"Судова мафія" шантажем добивається зміни закону про ВРП, суспільству, гадаю, доведеться допомагати реформі через вулицю, - Шабунін
Представники Ради суддів шантажують парламентську більшість, вимагаючи змінити закон про Вищу раду правосуддя. Їхня головна вимога - отримати вплив на очистку РВП, а це поховає реформу.
На це у Facebook вказав глава правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
Він дав посилання на опубліковану на сайті "Слуги народу" заяву глави партії Олександра Корнієнка. Той наголосив, що в політсили є важелі впливу на Раду суддів.
"Очевидно, що керівництво "слуг народу" судову мафію послало куди подалі і наголосило на необхідності виконувати закон", - доходить висновку Шабунін.
У відповідь на це голова Ради суддів Богдан Моніч "нахамив депутатам і заявив": "Більшість юристів, яких я знаю, вважають ухвалений закон неконституційним".
"Якщо ви раптом не знали, то право не виконувати закон в Україні дають "правники, яких знає Моніч". Як тобі таке Ілон Маск? В підсумку - судова мафія заблокувала найважливішу реформу України, смачно харкнувши в лице і владі, і суспільству, і міжнародникам, і закону. Сильно сумніваюся, що перелічені вище смиренно втруться і продовжать вмовляти покидьків прийти до тями. Навіщо? Вже ж очевидно, що не прийдуть. Як на мене, президент мав би негайно внести два законопроекти. Перший - повністю викидає судову мафію з процесу реформи, другий - 1) перезавантажує Раду суддів та ін., 2) ліквідовує вертикаль голів судів. Суспільству, думаю, доведеться допомагати судовій реформі через вулицю: агресивно реалізовуючи право на мирний протест", - написав Шабунін.
Нагадаємо, 13 вересня Рада суддів не вибрала трьох членів Етичної ради, яка має взятися за перевірку складу Вищої ради правосуддя. Двоє із шести кандидатів самі направили листи з проханням не розглядати їхні заяви на членство. З інших не вдалося обрати жодного. 16 членів Ради суддів взагалі не голосували.
Загалом до складу Етичної ради повинні входити шість осіб, з яких половина - від міжнародних експертів. Іншу половину призначає Рада суддів. Без комісії не відбудеться очищення Вищої ради правосуддя.
В Офісі Президента Володимира Зеленського заявили, що не допустять блокування судової реформи.
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" На закритому засіданні КС проголосував за скасування статті 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконного збагачення, електронного декларування, повноважень НАЗК."
Чи то ти просто шось не те бовкнув?
А в Украине стоит прийти к ним в гости не с пустыми руками, а с подарками - коктейлями Молотова, а может быть у кого-то будет что-то и более серьезное.
Судебная мафия понимает только Закон силы.
короче что б не много букв нажимать то суть у Виталика проста: "Президент молодец, он хочет судебную реформу провести, но ему мешает такой негативный персонаж как злой Татаров. Он делает все, что бы сломать реформу, (поставить там своих судей, накрыть медным тазом конкурс) которую еще не начал нашей светлый и справедливый Президент. И конечно же Виталик уверен, что темный злодей татаров будет повержен нашим родненьким Валадимиром Ссанычем".
Я не шучу, этот мегажурналист впаривает нам, что первое лицо государства воюет не на жизнь а на смерть за судьбу Украины со своим советником , или чей он там советник? У Ермака?
п.с. кстати нахера управляющему на банковой советники? абдрестович тоже вон советник у него) ему нужны советы когда закупать концелярские принадлежности или помогать следить за доставкой воды в кулеры?