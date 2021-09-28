Меркель і Макрон підтвердили готовність до зустрічі в Нормандському форматі, - Резніков

Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердили готовність до зустрічі в Нормандському форматі на рівні лідерів у Берліні.

Про це заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі телеканалу "ICTV", інформує Цензор.НЕТ.

"Проведення саміту залежить від усіх чотирьох лідерів нормандського формату. Але в нас є розуміння, що є готовність партнерів. Це вони підтвердили - німецька та французька сторони, що їхні лідери готові до цієї зустрічі, і вони готові зробити все шляхом прямих двосторонніх переговорів з главою Кремля, щоб запросити його на цей саміт у Берліні", - розповів Резніков.

За словами міністра, "вже обговорювалася і можливість проведення саміту на рівні лідерів Нормандської четвірки не лише в Берліні за участю Ангели Меркель, а й проведення наступного чергового саміту в Парижі за участю нового федерального канцлера Німеччини".

Читайте також: Працюємо над тим, щоб саміт Нормандської четвірки відбувся до завершення каденції Меркель, - Єрмак

"Після того як Меркель передасть пост новому канцлерові, залишиться тільки один лідер Нормандського формату (Володимир Путін. - Ред.), який пам'ятає, що було в 2014 році очно", - нагадав Резніков.