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Новини Хабарники
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Двох співробітників ДПС затримано на Харківщині на хабарі 27 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі двох співробітників ГУ Державної податкової служби України в Харківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Двох співробітників ДПС затримано на Харківщині на хабарі 27 тис. грн, - прокуратура 01

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний державний ревізор-інспектор та заступник начальника одного з відділів ГУ Державної податкової служби України в області, вступивши у попередню змову, вимагали від директора підприємства, що спеціалізується на постачанні медичним закладам промислових лікувальних газів, неправомірну вигоду в розмірі 27 тис. грн.

Податківці пообіцяли, що в разі надання їм неправомірної вигоди не вчинятимуть дії зі стягнення податкового боргу за результатами перевірки вказаного підприємства, якою донараховано штрафи на загальну суму майже 750 тис. грн, а в подальшому не перешкоджатимуть веденню фінансового-господарської діяльності.

27 вересня відразу після одержанняхабаря податківців затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Також читайте: Двох податківців на Тернопільщині судитимуть за хабар у $37 тисяч, - Офіс Генпрокурора

Двох співробітників ДПС затримано на Харківщині на хабарі 27 тис. грн, - прокуратура 02

Хабарникам загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Автор: 

хабар (4697) Держприкордонслужба ДПСУ (5952) прокуратура (3671) Харківщина (6054)


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Та таких гнид в Україні сотні тисяч!! Іх мають сотню за добу пакувати на нари !!!)))
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27.09.2021 18:48 Відповісти
Всі державні інспкціі,контори та конторки ,це розплідники корумпованої гидоти !!)))
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27.09.2021 18:49 Відповісти
А сотрудники харьковской таможни ежедневно (!) берут до двух сотен тыс долларов (!!) и - ничего. Их никто не видит, никто не ловит. Злые языки говорят, что надо работать в тандеме с СБУ, тогда все получится.
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27.09.2021 21:13 Відповісти
не может быть!
они - святые!
армия, мова, вира!
майна...
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27.09.2021 21:48 Відповісти
А ці свині відгодовані. Пора пускати на сало.
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27.09.2021 22:49 Відповісти
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28.10.2024 16:37 Відповісти
 
 