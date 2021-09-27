"Судова мафія" шантажем добивається зміни закону про ВРП, суспільству, гадаю, доведеться допомагати реформі через вулицю, - Шабунін

Представники Ради суддів шантажують парламентську більшість, вимагаючи змінити закон про Вищу раду правосуддя. Їхня головна вимога - отримати вплив на очистку РВП, а це поховає реформу.

На це у Facebook вказав глава правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

Він дав посилання на опубліковану на сайті "Слуги народу" заяву глави партії Олександра Корнієнка. Той наголосив, що в політсили є важелі впливу на Раду суддів.

"Очевидно, що керівництво "слуг народу" судову мафію послало куди подалі і наголосило на необхідності виконувати закон", - доходить висновку Шабунін.

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У відповідь на це голова Ради суддів Богдан Моніч "нахамив депутатам і заявив": "Більшість юристів, яких я знаю, вважають ухвалений закон неконституційним".

"Якщо ви раптом не знали, то право не виконувати закон в Україні дають "правники, яких знає Моніч". Як тобі таке Ілон Маск? В підсумку - судова мафія заблокувала найважливішу реформу України, смачно харкнувши в лице і владі, і суспільству, і міжнародникам, і закону. Сильно сумніваюся, що перелічені вище смиренно втруться і продовжать вмовляти покидьків прийти до тями. Навіщо? Вже ж очевидно, що не прийдуть. Як на мене, президент мав би негайно внести два законопроекти. Перший - повністю викидає судову мафію з процесу реформи, другий - 1) перезавантажує Раду суддів та ін., 2) ліквідовує вертикаль голів судів. Суспільству, думаю, доведеться допомагати судовій реформі через вулицю: агресивно реалізовуючи право на мирний протест", - написав Шабунін.

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Нагадаємо, 13 вересня Рада суддів не вибрала трьох членів Етичної ради, яка має взятися за перевірку складу Вищої ради правосуддя. Двоє із шести кандидатів самі направили листи з проханням не розглядати їхні заяви на членство. З інших не вдалося обрати жодного. 16 членів Ради суддів взагалі не голосували.

Загалом до складу Етичної ради повинні входити шість осіб, з яких половина - від міжнародних експертів. Іншу половину призначає Рада суддів. Без комісії не відбудеться очищення Вищої ради правосуддя.

В Офісі Президента Володимира Зеленського заявили, що не допустять блокування судової реформи.