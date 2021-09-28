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Новини Нормандські переговори
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Меркель і Макрон підтвердили готовність до зустрічі в Нормандському форматі, - Резніков

Меркель і Макрон підтвердили готовність до зустрічі в Нормандському форматі, - Резніков

Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердили готовність до зустрічі в Нормандському форматі на рівні лідерів у Берліні.

Про це заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі телеканалу "ICTV", інформує Цензор.НЕТ.

"Проведення саміту залежить від усіх чотирьох лідерів нормандського формату. Але в нас є розуміння, що є готовність партнерів. Це вони підтвердили - німецька та французька сторони, що їхні лідери готові до цієї зустрічі, і вони готові зробити все шляхом прямих двосторонніх переговорів з главою Кремля, щоб запросити його на цей саміт у Берліні", - розповів Резніков.

За словами міністра, "вже обговорювалася і можливість проведення саміту на рівні лідерів Нормандської четвірки не лише в Берліні за участю Ангели Меркель, а й проведення наступного чергового саміту в Парижі за участю нового федерального канцлера Німеччини".

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"Після того як Меркель передасть пост новому канцлерові, залишиться тільки один лідер Нормандського формату (Володимир Путін. - Ред.), який пам'ятає, що було в 2014 році очно", - нагадав Резніков.

Автор: 

нормандська четвірка (1526) Макрон Емманюель (1454) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+3
Что, пока ватные консервы, Меркель и Макрон не выгнали избиратели, они ещё раз хотят попытаться втюхать ЛОХУ Бубочке очередную "формулу штайнмаера"?
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28.09.2021 00:30
+2
А можно провести встречу без ************** подлипал ?
И желательно с участием американцеви ?
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28.09.2021 00:58
+1
эта песня без конца начинай сначала()
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28.09.2021 00:35
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Что, пока ватные консервы, Меркель и Макрон не выгнали избиратели, они ещё раз хотят попытаться втюхать ЛОХУ Бубочке очередную "формулу штайнмаера"?
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28.09.2021 00:30 Відповісти
эта песня без конца начинай сначала()
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28.09.2021 00:35 Відповісти
Почем билеты на спектакль погорелого театра?
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28.09.2021 00:39 Відповісти
пусть собираются, только к ним в компашку нужно еще пригласить сашка курощупа и джабу колывана вместе с кабздоном. а протокол пусть доктор лиза менгле им пишет.
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28.09.2021 00:49 Відповісти
Макрон - в костюме жопы, кричит Ангеле - как дела !?
Она - в костюме унитаза, тревожно смотрит на него...
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28.09.2021 00:51 Відповісти
А можно провести встречу без ************** подлипал ?
И желательно с участием американцеви ?
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28.09.2021 00:58 Відповісти
совсем дурак?
маркель уже все. макрона опустили штаты и бриты
кто они такие? зачем им добавлять политического веса?
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28.09.2021 02:33 Відповісти
Для Украиньі саммит Норманди в Берлине очень полезен : в отличие от Минских посиделок , Москву там открьіто назьівают стороной конфликта и требуют от Путина конкретно говорить о сроках вьівода с территории Украиньі войск и вооружений , как ГЛАВНОЙ предпосьілке мирного урегулирования конфликта. На саммите Путин будет один против согласованной позиции трех лидеров , потому он и упирается.
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28.09.2021 08:21 Відповісти
никому это не нужно ... всё уже переговорено
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28.09.2021 08:46 Відповісти
А смысл ?
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28.09.2021 09:08 Відповісти
до сраки ваш нормадський формат і бульбо-саміт....
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28.09.2021 09:11 Відповісти
 
 