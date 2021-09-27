Мережу підпільних call-центрів, що займалися шахрайством із криптовалютою, блоковано у Львові, - СБУ

Кіберфахівці СБУ виявили у Львові мережу нелегальних call-центрів, які займалися привласненням грошей іноземних громадян під приводом "інвестицій" у криптовалютні ринки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, декілька місцевих "підприємців" облаштували в орендованих офісах і квартирах 6 підпільних сall-центрів. Їх оператори пропонували іноземцям вкладати гроші у фондові та криптовалютні ринки.

Свої "інвестиції" клієнти мали переводити на банківські рахунки і анонімні криптогаманці організаторів схеми. Після цього ділки виводили гроші обманутих вкладників у тінь.

Шахраї контактували зі своїми клієнтами через приховані канали ІР-телефонії. Потерпілими від злочинної схеми стали тисячі іноземних вкладників, зазначають у СБУ.

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Під час обшуків в приміщеннях call-центрів правоохоронці виявили чорнові записи з даними банківських платіжних карток ошуканих клієнтів та іншу документацію з доказами протиправної діяльності.