МОЗ закликає місцеву владу відстороняти керівників лікарень, працівники яких видають фальшиві довідки про COVID-вакцинацію
Міністерство охорони здоров'я України ініціюватиме відсторонення керівників закладів охорони здоров'я, де підробляли свідоцтва про проведення вакцинації проти COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"Наразі на деяких лікарів відкрито кримінальні провадження за фактом підробки документів, що посвідчують проведення вакцинації. Ми офіційно направимо подання до власників закладів охорони здоров’я, де працюють ці лікарі, - об’єднаних територіальних громад - із проханням відсторонити від роботи керівників цих закладів на час проведення слідства. Переконані, що керівники мають нести персональну відповідальність за те, що відбувається в їхніх лікарнях", - прокоментував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Якщо слідство виявить, що головний лікар закладу буде непричетним до махінацій, його поновлять на посаді. У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров’я та розривання контракту між закладом та Національною службою здоров’я. Відтак територіальна громада фінансуватиме заклад охорони здоров’я самостійно.
Нагадаємо, схеми підроблення документів про вакцинацію та їхнього використання були викриті на Черкащині, Буковині та Дніпропетровщині.
22 вересня Уряд схвалив розроблений фахівцями МОЗ проєкт Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підроблення документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень". Законопроєкт подано на реєстрацію до Верховної Ради України.
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Как ни парадоксально, но коррупция в этом случае способствует правам человека.
Потому, что везде заставляют вакцинироваться, не уделяя внимания есть ли или нет противопоказания от вакцианции человеку.
Не помогла это угроза.
Далее, Ляшко, начал верещать, что будут увольнять таких медработников.
Тоже не помогло.
Потом, начали угрожать уголовным преследованием медработников, выдающих липовые сертификаты вакцинации. Даже, предлагают принять в Раде соответствующий закон.
И это не помоагет.
Теперь, Ляшко уже реально истерит, видя что ничего не помоагет и все плевали на него и на его угрозы, пугает коллективным наказанием, в виде репрессий к администрации всех медучреждений, где выдают липовые серификаты.
И это не поможет.
Ибо нельзя заставить человека, против его воли, нанести вред своему здоровью.
Только можно добровольно человека подвести к вакцианации а не насильно.
Вот например, если бы давали реальные деньги за вакцинацию, то наверное и очереди бы выстроились к вакцинации... а угрозами ничего не сделаешь.
Ляшко может хоть головой об землю биться и стращать людей, это ему не поможет.
1. Как проверить валидность сертификата, если никаких степеней защиты у него нет? Сам сертификат если выдан соответствующим врачом и занесен в базу данных уже валиден по определению. Вопрос остается куда попала вакцина. Или в вакцинированного или в унитаз.
2. Отбирать лицензию у медучереждения по такому предлогу в период пандемии разве не преступление? Это допустимо? Или опасность пандемии надумана и на самом деле это просто фарс?
Ну и на основании второго вопроса возникает логически третий
3. Действительно ли наше государство, продавливая таким образом "добровольную" вакцинацию, печется о здоровье людей, если готово оставить без финансирования в разгар пандемии медучереждение только потому что медперсонал не польностью провакцинировался. Ведь годом ранее то же государство восхваляло медиков, которые работали на передовой борьбы с пандемией и самоотвержено рискуя здоровьем спасали больных. Ах да, запамятовал. Тогда же вакцин не было. И все было допустимо и все всех устраивало.
Вот истинное лицо нашей лицемерной власти. Вот она "забота" о здоровье населения.
Сейчас против ряда врачей открыты уголовные производства...
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Тобто, закон ще не прийняли, але кримінальні провадження вже відкриті.
Овва! Браво!
Мінздрав вимагає від місцевої влади - карати за злочин.