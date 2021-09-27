Характеристики однопартійців від "слуги народу" Корнієнка: "100% наша людина", "продюсер з кварталу", "теоретично буде слухняним". ДОКУМЕНТ

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко надіслав до партійного чату характеристику на п'ятьох однопартійців.

Про це повідомляє у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Пріоритети кадрової політики. Фракція "слуг" обговорює службову характеристику, яку 26 вересня виклав, а потім без пояснень вилучив Корнієнко. Багато "слуг" встигли зберегти собі скрин, і джерела Цензор.НЕТ дозволили нам ознайомитися з цим документом. Можливо, це документ не остаточний або він призначався для іншого чату, ми не знаємо, але звернемося за коментарем", - зазначив він.

Журналіст також передбачає, що поява цього скрину може бути сигналом, "що Офіс Президента збирається провести кадрові призначення і перемістити 5 депутатів на інші посади - можливо, на міністерські посади, можливо, на голів облдержадміністрацій".

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"Список робочий, цікаво просто, які пріоритети вказані, відразу ясно, які якості важливі для кандидата насамперед.

Номер 140 - Сергій Кострійчук. З огляду на коментар, його вніс до списку "слуг" Ілля Павлюк, один з керівників виборчого штабу партії, якого в медіа називають контрабандистом і тіньовим рішалою, близьким особисто до Зеленського. Офіс Павлюка розташовується біля самих воріт Офісу Президента, і Павлюк туди ходить як на роботу. Нібито "не бере слухавку від Іллі" Кострійчук. Ну, раз не бере, значить, вже надійний, а хто його і за скільки вставив до списку - неважливо.

Номер 141. Олександр Божков. Продюсер з "Кварталу". Тут можна взагалі нічого не додавати, це вичерпна характеристика, справжня школа держуправління.

Номер 142. Артем Михайлюк. Партнер по бізнесу Корнієнка. Звичайно, про свою людину потрібно подбати. А то незручно - партнер і все ще не депутат.

Номер 143. Олександр Васюк. Дивно бачити тут людину, яка не є чиїмось підлеглим або партнером по бізнесу, тому впевненості в ньому немає, але надія на те, що слухняний, залишається. Слухняність потрібна насамперед, слухняність.

Номер 144. Дмитро Єромоленко. "У мене записано що він "наш", тобто "квартал" або близько)". Цікаво, що "наш" для Корнієнка - це великий бізнесмен, який купив у 2016-му в Італії замок XVIII століття, забудовник елітного житла на Печерську, власник мережі елітних бутиків модних аксесуарів. До речі, а розмір статку Єрмоленка - до 85 мільйонів дотягує - а то як би незручно не вийшло у світлі нового закону про олігархів? Утім, якщо і такі автори є в "Кварталі", значить, проблем із зарахуванням до списку не буде. "Квартал" - це показник найбільш елітних якостей, цілком достатньо, інші факти біографії вивчення не потребують", - підкреслює Бутусов.

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