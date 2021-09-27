Працюємо над тим, щоб саміт Нормандської четвірки відбувся до завершення каденції Меркель, - Єрмак

Україна працює над тим, щоб саміт лідерів країн Нормандської четвірки з питань врегулювання ситуації на Донбасі відбувся до завершення каденції федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Про це в ефірі телеканалу "ICTV" заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривають консультації в Нормандському форматі, як відеоконференції, так і реальні зустрічі між сторонами ... Ми сьогодні працюємо над тим, щоб зустріч лідерів Нормандського формату відбулася ще до завершення каденції Меркель. І ми вважаємо, що це було б дуже справедливо, тому що вона справді дуже багато для цього зробила. У нас сьогодні є лишен два свідки, які пам'ятають і були присутні під час підписання Мінських угод, тому для нас дуже важливо, щоб така зустріч відбулася найближчим часом", - заявив Єрмак.

За словами Єрмака, президент України Володимир Зеленський також закликав російського президента до прямих переговорів.

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"Це важливо, щоб переговори відбулися. Але офіційних осіб Росії постійно не влаштовує порядок денний. Але, якщо є бажання припинити війну, треба сідати і розмовляти", - підкреслив глава ОП.