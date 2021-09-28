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Е-митниця, вибори і перепис: Зеленський на відеозустрічі з представниками Facebook анонсував нові цифрові послуги

Е-митниця, вибори і перепис: Зеленський на відеозустрічі з представниками Facebook анонсував нові цифрові послуги

Президент Володимир Зеленський увечері 27 вересня провів відеоконференцію з головною операційною директоркою компанії Facebook Шеріл Сендберг і віцепрезидентом Facebook Ніком Клеггом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський ознайомив Шеріл Сендберг і Ніка Клегга з ключовими здобутками України у впровадженні цифровізації та нещодавніми кроками української влади у напрямку вдосконалення податкового та правового режимів для IT-компаній.

За його словами, в Україні планується розширити перелік електронних послуг: "У нас є кілька амбітних цілей: це електронна митниця, це парламентські і президентські вибори, це цифровий перепис громадян України".

Також читайте: Українці, які не мають гаджетів і доступу до інтернету, зможуть отримати послуги в "Дії" в спецмісцях у ЦНАП, - Мінцифри

Президент підкреслив, що IT-галузь в Україні активно розвивається і сьогодні становить 4% ВВП країни: "Ми хочемо зростання до 10% і бачимо в цьому реальність у найближчі два-три роки".

Зеленський також зазначив, що Україна активно бореться з російською дезінформацією.

Також український гарант запросив представників Facebook відвідати "Дія.Саміт", який відбудеться в Києві 29 листопада.

Також президент запропонував розглянути можливість відкриття офісу компанії Facebook в Україні.

Також читайте: Зеленський підписав закон про особливості надання електронних публічних послуг

"Ми прагнемо надавати найкращі послуги та підтримку нашим українським користувачам. Це відображається у різних діях компанії, включно з нещодавнім запуском Facebook AMBER Alert в Україні, і ми сподіваємось у майбутньому зміцнити нашу співпрацю", – зазначила зі свого боку Шеріл Сендберг.

Віцепрезидент Facebook Нік Клегг повідомив, що завдяки оперативній роботі компанії у світі було зірвано 150 операцій, що стосувалися поширення дезінформації щодо пандемії COVID-19, та припинено діяльність 18 мереж, які впливали на громадську думку.

Також учасники відеоконференції обговорили питання відкриття R& D-центру Facebook в Україні.

Автор: 

Facebook (725) Зеленський Володимир (23754) електронні послуги (194)


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Топ коментарі
+11
Криворогатого несе по кочкам джигіталізації.
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27.09.2021 23:56
+10
все по кацапской кальке
программные РРО, выборы в интернете
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28.09.2021 00:09
+8
кто то рядом может объяснить этому дегенерату, что бумаг становится только больше!
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27.09.2021 23:56
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Криворогатого несе по кочкам джигіталізації.
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27.09.2021 23:56 Відповісти
криворогатий - это шидевр )))
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28.09.2021 00:01 Відповісти
воно криворагульне))
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28.09.2021 02:13 Відповісти
кто то рядом может объяснить этому дегенерату, что бумаг становится только больше!
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27.09.2021 23:56 Відповісти
Для нього пропіаритись понад усьо, а там хоч трава не рости.
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27.09.2021 23:59 Відповісти
это реальный диджилтреш. Вава, ты дебил? Когда тебя будут выносить из Банкового дворца они будут лучшими операторами этого события)))
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27.09.2021 23:59 Відповісти
он думает топы фейсбука такие же тупые как 73%, и им можно ездить по ушам...
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28.09.2021 00:02 Відповісти
Це все направлено на тік-токерів.
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28.09.2021 00:06 Відповісти
все по кацапской кальке
программные РРО, выборы в интернете
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28.09.2021 00:09 Відповісти
даже само понятие "минцифры" это из кацапии
просто почитайте. один в один
https://digital.gov.ru/ru/activity/
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28.09.2021 00:19 Відповісти
Так это очевидно было еще до выборов в 2019-м, но только тем, у кого разум хоть немного работает.
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28.09.2021 00:32 Відповісти
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28.09.2021 00:10 Відповісти
не, не катит, в фейсбуке придурков 73% не держат
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28.09.2021 00:14 Відповісти
Полно в ФБ народу с тяжелыми повреждениями коры и древесины головного мозга, в том числе и украиноговорящих.
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28.09.2021 00:34 Відповісти
Е-таможня, выборы и перепись
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28.09.2021 01:18 Відповісти
и зермак там, на связи с фейсбук... зермак-фейсбук, у меня все...
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28.09.2021 00:12 Відповісти
придурки...
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28.09.2021 00:12 Відповісти
Корпорация IBM открыла в Братиславе Westend Gate - крупнейший офис IBM в Восточной Европе .

Хотя могли и в Вене ( 60 км от Братиславы) . Но бизнесмены разумно оценили разницу в ценах и продуктах для сотрудников корпорации . Умеют считать деньги,
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28.09.2021 00:17 Відповісти
ну интернейшенал бусинес машин не есть лидером в компьютерах в мире. тем более сейчас это леново .номер один это хевлет пацкард.
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28.09.2021 00:29 Відповісти
IBM занимает большой комплекс зданий . Там работают программисты и специалисты со всех стран. Ну , а споры кто круче меня не касаются
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28.09.2021 00:47 Відповісти
я о продуктах. когда ибм выпускала по заказу аппле первык мак буки и свои виндовс компы ХП уже работал на луне и в апполонах. ибм уже не тот.
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28.09.2021 01:13 Відповісти
Как то видела автовидео как кацапы изучают новый Мерседес и критикуют . Это смешно смотрится , т к в кацапии нет своих заводов типа корпорации Мерседес 😀😀😀
Критиковать крупнейшую мировую корпорацию IBM - тоже смешно. Подобных корпораций в Украине не было , нет и не будет , как бы не хотелось . Потому надо научиться пользоваться мировыми достижениями , а не загребать их по снобистски .
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28.09.2021 01:56 Відповісти
ключевое достижение в цифровизации, это потенциальная дыра дия, с примитивными технологиями достань код из базы?
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28.09.2021 00:18 Відповісти
все таки, чмо криворагульне, по хорошому не покине крісло Президента.
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28.09.2021 00:34 Відповісти
Это че таки получается? Что следующие выборы хотят в новом формате провести? Мда)труба дело)
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28.09.2021 01:18 Відповісти
сцарьок почне рекламувати цифровку й доведе піар до вершини своєї мрії- до повної реклами виборів його особисто он-лайн ... Через ДІЮ. про цей задум розповів учора на програмі ЄСЕНС на 5-му Лєрос - ось й підтвердження.
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28.09.2021 02:37 Відповісти
Мільйони українців двома руками "ЗА" електронне голосування . Ніяк не дочекаємось , коли вже нарешті .
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28.09.2021 06:37 Відповісти
Е-імпічмент.
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28.09.2021 06:14 Відповісти
Користувачі "Дія" з нетерпінням чекають можливості голосувати з дому зі смартфону . Макулатурні вибори повинні залишитись у минулому . Досить розносити коронавірус по дільницях , досить вкидань "бюлетенів" , карусель, фальсифікацій і неможливості проголосувати українцям , що знаходяться за кордоном .
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28.09.2021 06:23 Відповісти
А про міжгалактичний шаховий турнір він нічого не розказував?
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28.09.2021 07:32 Відповісти
Дія.Саміт тоже будет платным на фирму жены Кирилла Тимошенко?
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28.09.2021 08:17 Відповісти
о чём я и говорил ещё 2 года назад...!
что последние демократические выборы были в 2019м году!!

для того зеленский и создал ДИЮ, что следующие выборы будут электронными или частично электронными, ну а там вы сами понимаете он себе любой рейтинг нарисует..

вообщем всё, зеленский Украине это навсегда, это новый лукашенко - путин
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28.09.2021 08:28 Відповісти
мерчендайзер року...
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28.09.2021 08:37 Відповісти
"Є-митниця"? А знаєте, класний термін. Тільки однієї "Є" замало.
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28.09.2021 22:58 Відповісти
 
 