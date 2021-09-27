Двох співробітників ДПС затримано на Харківщині на хабарі 27 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі двох співробітників ГУ Державної податкової служби України в Харківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний державний ревізор-інспектор та заступник начальника одного з відділів ГУ Державної податкової служби України в області, вступивши у попередню змову, вимагали від директора підприємства, що спеціалізується на постачанні медичним закладам промислових лікувальних газів, неправомірну вигоду в розмірі 27 тис. грн.

Податківці пообіцяли, що в разі надання їм неправомірної вигоди не вчинятимуть дії зі стягнення податкового боргу за результатами перевірки вказаного підприємства, якою донараховано штрафи на загальну суму майже 750 тис. грн, а в подальшому не перешкоджатимуть веденню фінансового-господарської діяльності.

27 вересня відразу після одержанняхабаря податківців затримано в порядку ст. 208 КПК України.

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Хабарникам загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.