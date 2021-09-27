УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11096 відвідувачів онлайн
Новини Бюджет-2021
1 616 11

Рахункова палата не відкидає, що через неефективне управління Міноборони не встигне освоїти 15 млрд грн, у відомстві спростували

Рахункова палата не відкидає, що через неефективне управління Міноборони не встигне освоїти 15 млрд грн, у відомстві спростували

З року в рік у Міноборони виникає проблема з використанням бюджетних коштів. Станом на вересень на рахунках залишаються невикористані 7,8 мільярда гривень.

Про це заявив глава Рахункової палати Валерій Пацкан на засіданні комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку присутнього нардепа "Голосу" Романа Костенка.

"Через неефективне управління в Міноборони на рахунку може залишитися майже 15 млрд гривень на кінець року. Наразі маємо невтішну ситуацію з використанням бюджетних коштів Міністерством оборони України. Ситуація така. За останні три роки спостерігається тенденція до збільшення суми невикористаних коштів за загальним та спеціальним фондами бюджету", - повідомив нардеп.

За даними Рахункової палати, в 2018 році не використали 526 мільйонів гривень, у 2019-му - 1,347 мільярда гривень, у 2020-му - 1,649 мільярда гривень, за 8 місяців в 2021 року - 7,8 мільярда гривень. За прогнозами, в грудні ця сума може сягати 14,8 мільярда гривень.

Також читайте: Рахункова палата про виконання Держбюджету-2021: Витрати Міноборони менші за план на 4,3 млрд грн, з них 1,9 млрд - на підготовку кадрів, 1,8 млрд - на закупівлю озброєння

"Цікаво тепер, як і на що МОУ спробують витратити таку суму коштів до кінця року, щоб вони не повернулися до бюджету?" - зазначає Костенко.

Рахункова палата не відкидає, що через неефективне управління Міноборони не встигне освоїти 15 млрд грн, у відомстві спростували 01

У відповідь заступник міністра оборони Олександр Носов нагадав, що, наприклад, через розбіжності в строках подання до Верховної Ради проєкту Держбюджету на 2021 рік і наказів про підвищення зарплат, "Міністерству оборони потрібно 5,7 млрд грн лише для того, щоб погасити одноразові виплати, які треба військовослужбовцям нашим виплачувати".

Також читайте: Наказ про підвищення виплат бійцям на передовій вийшов пізніше за проєкт бюджету-2021, довелося перерозподіляти кошти, утворилася заборгованість, - заступник міністра оборони Носов. ВIДЕО

Автор: 

держбюджет (2390) Міноборони (7335) Рахункова палата (280)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Развал управления государством. Зато видосики для лохторату про "алегархов" хорошо продаются...
показати весь коментар
27.09.2021 22:50
+1
Не успеют потому шо физически этих денег просто нет. Будут вола за яйца тягать до нового года.
показати весь коментар
27.09.2021 22:37
+1
с окуенным долгом по зарплате, не успевают освоить... зебилы, вы лохи
показати весь коментар
27.09.2021 22:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
успеет на раз - попомните мои слова что до 31 декабря все будет распихано по карманам!)
показати весь коментар
27.09.2021 22:33 Відповісти
Не успеют потому шо физически этих денег просто нет. Будут вола за яйца тягать до нового года.
показати весь коментар
27.09.2021 22:37 Відповісти
Развал управления государством. Зато видосики для лохторату про "алегархов" хорошо продаются...
показати весь коментар
27.09.2021 22:50 Відповісти
с окуенным долгом по зарплате, не успевают освоить... зебилы, вы лохи
показати весь коментар
27.09.2021 22:50 Відповісти
Это вы лохи , думающие , что Они🤢🤡🐲ЛОХИ !🙈 Они уничтожают ВСУ изнутри по спецзаказу от московской федерации, отрабатывая полученные миллиарды
показати весь коментар
27.09.2021 23:27 Відповісти
а ты не лох, может смєтун )
показати весь коментар
27.09.2021 23:31 Відповісти
Пиливо бабла ))))
показати весь коментар
27.09.2021 23:05 Відповісти
В ЗС зарплатня, тобто грошова винагорода складається з--- ставки і преміальних. Розмір преміальних складає близько 780% від ставки.
Ставка виходить приблизно біля 1 800 грн. Це та сума яка обов'язкова до виплати. А ось з преміальними цікава річ. Догана --10% премії, 2 догана-45%, сувора- голий оклад.
І ось тепер стає зрозумілим звідки неосвоєні кошти.
Догани!
В бюджет закладено вся сума для всіх згідно штатного розпису! А з доганами так не виходить.
показати весь коментар
27.09.2021 23:13 Відповісти
Как только офицеры , патриоты выносят иуду-членограя ,мерзскую падаль ,трусливого харька. ????
показати весь коментар
27.09.2021 23:30 Відповісти
Минобороны не успеет освоить 15 млрд грн .- Есть, есть бригада специалистов! Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений. Им освоить 15 млрд что два пальца об асфальт!
показати весь коментар
27.09.2021 23:46 Відповісти
Переведите деньги слугам народа,они с родственниками легко освоят моментом любую сумму.
показати весь коментар
28.09.2021 06:31 Відповісти
 
 