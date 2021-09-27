Працюємо над тим, щоб саміт Нормандської четвірки відбувся до завершення каденції Меркель, - Єрмак
Україна працює над тим, щоб саміт лідерів країн Нормандської четвірки з питань врегулювання ситуації на Донбасі відбувся до завершення каденції федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель.
Про це в ефірі телеканалу "ICTV" заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Тривають консультації в Нормандському форматі, як відеоконференції, так і реальні зустрічі між сторонами ... Ми сьогодні працюємо над тим, щоб зустріч лідерів Нормандського формату відбулася ще до завершення каденції Меркель. І ми вважаємо, що це було б дуже справедливо, тому що вона справді дуже багато для цього зробила. У нас сьогодні є лишен два свідки, які пам'ятають і були присутні під час підписання Мінських угод, тому для нас дуже важливо, щоб така зустріч відбулася найближчим часом", - заявив Єрмак.
За словами Єрмака, президент України Володимир Зеленський також закликав російського президента до прямих переговорів.
"Це важливо, щоб переговори відбулися. Але офіційних осіб Росії постійно не влаштовує порядок денний. Але, якщо є бажання припинити війну, треба сідати і розмовляти", - підкреслив глава ОП.
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Смердить... !
причому, не просто хорошого, а дуже хорошого
Багато опікуване тобою чучало добилося ?
Яка мета зустрічі з політиком, який вже відходить від справ ? Для чого ?
смерть журавля транслювали з дрона у прямому ефірі, бо був на особистому контролі...
Хоч конкурс проводь.
Там и так будет хватать предателей.
Під час останньої зустрічі Путіна та Лукашенка було не лише погоджено якісь таємні дорожні карти поглибленої інтеграції двох країн. Було також заплановано на кінець листопада 2021 року остаточне затвердження цього удосконаленого договору про Союзну державу керівними структурами об'єднання. Але найцікавіше, що нелегітимний, не визнаний світом Лукашенко заявив: справа стосується не лише двох держав. Заява Лукашенка свідчить і про те, що двоє диктаторів не втрачають надії розширити своє коло, не важко здогадатися, ким.
Україною.
Чергове нагадування з Кремля словами Пєскова, що Путін готовий побалакати з Зеленським, якби не впертість Києва в Мінських домовленостях. Складається враження, що Кремль вже сам запрошує Зеленського на переговори, без його попереднього наполягання. Зрозуміти це можна в контексті згаданого листопадового дедлайну щодо Союзної держави.
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