Разумкова не запросили до Трускавця, бо він не є членом нашої фракції, - "слуга народу" Арахамія
Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову поки не надсилали запрошення на виїзне засідання в Трускавці, оскільки він не є членом фракції "Слуга народу".
Про це повідомив глава депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На цей момент ні (Разумкова не буде в Трускавці. - Ред.), поки, але це може змінитися. Поки йому не надсилали запрошення. Ми ще до кінця не добили наш формат. Він же не член нашої фракції, він позафракційний депутат. Поки ми робимо внутрішньофракційний захід. Але зараз обговорюємо різних запрошених гостей", - сказав Арахамія в ефірі одного з телеканалів.
Арахамія також пояснив, що перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук візьме участь у цьому засіданні, попри те, що також не є членом фракції "Слуга народу", тому що "Стефанчук - менеджер проєкту, так званого, "трійки"... кілька годин відведено на презентацію, обговорення цієї програми".
Як повідомлялося, 1-2 жовтня в місті Трускавець (Львівська область) відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу". Анонсовано участь у заході президента Володимира Зеленського та представників усіх гілок влади. Теми майбутньої наради: обговорення стратегії влади на наступний рік, досягнення за минулі два роки і плани законопроєктних робіт.
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маргарита терехова ще може, а кайдановському олександру вже зась
И не писяй в мой горшок.
Забирай свои какашки,
Отдавай мои бумажки!"
А вот интересно было бы узнать, какие такие достижения эти мрази за два года гастролей своего шапито они собрались обсуждать.
1) "Майте совість і не гребіть так нахабно, бо підніметься новий "Майдан" - на гілляці висітимемо усі разом!
2) Підтримуйте єдність у голосуванні, а не голосуйте за те , за що вам запропонували більше грошей! "Не по чину берете"!
а на нашого ,,чечетова,,
а цей, так собі, спікер
Бач, як взялися за тебе служки, дружки твої.
Жаліть тебе, правда, не виходить. І нема за що.
Бо ти небезпечний, оскільки розумніший за своїх колєг.
Плюємося, лаємо їх на всі сторони.
А є вороги підступніші, бо трошки мають олії в голові. З них просто так уже не поглузуєш.
Треба серйозно сприймати і вживати заходів.
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1442696016923447297 3 ч
Alexey Kucherenko Модель найближчої розстановки та піар-компанії зрозуміла: -В усіх внутрішньо-економічн\проблемах винні «олігархи» А не бездарні урядові управлінці -В усіх провалах ВР та бездарних законах винен Розумков А не депутати з «соціального ліфту»