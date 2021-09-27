Заступник голови МЗС Боднар про дипломатичні відносини з РФ: Жодна держава не наважилася виконувати функції щодо захисту українців
Рішення про розрив дипвідносин з РФ мало бути ухвалено ще в 2014 році, коли почалася активна фаза бойових дій, проте не знайшлося іншої держави, яка взяла б на себе функції щодо захисту українців у Росії.
Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив заступник міністра закордонних справ України, посол України в Туреччині Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ.
Робота українського посольства і консульств необхідна для забезпечення захисту їхніх інтересів.
"Особливо у 2014-2015 роках, бойові дії та взяття в полон наших бійців на фронті. У ті дні наше консульство в Ростові-на-Дону, інші наші установи в Росії працювали фактично 24/7 для того, щоби допомагати нашим громадянам. Допомагали з лікуванням, з контактами з рідними тощо. Це і страшна робота, наприклад, коли оформляєте труп, є певні ритуальні процедури. Коли ви бачите поранених, які, не дай боже, при смерті — це дуже велика моральна травма, але цю роботу треба виконувати. У той період це було вкрай необхідно", - розповів Боднар.
Київ розглядав варіант розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією, але для цього необхідно було функції щодо захисту громадян України передати іншій державі, яка представлена в Москві.
"Ми проводили "зондування" позицій, жодна з країн, яка представлена в Москві, не погодилася представляти наші інтереси, враховуючи таку кількість роботи, яку потрібно було б робити, щоби забезпечити інтереси наших громадян... Візьмемо, наприклад, Грузію, яка розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією після війни 2008 року, її інтереси представляє Швейцарія. Та якщо порахувати кількість громадян Грузії та України, то це дуже велика різниця", - пояснив заступник міністра.
Боднар підкреслив, що і зараз значна кількість громадян України залишається в Росії. Крім того, в російських в'язницях перебувають політв'язні з окупованого Криму, яким вкрай необхідна допомога, зокрема і дипломатів.
"Здебільшого наша дипломатична присутність там концентрується на консульській роботі. Тобто консули забезпечують наших громадян документами, відвідують в тюрмах, а їх там сидить кілька тисяч, і плюс — політичні заручники Кремля з Криму, це представлення наших інтересів у судах, в інших інституціях. Тобто цей практичний вимір переміг емоційний наплив, щоб розірвати ці стосунки", - сказав він.
Однак, за його словами, дипломатичні відносини між Україною і Росією перебувають на низькому рівні, з 2014 року в обох країнах немає послів. Зараз у РФ залишилося кілька десятків українських дипломатів, констатував Боднар.
Будь ласка, зачекайте...
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- Влада України й досі (під час війни) не розірвала дипломатичні стосунки з росією (бо ж такої ганьби в світі ще не було)...
-Влада України не встановила навіть візового режиму з агресором...
-Росія, як може, пресує Україну! А підприємства України посилюють свою залежність від ворога... збільшуючи експортно-імпорті операції з нею - всупереч санкціям... Але, влада України, при цьому, - вимагає від Заходу розширення, додаткових санкцій проти росії (навіть звинувачує його за нерозширення, чи невчасне розширення) ...
-А сам ЗЕ ще й досі щосили пнеться щоб "пожати Путіну руку", "заглянути йому в очі" чи ще де-інде...
От скажіть, вас не обурює те, що нині, наприклад, "Конструкторське бюро з Дніпра модернізовує енергетичну інфраструктуру Криму... на замовлення РФ ? ! ...
Да, в 2014 г. , без Армии, нельзя было разрывать дипотношения с Россией, а что сейчас мешает?
В июне 2021, экспорт товаров в РФ достиг $1,2 млрд, что на 10,2% больше, чем годом ранее.
А на кой им это?
Ось після відповіді може ставити такі запитання!
Дипломатические отношения и консульские отношения - не одно и то же (даже Венские конвенции отдельно по каждому виду) и не обязаны быть синхронными.
Так что можно и, наверное, нужно было разрывать дипломатические отношения - это был бы демарш правильный во время войны, пусть и официально не объявленной. И оставить консульства для поддержки граждан. На взаимной основе, разумеется, иначе не получится.
Погодите, погодите.
А разве не в РФ к ***** ЗЕ очень хочет попасть, чтобы позаглядывать в глаза?
А разве не шеф ЗЕ закупает в РФ битум для великого крадивныцтва?
А разве не в РФ компания ЗЕ снимает фильмы для РФ и зарабатывает на этом бабло?
А разве не в окупированном РФ Крыму ЗЕ купил себе недвижимость?
А разве у Ермака бизнес-интересы и связи не в РФ?
Так кто блин должен вместо Украины защищать украинцев?