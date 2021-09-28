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Новини Агресія Росії проти України
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Українського воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За минулу добу - 8 порушень "тиші", з опівночі - 2, - штаб ООС

Українського воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За минулу добу - 8 порушень

За минулу добу, 27 вересня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил була контрольованою. Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зросла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

У напрямку Попасної противник здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Катеринівки ворог вів турбуючий вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Біля Новолуганського окупанти 4 рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Неподалік Золотого-4 російські найманці обстрілювали позиції українських захисників із ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Причепилівка окупанти використовували гранатомети різних систем.

Від початку цієї доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.

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Так, у напрямку Кримського збройні формування РФ двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я - задовільний", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що українські військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

Українського воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За минулу добу - 8 порушень тиші, з опівночі - 2, - штаб ООС 01

Автор: 

обстріл (28357) поранення (2799) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
Найшвидшого одужання захисникові!
Горіть у пеклі москалі !!!
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28.09.2021 07:30
+5
За правління Галабародьки це так і залишиться наївними мріями.
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28.09.2021 08:30
+4
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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28.09.2021 08:41
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Найшвидшого одужання захисникові!
Горіть у пеклі москалі !!!
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28.09.2021 07:30 Відповісти
Хай наступною новиною буде,що наші військові помститись за пораненого і підшкварили з півсотні орків.
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28.09.2021 07:58 Відповісти
За правління Галабародьки це так і залишиться наївними мріями.
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28.09.2021 08:30 Відповісти
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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28.09.2021 08:41 Відповісти
А тут будет расследование, как с жополизом шефиром? Не? Я так и думал.
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28.09.2021 09:17 Відповісти
"Кремль фанатично предан милитаризму.Там никогда не ослабят подготовку к войне,несмотря на экономические проблемы. А народ не поднимется,чтобы выразить протест,слишком тугой ошейник на него одели " . Клайв Касслер
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28.09.2021 09:20 Відповісти
Швидкого одужання нашому захисникові.

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28.09.2021 10:40 Відповісти
Стреляли прям с России или луганская область у цензора Россия таки, из заголовка судя.
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28.09.2021 10:55 Відповісти
ЦЕНЗОРе, то погано, що ви не бажаєте навчатися. Зокрема, ніяк до вас не дойде, що то москалі, а ніякі не росіяни (росіяни живуть в басейні ріки Рось)
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28.09.2021 11:25 Відповісти
Вони россєяни, бо россєялись як амброзія.
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28.09.2021 11:44 Відповісти
 
 