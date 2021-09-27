ПАРЄ відхилила список кандидатів на посаду судді ЄСПЛ від України, - нардеп "ЄС" Гончаренко

Українській владі доведеться проводити новий конкурс кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram народний депутат від "ЄС", член делегації України в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

"ПАРЄ остаточно відхилила український список кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини. Основна причина - висунення серед кандидатів депутата від "Слуги народу" і члена ПАРЄ Олександра Мережка. Тепер українській владі треба проводити новий конкурс", - написав він.

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Нагадаємо, комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з відбору суддів до Європейського суду з прав людини рекомендував Асамблеї відхилити список кандидатів на посаду судді ЄСПЛ від України, оскільки вони не відповідають необхідним критеріям.