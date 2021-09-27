Мережу підпільних call-центрів, що займалися шахрайством із криптовалютою, блоковано у Львові, - СБУ
Кіберфахівці СБУ виявили у Львові мережу нелегальних call-центрів, які займалися привласненням грошей іноземних громадян під приводом "інвестицій" у криптовалютні ринки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, декілька місцевих "підприємців" облаштували в орендованих офісах і квартирах 6 підпільних сall-центрів. Їх оператори пропонували іноземцям вкладати гроші у фондові та криптовалютні ринки.
Свої "інвестиції" клієнти мали переводити на банківські рахунки і анонімні криптогаманці організаторів схеми. Після цього ділки виводили гроші обманутих вкладників у тінь.
Шахраї контактували зі своїми клієнтами через приховані канали ІР-телефонії. Потерпілими від злочинної схеми стали тисячі іноземних вкладників, зазначають у СБУ.
Під час обшуків в приміщеннях call-центрів правоохоронці виявили чорнові записи з даними банківських платіжних карток ошуканих клієнтів та іншу документацію з доказами протиправної діяльності.
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Клиенту якобы открывают счет, он его пополняет и все.
Деньги сперли.
Это самый простой развод.
Но есть чуток посложнее, зато и выхлоп больше.
Клиенту предоставляют доступ к онлайн платформе кидал и там он видит информацию по колебаниям курсов криптовалют, ценных бумаг и обычной валюты.
Но фишка в том, что это информация не есть достоверная.
И как только начинается "рост", то "персональный менеджер" начинает обрабатывать балбеса: надо срочно счет пополнить и не на 100 баксов, а на 10 000...
Потом, когда у клиента появляется желание деньги снять, начинают возникать проблемы...
Либо технического плана: платформа зависла, а когда заработала, то 100 000 прибыли, превратились в 0,00 либо кидалы тупо перестают выходить на связь.
Такие кидалы, практически никогда не работают с клиентами в своей стране.
Для них "рынок услуг", это все страны, кроме США, Великобритании, Германии и Франции.
А если серьезно, то 21 век, а люди становятся только тупее....Ну как можно вестись на такие разводы в эру доступной информации? Ну это просто в голову невкладывается...Тебя могут ограбить с применением силы, ты можешь быть азартным игроком и вваливать в ставки и казина, но лично отдавать деньги, зная что это развод....На что можно надеяться то, чем надо думать?
Та звонять через тиждень- лоторею виграв чи на ваш рахунок перевели 400000 грв а скільки авто вже виграв...
Лохи і ведуться...
🤣🤣
43892225
04116, мисто Киив, вул.Рибалка Маршала, будинок 11
В чому важкість? Не розумію
Или наши не только в рашку звонят?