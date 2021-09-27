ПАРЄ відхилила список кандидатів на посаду судді ЄСПЛ від України, - нардеп "ЄС" Гончаренко
Українській владі доведеться проводити новий конкурс кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram народний депутат від "ЄС", член делегації України в ПАРЄ Олексій Гончаренко.
"ПАРЄ остаточно відхилила український список кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини. Основна причина - висунення серед кандидатів депутата від "Слуги народу" і члена ПАРЄ Олександра Мережка. Тепер українській владі треба проводити новий конкурс", - написав він.
Нагадаємо, комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з відбору суддів до Європейського суду з прав людини рекомендував Асамблеї відхилити список кандидатів на посаду судді ЄСПЛ від України, оскільки вони не відповідають необхідним критеріям.
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"Основная причина - выдвижение среди кандидатов депутата от "Слуги народа" и члена ПАСЕ Александра Мережко "
кстати, Осенняя сессия ПАСЕ не будет рассматривать вопросы Донбасса и Крыма, о чем ранее заявляло (и особенно кричали *ОП(Г) вислюка оманського) МИД Украины.
"Мережко запам'ятався в науковому співтоваристві, а також в політичних колах багатьма скандальними тезами.
Зокрема, в своїй статті "Хто відповідальний за Голодомор в Україні" він зазначив, що компенсацію збитків жертвам геноциду та їх родичам має виплачувати українська держава. Як приклад правильності своєї теорії, він послався на геноцид індіанців в https://web.archive.org/web/20190419062828/http://khpg.org/ru/index.php?id=1170257867 США.
Також в своїй праці Сон розуму: український націоналізм, як ідеологія, Мережко зазначив, що українські націоналісти використовують рідну мову як інструмент для репресій і пригнічення представників інших культур і http://polite.com.ua/tendency/1297-.html національностей.
Скандально прославився Мережко і своєю роботою Марксофобія, в якій він зазначає, що відкидання ідеї німецького філософа є ознакою авторитарної особистості і прирівнюється до https://libking.ru/books/sci-/sci-politics/606819-aleksandr-merezhko-levaya-politika-levye-v-rossii.html самокастраціі.
Спірними виглядають позиції Мережко з приводу причин російсько-грузинської війни 2008 року. Агресором у цьому конфлікті він вважає саме Грузію, визнає легітимність уряду Південної Осетії від відзначає, що Україна повинна визнати невизнані республіки: https://www.faust.net.ua/index.php?Lev=news&Id=4340 Косово, Абхазії та Осетії.
Зелені, це нестиглі червоні.
Відмийся від ПР та БПП!!
ХАМєлєон пррродажний!!
Гончаренко имеет высшее медицинское и экономическое образование и избираться судьёй не может.
Вы думаете, что он такой дурной, что, работая уже не первый год в ПАСЕ не знает этого?
Он просто сообщил новость с заседания ПАСЕ, там сейчас проходит очередная сессия и Гончаренко как член украинской делегации в ней участвует.
К тому же едва ли другие члены этой делегации сообщат такую новость, ведь там большинство это зелёные слуги
з партейки ПР , а потім в БПП, а потім в ПЕС...
ГЕЛЬМІНТ!! Йому кожна дупа підходить...
Дякую за відповідь...😀
Ви написали, що він хоче стати суддєю ЄСПЧ, то я вам і відповіла, що він не може їм стати, бо не має юридичної освіти, а також те, що він чудово розуміє, що не може бути суддєю та не прагне цього. Ось і все.
До чого тут якісь подробиці його життя.
А новина цікава, наших слуг, виходить, не вважають за справжніх юристів.
Але, воно було і є політичним проститутом...
З повагою....😁
Дякую!!
😁
А Я- во(і)льний АНАРХІСТ-Атеїст!!
Б'ю Всіх !! І червоних і шоколадних і зелених!
😁