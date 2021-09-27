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Характеристики однопартійців від "слуги народу" Корнієнка: "100% наша людина", "продюсер з кварталу", "теоретично буде слухняним". ДОКУМЕНТ

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко надіслав до партійного чату характеристику на п'ятьох однопартійців.

Про це повідомляє у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Пріоритети кадрової політики. Фракція "слуг" обговорює службову характеристику, яку 26 вересня виклав, а потім без пояснень вилучив Корнієнко. Багато "слуг" встигли зберегти собі скрин, і джерела Цензор.НЕТ дозволили нам ознайомитися з цим документом. Можливо, це документ не остаточний або він призначався для іншого чату, ми не знаємо, але звернемося за коментарем", - зазначив він.

Журналіст також передбачає, що поява цього скрину може бути сигналом, "що Офіс Президента збирається провести кадрові призначення і перемістити 5 депутатів на інші посади - можливо, на міністерські посади, можливо, на голів облдержадміністрацій".

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Характеристики однопартійців від слуги народу Корнієнка: 100% наша людина, продюсер з кварталу, теоретично буде слухняним 01

"Список робочий, цікаво просто, які пріоритети вказані, відразу ясно, які якості важливі для кандидата насамперед.

Номер 140 - Сергій Кострійчук. З огляду на коментар, його вніс до списку "слуг" Ілля Павлюк, один з керівників виборчого штабу партії, якого в медіа називають контрабандистом і тіньовим рішалою, близьким особисто до Зеленського. Офіс Павлюка розташовується біля самих воріт Офісу Президента, і Павлюк туди ходить як на роботу. Нібито "не бере слухавку від Іллі" Кострійчук. Ну, раз не бере, значить, вже надійний, а хто його і за скільки вставив до списку - неважливо.

Номер 141. Олександр Божков. Продюсер з "Кварталу". Тут можна взагалі нічого не додавати, це вичерпна характеристика, справжня школа держуправління.

Номер 142. Артем Михайлюк. Партнер по бізнесу Корнієнка. Звичайно, про свою людину потрібно подбати. А то незручно - партнер і все ще не депутат.

Номер 143. Олександр Васюк. Дивно бачити тут людину, яка не є чиїмось підлеглим або партнером по бізнесу, тому впевненості в ньому немає, але надія на те, що слухняний, залишається. Слухняність потрібна насамперед, слухняність.

Номер 144. Дмитро Єромоленко. "У мене записано що він "наш", тобто "квартал" або близько)". Цікаво, що "наш" для Корнієнка - це великий бізнесмен, який купив у 2016-му в Італії замок XVIII століття, забудовник елітного житла на Печерську, власник мережі елітних бутиків модних аксесуарів. До речі, а розмір статку Єрмоленка - до 85 мільйонів дотягує - а то як би незручно не вийшло у світлі нового закону про олігархів? Утім, якщо і такі автори є в "Кварталі", значить, проблем із зарахуванням до списку не буде. "Квартал" - це показник найбільш елітних якостей, цілком достатньо, інші факти біографії вивчення не потребують", - підкреслює Бутусов.

Також читайте: Родичі 58 "слуг народу" за два роки придбали майна більш ніж на 60 млн грн, - КВУ

Автор: 

Бутусов Юрій (3584) Слуга народу (2811) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+43

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27.09.2021 23:43
+38
Днище-зебилище
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27.09.2021 23:38
+32
пипец... ( продюсер из квартала, характеристика топ... (рыгать хочется)
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27.09.2021 23:39
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27.09.2021 23:38 Відповісти
І все одно схавають.
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28.09.2021 04:05 Відповісти
пипец... ( продюсер из квартала, характеристика топ... (рыгать хочется)
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27.09.2021 23:39 Відповісти
Характер стійкий, нордичний.
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27.09.2021 23:40 Відповісти
Крнієнко - це спец по соснам?

Так що дивного, що знову палиться ?
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27.09.2021 23:41 Відповісти
На ANNEKSIA NET Чорновол розповів пр Стефанчука , конституціоналіста ,(доречі Шустер. його представляв як КВНщика) , так от наскільки він не просто юридично не грамотний а ПРОСТО ЖАХЛИВО БЕЗГРАМОТНИЙ!!! Й його готуються СлугиДвох Панів голосувати у спікери.
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27.09.2021 23:54 Відповісти
"Божья роса!" - проблеяли Зе-тыпилы.
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27.09.2021 23:42 Відповісти
Уже втретє з дерев полетіли жовті аркуші - але зебілів так і не почали чавити гіркі борошна совісті.
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28.09.2021 04:19 Відповісти
Документ "не рабочий", нет колонки "анал табу".
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27.09.2021 23:42 Відповісти

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27.09.2021 23:43 Відповісти
Да уж. Даже нет слов. Одни маты. Стадо.
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27.09.2021 23:46 Відповісти
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27.09.2021 23:55 Відповісти
Як простітуток на панель а не в Раду . Скот Злайна .Їм самим не бридко бути СКОТОМ ?
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27.09.2021 23:48 Відповісти
Странно видеть здесь человека, который не является чьим-то подчиненным или партнером по бизнесу (с) это пипец ) зебики, вы зебилы
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27.09.2021 23:49 Відповісти
Послушание требуется прежде всего, послушание (с) Это пипец... какой ужас вы натворили
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27.09.2021 23:50 Відповісти
Типова комуністична партія з полудурком на чолі.
Культ зелі в нас же роблять. От вам це і є..
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28.09.2021 09:43 Відповісти
что он "наш", то есть "квартал" или около (с)

капец... страна квартала, с шутками про проститутку, случилась
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27.09.2021 23:51 Відповісти
Які спеціалісти, таке й процвітання. Як то кажуть :" За що нарід боровся, на те й напоровся".
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28.09.2021 00:04 Відповісти
Характер зердический, Член ЗЕЛНАХ. К врагам зейха беспощаден. Пользуется заслуженным презрением народа Украины.
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27.09.2021 23:51 Відповісти
Конечно, своему человечку надо порадеть. А то неудобно (с)

капец...
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27.09.2021 23:53 Відповісти
нарешті побачив фейси ЗЕ-шавок - Корнієнко дарма напружувався, їх якості написані налиці - убого !
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27.09.2021 23:56 Відповісти
Ця погань НІКОЛИ й не планувала нічого доброго робити для українців. Вони прийшли грабувати. Знищити.
Нахріна їм професіонали, які знають совю роботу? Їм потрібні перевірені продюсери, які за бабло проголосують, виконають яку завгодно команду.
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28.09.2021 00:02 Відповісти
і все кацапською. чому я не здивований?
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28.09.2021 00:02 Відповісти
Не здивований, тому що все робиться по сценарію Путіна (Коломойського). Пам'ятаєте, як Коломойський пропонував взяти у Росії 100 мільярдів і забути про Крим і Донбас?!
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28.09.2021 11:27 Відповісти
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28.09.2021 00:05 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=************************************-GYFcsqlKnr0t79N_Rj9GbcngHzhs6ps0B7r_d-Uce5om8OuHyhJ38bLNVPRhbBCzlwBTsdWFbiuqJBhsz9wHgRocb9smis&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=************************************-GYFcsqlKnr0t79N_Rj9GbcngHzhs6ps0B7r_d-Uce5om8OuHyhJ38bLNVPRhbBCzlwBTsdWFbiuqJBhsz9wHgRocb9smis&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 11 ч. ·



Коротко про украинскую политику

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28.09.2021 00:13 Відповісти
уроды
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28.09.2021 00:14 Відповісти
....с ярко выраженным дегенеративизмом
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28.09.2021 00:27 Відповісти
подельники......
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28.09.2021 00:25 Відповісти
Короче - корабельная сосна!
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28.09.2021 00:36 Відповісти
Хочу показати ще одну шваль з уродів, а саме , який виліз тут зі своїм Але цей вже проліз в список уродів.
В отих "шпаринах" я йому розказав, що він "дебіл! Всі твої шпарини - до сраки! Боротися з олігархатом потрібно іншими методами, і людство давним-давно їх знайшло та застосовує в себе в цивілізованих країнах. А це в вас, зелених уродів - це нецивілізована боротьба з опозицією; причому - національно-демократичною опозицією".
і отримав повідомлення "Вы больше не можете оставлять сообщения в этой теме".

Ну і фіг з ним! Але я просто нагадаю за кадра деякими цитатами: "https://www.chesno.org/politician/63027/ З 2001 року працював економістом, старшим економістом, керівником управління, керівником департаменту в АКБ "ПриватБанк" (м. Дніпро). ... З 2008 року обіймає посаду директора ТОВ "А.В.С.". Засновник ТОВ "ІБК "Атол". ... Дунду пов'язують з екс-регіоналом, екс-міністром ЖКГ та екс-головою Київміськадміністрації Олександром Поповим. За керівництва Попова ТОВ "А.В.С." отримало дозвіл на будівництво на Печерських пагорбах елітного житлового комплексу "Престиж хол". "
Якщо кого зацікавить - то за наведеною ссиллю на "Чесно" інфи про кадра куди більше.
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28.09.2021 01:07 Відповісти
Прэлестно.

"Хз кто, но говорят, что из Квартала. Будет послушным. Надо брать."
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28.09.2021 01:17 Відповісти
Ватному ЗЕскоту это глубоко пофиг, они и раньше это знали и всё равно проголосовали за приСлуг УРода....Ватному ЗЕскоту главное шоб Порошенко посадили..Порошено.о...Порошенко... Ватный ЗЕскот и ***** родным папой назвал бы абы Порошенко посадили...
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28.09.2021 01:56 Відповісти
Садилка в них скоріше поламається..інша справа, що ЗЕскот зробить так, що ПП не зможе більше балотуватися і спробують забрати канали, які вже майже єдині осталися в ефірі, які критикують шмарклю та його "слюн".
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28.09.2021 02:17 Відповісти
"Слюні нарота" у всій красі.
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28.09.2021 02:15 Відповісти
Банда предателей и политических шлюх. Больше сказать нечего
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28.09.2021 03:05 Відповісти
Здібності, вум, досвід, особисті якості? Та нахій.
Єдине, що потрібне - тупа і сліпа слухняність. Тобто просто чавити потрібну кнопку.
...
А це вже, на хвилинку, кацапська модель "едим росисю" - імітація парламенту для прикриття тоталітаризму.
Зебіли, ви що блть накоїли?
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28.09.2021 04:06 Відповісти
ні, документ корнієнка -це однозначний фейк! там має бути ще один обов'язковий пункт цього кварталу та КВНу: "гарно відсмоктує у гарних хлопців‼️" На що перетворено Парламент та *ОПа(???!!): хтось веде переписку та вибирає собі шльондру, хтось-мастурбує, хтось - роздивляється баба-да, хтось- КоляКотлета, хтось-на доріжці, хтось-відсмоктує гарним хлопцям...
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28.09.2021 04:30 Відповісти
Зеленський просто кінчена мразь, такого кумівства не було в цій країні ніколи.
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28.09.2021 05:06 Відповісти
таке було завжди. просто перший раз все робиться настільки відкрито, що вже кожному ідіоту це стало очевидно. ну і прикол в тому, що зелена мразота на стадіоні дорікала колишній владі в кумовстві, хоча сама така ж сама або ще гірша. бо попередники ще враховували професійсні навички. а ці до корита ставлять усіх без перебору аби були "свої на 100% і паслушниє"
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28.09.2021 10:10 Відповісти
зе_мнясо
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28.09.2021 05:54 Відповісти
Ну и что,когда то под куполом было по другому?одни подчинялись по приказу,другие по подмазу,честных и самостоятельных там почти не было никогда.
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28.09.2021 06:12 Відповісти
гидота
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28.09.2021 06:36 Відповісти
Парад уродов.
Отборные гады.
Бензином выводить таких паразитов...
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28.09.2021 07:18 Відповісти
Ужас. Этот послушный, этот не послушный, этот представитель баптистов, где крутятся бабки США. Кого вы плять выбрали зебилы?
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28.09.2021 08:40 Відповісти
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28.09.2021 09:02 Відповісти
І жодного зебіла на гілці, який би зміг пояснити решті громадян що це творять його обранці.
Відповідальність же взяв на себе на виборах... Просто так це не мине.
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28.09.2021 09:36 Відповісти
Alexander Fesenko


@sashkof2

·
https://twitter.com/sashkof2/status/1442742583302754306 58 с



ДЕПУТАТИ МІЛЬЙОНЕРИ - ЗНАЙШЛА ЇХ ДЕКЛАРАЦІЇ!Автомобілі з салону, новісінькі квартири, приватні будинки - все це придбали члени сімей 58 "слуг народу" - Марія Мадзігон
https://twitter.com/MaryMadzigon @MaryMadzigon
https://www.youtube.com/watch?v=Qc3Lr_hIMVI&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%BD
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28.09.2021 09:49 Відповісти
Ну і звичайно всі записи російською іноземною мовою. Мовою ворога, який прагне знищити нашу країну. 30 років пройшло, а державою досі керують малороси з російським світоглядом. Коли в Україні буде українська влада? Хоча звідки їй взятись, якщо українців в Україні меньшість.
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28.09.2021 10:02 Відповісти
Украинцы - недостающее звено в развитии человеческой расы, которое долго искали ученые антропологи.
300 + 30 лет не могут стать европейцами.
Из двух зол выбирают худшее.
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28.09.2021 10:57 Відповісти
Друзі, але ось із такого бидла отої базарної-ректної закваски 1990-2000-х великою мірою і складається наш народ. Розглянтеся навколо, погляньте на сусідів, знайомих... Хіба ні?
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28.09.2021 11:12 Відповісти
Народовладья в действии! То ли еще будет! Запасайтесь попкорном и пристегивайте ремни. Цирк будет продолжатся.
А если серьезно: Какое же это все таки кодло-зеленые сопли по кличке "слуги народа"
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28.09.2021 16:15 Відповісти
Что это за характеристика "100% наш человек", "находится около квартала"? Я так понимаю клоун из квартала - это "наш человек", а если он не из квартала, то "теоритически будет послушным". Значит для них главное, чтобы человек был "послушным", ничего другого от него не требуется. Все по Маяковскому " Коммунизм -сиди и жди, нам с тобою думать неча, если думают вожди."
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28.09.2021 20:31 Відповісти
 
 