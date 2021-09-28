Якби в Росії було бажання провести переговори Зеленського і Путіна, ми б уже знали дату і місце, - Єрмак
Якби РФ хотіла переговорів Зеленського і Путіна, то вже були б відомі їхні дата і місце.
Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Для всього цивілізованого світу зрозуміло, що Україна не порушує Мінські домовленості. У нас багато питань до цих домовленостей, але ми відповідальна країна", - зазначив глава ОП.
Єрмак нагадав, що Зеленський запропонував російському президентові прямі переговори. Однак у Москві постійно уникають відповіді, заявляючи то нібито про відсутність порядку денного, то про відмову обговорювати певні питання.
"Мені здається, що наші відносини, якщо так можна про них сказати, перебувають у такій стадії, коли просто треба - якщо є бажання й політична воля припинити війну, виконувати норми міжнародного права, поважати визнані кордони, - то треба просто сідати і говорити про це", - підкреслив очільник ОП.
У відповідь на запитання, чи є таке бажання у РФ, Єрмак зауважив: "Якби таке бажання було на 100%, то ми б уже знали дату і місце проведення цих перемовин".
Нагадаємо, напередодні речник президента РФ Пєсков заявив, що головною перешкодою для зустрічі Путіна із Зеленським є "небажання Києва виконувати угоди Мінська-2"
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Він всі питання вирішує із Байденом і Меркель. А Зеленському потім доведуть через кураторів, що той має робити.
У нас д"Єрмака в публічному просторі вже в кілька разів більше, ніж "найвеличнішого лідора **********"!!!
козирЯ, резникова, арахамідію ???
Ну вот оружейная палата, сердце того самого Кремля, тупо по ней ходим и разглядываем экспонат под номером 4411 и смотрим, что это шлем не кого нибудь, а Александра Невского, типа пабедоносца. Не спешите! Смотрим внимательно и вверху видим вязь из .....аята Корана!! Прям поверху на самом головном уборе и это типа хрестянин.
И напомню, что данный шлем они впердючили на всаднике ....на своем же гербе страны.
Ну не лохи же??? Ну полудурки.....вместе с РПЦ.