Характеристики однопартійців від "слуги народу" Корнієнка: "100% наша людина", "продюсер з кварталу", "теоретично буде слухняним". ДОКУМЕНТ
Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко надіслав до партійного чату характеристику на п'ятьох однопартійців.
Про це повідомляє у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Пріоритети кадрової політики. Фракція "слуг" обговорює службову характеристику, яку 26 вересня виклав, а потім без пояснень вилучив Корнієнко. Багато "слуг" встигли зберегти собі скрин, і джерела Цензор.НЕТ дозволили нам ознайомитися з цим документом. Можливо, це документ не остаточний або він призначався для іншого чату, ми не знаємо, але звернемося за коментарем", - зазначив він.
Журналіст також передбачає, що поява цього скрину може бути сигналом, "що Офіс Президента збирається провести кадрові призначення і перемістити 5 депутатів на інші посади - можливо, на міністерські посади, можливо, на голів облдержадміністрацій".
"Список робочий, цікаво просто, які пріоритети вказані, відразу ясно, які якості важливі для кандидата насамперед.
Номер 140 - Сергій Кострійчук. З огляду на коментар, його вніс до списку "слуг" Ілля Павлюк, один з керівників виборчого штабу партії, якого в медіа називають контрабандистом і тіньовим рішалою, близьким особисто до Зеленського. Офіс Павлюка розташовується біля самих воріт Офісу Президента, і Павлюк туди ходить як на роботу. Нібито "не бере слухавку від Іллі" Кострійчук. Ну, раз не бере, значить, вже надійний, а хто його і за скільки вставив до списку - неважливо.
Номер 141. Олександр Божков. Продюсер з "Кварталу". Тут можна взагалі нічого не додавати, це вичерпна характеристика, справжня школа держуправління.
Номер 142. Артем Михайлюк. Партнер по бізнесу Корнієнка. Звичайно, про свою людину потрібно подбати. А то незручно - партнер і все ще не депутат.
Номер 143. Олександр Васюк. Дивно бачити тут людину, яка не є чиїмось підлеглим або партнером по бізнесу, тому впевненості в ньому немає, але надія на те, що слухняний, залишається. Слухняність потрібна насамперед, слухняність.
Номер 144. Дмитро Єромоленко. "У мене записано що він "наш", тобто "квартал" або близько)". Цікаво, що "наш" для Корнієнка - це великий бізнесмен, який купив у 2016-му в Італії замок XVIII століття, забудовник елітного житла на Печерську, власник мережі елітних бутиків модних аксесуарів. До речі, а розмір статку Єрмоленка - до 85 мільйонів дотягує - а то як би незручно не вийшло у світлі нового закону про олігархів? Утім, якщо і такі автори є в "Кварталі", значить, проблем із зарахуванням до списку не буде. "Квартал" - це показник найбільш елітних якостей, цілком достатньо, інші факти біографії вивчення не потребують", - підкреслює Бутусов.
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Так що дивного, що знову палиться ?
Культ зелі в нас же роблять. От вам це і є..
капец... страна квартала, с шутками про проститутку, случилась
капец...
Нахріна їм професіонали, які знають совю роботу? Їм потрібні перевірені продюсери, які за бабло проголосують, виконають яку завгодно команду.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 11 ч. ·
Коротко про украинскую политику
В отих "шпаринах" я йому розказав, що він "дебіл! Всі твої шпарини - до сраки! Боротися з олігархатом потрібно іншими методами, і людство давним-давно їх знайшло та застосовує в себе в цивілізованих країнах. А це в вас, зелених уродів - це нецивілізована боротьба з опозицією; причому - національно-демократичною опозицією".
і отримав повідомлення "Вы больше не можете оставлять сообщения в этой теме".
Ну і фіг з ним! Але я просто нагадаю за кадра деякими цитатами: "https://www.chesno.org/politician/63027/ З 2001 року працював економістом, старшим економістом, керівником управління, керівником департаменту в АКБ "ПриватБанк" (м. Дніпро). ... З 2008 року обіймає посаду директора ТОВ "А.В.С.". Засновник ТОВ "ІБК "Атол". ... Дунду пов'язують з екс-регіоналом, екс-міністром ЖКГ та екс-головою Київміськадміністрації Олександром Поповим. За керівництва Попова ТОВ "А.В.С." отримало дозвіл на будівництво на Печерських пагорбах елітного житлового комплексу "Престиж хол". "
Якщо кого зацікавить - то за наведеною ссиллю на "Чесно" інфи про кадра куди більше.
"Хз кто, но говорят, что из Квартала. Будет послушным. Надо брать."
Єдине, що потрібне - тупа і сліпа слухняність. Тобто просто чавити потрібну кнопку.
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А це вже, на хвилинку, кацапська модель "едим росисю" - імітація парламенту для прикриття тоталітаризму.
Зебіли, ви що блть накоїли?
Отборные гады.
Бензином выводить таких паразитов...
Відповідальність же взяв на себе на виборах... Просто так це не мине.
@sashkof2
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https://twitter.com/sashkof2/status/1442742583302754306 58 с
ДЕПУТАТИ МІЛЬЙОНЕРИ - ЗНАЙШЛА ЇХ ДЕКЛАРАЦІЇ!Автомобілі з салону, новісінькі квартири, приватні будинки - все це придбали члени сімей 58 "слуг народу" - Марія Мадзігон
https://twitter.com/MaryMadzigon @MaryMadzigon
https://www.youtube.com/watch?v=Qc3Lr_hIMVI&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%BD
300 + 30 лет не могут стать европейцами.
Из двух зол выбирают худшее.
А если серьезно: Какое же это все таки кодло-зеленые сопли по кличке "слуги народа"