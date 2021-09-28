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Новини Агресія Росії проти України
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Якби в Росії було бажання провести переговори Зеленського і Путіна, ми б уже знали дату і місце, - Єрмак

Якби в Росії було бажання провести переговори Зеленського і Путіна, ми б уже знали дату і місце, - Єрмак

Якби РФ хотіла переговорів Зеленського і Путіна, то вже були б відомі їхні дата і місце.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для всього цивілізованого світу зрозуміло, що Україна не порушує Мінські домовленості. У нас багато питань до цих домовленостей, але ми відповідальна країна", - зазначив глава ОП.

Єрмак нагадав, що Зеленський запропонував російському президентові прямі переговори. Однак у Москві постійно уникають відповіді, заявляючи то нібито про відсутність порядку денного, то про відмову обговорювати певні питання.

"Мені здається, що наші відносини, якщо так можна про них сказати, перебувають у такій стадії, коли просто треба - якщо є бажання й політична воля припинити війну, виконувати норми міжнародного права, поважати визнані кордони, - то треба просто сідати і говорити про це", - підкреслив очільник ОП.

Також читайте: Пєсков: Через позицію Києва контакти Зеленського і Путіна поки неможливі, хоча за здоровою логікою вони потрібні

У відповідь на запитання, чи є таке бажання у РФ, Єрмак зауважив: "Якби таке бажання було на 100%, то ми б уже знали дату і місце проведення цих перемовин".

Нагадаємо, напередодні речник президента РФ Пєсков заявив, що головною перешкодою для зустрічі Путіна із Зеленським є "небажання Києва виконувати угоди Мінська-2"

Автор: 

путін володимир (23785) росія (65052) мінські угоди (2231) Єрмак Андрій (1371)


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Топ коментарі
+5
Призывают всех бороться с Роисей и разрывать дипотношения, а сами спят и видят, как к ***** поехать.
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28.09.2021 01:27
+5
Зелька и его окружение так настойчиво хотят встретиться с Путиным и у меня только один вопрос . нафига ? что такого Зеля может ему сказать ? какой вопрос решить ? что вообще эта встреча может изменить ?
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28.09.2021 01:30
+3
Подождите! Так нам ужеж давно главный разьяснил-"шоб закончить войну, нужна тока перестать срелять!" Шож такое, как же так? Хто ишо там стреляет?
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28.09.2021 01:53
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Опять сорок пять
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28.09.2021 01:20 Відповісти
тепер, після свідчень бурби, хорошого і дуже хорошого єрмака має стати багато, скрізь і всюди, і по всіх каналах
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28.09.2021 06:46 Відповісти
Вот же мразь д'ерьмак , крот рашистский ,вы оббрехивали Порошенко ! Теперь ФАКТЫ ДОКАЗЫВАЮТ , что 2,5 года режим 🤡🎪🐐способствовал террористической организации , а у неё только разыгрывается аппетит , чтобы проглотить ВСЮУкраину
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28.09.2021 06:56 Відповісти
Призывают всех бороться с Роисей и разрывать дипотношения, а сами спят и видят, как к ***** поехать.
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28.09.2021 01:27 Відповісти
Зелька и его окружение так настойчиво хотят встретиться с Путиным и у меня только один вопрос . нафига ? что такого Зеля может ему сказать ? какой вопрос решить ? что вообще эта встреча может изменить ?
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28.09.2021 01:30 Відповісти
Подождите! Так нам ужеж давно главный разьяснил-"шоб закончить войну, нужна тока перестать срелять!" Шож такое, как же так? Хто ишо там стреляет?
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28.09.2021 01:53 Відповісти
Пут…ська шльондра посилає хазяїну сигнал
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28.09.2021 04:01 Відповісти
А про що Путін може говорити із Зеленським?
Він всі питання вирішує із Байденом і Меркель. А Зеленському потім доведуть через кураторів, що той має робити.
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28.09.2021 04:49 Відповісти
І які питання ***** вирішило з Байденом? Глибину своєї посадки на пляшку?
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28.09.2021 07:01 Відповісти
Сядеш , Єрмаче , сядеш разом із клоуном 😡
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28.09.2021 06:32 Відповісти
Точно так само батько і син - ле Диспенсери , говорили з народом від імені короля Англії А потім їм відрубали голови на площі А "синку" перед стратою ще й відрізали ту "штуку", якою він королю "місив глину" в задниці...
У нас д"Єрмака в публічному просторі вже в кілька разів більше, ніж "найвеличнішого лідора **********"!!!
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28.09.2021 06:36 Відповісти
Іди папер в туалеті заряди, **** кончена
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28.09.2021 06:38 Відповісти
Кто, кто, а он точно бы знал.
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28.09.2021 06:38 Відповісти
Боров
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28.09.2021 06:39 Відповісти
А хто це такий?
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28.09.2021 06:39 Відповісти
Это кукловод 🤢🤡 Янелоха , оно ж без него НИКУДА , даже вместе «заболевшими» прикидывались
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28.09.2021 07:00 Відповісти
Чого їх всіх одночасно повипускали ?
козирЯ, резникова, арахамідію ???
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28.09.2021 06:54 Відповісти
Д'ерьмак,позвони своим кураторам в фсб и попроси пусть место встречи назначат.
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28.09.2021 06:58 Відповісти
Если бы у самой Расссии было желание хотя бы просто внимательно посмотреть вокруг себя, просто тупо оглянутся в самом сдохлом Кремле, мы бы не слышали этого ....дебило-туповатого пердежа.
Ну вот оружейная палата, сердце того самого Кремля, тупо по ней ходим и разглядываем экспонат под номером 4411 и смотрим, что это шлем не кого нибудь, а Александра Невского, типа пабедоносца. Не спешите! Смотрим внимательно и вверху видим вязь из .....аята Корана!! Прям поверху на самом головном уборе и это типа хрестянин.
И напомню, что данный шлем они впердючили на всаднике ....на своем же гербе страны.
Ну не лохи же??? Ну полудурки.....вместе с РПЦ.
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28.09.2021 07:11 Відповісти
Россия давно живет в альтернативной реальности . В сериале "Очень странные дела" в третьем сезоне можно увидеть, как в 1984 году советские военные пытаются открыть свой портал в параллельное измерение. Так вот - похоже они всей россией таки умудрились открыть не портал, а целый ящик Пандоры, и, дружной отарой таки порвать связь с реальностью
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28.09.2021 07:49 Відповісти
Гаага, Гуантанамо, Нюрнберг, о. Св. Елены.
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28.09.2021 11:51 Відповісти
 
 