Польща планує продовжити режим надзвичайного стану на кордоні через наплив нелегальних мігрантів з Білорусі
Уряд Польщі планує продовжити на 60 днів режим надзвичайного стану на польсько-білоруському кордоні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
Як аргумент продовження режиму НС міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський під час пресконференції назвав провокації білоруських прикордонників і наплив мігрантів через Білорусь, що триває.
"Мають місце провокації за участю білоруської прикордонної служби, і спроби масового порушення інтегральності нашого кордону. І мова не йде про дії окремих біженців, а про масову нелегальну міграцію, спровоковану політичними міркуваннями", - сказав глава МВС Польщі.
Під час пресконференції також виступив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, заявивши, що деякі мігранти, які намагаються перетнути польсько-білоруський кордон, можуть становити загрозу для громадян Польщі та ЄС. При цьому він послався на звіт, складений на підставі контенту телефонів 50 затриманих на кордоні мігрантів, у яких зберігалися матеріали екстремістського характеру.
Прикордонна служба Польщі повідомила, що від початку міграційної кризи було скоєно приблизно 9,4 тис. спроб незаконного перетину польського кордону з боку Білорусі. Прикордонники успішно запобігли понад 8 тис. таких спроб, затримано майже 1200 нелегальних мігрантів.
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