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Новини
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Польща планує продовжити режим надзвичайного стану на кордоні через наплив нелегальних мігрантів з Білорусі

Польща планує продовжити режим надзвичайного стану на кордоні через наплив нелегальних мігрантів з Білорусі

Уряд Польщі планує продовжити на 60 днів режим надзвичайного стану на польсько-білоруському кордоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Як аргумент продовження режиму НС міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський під час пресконференції назвав провокації білоруських прикордонників і наплив мігрантів через Білорусь, що триває.

"Мають місце провокації за участю білоруської прикордонної служби, і спроби масового порушення інтегральності нашого кордону. І мова не йде про дії окремих біженців, а про масову нелегальну міграцію, спровоковану політичними міркуваннями", - сказав глава МВС Польщі.

Під час пресконференції також виступив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, заявивши, що деякі мігранти, які намагаються перетнути польсько-білоруський кордон, можуть становити загрозу для громадян Польщі та ЄС. При цьому він послався на звіт, складений на підставі контенту телефонів 50 затриманих на кордоні мігрантів, у яких зберігалися матеріали екстремістського характеру.

Читайте: Близько 10 тис. нелегальних мігрантів перебувають у Білорусі й готові до гібридної атаки на Євросоюз, - прем'єр Польщі Моравецький

Прикордонна служба Польщі повідомила, що від початку міграційної кризи було скоєно приблизно 9,4 тис. спроб незаконного перетину польського кордону з боку Білорусі. Прикордонники успішно запобігли понад 8 тис. таких спроб, затримано майже 1200 нелегальних мігрантів.

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Білорусь (7927) мігранти (1109) нелегали (383) Польща (8489)


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Иракцев и прчих палестинцев что скот гонят в Минск самолетами,обешая золотые горы в странах ЕС...особенно в Польше Литве Латвии и Украине...Лукашеску и Путлер делали это и раньше синхронно с началом войны в Сирии 2015 года....шакалы позорные....вы НЕЛЮДИ...
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27.09.2021 22:41 Відповісти
на лавочке без обуви всем подосрали...
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27.09.2021 22:44 Відповісти
цветочники недоделанные
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27.09.2021 22:45 Відповісти
В Сирийском Идлибе средства ПВО Турции обстреляли 2 вертолета РАБссии...передает ткрецкое агентство Анадулу....пострадавших нет.... ой ли?
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27.09.2021 22:50 Відповісти
Не наплыв, а атака расией ЕС посредством т. н. (в данном случае) мигрантов.
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27.09.2021 22:55 Відповісти
А якщо вони попруть до нас?
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27.09.2021 23:10 Відповісти
На стройках не хватает рабочих рук.
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28.09.2021 01:05 Відповісти
 
 