбовцям похєру державні інтереси .іх повсякчас цикавила лише власна кишеня !!!)))
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27.09.2021 18:32 Відповісти
Реванш корумпованих кремлівських гнид триває !!! Кубло гельмінтів-корупціонерів продовжує висмоктувати з України життєдайні соки !!!)))
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27.09.2021 18:35 Відповісти
ЗРК Патриот изнутри
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27.09.2021 18:42 Відповісти
потому что на таможнях у зеленского расставлены свои люди и там чётко работают схемы по контрабанде которые приносят миллиарды долларов зеленскому и его офису.. а как с каждого украинского производителя взять мзду? поэтому и душится сейчас весь мелкий и средний бизнес что б побольше шёл импорт и чёрный нал с него
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27.09.2021 18:58 Відповісти
Порой кажется что ЗЕ турецкий парнишка... Он все лучшее им отдаёт
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27.09.2021 19:13 Відповісти
На Укрзализнице предаварийное состояние из-за закупки резинового дерьма и увольнения дорожных работников благодаря мизерной зарплате.Особенно ценны работники электросвязи и жд автоматики .Забирают промышленники оптом и на соцпакет.
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27.09.2021 19:15 Відповісти
в країні з тотальною корупцією це не новина..
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27.09.2021 19:35 Відповісти
Сейчас весь украинский бизнес под прессом,агент кремля гетьманович успешно громит всю экономику,до конца срока клоунов будет только разруха.
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27.09.2021 19:48 Відповісти
Турків Юзик кришує...
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27.09.2021 22:02 Відповісти
 
 