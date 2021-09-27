УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11103 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
11 342 66

Заступник голови МЗС Боднар про дипломатичні відносини з РФ: Жодна держава не наважилася виконувати функції щодо захисту українців

Заступник голови МЗС Боднар про дипломатичні відносини з РФ: Жодна держава не наважилася виконувати функції щодо захисту українців

Рішення про розрив дипвідносин з РФ мало бути ухвалено ще в 2014 році, коли почалася активна фаза бойових дій, проте не знайшлося іншої держави, яка взяла б на себе функції щодо захисту українців у Росії.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив заступник міністра закордонних справ України, посол України в Туреччині Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ.

Робота українського посольства і консульств необхідна для забезпечення захисту їхніх інтересів.

"Особливо у 2014-2015 роках, бойові дії та взяття в полон наших бійців на фронті. У ті дні наше консульство в Ростові-на-Дону, інші наші установи в Росії працювали фактично 24/7 для того, щоби допомагати нашим громадянам. Допомагали з лікуванням, з контактами з рідними тощо. Це і страшна робота, наприклад, коли оформляєте труп, є певні ритуальні процедури. Коли ви бачите поранених, які, не дай боже, при смерті — це дуже велика моральна травма, але цю роботу треба виконувати. У той період це було вкрай необхідно", - розповів Боднар.

Також читайте: Ми готові відновити нормальні відносини з Україною, - Лавров

Київ розглядав варіант розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією, але для цього необхідно було функції щодо захисту громадян України передати іншій державі, яка представлена в Москві.

"Ми проводили "зондування" позицій, жодна з країн, яка представлена в Москві, не погодилася представляти наші інтереси, враховуючи таку кількість роботи, яку потрібно було б робити, щоби забезпечити інтереси наших громадян... Візьмемо, наприклад, Грузію, яка розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією після війни 2008 року, її інтереси представляє Швейцарія. Та якщо порахувати кількість громадян Грузії та України, то це дуже велика різниця", - пояснив заступник міністра.

Боднар підкреслив, що і зараз значна кількість громадян України залишається в Росії. Крім того, в російських в'язницях перебувають політв'язні з окупованого Криму, яким вкрай необхідна допомога, зокрема і дипломатів.

"Здебільшого наша дипломатична присутність там концентрується на консульській роботі. Тобто консули забезпечують наших громадян документами, відвідують в тюрмах, а їх там сидить кілька тисяч, і плюс — політичні заручники Кремля з Криму, це представлення наших інтересів у судах, в інших інституціях. Тобто цей практичний вимір переміг емоційний наплив, щоб розірвати ці стосунки", - сказав він.

Також читайте: Репутація України - запорука безпеки нашої держави, - Кулеба назвав ключові завдання у сфері культурної дипломатії

Однак, за його словами, дипломатичні відносини між Україною і Росією перебувають на низькому рівні, з 2014 року в обох країнах немає послів. Зараз у РФ залишилося кілька десятків українських дипломатів, констатував Боднар.

Автор: 

Боднар Василь (152) дипломатія (711) МЗС (4113) росія (65035)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Странно, говорить этот бред , замглавы МИДа...для чего?? Молчание-золото.
Да, в 2014 г. , без Армии, нельзя было разрывать дипотношения с Россией, а что сейчас мешает?
В июне 2021, экспорт товаров в РФ достиг $1,2 млрд, что на 10,2% больше, чем годом ранее.
показати весь коментар
27.09.2021 20:11
+9
А кто нам доктор. Кучма и Кравчук до сих пор нам сказки рассказывают, что Украина была не в состоянии содержать свое ЯО. Может быть в том количестве и не в состоянии. Но часть ядерного арсенала вполне можно и надо было сохранить. Пример, пусть спорный., - Пакистан или С. Корея. на них гавкают но, не нападают.
показати весь коментар
27.09.2021 20:31
+8
Не будуть їздити. Або нехай там живуть.
показати весь коментар
27.09.2021 20:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну и чего они должны защищать если 10 лет кучмы было временем многовекторности, 5 лет пчеловода - непойми чем, 3 года шапкокрада - вперде параша, и 2 года кокаинового шарахания щмаркли?
показати весь коментар
27.09.2021 20:00 Відповісти
5 років бджоляра ,це роки боротьби баби дЖюлі за гетьманську булаву !!!)))
показати весь коментар
27.09.2021 20:10 Відповісти
Щоб всі глибше зрозуміли, - яким "ворогом Путіна" в Україні є кубло "СН" і яким є глава їх банди - ЗЕ.., Зрозуміли, як він хоче "якнайшвидше закінчити війну", то прийміть до уваги чотири речі:

- Влада України й досі (під час війни) не розірвала дипломатичні стосунки з росією (бо ж такої ганьби в світі ще не було)...
-Влада України не встановила навіть візового режиму з агресором...
-Росія, як може, пресує Україну! А підприємства України посилюють свою залежність від ворога... збільшуючи експортно-імпорті операції з нею - всупереч санкціям... Але, влада України, при цьому, - вимагає від Заходу розширення, додаткових санкцій проти росії (навіть звинувачує його за нерозширення, чи невчасне розширення) ...
-А сам ЗЕ ще й досі щосили пнеться щоб "пожати Путіну руку", "заглянути йому в очі" чи ще де-інде...

От скажіть, вас не обурює те, що нині, наприклад, "Конструкторське бюро з Дніпра модернізовує енергетичну інфраструктуру Криму... на замовлення РФ ? ! ...
показати весь коментар
27.09.2021 22:23 Відповісти
сорри - забыл годы процветания свинарчуков сивочолого автомана)
показати весь коментар
27.09.2021 22:29 Відповісти
да уж не сравнить с последними годами правления слуг прям "кінець епохи бідності"
показати весь коментар
28.09.2021 10:56 Відповісти
Цікаво ,хто візьметься ,якщо Україна сама не виконує державні обов"язки відносно власних громадян !!!)))
показати весь коментар
27.09.2021 20:08 Відповісти
Короче, все кинули.
показати весь коментар
27.09.2021 20:11 Відповісти
Странно, говорить этот бред , замглавы МИДа...для чего?? Молчание-золото.
Да, в 2014 г. , без Армии, нельзя было разрывать дипотношения с Россией, а что сейчас мешает?
В июне 2021, экспорт товаров в РФ достиг $1,2 млрд, что на 10,2% больше, чем годом ранее.
показати весь коментар
27.09.2021 20:11 Відповісти
От і помовч у спамі зі своєю маячню.
показати весь коментар
27.09.2021 21:28 Відповісти
Анатолий,ты что полный идиот?Какая армия?Патриоты по тюрьмам,начиная с 2014,добробаты в котлах и на кладбищах,боевые командиры увольняются...Или "ВИРА".Что уже все церкви перешли в ПЦУ?Кругом ложь и воровство,а ты воевать собрался,полудурок.Да с солдатами и офицерами еще по зарплатам не рассчитались...
показати весь коментар
28.09.2021 07:08 Відповісти
Тобі до псіхиатра ,можливо ще не піздно ,поквапся !!)))
показати весь коментар
27.09.2021 20:14 Відповісти
Вы уже определитесь - или разрыв отношений или требование качать газ. Европа в акуе от Украины.
показати весь коментар
27.09.2021 20:12 Відповісти
А вы определились: вас там есть? И как там с полезными санкциями, в акуе или газ качаете?
показати весь коментар
27.09.2021 20:26 Відповісти
?. Я в Николаеве живу.
показати весь коментар
27.09.2021 20:27 Відповісти
Зря. Вали на историческую родину.
показати весь коментар
27.09.2021 20:32 Відповісти
Так в каком акуе ты не можешь определится? Выполняй законы Украины и требуй того же от власти, вот и все определении. Или для вас это невозможно как и для власти?
показати весь коментар
27.09.2021 20:41 Відповісти
Візовий режим, кордон "Залізна завіса" від кацапської чуми.
показати весь коментар
27.09.2021 20:20 Відповісти
А с заробитчанами как быть? Только из моего подъезда в Москве 2 женщины работают, и ещё 1 строитель где то в Сибири.
показати весь коментар
27.09.2021 20:26 Відповісти
Не будуть їздити. Або нехай там живуть.
показати весь коментар
27.09.2021 20:30 Відповісти
Твой подъезд это где? В Намангане?
показати весь коментар
27.09.2021 20:34 Відповісти
в Николаеве.
показати весь коментар
27.09.2021 20:36 Відповісти
Это тот который за Варваровкой?
показати весь коментар
27.09.2021 21:44 Відповісти
Варваровка давно часть Николаева.
показати весь коментар
27.09.2021 21:46 Відповісти
Значит ты не коренной николаевец. Либо запоребриковый приблуда. либо понаехавший. Иначебы ты этот прикол знал и щеки зазря не дул, географ
показати весь коментар
28.09.2021 07:04 Відповісти
Можешь их вы***ть черенком от лопаты. Они такие же украинцы как и ты
показати весь коментар
27.09.2021 20:36 Відповісти
Хай лишаються.
показати весь коментар
27.09.2021 20:43 Відповісти
А кто нам доктор. Кучма и Кравчук до сих пор нам сказки рассказывают, что Украина была не в состоянии содержать свое ЯО. Может быть в том количестве и не в состоянии. Но часть ядерного арсенала вполне можно и надо было сохранить. Пример, пусть спорный., - Пакистан или С. Корея. на них гавкают но, не нападают.
показати весь коментар
27.09.2021 20:31 Відповісти
Ядерное оружие у Украины отобрали США с Британией. Никто бы не оставил ЯО Украине. Со временем планировалось забрать ЯО и у России. Но шото не срослось.
показати весь коментар
27.09.2021 20:39 Відповісти
Відібрали штати, але воно опинилось на раіськє
показати весь коментар
27.09.2021 20:42 Відповісти
Повна ізоляція ********** дуже швидко все розставить по своїм місцям.
показати весь коментар
27.09.2021 20:31 Відповісти
Каких украинцев в росии? Вы там в своем уме? И много вы защитили *украинцев* в росии с помощью своей дипломатии или юристов? Всех кого защитили ето защитили наши военные которые наловили кацапоидов на фронте для обмена.
показати весь коментар
27.09.2021 20:34 Відповісти
Никто быдло не посылал на РАБссию до майдана Ющенко в 2004 году и майдана Порошенко в 2014 году.......,быдло само лезло в ГУЛАГ Сралина... Путлера...,не путайку грелку для пуза и холодильник для костей....
показати весь коментар
27.09.2021 20:37 Відповісти
Рюсский мир...говорите?так Порошенко обосрал его успешно,а Новороссию тем более...Ольга *********,Гиркин-Стрелков и типа пысатель РАссии Захар Прилепин вас Крыс СДАЛИ...,особенно Прилепил вчера в Ютьюбе...вы тупое стадо баранов....
показати весь коментар
27.09.2021 20:41 Відповісти
Кидаться какашками уже вошедшая в новейшую историю, к сожалению, традиция нашей страны... Бляха муха, зебиратели, вы это говно сделали, сделали своими пустыми головами с дебильными прекращениями огня. С дебильным призрачным желанием все просто остановить.
показати весь коментар
27.09.2021 20:43 Відповісти
Украинцев в РФ нет. Есть хохлы.
показати весь коментар
27.09.2021 20:44 Відповісти
Щодо заробітчан в Рашке згодна - хохли чи малороси ,але там у російському Гулагу утримуються -українці .
показати весь коментар
28.09.2021 08:56 Відповісти
Через Красный Крест.
показати весь коментар
28.09.2021 09:21 Відповісти
Тактическое ядерное оружие было вывезено из Украины еще был жив ССср это было в июне-июле 1991 года...,,ни Кравчук ни Кучма к этому не имели никакого отношения...
показати весь коментар
27.09.2021 20:44 Відповісти
До 1994 года Украина имела176 межконтинентальных баллистических ракет, 44 тяжелых бомбардировщика, оснащенных более чем тысячей ядерных крылатых ракет большой дальности, а также 1240 боеголовок. Американцы смеются с индейцев продавших за бусы Манхеттен, а украинцы отдали такую мощь за "Будапештскую туалетную бумагу " и президенты Украины, подписавшие эту сделку живы и на свободе!
показати весь коментар
28.09.2021 01:04 Відповісти
Ну кто за 8 лет не определился, сидит в Макшании или ездит туда батрачить - пусть сами разбираются с макаками. Отмазки МИД не катят.
показати весь коментар
27.09.2021 20:47 Відповісти
Боднар треплется. Об разрыве дип.отношений вопроса никогда не стояло.
показати весь коментар
27.09.2021 20:50 Відповісти
Сдачу украинского ядерного оружия РАБссии готовил и осуществил после аварии в Чернобыле Станислав Гуренко...тогда все были в шоке от этого ядерного дерьма,а закончили сдачу Кравчук и Куцчма уже в 1994 году,плохая у вас память чуваки...
показати весь коментар
27.09.2021 20:55 Відповісти
Кто от чего был в шоке, кому то мерещились радиоактивные мутанты, а кто то смотрел как танки ГКЧП наматывали на гусеницы протестующих за демократию в Москве.
показати весь коментар
28.09.2021 01:11 Відповісти
Посла РАБссии в Украине нет,посла Украины на РАБссии тоже нет с 2014 года... временный поверенный...это что дворник в Зоосадике...
показати весь коментар
27.09.2021 20:57 Відповісти
Вопрос собственно один.
А на кой им это?
показати весь коментар
27.09.2021 21:16 Відповісти
Порошенко справился один...ни Новороссии Путлера нет от Харькова до Одессы,и РАБссия покрыта Санкциями Госдепа и ЕС па самые тухлые тупецкие помидоры Эрдогана... А фишка в чем, спрсите Вы?а ни в чем...Украина жива.... а Мавзолейное быдло КГБшной Хунты Путлера по рукава в крови...
показати весь коментар
27.09.2021 21:20 Відповісти
Украинцам нечего делать в стране агрессоре.. А у нас "парижская мостовая", ездят по делам, в гости, на работу, на отдых, на ПМЖ, по бизнесу..., просто так. А Украина потом должна решать их проблемы.. Типа " героя" Романа Сущенко , поехал в страну которая воюет годы с твоей Родиной к двоюродному брату в гости.. А потом всем миром его освобождали и слепили из него " героя", теперь и депутаты метит от ЕС... Нечего наводить тень на плетень, война идет 7 лет и разорвать дип. отношения никогда не поздно., нужна только пресловутая " политическая воля" которой у наших властей разных каденций не было и нет. ( Стыдно что это смогла сделать Грузия за неделю войны и не смогла сделать Украина за 7 лет) Те кто оказался волею случая в зоне оккупации и не смог от туда выехать ( по разным причинам) пускай этим занимается Красный крест, а кто начиная с 2014 по сей день поехал в Крым, РФ, ОРДЛО, Беларусь ( губернию РФ), Приднестровье, Абхазию, Юж. Осетию и т.д. пускай сам разбирается со своей дурью.
показати весь коментар
27.09.2021 21:21 Відповісти
Россия на 3 месте по таоварообороту с нами. 7,3 млрд. дол. в 2020 году. Третий партнёр что по экспорту, что по импорту. Между воюющими странами товарооборота нет и не может быть по определению. От агрессора никто не требует качать через себя газ. Когда был конфликт между Англией и Аргентиной из-за Фолклендских островов они прекратили между собой отношения и торговлю. Так есть война или нет?
показати весь коментар
27.09.2021 21:23 Відповісти
Говно везут в Украину братан Ведмедчук и Вадим Новинский в основном,и трошки не миллиардерша Оксана Марченко... на 7 ярдов? не гони пургу...
показати весь коментар
27.09.2021 21:27 Відповісти
Сам проверь. В топ-3 стран, импортировавших в Украину товаров в 2020 году вошли: Китай ($8,3 млрд), Германия ($5,1 млрд) и Россия ($4,6 млрд). Больше всего Украина экспортировала товаров в Китай ($7,1 млрд), Польшу ($3,3 млрд) и Россию ($2,7 млрд). 4,6+2,7= 7,3 млрд. дол. Это из https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/ukraina-poteryala-za-god-7-mlrd-vo-vneshney-torgovle-rossiya-ostaetsya-v-troyke-partnerov
показати весь коментар
27.09.2021 21:35 Відповісти
По экспорту в РФ 2020 даже больше $ 5 321,8млрд , по импорту цифры верные. И это позор украинской власти
показати весь коментар
28.09.2021 01:26 Відповісти
Павел Андреевич,вы шпион? видишь ли Юра....,если твоего садовника мучает генерал Деникин,у которого я служу,то садовник возьмет в руки вилы....и замочит в сортире генерала...
показати весь коментар
27.09.2021 21:24 Відповісти
На сегодня 238 украинских компаний находятся под санкциями Путлера...какие нафик 7 ярдов?
показати весь коментар
27.09.2021 21:37 Відповісти
Понятно....РАБссия качает газ и нефть через Северный потоп Путлера потому и 7 ярдов
показати весь коментар
27.09.2021 21:40 Відповісти
Фишка в другом...,Согласно решению Стокгольмского Арбитража по Иску ГрязПрома,Украину обязали покупать газ в размере эквивалента 3 миллиарда долларов,это ровно столько сколько стоит транзит газа в Европу... другими словами вы нам,мы вам...,типа взаиморасчет...
показати весь коментар
27.09.2021 21:52 Відповісти
Цікаво одне! А скільки хвилин ця "освічена людина" віддала сама для захисту України не десь там, плямкаючи язиком, а реально зі зброєю????
Ось після відповіді може ставити такі запитання!
показати весь коментар
27.09.2021 22:13 Відповісти
Отказ быть гарантом по защите наших граждан не брала ни одна страна по причине нахождения там больше якобы двух миллионов выехавших на работу---просто невероятно много. А по военнопленным что стало происходить с 2014 г работала бы Женевская конвенция что была принята почти всеми ещё в 1 мировую. Искажает чуть дипломатик---либо мышку в этом вопросе не ловит. Кстати можно было убрать посольство, а консульство и не одно оставить. Именно они и занимаются такими проблемами. Но не дипломатией---почти канцелярия. И ещё одно можно и крепко стоило сделать---так это ввести в прилегающих всех кажись 5 -ти областях к Донбассу военно-гражданские администрации---типа военного положения. Это позволило бы Пороху разогнать всех сепаров во власти в известных нам трёх крупных городах---Одесса, Харьков, Днепр та и в других. Но не сделал. А ведь после Иловайска просилось очень. Та и позже и даже в 15году. Есть только одна причина возможно---не было надёжной Нац-гвардии тогда и остальных для срочной замены администраций в тех городах. Инфраструктура всё таки должна работать железно.
показати весь коментар
27.09.2021 23:25 Відповісти
Несколько лукавит заместитель министра . . .
Дипломатические отношения и консульские отношения - не одно и то же (даже Венские конвенции отдельно по каждому виду) и не обязаны быть синхронными.
Так что можно и, наверное, нужно было разрывать дипломатические отношения - это был бы демарш правильный во время войны, пусть и официально не объявленной. И оставить консульства для поддержки граждан. На взаимной основе, разумеется, иначе не получится.
показати весь коментар
28.09.2021 01:19 Відповісти
Кацапи хотіли "гібридної війни". Потрібно щоб ця війна повернулась до них. Хоча б на території вздовж українського кордону з яких вони розстрілювали Україну...
показати весь коментар
28.09.2021 01:22 Відповісти
Решение о разрыве дипотношений с РФ

Погодите, погодите.
А разве не в РФ к ***** ЗЕ очень хочет попасть, чтобы позаглядывать в глаза?
А разве не шеф ЗЕ закупает в РФ битум для великого крадивныцтва?
А разве не в РФ компания ЗЕ снимает фильмы для РФ и зарабатывает на этом бабло?
А разве не в окупированном РФ Крыму ЗЕ купил себе недвижимость?
А разве у Ермака бизнес-интересы и связи не в РФ?

Так кто блин должен вместо Украины защищать украинцев?
показати весь коментар
28.09.2021 01:26 Відповісти
вьісєр зарпховано, візьми собі конверт в опе, зєчмо.ру
показати весь коментар
28.09.2021 07:27 Відповісти
 
 