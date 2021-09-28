Українського воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За минулу добу - 8 порушень "тиші", з опівночі - 2, - штаб ООС
За минулу добу, 27 вересня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил була контрольованою. Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зросла.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.
У напрямку Попасної противник здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Катеринівки ворог вів турбуючий вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Біля Новолуганського окупанти 4 рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Неподалік Золотого-4 російські найманці обстрілювали позиції українських захисників із ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Причепилівка окупанти використовували гранатомети різних систем.
Від початку цієї доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.
Так, у напрямку Кримського збройні формування РФ двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я - задовільний", - йдеться в повідомленні.
У штабі наголосили, що українські військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.
"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.
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