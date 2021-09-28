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Новини
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Разумкова не запросили до Трускавця, бо він не є членом нашої фракції, - "слуга народу" Арахамія

Разумкова не запросили до Трускавця, бо він не є членом нашої фракції, -

Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову поки не надсилали запрошення на виїзне засідання в Трускавці, оскільки він не є членом фракції "Слуга народу".

Про це повідомив глава депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На цей момент ні (Разумкова не буде в Трускавці. - Ред.), поки, але це може змінитися. Поки йому не надсилали запрошення. Ми ще до кінця не добили наш формат. Він же не член нашої фракції, він позафракційний депутат. Поки ми робимо внутрішньофракційний захід. Але зараз обговорюємо різних запрошених гостей", - сказав Арахамія в ефірі одного з телеканалів.

Арахамія також пояснив, що перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук візьме участь у цьому засіданні, попри те, що також не є членом фракції "Слуга народу", тому що "Стефанчук - менеджер проєкту, так званого, "трійки"... кілька годин відведено на презентацію, обговорення цієї програми".

Дивіться: Разумков заявив, що його не запрошували на нараду "Слуги народу" в Трускавець. ВIДЕО

Як повідомлялося, 1-2 жовтня в місті Трускавець (Львівська область) відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу". Анонсовано участь у заході президента Володимира Зеленського та представників усіх гілок влади. Теми майбутньої наради: обговорення стратегії влади на наступний рік, досягнення за минулі два роки і плани законопроєктних робіт.

Автор: 

Трускавець (94) Арахамія Давид (1103) Разумков Дмитро (1526) Слуга народу (2811)


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Топ коментарі
+9
Бог с ним, с Разумковым. Он и без слуг не пропадёт.
А вот интересно было бы узнать, какие такие достижения эти мрази за два года гастролей своего шапито они собрались обсуждать.
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28.09.2021 01:24
+8
значить, будуть знімати. Нехай. Разумков розвалить фракцію уродів, створить в Раді "Опоблок" під рижу мразь і отримає свої шість-сім процентів на наступних виборах.
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28.09.2021 01:12
+3
Все хорошо у Слуг - но есть одна проблема, в конце тоннеля света нет, глухой тупик и надпись - привет..
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28.09.2021 00:56
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У Розумкова коронавирус - не фиг заразу в Трускавец тащить
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28.09.2021 00:49 Відповісти
😀
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28.09.2021 00:49 Відповісти
кто поедет в трускавец -
маргарита терехова ще може, а кайдановському олександру вже зась
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28.09.2021 06:54 Відповісти
А може навпаки? Хай везе ! Не буде кворуму - менше потім дурнуватих "зелених" рішень новому складу парламенту скасовувать треба буде!
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28.09.2021 05:04 Відповісти
Патамушо Разумков бяка! Вооот.
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28.09.2021 00:56 Відповісти
Все хорошо у Слуг - но есть одна проблема, в конце тоннеля света нет, глухой тупик и надпись - привет..
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28.09.2021 00:56 Відповісти
"Ты мне больше не дружок

И не писяй в мой горшок.
Забирай свои какашки,
Отдавай мои бумажки!"
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28.09.2021 01:09 Відповісти
значить, будуть знімати. Нехай. Разумков розвалить фракцію уродів, створить в Раді "Опоблок" під рижу мразь і отримає свої шість-сім процентів на наступних виборах.
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28.09.2021 01:12 Відповісти
"Слуги народа" бывшими не бывают!
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28.09.2021 05:00 Відповісти
он не член нашей фракции ...трошки не так. Він- то ЧЛЕН,але вже не вашої банди...
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28.09.2021 01:19 Відповісти
Бог с ним, с Разумковым. Он и без слуг не пропадёт.
А вот интересно было бы узнать, какие такие достижения эти мрази за два года гастролей своего шапито они собрались обсуждать.
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28.09.2021 01:24 Відповісти
Будуть обговорюваться дві речі:
1) "Майте совість і не гребіть так нахабно, бо підніметься новий "Майдан" - на гілляці висітимемо усі разом!
2) Підтримуйте єдність у голосуванні, а не голосуйте за те , за що вам запропонували більше грошей! "Не по чину берете"!
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28.09.2021 05:09 Відповісти
а для цього другого орієнтуйтесь не на разумкова,
а на нашого ,,чечетова,,
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28.09.2021 06:56 Відповісти
бачу самоіронію, де дві поради назвав - дві речі...
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28.09.2021 08:39 Відповісти
Якщо ти хочеш додать щось своє до мною сказаного (тим більше що я там "ці дві речі" написав у переносному сенсі (у відповідності з українським правописом), то пиши в лапках (теж у відповідності з українським правописом)... А то створюється враження, що ти не додаєш до мною сказаного, а мене "повчаєш"...
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28.09.2021 08:49 Відповісти
там ,,чечетов,, в лапках
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28.09.2021 09:24 Відповісти
Та ти його хоч на "шпиль" насади - суть не зміниться!
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28.09.2021 10:44 Відповісти
Как "добить" свой формат чтобы не было мучительно больно.
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28.09.2021 06:31 Відповісти
Разумков не член фракції, але він голова Верховної Ради в парламентсько-президентській країні, по суті - перша особа держави. Вони ж запрошують посадові особи. Хоча для Разумкова престижніше бути відсутнім на цьому шоу.
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28.09.2021 01:50 Відповісти
швидше, коаліційний прем.єр ота перша половинка основної особи держави...
а цей, так собі, спікер
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28.09.2021 06:59 Відповісти
Я кажу про Закон.
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28.09.2021 14:31 Відповісти
нє ну ета ващє- на зговір проти Разумкова звати самого Разумкова ... Дурні дурні ну не настільки ж , наглості й безтидства більше ніж тупості
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28.09.2021 02:33 Відповісти
О. уже "тройки" появились. скоро расстрелы начнутся
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28.09.2021 02:34 Відповісти
начинай нормально питаться, силёнок должон поднакопить, предстоит работа рутинная
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28.09.2021 07:03 Відповісти
Он по интеллекту не проходит,умнее зелёных обезьян.
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28.09.2021 05:56 Відповісти
Обсуждение какой стратегии,пора назначать новые выборы,вы обосрались.
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28.09.2021 06:01 Відповісти
А там тільки члєни будуть? Можна було взяти нєчлєна як сім'ю.
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28.09.2021 06:03 Відповісти
обезьяну агрохимию уже давно пора вернуть в зоопарк
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28.09.2021 06:21 Відповісти
Теряюся в догадках, или Разумков послал их на "хутор бабочек ловить" или они его? Впрочем, какова разница.
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28.09.2021 06:35 Відповісти
Бідося ти наша, Дімусік.
Бач, як взялися за тебе служки, дружки твої.
Жаліть тебе, правда, не виходить. І нема за що.
Бо ти небезпечний, оскільки розумніший за своїх колєг.
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28.09.2021 06:36 Відповісти
Идиоты более импонируют?
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28.09.2021 08:42 Відповісти
Нє. Од ідіотів само собою нічого не чекаєш, крім чергової тупості. Що зе-кагал справно нам демонструє. Мало не щодня.
Плюємося, лаємо їх на всі сторони.

А є вороги підступніші, бо трошки мають олії в голові. З них просто так уже не поглузуєш.
Треба серйозно сприймати і вживати заходів.
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28.09.2021 08:50 Відповісти
Нажаль, нескоро! шухрича киздити перестали, а це вже бiда!
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28.09.2021 08:43 Відповісти
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28.09.2021 08:55 Відповісти
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28.09.2021 08:56 Відповісти
Разумков просто "не є членом"
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28.09.2021 09:32 Відповісти
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1442696016923447297 3 ч



Alexey Kucherenko Модель найближчої розстановки та піар-компанії зрозуміла: -В усіх внутрішньо-економічн\проблемах винні «олігархи» А не бездарні урядові управлінці -В усіх провалах ВР та бездарних законах винен Розумков А не депутати з «соціального ліфту»
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28.09.2021 10:07 Відповісти
 
 