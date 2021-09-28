Е-митниця, вибори і перепис: Зеленський на відеозустрічі з представниками Facebook анонсував нові цифрові послуги

Президент Володимир Зеленський увечері 27 вересня провів відеоконференцію з головною операційною директоркою компанії Facebook Шеріл Сендберг і віцепрезидентом Facebook Ніком Клеггом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський ознайомив Шеріл Сендберг і Ніка Клегга з ключовими здобутками України у впровадженні цифровізації та нещодавніми кроками української влади у напрямку вдосконалення податкового та правового режимів для IT-компаній.

За його словами, в Україні планується розширити перелік електронних послуг: "У нас є кілька амбітних цілей: це електронна митниця, це парламентські і президентські вибори, це цифровий перепис громадян України".

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Президент підкреслив, що IT-галузь в Україні активно розвивається і сьогодні становить 4% ВВП країни: "Ми хочемо зростання до 10% і бачимо в цьому реальність у найближчі два-три роки".

Зеленський також зазначив, що Україна активно бореться з російською дезінформацією.

Також український гарант запросив представників Facebook відвідати "Дія.Саміт", який відбудеться в Києві 29 листопада.

Також президент запропонував розглянути можливість відкриття офісу компанії Facebook в Україні.

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"Ми прагнемо надавати найкращі послуги та підтримку нашим українським користувачам. Це відображається у різних діях компанії, включно з нещодавнім запуском Facebook AMBER Alert в Україні, і ми сподіваємось у майбутньому зміцнити нашу співпрацю", – зазначила зі свого боку Шеріл Сендберг.

Віцепрезидент Facebook Нік Клегг повідомив, що завдяки оперативній роботі компанії у світі було зірвано 150 операцій, що стосувалися поширення дезінформації щодо пандемії COVID-19, та припинено діяльність 18 мереж, які впливали на громадську думку.

Також учасники відеоконференції обговорили питання відкриття R& D-центру Facebook в Україні.