МОЗ закликає місцеву владу відстороняти керівників лікарень, працівники яких видають фальшиві довідки про COVID-вакцинацію

Міністерство охорони здоров'я України ініціюватиме відсторонення керівників закладів охорони здоров'я, де підробляли свідоцтва про проведення вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Наразі на деяких лікарів відкрито кримінальні провадження за фактом підробки документів, що посвідчують проведення вакцинації. Ми офіційно направимо подання до власників закладів охорони здоров’я, де працюють ці лікарі, - об’єднаних територіальних громад - із проханням відсторонити від роботи керівників цих закладів на час проведення слідства. Переконані, що керівники мають нести персональну відповідальність за те, що відбувається в їхніх лікарнях", - прокоментував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Якщо слідство виявить, що головний лікар закладу буде непричетним до махінацій, його поновлять на посаді. У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров’я та розривання контракту між закладом та Національною службою здоров’я. Відтак територіальна громада фінансуватиме заклад охорони здоров’я самостійно.

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Нагадаємо, схеми підроблення документів про вакцинацію та їхнього використання були викриті на Черкащині, Буковині та Дніпропетровщині.

22 вересня Уряд схвалив розроблений фахівцями МОЗ проєкт Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підроблення документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень". Законопроєкт подано на реєстрацію до Верховної Ради України.