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Апеляція у справах ветеранів "Азова" не відбулася через змову органів влади, - адвокат

Апеляція у справах ветеранів

Апеляційне засідання у справах ветеранів "Азова" Дмитра Кухарчука та Олега Довбиша не відбулося через нездатність поліції доставити підсудних до суду чи організувати відеозв'язок із СІЗО.

Про це адвокат ветеранів Едуард Вербінець написав у своєму фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні керівництво ГУНП у м.Києві та Київського СІЗО зірвали судовий розгляд моєї апеляційної скарги на арешт моїх підзахисних Кухарчука Дмитра та Довбиша Олега. Не доставили з СІЗО до Київського апеляційного суду і навіть не організували звичайну відеоконференцію", - написав адвокат.

За словами Вербінця, такі дії правоохоронців свідчать про змову різних гілок влади з метою зірвати засідання та усунути Кухарчука від участі у виборах до Верховної Ради, на яких він зареєстрований кандидатом.

"Це співпраця всіх гілок влади, направлена на те, щоб не доставити осіб до залу судового засідання", - заявив адвокат під час акції на підтримку "азовців" біля суду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сутички під Офісом Президента 14 серпня: суд відправив під арешт представників "Нацкорпусу" Довбиша і Кухарчука (оновлено). ВIДЕО

На думку побратима ветеранів із Черкас Ігоря Зайчука, представники влади бояться ветеранів російсько-української війни."Закривши наших хлопців, влада хотіла, щоб ми розбіглися, а наш рух припинив діяльність. Натомість до нас приходять нові люди, а навколо справи черкаських ветеранів гуртується проукраїнська спільнота", - зазначив Зайчук.

Слухання справи перенесено на 5 жовтня. Кухарчука і Довбиша звинувачують у бійках з поліцією під час акції протесту біля Офісу Президента. За це суд одразу відправив ветеранів до СІЗО без права застави.

Також читайте: Ветеран, якого судили за акцію проти влади, йде на вибори в Черкасах

Автор: 

ветерани (1068) Довбиш Олег (1) Азов (774) Національний корпус (390) Кухарчук Дмитро (21)


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Неспроможність ,чи таки не бажання доставити ???)))
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27.09.2021 19:01 Відповісти
Та хіба вперше? Те ж саме діється відносно генерала Павловського та директра "Кузні" Шандри.
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27.09.2021 19:08 Відповісти
Сидеть будут без суда,как и Торнадовцы.
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27.09.2021 19:07 Відповісти
у Татарова все під конролем
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27.09.2021 19:21 Відповісти
Це дуже норм, не за активістами, Стерненком, Саакашвіллі та гей парадами бігати потрібно було, а підтримувати заходи щодо корупції, суддівської реформи підтримувати. А тепер нехай посидять подумають, що їм більше заважає жити Саакашвіллі, Стерненко, Шабунін жити заважають чи все таки корумповані суди, прокурори.
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28.09.2021 01:19 Відповісти
 
 