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Новини Судова реформа
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"Судова мафія" шантажем добивається зміни закону про ВРП, суспільству, гадаю, доведеться допомагати реформі через вулицю, - Шабунін

Представники Ради суддів шантажують парламентську більшість, вимагаючи змінити закон про Вищу раду правосуддя. Їхня головна вимога - отримати вплив на очистку РВП, а це поховає реформу.

На це у Facebook вказав глава правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

Він дав посилання на опубліковану на сайті "Слуги народу" заяву глави партії Олександра Корнієнка. Той наголосив, що в політсили є важелі впливу на Раду суддів.

"Очевидно, що керівництво "слуг народу" судову мафію послало куди подалі і наголосило на необхідності виконувати закон", - доходить висновку Шабунін.

Також читайте: Посли G7 реагують на саботаж судової реформи і розуміють, що Рада суддів хоче її заблокувати, - ЦПК

У відповідь на це голова Ради суддів Богдан Моніч "нахамив депутатам і заявив": "Більшість юристів, яких я знаю, вважають ухвалений закон неконституційним".

"Якщо ви раптом не знали, то право не виконувати закон в Україні дають "правники, яких знає Моніч". Як тобі таке Ілон Маск? В підсумку - судова мафія заблокувала найважливішу реформу України, смачно харкнувши в лице і владі, і суспільству, і міжнародникам, і закону. Сильно сумніваюся, що перелічені вище смиренно втруться і продовжать вмовляти покидьків прийти до тями. Навіщо? Вже ж очевидно, що не прийдуть. Як на мене, президент мав би негайно внести два законопроекти. Перший - повністю викидає судову мафію з процесу реформи, другий - 1) перезавантажує Раду суддів та ін., 2) ліквідовує вертикаль голів судів. Суспільству, думаю, доведеться допомагати судовій реформі через вулицю: агресивно реалізовуючи право на мирний протест", - написав Шабунін.

Судова мафія шантажем добивається зміни закону про ВРП, суспільству, гадаю, доведеться допомагати реформі через вулицю, - Шабунін 01

Читайте: Розчаровані графіком конкурсу в Етичну раду Вищої ради правосуддя, - посли G7

Нагадаємо, 13 вересня Рада суддів не вибрала трьох членів Етичної ради, яка має взятися за перевірку складу Вищої ради правосуддя. Двоє із шести кандидатів самі направили листи з проханням не розглядати їхні заяви на членство. З інших не вдалося обрати жодного. 16 членів Ради суддів взагалі не голосували.

Загалом до складу Етичної ради повинні входити шість осіб, з яких половина - від міжнародних експертів. Іншу половину призначає Рада суддів. Без комісії не відбудеться очищення Вищої ради правосуддя.

В Офісі Президента Володимира Зеленського заявили, що не допустять блокування судової реформи.

Автор: 

судова реформа (1459) Шабунін Віталій (534) Вища рада правосуддя (582) Рада суддів (61)


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Топ коментарі
+18
Шабунин колеблется вместе с линией партии ... Виталик великолепно играет наивного ничерта не понимающего чувака, который якобы верит в то, что преЗЕдент типа реально хочет сделать что-то хорошее в этой стране ... и это после 2.5 лет мародерства и вытирания зеленых копыт об Украину и об Конституцию Украины...
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27.09.2021 21:50
+16
Ви принципово голову з сідалища третій рік не виймаєте?
16 жовтня 2019 року, "Слуги урода", в турборежимі, проголосували "Судову реформу Зеленського", яка довела судову систему України до колапсу.
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27.09.2021 22:04
+12
Смєтуни ,всі на барікади !!!))))
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27.09.2021 21:47
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27.09.2021 22:28 Відповісти
Это ты сейчас к тем 27% обратился, которые активно защищали справедливость в стране от власти пророссийского зэка с 2013 года? Или к тем 73%, которым "какаяразница"? Если к первым, то не нужно было главному клоуну плевать на пассионарную часть населения в 2019м, а если ко-вторым, то мы запасемся попкорном и посмотрим, как эти 73% за вас выйдут на Майданы по всей стране.
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27.09.2021 22:30 Відповісти
Так суддів та прокурорів призначав цих і парашенко також, чи з памя'ттю погано?
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28.09.2021 01:06 Відповісти
5 суддів призначив Порошенко -яки єдині порядні опинилися ,зесрань)
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28.09.2021 03:14 Відповісти
порядні?
" На закритому засіданні КС проголосував за скасування статті 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконного збагачення, електронного декларування, повноважень НАЗК."
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28.09.2021 08:43 Відповісти
Судя по казляре Тупицкому понятно что этим тварям насрать .Они твари боятся только одного-потерять кресло и то на время . В 2014-ом году не в то русло пошла революцыя . Хотя некоторые и обосрались
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27.09.2021 22:35 Відповісти
Так на вашу зекрысу всем,у кого больше трёх извилин,насрать)
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27.09.2021 23:57 Відповісти
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27.09.2021 22:38 Відповісти
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27.09.2021 22:40 Відповісти
Знову мішебратьев наповзло, дуже вже ***** українськими судами переймається, тому й суди в нас *****ві та мокшанські по походенню.
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27.09.2021 22:52 Відповісти
Дійсно. Якщо ніхто не буде нічого казати про Кловуна, зеслуг хабарників суддів то і все буде добре.
Чи то ти просто шось не те бовкнув?
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27.09.2021 22:59 Відповісти
если ты не понял, то мушка топит за кловуна, мол мешают ему судей нагнуть...
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27.09.2021 23:15 Відповісти
Всё правильно, но в чём же вы видите проблему? Только коротко и внятно, если решите отвечать.
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28.09.2021 01:00 Відповісти
Поцало, Шабунін ще з парашенко вимагав реформи судів, проснись і не пий бояри, ти що суддя вовк вже до ручки допився.
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28.09.2021 01:04 Відповісти
Присоединяйтесь, барон, присоединяйтесь
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28.09.2021 01:08 Відповісти
У судебной мафии в Европе и США, в Турции - роскошные квартиры и усадьбы, в банках - деньги, полученные преступным путем. Надо бы заблокировать им и членам ихних семей, а также связанным с ними особам возможность выезда заграницу. А также арестовать ихнее имущество и деньги, как у мафии.
А в Украине стоит прийти к ним в гости не с пустыми руками, а с подарками - коктейлями Молотова, а может быть у кого-то будет что-то и более серьезное.
Судебная мафия понимает только Закон силы.
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28.09.2021 00:28 Відповісти
Ну прямо тебе "Вся королевская рать"
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28.09.2021 01:04 Відповісти
О скільки свинособак суддівських в коменти повилазили. Це мабудь Шабуніну з податків ми мільярди на зарплатню, охорону, та пенсії платимо, а не вонючим скотам в мантіях, яких вже цивілізований світ попереджає про корупцію. Нічого тварини, там вже мова йде про застосування реальних санкцій відносно вас та ваших сімейних шобл. Навіть тролі з інтернету не допоможуть, будете як дубінський продавати всі свої авто.
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28.09.2021 01:02 Відповісти
Бутусов превратил "цензор" в порошенко-медведчуковскую помойку!
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28.09.2021 08:50 Відповісти
седне в ФБ читал пост Шабунина на эту тему... читал и плакал...потом даже рыдал...
короче что б не много букв нажимать то суть у Виталика проста: "Президент молодец, он хочет судебную реформу провести, но ему мешает такой негативный персонаж как злой Татаров. Он делает все, что бы сломать реформу, (поставить там своих судей, накрыть медным тазом конкурс) которую еще не начал нашей светлый и справедливый Президент. И конечно же Виталик уверен, что темный злодей татаров будет повержен нашим родненьким Валадимиром Ссанычем".
Я не шучу, этот мегажурналист впаривает нам, что первое лицо государства воюет не на жизнь а на смерть за судьбу Украины со своим советником , или чей он там советник? У Ермака?
п.с. кстати нахера управляющему на банковой советники? абдрестович тоже вон советник у него) ему нужны советы когда закупать концелярские принадлежности или помогать следить за доставкой воды в кулеры?
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28.09.2021 15:22 Відповісти
---Наші суди--це жахіття виповзнів з КДБ.../які сплять і бачать себе підданими кремлівського ліліпузіка.../ Каста недоторканних. .. ожирілих трупарів наших надій і сподівань на справедливість ... Особливо це стосується окружних. адміністративних/ як наш Кіровоградський /. який перетворився на придаток із захисту та запопадливого обслуговування провладного . корумпованого кишла... Буквально щойно мене така . самозакохана . Німфа---здирнниця із контори Феміди---" обпатрошила". змусивши сплатити збір /половину моєї злиденної пенсії /за позов. .до провладних хапуг--комунальників...Втой час .як задекларована низка ЗУ про звільнення споживачів послуг від поборів... Вони анічогісінько НЕ бояться т.я. управи на їх свавілля НЕМАЄ /тотальна кругова порука .аж до " Вищої Ради правосуддя .../ Вихід один : повний демонтаж суддівського корпусу із заміною їх на випускників Юрфахів або запрошених із Прибалтики .Англії...
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28.09.2021 15:36 Відповісти
Гильотина - лучший и необходимый инструмент судебной реформы!
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28.09.2021 16:20 Відповісти
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