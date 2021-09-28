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Новини Замах на Шефіра
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Замах на Шефіра спричинив "божевільну реакцію" партнерів. У розслідуванні нам допомагають США і Британія, - Єрмак

Замах на Шефіра спричинив

Велика Британія і США допомагають розслідувати замах на Сергія Шефіра, першого помічника президента Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив в ефірі програми Свобода слова на ICTV глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, злочин викликав "шалену реакцію" – ОП отримав багато дзвінків зі словами підтримки від дружніх і партнерських країн.

"Багато хто запропонував і свою допомогу. Сьогодні наші правоохоронці співпрацюють зі США і Великою Британією. Я впевнений, що ми дізнаємося, хто за цим стояв", – сказав Єрмак.

Єрмак вважає, що за замахом стоять сили, які не хочуть реформ, закінчення війни і очищення України від криміналітету.

Також читайте: У зв'язку з нападом на Шефіра поліція перевіряє зброю у ветеранів у Кропивницькому, - Лінько

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.

Автор: 

Шефір Сергій (128) Єрмак Андрій (1371)


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Топ коментарі
+44
Андрей Елдак, да срать они хотели на того Шерифа
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28.09.2021 08:05
+38
А вторая серія будєт?
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28.09.2021 08:00
+38
Объяснил бы кто этому ублюдку дерьмаку, что слово сумасшедший означает С УМА СШЕДШИЙ, и к реакции Запада это не применимо, там никто с ума не сошел. вообще, речь всей зеленой плесени выдает недоучек и недоумков.
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28.09.2021 08:03
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они там шо все йо...тые
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28.09.2021 08:43 Відповісти
Чувак распределял финансовые потоки олигархата,типа скромный помошник Зели.... по откатам... типа дЕрмак правая рука,и Шифер левая... а кто конкурент в этом дерьме для обоих?правильно...НИКТО....
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28.09.2021 08:44 Відповісти
Задовбали вже із отими д"єрмаками, шиферами і іншими особистими друзями-приятелями панунця ЗЕ. Народ України у 19 році вибирав Президента, а не його кумів-братів-друзів, що на даний час фактично проавлять Україною. Ну хто такий Шефір для пересічного українця? Та ніхто! І якого хрена здіймати отакий галас щодо його особи в українских ЗМІ. Особистий друг і позаштатний помічник Володимира Олександровича-то будьте добрі, розбирайтесь у тій стрілянині самі,по-тихому, не здіймаючи вою на увесь світ відволікаючи увагу народу України від зростаючих цін на продукти харчування, захмарних тарифів на комуналку, і прочая,прочая,прочая.
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28.09.2021 08:44 Відповісти
"..те, кто не хотят окончания войны" - ага, он воно в чому причина, що війна ще продовжується!!!
Є якісь сили, що цього не хочуть. І вони тут, в Україні. РФ не при ділах!!?
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28.09.2021 08:45 Відповісти
Истинная причина этого цирка Шапито...отвлечь внимание ЛОХтората от Вагнергейта....
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28.09.2021 08:46 Відповісти
плюс - дать зельцу тему выступить с обличением с высокой трибуны ООН (что он и сделал, побрызгав слюной и разыграв профессионально сценку - ожесточенной борьбы с олигархам))))
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28.09.2021 10:23 Відповісти
видели как четко расказал с трибуны ООН? даже не заикнулся ни разу, видать несколько суток текст заучивал, что б "по тревоге записать видос рано утром" и пожаловаться сразу на весь мир на судьбинушку "рехворматора"
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28.09.2021 12:04 Відповісти
Тому ви з Бенядиктовою і випустили сотні нацгвардійців, щоб вони, як стадо бізонів, витоптали все навколо місця "замаху".
Після цього навряд там щось можна знайти.
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28.09.2021 08:53 Відповісти
тим паче що й не було шо шукати )))
з не менш 20-ти стріляних куль знайшли тільки 2 в нозі водія ...а остальні - тільки гільзами (які гарною купкою лежали на прим"ятій траві??? снайпер забув зібрати???))))
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28.09.2021 10:25 Відповісти
Да, все очень серьезно, покушение, пули, розыски. А кто знает, чем этот Шефир занимался в офисе президента? Каковы его функции? Чем таким кроме 95 квартала отличился этот Шефир?
Может он северный поток 2 остановил, может террористов отловил, может он раненых бойцов(украинских) на себе выносил? Он к АТО имел хоть какое то отношение? Может он волонтёр?

Похоже что нет, он думал и думает о своем кармане, при любой власти. 95 квартал, сам сказал что до сих пор им занимается. Получается что при президенте он по совместительству.

Народ пашет, а эти граждане стрегут купоны. 95-й......
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28.09.2021 08:54 Відповісти
говорят был связным между главным борцуном с олигархатом и "уважаемым крупным бизнесом", но врятли "бизнес" при делах, они дружили)
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28.09.2021 12:07 Відповісти
Не сумашедшую реакцию, а сумашедший хохот!
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28.09.2021 08:56 Відповісти
Хохот-то же реакция на позорную клоунаду.
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28.09.2021 09:03 Відповісти
Промова Дєрьмака на "Свободі слова Ставіка Шустрого" про "вагнерівців, " що історія вигадана з самого початку і до кінця..." якраз підхрдить до історії з Кефіром.
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28.09.2021 09:01 Відповісти
Ну и рожа у тебя Шарапов...,

Глеб Егорыч, я защищал отход Шифера в лесу....

Правильно Шарапов,Защищать олигархат наша обязанность...
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28.09.2021 09:02 Відповісти
Смотри дермачина,что бы на тебя не вышли.ФБР если это правда от зедебилов(что очень вызывает сомнение) обычно не шутит.
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28.09.2021 09:02 Відповісти
Деятель - это точно, но не государственный, как и его шеф. Плохо работает пресс центр ОП. Почему не обнародовали поток заявлений, сочувствующих и возмущенных этим беспрецедентным случаем? Да и в сценарии пробел. Как это так, что до сих пор не нашли на месте покушения обвертки с рошеновских конфет. )
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28.09.2021 09:05 Відповісти
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28.09.2021 09:06 Відповісти
Смотрел видео в Ютьюбе сколько полицейских участвовало в операции по поиску киллера....собак и вертолетов Голливуд отдыхает...масштаб мирового масштаба...как говорил Вячеслав Котляров сенсациорнная сенсация...
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28.09.2021 09:07 Відповісти
Вы забыли про водолазов ! они там че-то искали))) может раков к пиву??? )))

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28.09.2021 10:29 Відповісти
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28.09.2021 09:11 Відповісти
глава СБУ спалился забыл снять герб РАБссии...
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28.09.2021 09:14 Відповісти
Падли.
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28.09.2021 11:57 Відповісти
От якраз допомоги західних спецслужб зеленим потрібно остерігатись. Бо ж є шанс, що випливуть справжні причини замаху (а вони прості - мафіозні розборки).
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28.09.2021 09:16 Відповісти
а был ли мальчик?)
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28.09.2021 12:08 Відповісти
Схоже, що таки був.
Бо брати участь у інсценуванні замаху на себе з використанням автоматичної зброї, навіть сидячи на задньому сидінні, то не для "шефірів".
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28.09.2021 13:18 Відповісти
не доведено.
поки що влада меле в різнобій всяку єресь, що не тримається кучи.
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28.09.2021 13:30 Відповісти
Це припущення.
Чи це інсценування, чи бандитські розборки, владі невигідно винести правду на загал.
Якщо "слідство зайде у глухий кут", то принаймі один з варіантів правильний.
Маячня Єрмака про якісь "злі сили, що не хочуть миру", то для 73%.
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28.09.2021 14:11 Відповісти
слідство вже зайшло в глухий кут) прогнозовано)
і так... це дуже комфортно для влади наразі мабудь) бо "терміново перервавши" свій візит до ООН Володимир Олександрович вже зранку викинув фоточки зі спорт залу) Я б те ж першим ділом пішов би в тренажорку якщо б в мого друга "стріляли". Це ж природно)
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28.09.2021 14:24 Відповісти
👍
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28.09.2021 14:53 Відповісти
Ответ прост,что Луна без Солнца....дЕрмак хотел все финансовые потоки Олигархата держать сам....,Шифер был против.... другой причины просто нет в природе....
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28.09.2021 09:19 Відповісти
РехВОРматоры Кучмисты явно заигрались.....
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28.09.2021 09:23 Відповісти
звідки взявся цей Єрмак і чому він керує державою???
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28.09.2021 09:25 Відповісти
Як тільки з Оману повернувся Зеленський так і з'явився єрмак.

Судячи з усього його х-ло туди поставив. А Зеленського залякали/купили. Навіть літак український збили якраз тоді в сусідньому Ірані.

Тепер клоун міцно сидить у х-ла на гачку. Єрмака звільнити не може, бо тоді вилізе як мінімум державна зрада.
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28.09.2021 09:41 Відповісти
там скорее есть папочка с "подвигами по молодости" эпохи "Мы начинаем КВН" от Маслякова.
гос измена то произошла попозже смены кукловодов у *************
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28.09.2021 12:11 Відповісти
Так ведь есть реальная власть, которая маскируется за "демократией".
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28.09.2021 11:11 Відповісти
тому й цікаво, як, звідки і чому з'явився цей "реальний властитель"...поки що здається що його прищепили нам сусіди з північного сходу...
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28.09.2021 11:14 Відповісти
Дерьмак кремлевский наместник в Киеве
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28.09.2021 11:53 Відповісти
А Леонид Данилыч никуда и не уходил из политики в 2004 году,после второй каденции....
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28.09.2021 09:27 Відповісти
Тепер Єрмаку треба "інтелектуально" пояснити, яке відношення Шефір має до "реформ, закінчення війни і очищення України від криміналітету"🙄
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28.09.2021 09:29 Відповісти
та ніяк...але лохторат хаває ці висєри цього геніального мислітеля
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28.09.2021 11:15 Відповісти
В таких розслідуваннях головне не вийти на самих себе, і не знайти зброю з якої стріляли серед реквізиту "95 кварталу". А схоже вже було. Розслідували справу по забудовникх Києва і вийшли на Татарова...
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28.09.2021 09:44 Відповісти
Та десь так

Західні криміналісти дійсно можуть зацікавитись. Випадок досить рідкісний і цікавий.

20 пострілів одиночними за пару секунд ще нікому не вдавалося. Та ще й попасти майже всі в автомобіль що досить швидко рухається.

А може автомобіль не рухався і часу було не пару секунд, а значно більше?

З точки зору інтересів вбивство вигідно самому єрмаку. Шефір очевидний конкурент.

А от інсценування більш вигідно вже самому Шефіру для підвищення своєї значущості .
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28.09.2021 10:10 Відповісти
не понимаю в оружии в целом... а таки не реально засадить одиночными 20 пуль в едущий по трассе автомобиль? просто пытаюсь представить себе это
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28.09.2021 12:14 Відповісти
Вопрос требует уточнения из какого типа оружия , с какого расстояния и количество стреляющих .
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28.09.2021 19:17 Відповісти
как пример вот обсуждаемый тут момент с возможной атакой на директора квартала
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28.09.2021 19:28 Відповісти
зброя вже розплавлена в мартенах азовсталі(можливо разом з виконавцем)
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28.09.2021 10:54 Відповісти
Блин какие важные да нафиг Вы нужны кому то главное пафосно брякнуть
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28.09.2021 09:48 Відповісти
шоу масто гоу он...лохторат чекає на продовження серіалу...треба додати трішки перчика у вигляді замаху на "реформатора" Нахмановича...
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28.09.2021 11:16 Відповісти
объясните этому придурку разницу в словах "расследование" и "РАЗОБЛАЧЕНИЕ *******ГО 95 квартала"
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28.09.2021 09:52 Відповісти
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28.09.2021 10:52 Відповісти
Будут помогать специалисты Британии и России ?
пусть раскопают всё до самого конца: зачем патроны 30-летней давности
и был ли в салоне Шефир - мы только "за."
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28.09.2021 09:53 Відповісти
Стріляємо в шофера сценариста кварталу 95 - І ВІЙНА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ! УМОПОМРОЧІТЄЛЬНО...
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28.09.2021 10:18 Відповісти
ЗеЛупа и его кореша стебутся с лохов
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28.09.2021 10:39 Відповісти
(с) - Блогер Цензора Панас Мирний
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28.09.2021 10:41 Відповісти
Да кому вы, клоуны позорные, нужны!? Весь мир смеется над вашей постановкой.
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28.09.2021 10:42 Відповісти
крім 73%
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28.09.2021 11:17 Відповісти
Наверное, такая сумасшедшая реакция была?

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28.09.2021 10:43 Відповісти
Вот будет смеху, если подключится Balling Cat.
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28.09.2021 10:51 Відповісти
Ого. Похоже этот случайно не заваленный прыщ - какой-то элитный масон.
А нарiд-то и не знает.
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28.09.2021 11:10 Відповісти
зе - політики подумали що вони вже дорослі і їм потрібно вже по дорослому приймати участь в політичній діяльності (це перший крок). наступною грою буде жертва - яку самі і вбьють. і таких дорослих зе політиків вже буде можна саджати у тюрму. Вперед Зе-ідіоти до Кочанівки !!
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28.09.2021 11:15 Відповісти
"В расследовании нам помогают США и Британия, - Ермак"

Поза сумніву, що Зєлупі та Козьірю зараз допомогає той самий "брітанскій_експєрт_по_паходкє", який їм допомогав запроторити за грати Антоненка, Дугарь і Кузьменко два роки тому.
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28.09.2021 11:16 Відповісти
Тобто, США і Велика Британія надіслали групу психопатологів, я сподіваюся?
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28.09.2021 11:21 Відповісти
не то что бы критикую.... но....
"сумашедшая реакция" - это по горячему может и поддержали, но через день-два вполне могли перезвонить с новыми словами поддержки типа "вы там совсем о..ели уже?!!!"
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28.09.2021 11:45 Відповісти
кремлевская Крыса!!! ваш недоделанный спектакль с ваЗЕлиновским свинарчуком, держателем офшоров и крышевателем "бизнеса" бениного нарко-Дегенерата в маЦковии ни кого не интересует, ждем расследования Беллингкэт по сливу тобой и Недорозумением вагнеровцев и пора ставить "точку" на этом ******** цирке....
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28.09.2021 11:55 Відповісти
А де ж обурення трудящихся ?
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28.09.2021 12:01 Відповісти
Колонна возмущенных ********** не в силах выразить возмущение прогрессивного человечества покушением на фундаментальные основы нового миропорядка.
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28.09.2021 12:19 Відповісти
І вийдуть на "загиблого" брата Єрмака.
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28.09.2021 12:06 Відповісти
Щось я сумніваюсь що шефір відома постать для західних політиків
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28.09.2021 12:07 Відповісти
Погано, що вбивства українських військових роіською не викликають такої ж реакції у наших партнерів.
А може то були оплески ? Ну нарешті хтось почав відстріл зелених олбодобів ?
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28.09.2021 12:09 Відповісти
Такой вопиющий акт антисемитизма ставит под угрозу столетние планы иудоэлитаризма, само будущее вселенной.
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28.09.2021 12:10 Відповісти
Прикольно буде, коли британці та американці вийдуть на ОПу преЗЕдента.

Зебіли! Хто з вас за цього Єлдака голосував? Може у вашому улюбленому серіалі була якась підказка, що цей завхоз буде гетьманом-завхозом.
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28.09.2021 12:16 Відповісти
Кто громче всех кричит "Держите вора!"?
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28.09.2021 12:27 Відповісти
А ларчик відчиняється дуже просто.

Урядовці та представники "Слуги народу" говорять про відсутність підстав для зростання тарифів на тепло та гарячу
Ці заяви суперечать офіційним документам. Згідно постанови Кабінету міністрів № 859, вже з 1 жовтня слід очікувати зростання тарифів на тепло до 65%
https://politerno.com.ua/2021/09/24/z-1-zhovtnya-teplo-taky-podorozhchaye-na-skilky-bilshe-zaplatyat-ukrayintsi/
...
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28.09.2021 12:27 Відповісти
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28.09.2021 12:43 Відповісти
Шефир с шофером пил чифирь
Шефир был шафером к тому же
Кефир не пил он никогда
Шериф им тоже был не нужен.
Шериф стрелял как мэтр Леон
Но мудр Шефир был, и шофера
на свое место посадил на время.
Так и стал героем.
И ФБР и ДБР
Не могут разобраться месяц:
кто был шофер, а кто Шефир,
кто первый из машины вышел.
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28.09.2021 13:00 Відповісти
"Чем крупнее ложь, тем скорее в неё поверят" - слова Геббельса. Ермак вдоховенно и нагло врёт, используя этот принцип. Какие предложения о помощи в расследовании? Какие страны?

Просто дешева брехня - нічого ж конкретного!

Само "покушение" сляпано режиссурой крайне неубедительно - это доказано специалистами: Пискун, Москаль. Опять погоня безграмотного 95-го квартала за рейтингом и подотовка к переизбранию Зеленского.
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28.09.2021 13:33 Відповісти
Була сумашедша реакція - реготали, ледве не обісцялися.
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28.09.2021 13:52 Відповісти
для кого этот пзздеж дешевый? Кто из партнеров переживает про ЗЕленых шавок?
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28.09.2021 14:31 Відповісти
А партнёры знают, что они вам помогают?
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28.09.2021 14:42 Відповісти
Товарищ не понимает своей роли, вместо того, что бы заниматься закупкой канцелярии для Зе, он проваливает спецоперации ГРУ МО и сует свой Козыревский нос куда попало. Думаю суд в будущем укажет ему на его место, у параши.
А что касается члена ЗеБанды- шефира, то не надо путать криминальные разброки со своими "бизнес-партнерами" и гос. политику. У ЗеБанды не может быть никакой гос. политики, как и всякая банда, она думает только о своих карманах.
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28.09.2021 15:43 Відповісти
У меня одного впечатлении, что сей субъект- ермак-Козырь и вся его ОПа, держат граждан Украины за идиотов?
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28.09.2021 15:45 Відповісти






tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1442792023942221824 2 ч



Федеральное бюро расследований не получало запросов от украинской стороны на участие своих следователей в расследовании преступлений в Украине. Юрисдикция ФБР ограничена территорией США и может быть расширена исключительно выдачей генеральным прокурором США международного ордера.
Для всех и МВД дважды Юрисдикция ФБР это преступления на территории США преступления совершенные гражданами США преступления совершенные против граждан США коим боком там гражданин Израиля/Украины/Мальты/Кипра Шефир ?





tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1442792023942221824 2 ч



Федеральное бюро расследований не получало запросов от украинской стороны на участие своих следователей в расследовании преступлений в Украине. Юрисдикция ФБР ограничена территорией США и может быть расширена исключительно выдачей генеральным прокурором США международного ордера.
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28.09.2021 15:59 Відповісти
Єрмаку, що маску не змогли знайти за розміром обличчя, чи не встигають шити бо товстіє постійно🤡🤥
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28.09.2021 17:11 Відповісти
Г-н Ермак, уточните пож-ста, кто у Вас партнеры ?
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28.09.2021 17:23 Відповісти
что нам показали?
- почему-то весёлого Шефира
- автомобиль с пробоинами левого борта
- забинтованную ногу неизвестного
- несколько отстрелянных пуль
не верю
скорее всего, это спецоперация окружения Зеленского по запугиванию "патрона"
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28.09.2021 19:59 Відповісти
Вопрос на засыпку: а чо стрелок не засел на повороте, где автомобиль наезжал бы в лобовую на ствол, еще бы и подставил бочину, в случае чего?
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28.09.2021 21:28 Відповісти
олівці стрибають від заяв завкарандашами
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28.09.2021 23:13 Відповісти
Боже!
Бреше і не моргає, яка велика цяця цей шефір.
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28.09.2021 23:20 Відповісти
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