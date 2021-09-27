Кадрові зміни в Кабміні розглядатимуться в першій декаді жовтня, - "слуга народу" Арахамія

У першій декаді жовтня монобільшість у Верховній Раді планує розглянути низку кадрових перестановок у Кабінеті Міністрів.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" народний депутат, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання, чи будуть на зборах депутатів від "Слуги народу" в Трускавці 1-3 жовтня обговорюватися кадрові питання, зокрема, щодо голів комітетів парламенту, Арахамія відповів:

"У нас не планується обговорювати жодних змін у питанні глав комітетів. Я офіційно заявляю, що якихось змін ми не чекаємо. Питання змін у Кабміні стоять. Я анонсував їх до кінця вересня... Ми трохи затримуємося. Умовно, це буде перша декада жовтня. І ми ці питання обговорювати будемо зокрема. Якраз по приїзду вже будуть плюс-мінус анонсовані кандидати, і зберігати це в секреті вже не буде жодного сенсу".

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