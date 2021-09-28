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Партнерів дуже дратувало те, що було до 2019 року за попередньої влади: їм щось обіцяли, а потім робили навпаки, - Кулеба

Партнерів дуже дратувало те, що було до 2019 року за попередньої влади: їм щось обіцяли, а потім робили навпаки, - Кулеба

Зміна зовнішньополітичної риторики української влади на більш жорстку зумовлена ​​тим, що Україна не боїться говорити партнерам правду, набуваючи повагу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Ми маємо величезну повагу і вдячність до наших партнерів. Але, по-перше, потрібно не йти постійно за партнерами, а вести партнерів за собою. По-друге, не боятися говорити партнерам правду, адже саме так наша країна заробляє повагу до себе", - цитує пресслужба Кулебу в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Міністр додав, що домовленості з партнерами бувають важкими, коли українська сторона відстоює свої позиції.

"Партнерів дуже дратувало те, що було до 2019 року за попередньої влади, і зараз вони про це відверто говорять. Їм обіцяли, з ними домовлялися, а потім робили все навпаки. Зараз ми якщо домовляємося про щось, ми виконуємо свої зобов'язання", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про те, чому риторика України в ООН стала жорсткішою: "Нас не хотіли чути"

Автор: 

МЗС (4113) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+38
зе-Кулеба, а ти часом не забагато розбалакався, діяч ?
Воно й видно, що ви надомовлялися і надотримувалися.
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28.09.2021 07:15
+35
собака отрабатывает харчи гавканьем
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28.09.2021 07:16
+29
У меня уже давно сложилось впечатление, что в зе-манде все борятся за одно - выставить себя в роли главного ******** страны. недосок кулеба - яркое тому подтверждение
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28.09.2021 07:23
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На кого розраховані заяви Кулеби? Очевидно, що на ЗЕ-виборців.

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28.09.2021 10:00 Відповісти
(с) - Блогер Цензора Панас Мирний
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28.09.2021 10:45 Відповісти
Фу.
Плісняві потвори скотились до відвертої брехні і публічного лизання сраки "велічайшего", як північні корейці ким чен ину.
Після такого чтива хочеться помитися.
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28.09.2021 10:46 Відповісти
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