Партнерів дуже дратувало те, що було до 2019 року за попередньої влади: їм щось обіцяли, а потім робили навпаки, - Кулеба

Зміна зовнішньополітичної риторики української влади на більш жорстку зумовлена ​​тим, що Україна не боїться говорити партнерам правду, набуваючи повагу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Ми маємо величезну повагу і вдячність до наших партнерів. Але, по-перше, потрібно не йти постійно за партнерами, а вести партнерів за собою. По-друге, не боятися говорити партнерам правду, адже саме так наша країна заробляє повагу до себе", - цитує пресслужба Кулебу в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Міністр додав, що домовленості з партнерами бувають важкими, коли українська сторона відстоює свої позиції.

"Партнерів дуже дратувало те, що було до 2019 року за попередньої влади, і зараз вони про це відверто говорять. Їм обіцяли, з ними домовлялися, а потім робили все навпаки. Зараз ми якщо домовляємося про щось, ми виконуємо свої зобов'язання", - додав він.

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