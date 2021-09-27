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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ закликає місцеву владу відстороняти керівників лікарень, працівники яких видають фальшиві довідки про COVID-вакцинацію

МОЗ закликає місцеву владу відстороняти керівників лікарень, працівники яких видають фальшиві довідки про COVID-вакцинацію

Міністерство охорони здоров'я України ініціюватиме відсторонення керівників закладів охорони здоров'я, де підробляли свідоцтва про проведення вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Наразі на деяких лікарів відкрито кримінальні провадження за фактом підробки документів, що посвідчують проведення вакцинації. Ми офіційно направимо подання до власників закладів охорони здоров’я, де працюють ці лікарі, - об’єднаних територіальних громад - із проханням відсторонити від роботи керівників цих закладів на час проведення слідства. Переконані, що керівники мають нести персональну відповідальність за те, що відбувається в їхніх лікарнях", - прокоментував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Якщо слідство виявить, що головний лікар закладу буде непричетним до махінацій, його поновлять на посаді. У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров’я та розривання контракту між закладом та Національною службою здоров’я. Відтак територіальна громада фінансуватиме заклад охорони здоров’я самостійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ про підробку COVID-сертифікатів: Якщо лікар виливає вакцину і вносить дані про щеплення, дізнаємося - в реанімації пацієнт все розповідає

Нагадаємо, схеми підроблення документів про вакцинацію та їхнього використання були викриті на Черкащині, Буковині та Дніпропетровщині.

22 вересня Уряд схвалив розроблений фахівцями МОЗ проєкт Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підроблення документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень". Законопроєкт подано на реєстрацію до Верховної Ради України.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5391) підробка (437) кримінальна відповідальність (212) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Очевидно, что идёт массовая скупка населением липовых вакцинаций. Потому, что люди не доверяют вакцинам и не хотят негативных последствий вакцианации своему здоровью.
Как ни парадоксально, но коррупция в этом случае способствует правам человека.
Потому, что везде заставляют вакцинироваться, не уделяя внимания есть ли или нет противопоказания от вакцианции человеку.
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27.09.2021 23:08
+8
так слуги урода все фальшивые, начиная с роспуска рады
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27.09.2021 23:04
+7
Итак. По поводу этого балагана возникли некие вопросы.
1. Как проверить валидность сертификата, если никаких степеней защиты у него нет? Сам сертификат если выдан соответствующим врачом и занесен в базу данных уже валиден по определению. Вопрос остается куда попала вакцина. Или в вакцинированного или в унитаз.
2. Отбирать лицензию у медучереждения по такому предлогу в период пандемии разве не преступление? Это допустимо? Или опасность пандемии надумана и на самом деле это просто фарс?
Ну и на основании второго вопроса возникает логически третий
3. Действительно ли наше государство, продавливая таким образом "добровольную" вакцинацию, печется о здоровье людей, если готово оставить без финансирования в разгар пандемии медучереждение только потому что медперсонал не польностью провакцинировался. Ведь годом ранее то же государство восхваляло медиков, которые работали на передовой борьбы с пандемией и самоотвержено рискуя здоровьем спасали больных. Ах да, запамятовал. Тогда же вакцин не было. И все было допустимо и все всех устраивало.
Вот истинное лицо нашей лицемерной власти. Вот она "забота" о здоровье населения.
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27.09.2021 23:21
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так слуги урода все фальшивые, начиная с роспуска рады
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27.09.2021 23:04 Відповісти
Фальшиві сертифікати фальшивої влади.
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27.09.2021 23:05 Відповісти
да там клейма негде ставить ))) они там все с 1990 должны в тюрьме гнить )
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27.09.2021 23:12 Відповісти
Тобто інші ксіви крапати можна !!!)))
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27.09.2021 23:06 Відповісти
Ні. Тут швидше сам сертифікат не ксива.
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27.09.2021 23:32 Відповісти
Очевидно, что идёт массовая скупка населением липовых вакцинаций. Потому, что люди не доверяют вакцинам и не хотят негативных последствий вакцианации своему здоровью.
Как ни парадоксально, но коррупция в этом случае способствует правам человека.
Потому, что везде заставляют вакцинироваться, не уделяя внимания есть ли или нет противопоказания от вакцианции человеку.
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27.09.2021 23:08 Відповісти
Тупит Ляшко с рекламой ковида. Х.ровый из него пиарщик. Не верят граждане в его побрехеньки. Ну, кроме особо перепуганных. Остаётся тупо выкручивать руки.
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27.09.2021 23:09 Відповісти
Ну так а подобные действия сейчас явно не добавят доверия данному процессу. Если уже всплыл на поверхность такой громкий скандал с вакцинацией самих медиков. Точнее отказом их от вакцинирования. Хотя бы не палились так открыто.
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27.09.2021 23:24 Відповісти
В ТЮРЬМУ таких особей !
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27.09.2021 23:10 Відповісти
Когда началась скупка населением липовой вакцинации, Ляшко верещал, что будут большие штрафы применены к тем медработникам, которые делают фиктивную вакцинацию и выдают липовые сертификаты.
Не помогла это угроза.
Далее, Ляшко, начал верещать, что будут увольнять таких медработников.
Тоже не помогло.
Потом, начали угрожать уголовным преследованием медработников, выдающих липовые сертификаты вакцинации. Даже, предлагают принять в Раде соответствующий закон.
И это не помоагет.
Теперь, Ляшко уже реально истерит, видя что ничего не помоагет и все плевали на него и на его угрозы, пугает коллективным наказанием, в виде репрессий к администрации всех медучреждений, где выдают липовые серификаты.
И это не поможет.
Ибо нельзя заставить человека, против его воли, нанести вред своему здоровью.
Только можно добровольно человека подвести к вакцианации а не насильно.
Вот например, если бы давали реальные деньги за вакцинацию, то наверное и очереди бы выстроились к вакцинации... а угрозами ничего не сделаешь.
Ляшко может хоть головой об землю биться и стращать людей, это ему не поможет.
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27.09.2021 23:24 Відповісти
Вы наверное плохо знаете наш народ. Очереди бы были. Деньги бы получили, Но вакцинироваться все равно не стали бы. Свой доступный процент доверчивых и пугливых они уже отвакцинировали. Больше не получится. И чем дальше тем труднее будет найти желающих. И данный скандал также способствовать не будет увеличению их числа.
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27.09.2021 23:28 Відповісти
Опрос от 17 сентября. Большинство украинцев против вакцианации.
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27.09.2021 23:39 Відповісти
Так наша власть своими мутками и схемотозом сама на корню загубила доверие населения. Ну и, честно говоря, к самим вакцинам вопросов хватает.
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27.09.2021 23:42 Відповісти
Патологічні брехуни завжди йдуть на крайні міри, а потім - скіки ніточці не виться...
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28.09.2021 07:49 Відповісти
Поедьте в любой аеропорт страны: мобильные бригады состряпают справку за 5 минут до вылета.
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27.09.2021 23:12 Відповісти
Придурки с МОЗ, у вас ,итак работать ,почти ,некому. Уезжают ,врачи,при первой возможности. Кого вы увольнять будете, какие уголовные дела? В мед вузы сумашедшие недоборы)
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27.09.2021 23:14 Відповісти
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27.09.2021 23:33 Відповісти
Моцний 💨💨💨💨
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27.09.2021 23:18 Відповісти
Итак. По поводу этого балагана возникли некие вопросы.
1. Как проверить валидность сертификата, если никаких степеней защиты у него нет? Сам сертификат если выдан соответствующим врачом и занесен в базу данных уже валиден по определению. Вопрос остается куда попала вакцина. Или в вакцинированного или в унитаз.
2. Отбирать лицензию у медучереждения по такому предлогу в период пандемии разве не преступление? Это допустимо? Или опасность пандемии надумана и на самом деле это просто фарс?
Ну и на основании второго вопроса возникает логически третий
3. Действительно ли наше государство, продавливая таким образом "добровольную" вакцинацию, печется о здоровье людей, если готово оставить без финансирования в разгар пандемии медучереждение только потому что медперсонал не польностью провакцинировался. Ведь годом ранее то же государство восхваляло медиков, которые работали на передовой борьбы с пандемией и самоотвержено рискуя здоровьем спасали больных. Ах да, запамятовал. Тогда же вакцин не было. И все было допустимо и все всех устраивало.
Вот истинное лицо нашей лицемерной власти. Вот она "забота" о здоровье населения.
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27.09.2021 23:21 Відповісти
як цe нєт? є код i самe по ньому ясно що вiн липовий. просто розраховано на тe що нiхто нe bудe пeрeвiряти код.
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27.09.2021 23:30 Відповісти
Чому це? Я приходю до людини яка робить вакцинацію та заносить данні у реєстр. Кажу давайте я вам грошиків підкину, а Ви мені валідний серт. А ліки давайте чи я, або ви в унітаз зілʼємо. Ну і яким чином цей серт валідним не буде?
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27.09.2021 23:36 Відповісти
так beри свiй валiдний номeр i розмножуй з ним сeртифiкати. всe рiвно всe вкажe на тe що самe в тebe оригiнал а iншi до лампочки пiсля зbору bаbла. проbлeма в тому що iх нiхто нe сканує нeмає чим на чeстному словi навiть у нiмeччинi. цe хibа шo прикордоннi служbи.
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28.09.2021 08:26 Відповісти
Доречі є ще інший варіант. Для цього треба знати чи привʼязаний виданий сертификат до конкретної людини. Тобто можна співставити код сертифікату з конкретною людиною. Якщо такої привʼязки немає, то можна, умовно кажучи, взагалі їх пачками штампувати знаючи тільки один валідний код. При скануванні система скаже - так, код сертифікату валідний. Такий сертифікат було видано. А чи належить він тій чи іншій людині - це вже інше питання.
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27.09.2021 23:56 Відповісти
нe рeально якщо проходити контроль в одному мiсцi.
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28.09.2021 08:20 Відповісти
Законопроект подан на регистрацию в Верховную Раду Украины.
Сейчас против ряда врачей открыты уголовные производства...
************
Тобто, закон ще не прийняли, але кримінальні провадження вже відкриті.
Овва! Браво!
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27.09.2021 23:24 Відповісти
Это кромко сказано, что криминальные производства открыты. По факту там максимум админштраф светит.
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27.09.2021 23:29 Відповісти
МОЗ треба відправити під трибунал в повному складі. Всі ці негідники заслужили на страту.
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28.09.2021 00:08 Відповісти
Писеець! Оце вам і "децентралізація".
Мінздрав вимагає від місцевої влади - карати за злочин.
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28.09.2021 07:48 Відповісти
 
 