На дорогах України запрацюють ще 20 камер для фіксації порушень ПДР

На дорогах Львівської, Запорізької, Закарпатської та Одеської областей 28 вересня запрацюють ще 20 комплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, у Львівській області запрацюють 13 приладів контролю: на 10 км + 100 автодороги М-010 напрямок приладу місто Івано-Франкове (обмеження швидкості 50 км/год.); на 447 км + 803 автодороги М-06 напрямок приладу місто Броди (обмеження швидкості 50 км/год.); на 137 км + 971 автодороги М-09 напрямок приладу - Львів (обмеження швидкості 50 км/год.); на 4 км + 898 автодороги Н-17 напрямок приладу - Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год.); на 12 км + 514 автодороги М-10-01 напрямок приладу місто Скнилів (обмеження швидкості 50 км/год.); на 552 км + 486 автодороги М-06 напрямок приладу місто Зубра (обмеження швидкості 90 км/год.); на 528 км + 459 автодороги М-06 напрямок приладу - Львів (обмеження швидкості 50 км/год.); на 523 км + 260 автодороги М-06 напрямок приладу місто Чоп (обмеження швидкості 50 км/год.); на 439 км + 352 автодороги М-06 напрямок приладу вул. Перемоги, Львів (обмеження швидкості 50 км/год.); на 541 км + 451 автодороги М-06 напрямок приладу село Соснівка (обмеження швидкості 50 км/год.); на 541 км + 296 автодороги М-06 напрямок приладу місто Кам'янопіль (обмеження швидкості 50 км/год.); на 510 км + 120 автодороги М-06 напрямок приладу місто Запитів (обмеження швидкості 50 км/год.); на 3 км + 064 автодороги Н-17 напрямок приладу - Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год.).

У Запорізькій області функціонуватимуть ще 4 прилади контролю: на 2 км + 090 автодороги Н-15 напрямок приладу - Запоріжжя (обмеження швидкості 50 км/год.); на 526 км + 590 автодороги Н-08 напрямок приладу - Запоріжжя (обмеження швидкості 50 км/год.); на 310 км + 530 автодороги М-18 напрямок приладу - Запоріжжя (обмеження швидкості 50 км/год.); на 310 км + 722 автодороги М-18 напрямок приладу місто Мелітополь (обмеження швидкості 90 км/год.).

У Закарпатській області запрацює два прилади контролю: на 772 км + 750 автодороги М-06 напрямок приладу - Ужгород (обмеження швидкості 50 км/год.); на 780 км + 785 автодороги М-06 напрямок приладу місто Мукачеве (обмеження швидкості 50 км/год.).

В Одеській області з'явиться ще один прилад контролю: на 3 км + 015 автодороги Т-16-28 напрямок приладу - Київ (обмеження швидкості 90 км/год.).

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Таким чином кількість камер автофіксації на трасах і в населених пунктах збільшиться до 158.

Нагадаємо, в Україні 1 червня 2020 року відбувся офіційний запуск системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху. Інформація про час, місце правопорушення, перевищену швидкість, а також про номерні знаки автомобіля передається в центр автоматизованої обробки даних патрульної поліції.

6 серпня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що на українських дорогах до кінця цього року планується встановити загалом 270 комплексів автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР.