Заступник голови МЗС Боднар про дипломатичні відносини з РФ: Жодна держава не наважилася виконувати функції щодо захисту українців

Рішення про розрив дипвідносин з РФ мало бути ухвалено ще в 2014 році, коли почалася активна фаза бойових дій, проте не знайшлося іншої держави, яка взяла б на себе функції щодо захисту українців у Росії.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив заступник міністра закордонних справ України, посол України в Туреччині Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ.

Робота українського посольства і консульств необхідна для забезпечення захисту їхніх інтересів.

"Особливо у 2014-2015 роках, бойові дії та взяття в полон наших бійців на фронті. У ті дні наше консульство в Ростові-на-Дону, інші наші установи в Росії працювали фактично 24/7 для того, щоби допомагати нашим громадянам. Допомагали з лікуванням, з контактами з рідними тощо. Це і страшна робота, наприклад, коли оформляєте труп, є певні ритуальні процедури. Коли ви бачите поранених, які, не дай боже, при смерті — це дуже велика моральна травма, але цю роботу треба виконувати. У той період це було вкрай необхідно", - розповів Боднар.

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Київ розглядав варіант розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією, але для цього необхідно було функції щодо захисту громадян України передати іншій державі, яка представлена в Москві.

"Ми проводили "зондування" позицій, жодна з країн, яка представлена в Москві, не погодилася представляти наші інтереси, враховуючи таку кількість роботи, яку потрібно було б робити, щоби забезпечити інтереси наших громадян... Візьмемо, наприклад, Грузію, яка розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією після війни 2008 року, її інтереси представляє Швейцарія. Та якщо порахувати кількість громадян Грузії та України, то це дуже велика різниця", - пояснив заступник міністра.

Боднар підкреслив, що і зараз значна кількість громадян України залишається в Росії. Крім того, в російських в'язницях перебувають політв'язні з окупованого Криму, яким вкрай необхідна допомога, зокрема і дипломатів.

"Здебільшого наша дипломатична присутність там концентрується на консульській роботі. Тобто консули забезпечують наших громадян документами, відвідують в тюрмах, а їх там сидить кілька тисяч, і плюс — політичні заручники Кремля з Криму, це представлення наших інтересів у судах, в інших інституціях. Тобто цей практичний вимір переміг емоційний наплив, щоб розірвати ці стосунки", - сказав він.

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Однак, за його словами, дипломатичні відносини між Україною і Росією перебувають на низькому рівні, з 2014 року в обох країнах немає послів. Зараз у РФ залишилося кілька десятків українських дипломатів, констатував Боднар.