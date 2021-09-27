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Новини Нормандські переговори
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Працюємо над тим, щоб саміт Нормандської четвірки відбувся до завершення каденції Меркель, - Єрмак

Працюємо над тим, щоб саміт Нормандської четвірки відбувся до завершення каденції Меркель, - Єрмак

Україна працює над тим, щоб саміт лідерів країн Нормандської четвірки з питань врегулювання ситуації на Донбасі відбувся до завершення каденції федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Про це в ефірі телеканалу "ICTV" заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривають консультації в Нормандському форматі, як відеоконференції, так і реальні зустрічі між сторонами ... Ми сьогодні працюємо над тим, щоб зустріч лідерів Нормандського формату відбулася ще до завершення каденції Меркель. І ми вважаємо, що це було б дуже справедливо, тому що вона справді дуже багато для цього зробила. У нас сьогодні є лишен два свідки, які пам'ятають і були присутні під час підписання Мінських угод, тому для нас дуже важливо, щоб така зустріч відбулася найближчим часом", - заявив Єрмак.

За словами Єрмака, президент України Володимир Зеленський також закликав російського президента до прямих переговорів.

Також читайте: Прогрес у Нормандському форматі утруднений і значно сповільнився, - Меркель

"Це важливо, щоб переговори відбулися. Але офіційних осіб Росії постійно не влаштовує порядок денний. Але, якщо є бажання припинити війну, треба сідати і розмовляти", - підкреслив глава ОП.

Автор: 

Меркель Ангела (1139) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1371)


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Топ коментарі
+10
Цензор, не много ли дьЕрмака ?
Смердить... !
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27.09.2021 23:30
+6
А ти яким боком до цього ? Іди скрепки перекладай, писарчук !
Багато опікуване тобою чучало добилося ?
Яка мета зустрічі з політиком, який вже відходить від справ ? Для чого ?
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27.09.2021 23:32
+6
Україна нині знаходиться у володінні агента ***** д'Єрмака "Козиря", на фірмі якого преЗЕдентом працює ЗЕклован. А брехня - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів
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27.09.2021 23:39
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27.09.2021 23:28 Відповісти
Ось Вам й Пінчук!!! на каналах Ахмєтова Слуг так терзають Гончаренки з Гройсманами... Дніпровька мафія єдіна как нікагда!!! !
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27.09.2021 23:30 Відповісти
гройсман днепровская мафия?)
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27.09.2021 23:35 Відповісти
НА КАНАЛАХ АХМЕТОВА присутня жорстка дискусія і опозиціядо слуг, котрих опускають а наканал ДНІПРОВСЬКИХ мафіозі продовжують слуг лизати - подивіться НАРОД ПРОТИ на УКРАЇНА 24 хоча б , Ляшка там же у Голованова, що йому дозволли там нести... Юлю у шустера...
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27.09.2021 23:45 Відповісти
Цензор, не много ли дьЕрмака ?
Смердить... !
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27.09.2021 23:30 Відповісти
Цензор лиш показує хто про що й з ким говорить на шоу різних олігархів ...
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27.09.2021 23:46 Відповісти
після свідчень бурби на всіх каналах хорошого єрмака стане набагато більше...
причому, не просто хорошого, а дуже хорошого
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28.09.2021 06:35 Відповісти
Чуваки работают, понятно? Как будто этот самит что-то сдвинет.. Работники, ****.
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27.09.2021 23:30 Відповісти
А ти яким боком до цього ? Іди скрепки перекладай, писарчук !
Багато опікуване тобою чучало добилося ?
Яка мета зустрічі з політиком, який вже відходить від справ ? Для чого ?
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27.09.2021 23:32 Відповісти
Опікуване чучало добилося того, що із застінок Кремля звільнили Сєнцова, Кольченка, Гриба та українських моряків. А от попереднє чучало чомусь того не добилося. Більше того - заслало тих моряків у полон. Навмисно чи по власній дурості - це вже інше питання...
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28.09.2021 03:45 Відповісти
катери своїм ходом заходять далеко - турецькі катери берегової охорони дійшли аж до одеси, а британський корабель йшов пройшов у українських територіальних водах криму і нічо йому за це не було...
смерть журавля транслювали з дрона у прямому ефірі, бо був на особистому контролі...
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28.09.2021 06:43 Відповісти
тварь
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27.09.2021 23:32 Відповісти
ан#c себе работай, коцапский шпион
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27.09.2021 23:35 Відповісти
дЕрьмак
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28.09.2021 00:06 Відповісти
шось тебе, дє-рьмак-ублюдок, давно не було чути... що, тварюко, куратори з фсб нові "цу" доправили?
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27.09.2021 23:35 Відповісти
Та вони там одне "краще" за іншого.
Хоч конкурс проводь.
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28.09.2021 04:27 Відповісти
Смысл общения с пенсионером для Украин? А ермак? Лучше бы зеля с новым канцлером отношения наладил?
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27.09.2021 23:37 Відповісти
Україна нині знаходиться у володінні агента ***** д'Єрмака "Козиря", на фірмі якого преЗЕдентом працює ЗЕклован. А брехня - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів
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27.09.2021 23:39 Відповісти
*****, а зачем эта пропутинская штазистка на саммите ?
Там и так будет хватать предателей.
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27.09.2021 23:54 Відповісти
Ну видимо дерьмак без нее не осилит реализацию плана с лубянки.
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27.09.2021 23:56 Відповісти
А может лучше наоборот--когда другой канцлер будет? Реальность важнее дежурного одобрямса.
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28.09.2021 00:38 Відповісти
Вава спішить сойтісь па срєдінє. Агент козирь отримав завдання від свого куратора ху*ла. Після виборів в Німеччині буде інша конфігурація політичних сил. Я не маю ні найменших ілюзій, що ця конфігурація не буде складатись на користь України, але подруга/друг путіна точно не буде одноосібно примати необхідні для кремлівського окурка рішення. Тому клоуни спішать. Меркель вже зробила свою чорну справу ще у 2008 році, коли заблокувала надання Україні і Грузії ПДЧ в НАТО. І тільки за це вона має сидіти в Гаазькому трибуналі разом з путіним. Вона співучасниця злочинів путіна в Україні і Грузії.
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28.09.2021 01:11 Відповісти
Спішать до кінця листопада.

Під час останньої зустрічі Путіна та Лукашенка було не лише погоджено якісь таємні дорожні карти поглибленої інтеграції двох країн. Було також заплановано на кінець листопада 2021 року остаточне затвердження цього удосконаленого договору про Союзну державу керівними структурами об'єднання. Але найцікавіше, що нелегітимний, не визнаний світом Лукашенко заявив: справа стосується не лише двох держав. Заява Лукашенка свідчить і про те, що двоє диктаторів не втрачають надії розширити своє коло, не важко здогадатися, ким.

Україною.

Чергове нагадування з Кремля словами Пєскова, що Путін готовий побалакати з Зеленським, якби не впертість Києва в Мінських домовленостях. Складається враження, що Кремль вже сам запрошує Зеленського на переговори, без його попереднього наполягання. Зрозуміти це можна в контексті згаданого листопадового дедлайну щодо Союзної держави.

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28.09.2021 01:24 Відповісти
пусть сначала ответит за провал операции по вагнеровцам, а не засирает мозги каким-то форматом...
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28.09.2021 05:08 Відповісти
А Єрмак із свіжою засмагою, виявляється є багато вільного часу у державника))
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28.09.2021 06:06 Відповісти
и меркель и ярмак проститутки пуйла, это когда-нибудь выяснится.
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28.09.2021 08:40 Відповісти
 
 