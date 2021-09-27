УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11103 відвідувача онлайн
Новини Силовики
2 929 12

Мережу підпільних call-центрів, що займалися шахрайством із криптовалютою, блоковано у Львові, - СБУ

Мережу підпільних call-центрів, що займалися шахрайством із криптовалютою, блоковано у Львові, - СБУ

Кіберфахівці СБУ виявили у Львові мережу нелегальних call-центрів, які займалися привласненням грошей іноземних громадян під приводом "інвестицій" у криптовалютні ринки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, декілька місцевих "підприємців" облаштували в орендованих офісах і квартирах 6 підпільних сall-центрів. Їх оператори пропонували іноземцям вкладати гроші у фондові та криптовалютні ринки.

Свої "інвестиції" клієнти мали переводити на банківські рахунки і анонімні криптогаманці організаторів схеми. Після цього ділки виводили гроші обманутих вкладників у тінь.

Шахраї контактували зі своїми клієнтами через приховані канали ІР-телефонії. Потерпілими від злочинної схеми стали тисячі іноземних вкладників, зазначають у СБУ.

Мережу підпільних call-центрів, що займалися шахрайством із криптовалютою, блоковано у Львові, - СБУ 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підпільні колл-центри фінансували діяльність угруповання кримінального авторитета Льори Сумського, - СБУ. ФОТОрепортаж

Під час обшуків в приміщеннях call-центрів правоохоронці виявили чорнові записи з даними банківських платіжних карток ошуканих клієнтів та іншу документацію з доказами протиправної діяльності.

Автор: 

Львів (3069) шахрайство (1079) Правоохоронні органи (2707) СБУ (12793) силовики (2513) криптовалюта (718)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Есть и нормальные работающие пирамиды. Мне один знакомец предложил вложить гроши в фин схему в ынтернете и зарабатывать 2тыс долларов в день. Для начала нужно было пополнить свой счет на 10 тыс долларов. Я рискнул и не прогадал,теперь у меня есть крутые тачки, распутные девки и омары на ужин. Единственное плохо, что это мне все приходит после психотропных укольчиков во время моего сладкого сна в дурдоме, куда меня определили близкие , узнав куда я дел деньги)

А если серьезно, то 21 век, а люди становятся только тупее....Ну как можно вестись на такие разводы в эру доступной информации? Ну это просто в голову невкладывается...Тебя могут ограбить с применением силы, ты можешь быть азартным игроком и вваливать в ставки и казина, но лично отдавать деньги, зная что это развод....На что можно надеяться то, чем надо думать?
показати весь коментар
27.09.2021 21:17
+2
Так и не понял в чем обман именно клиентов.
показати весь коментар
27.09.2021 20:42
+2
Да, все верно.
показати весь коментар
27.09.2021 21:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так и не понял в чем обман именно клиентов.
показати весь коментар
27.09.2021 20:42 Відповісти
Все очень просто.
Клиенту якобы открывают счет, он его пополняет и все.
Деньги сперли.
Это самый простой развод.
Но есть чуток посложнее, зато и выхлоп больше.
Клиенту предоставляют доступ к онлайн платформе кидал и там он видит информацию по колебаниям курсов криптовалют, ценных бумаг и обычной валюты.
Но фишка в том, что это информация не есть достоверная.
И как только начинается "рост", то "персональный менеджер" начинает обрабатывать балбеса: надо срочно счет пополнить и не на 100 баксов, а на 10 000...
Потом, когда у клиента появляется желание деньги снять, начинают возникать проблемы...
Либо технического плана: платформа зависла, а когда заработала, то 100 000 прибыли, превратились в 0,00 либо кидалы тупо перестают выходить на связь.
показати весь коментар
27.09.2021 20:57 Відповісти
Спасибо, что объяснили. Бо по статье вообще нифига понять невозможно. Т.е., как я понял, занимались подложной брокерской деятельностью. Я правильно понял?
показати весь коментар
27.09.2021 21:25 Відповісти
Да, все верно.
показати весь коментар
27.09.2021 21:43 Відповісти
Жадность фраеров губит...Я про иностранных типа инвесторов...
показати весь коментар
27.09.2021 20:53 Відповісти
Дело не в жадности иностранных инвесторов.
Такие кидалы, практически никогда не работают с клиентами в своей стране.
Для них "рынок услуг", это все страны, кроме США, Великобритании, Германии и Франции.
показати весь коментар
27.09.2021 21:00 Відповісти
Есть и нормальные работающие пирамиды. Мне один знакомец предложил вложить гроши в фин схему в ынтернете и зарабатывать 2тыс долларов в день. Для начала нужно было пополнить свой счет на 10 тыс долларов. Я рискнул и не прогадал,теперь у меня есть крутые тачки, распутные девки и омары на ужин. Единственное плохо, что это мне все приходит после психотропных укольчиков во время моего сладкого сна в дурдоме, куда меня определили близкие , узнав куда я дел деньги)

А если серьезно, то 21 век, а люди становятся только тупее....Ну как можно вестись на такие разводы в эру доступной информации? Ну это просто в голову невкладывается...Тебя могут ограбить с применением силы, ты можешь быть азартным игроком и вваливать в ставки и казина, но лично отдавать деньги, зная что это развод....На что можно надеяться то, чем надо думать?
показати весь коментар
27.09.2021 21:17 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2021 22:11 Відповісти
Тисячі іноземних інвесторів....жертви...
Та звонять через тиждень- лоторею виграв чи на ваш рахунок перевели 400000 грв а скільки авто вже виграв...
Лохи і ведуться...
🤣🤣
показати весь коментар
27.09.2021 21:21 Відповісти
А всякі свинарники типу пошторг коли закриють? СМС з текстом Ви виграли 400 000 грн вже баян. Ці паскуди НЕ ховаються, є номери телефонів, коди єдрпоу, адреси, але цих тварюк чомусь не беруть за сраку, незважаючи, що вони дурять українців, НАШИХ громадян.

43892225
04116, мисто Киив, вул.Рибалка Маршала, будинок 11
В чому важкість? Не розумію
показати весь коментар
27.09.2021 22:24 Відповісти
Наше СБУ поработало вместо полиции РФ.
Или наши не только в рашку звонят?
показати весь коментар
28.09.2021 07:07 Відповісти
 
 