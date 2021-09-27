Рахункова палата не відкидає, що через неефективне управління Міноборони не встигне освоїти 15 млрд грн, у відомстві спростували

З року в рік у Міноборони виникає проблема з використанням бюджетних коштів. Станом на вересень на рахунках залишаються невикористані 7,8 мільярда гривень.

Про це заявив глава Рахункової палати Валерій Пацкан на засіданні комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку присутнього нардепа "Голосу" Романа Костенка.

"Через неефективне управління в Міноборони на рахунку може залишитися майже 15 млрд гривень на кінець року. Наразі маємо невтішну ситуацію з використанням бюджетних коштів Міністерством оборони України. Ситуація така. За останні три роки спостерігається тенденція до збільшення суми невикористаних коштів за загальним та спеціальним фондами бюджету", - повідомив нардеп.

За даними Рахункової палати, в 2018 році не використали 526 мільйонів гривень, у 2019-му - 1,347 мільярда гривень, у 2020-му - 1,649 мільярда гривень, за 8 місяців в 2021 року - 7,8 мільярда гривень. За прогнозами, в грудні ця сума може сягати 14,8 мільярда гривень.

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"Цікаво тепер, як і на що МОУ спробують витратити таку суму коштів до кінця року, щоб вони не повернулися до бюджету?" - зазначає Костенко.

У відповідь заступник міністра оборони Олександр Носов нагадав, що, наприклад, через розбіжності в строках подання до Верховної Ради проєкту Держбюджету на 2021 рік і наказів про підвищення зарплат, "Міністерству оборони потрібно 5,7 млрд грн лише для того, щоб погасити одноразові виплати, які треба військовослужбовцям нашим виплачувати".

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