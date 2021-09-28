Е-митниця, вибори і перепис: Зеленський на відеозустрічі з представниками Facebook анонсував нові цифрові послуги
Президент Володимир Зеленський увечері 27 вересня провів відеоконференцію з головною операційною директоркою компанії Facebook Шеріл Сендберг і віцепрезидентом Facebook Ніком Клеггом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Зеленський ознайомив Шеріл Сендберг і Ніка Клегга з ключовими здобутками України у впровадженні цифровізації та нещодавніми кроками української влади у напрямку вдосконалення податкового та правового режимів для IT-компаній.
За його словами, в Україні планується розширити перелік електронних послуг: "У нас є кілька амбітних цілей: це електронна митниця, це парламентські і президентські вибори, це цифровий перепис громадян України".
Президент підкреслив, що IT-галузь в Україні активно розвивається і сьогодні становить 4% ВВП країни: "Ми хочемо зростання до 10% і бачимо в цьому реальність у найближчі два-три роки".
Зеленський також зазначив, що Україна активно бореться з російською дезінформацією.
Також український гарант запросив представників Facebook відвідати "Дія.Саміт", який відбудеться в Києві 29 листопада.
Також президент запропонував розглянути можливість відкриття офісу компанії Facebook в Україні.
"Ми прагнемо надавати найкращі послуги та підтримку нашим українським користувачам. Це відображається у різних діях компанії, включно з нещодавнім запуском Facebook AMBER Alert в Україні, і ми сподіваємось у майбутньому зміцнити нашу співпрацю", – зазначила зі свого боку Шеріл Сендберг.
Віцепрезидент Facebook Нік Клегг повідомив, що завдяки оперативній роботі компанії у світі було зірвано 150 операцій, що стосувалися поширення дезінформації щодо пандемії COVID-19, та припинено діяльність 18 мереж, які впливали на громадську думку.
Також учасники відеоконференції обговорили питання відкриття R& D-центру Facebook в Україні.
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программные РРО, выборы в интернете
просто почитайте. один в один
https://digital.gov.ru/ru/activity/
Хотя могли и в Вене ( 60 км от Братиславы) . Но бизнесмены разумно оценили разницу в ценах и продуктах для сотрудников корпорации . Умеют считать деньги,
Критиковать крупнейшую мировую корпорацию IBM - тоже смешно. Подобных корпораций в Украине не было , нет и не будет , как бы не хотелось . Потому надо научиться пользоваться мировыми достижениями , а не загребать их по снобистски .
что последние демократические выборы были в 2019м году!!
для того зеленский и создал ДИЮ, что следующие выборы будут электронными или частично электронными, ну а там вы сами понимаете он себе любой рейтинг нарисует..
вообщем всё, зеленский Украине это навсегда, это новый лукашенко - путин