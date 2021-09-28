Замах на Шефіра спричинив "божевільну реакцію" партнерів. У розслідуванні нам допомагають США і Британія, - Єрмак
Велика Британія і США допомагають розслідувати замах на Сергія Шефіра, першого помічника президента Володимира Зеленського.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив в ефірі програми Свобода слова на ICTV глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
За його словами, злочин викликав "шалену реакцію" – ОП отримав багато дзвінків зі словами підтримки від дружніх і партнерських країн.
"Багато хто запропонував і свою допомогу. Сьогодні наші правоохоронці співпрацюють зі США і Великою Британією. Я впевнений, що ми дізнаємося, хто за цим стояв", – сказав Єрмак.
Єрмак вважає, що за замахом стоять сили, які не хочуть реформ, закінчення війни і очищення України від криміналітету.
Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Є якісь сили, що цього не хочуть. І вони тут, в Україні. РФ не при ділах!!?
Після цього навряд там щось можна знайти.
з не менш 20-ти стріляних куль знайшли тільки 2 в нозі водія ...а остальні - тільки гільзами (які гарною купкою лежали на прим"ятій траві??? снайпер забув зібрати???))))
Может он северный поток 2 остановил, может террористов отловил, может он раненых бойцов(украинских) на себе выносил? Он к АТО имел хоть какое то отношение? Может он волонтёр?
Похоже что нет, он думал и думает о своем кармане, при любой власти. 95 квартал, сам сказал что до сих пор им занимается. Получается что при президенте он по совместительству.
Народ пашет, а эти граждане стрегут купоны. 95-й......
Глеб Егорыч, я защищал отход Шифера в лесу....
Правильно Шарапов,Защищать олигархат наша обязанность...
Бо брати участь у інсценуванні замаху на себе з використанням автоматичної зброї, навіть сидячи на задньому сидінні, то не для "шефірів".
поки що влада меле в різнобій всяку єресь, що не тримається кучи.
Чи це інсценування, чи бандитські розборки, владі невигідно винести правду на загал.
Якщо "слідство зайде у глухий кут", то принаймі один з варіантів правильний.
Маячня Єрмака про якісь "злі сили, що не хочуть миру", то для 73%.
і так... це дуже комфортно для влади наразі мабудь) бо "терміново перервавши" свій візит до ООН Володимир Олександрович вже зранку викинув фоточки зі спорт залу) Я б те ж першим ділом пішов би в тренажорку якщо б в мого друга "стріляли". Це ж природно)
Судячи з усього його х-ло туди поставив. А Зеленського залякали/купили. Навіть літак український збили якраз тоді в сусідньому Ірані.
Тепер клоун міцно сидить у х-ла на гачку. Єрмака звільнити не може, бо тоді вилізе як мінімум державна зрада.
гос измена то произошла попозже смены кукловодов у *************
Західні криміналісти дійсно можуть зацікавитись. Випадок досить рідкісний і цікавий.
20 пострілів одиночними за пару секунд ще нікому не вдавалося. Та ще й попасти майже всі в автомобіль що досить швидко рухається.
А може автомобіль не рухався і часу було не пару секунд, а значно більше?
З точки зору інтересів вбивство вигідно самому єрмаку. Шефір очевидний конкурент.
А от інсценування більш вигідно вже самому Шефіру для підвищення своєї значущості .
пусть раскопают всё до самого конца: зачем патроны 30-летней давности
и был ли в салоне Шефир - мы только "за."
А нарiд-то и не знает.
Поза сумніву, що Зєлупі та Козьірю зараз допомогає той самий "брітанскій_експєрт_по_паходкє", який їм допомогав запроторити за грати Антоненка, Дугарь і Кузьменко два роки тому.
"сумашедшая реакция" - это по горячему может и поддержали, но через день-два вполне могли перезвонить с новыми словами поддержки типа "вы там совсем о..ели уже?!!!"
А може то були оплески ? Ну нарешті хтось почав відстріл зелених олбодобів ?
Зебіли! Хто з вас за цього Єлдака голосував? Може у вашому улюбленому серіалі була якась підказка, що цей завхоз буде гетьманом-завхозом.
Урядовці та представники "Слуги народу" говорять про відсутність підстав для зростання тарифів на тепло та гарячу
Ці заяви суперечать офіційним документам. Згідно постанови Кабінету міністрів № 859, вже з 1 жовтня слід очікувати зростання тарифів на тепло до 65%
https://politerno.com.ua/2021/09/24/z-1-zhovtnya-teplo-taky-podorozhchaye-na-skilky-bilshe-zaplatyat-ukrayintsi/
...
Шефир был шафером к тому же
Кефир не пил он никогда
Шериф им тоже был не нужен.
Шериф стрелял как мэтр Леон
Но мудр Шефир был, и шофера
на свое место посадил на время.
Так и стал героем.
И ФБР и ДБР
Не могут разобраться месяц:
кто был шофер, а кто Шефир,
кто первый из машины вышел.
Просто дешева брехня - нічого ж конкретного!
Само "покушение" сляпано режиссурой крайне неубедительно - это доказано специалистами: Пискун, Москаль. Опять погоня безграмотного 95-го квартала за рейтингом и подотовка к переизбранию Зеленского.
А что касается члена ЗеБанды- шефира, то не надо путать криминальные разброки со своими "бизнес-партнерами" и гос. политику. У ЗеБанды не может быть никакой гос. политики, как и всякая банда, она думает только о своих карманах.
tZE inform
@tZEinform
·
https://twitter.com/tZEinform/status/1442792023942221824 2 ч
Федеральное бюро расследований не получало запросов от украинской стороны на участие своих следователей в расследовании преступлений в Украине. Юрисдикция ФБР ограничена территорией США и может быть расширена исключительно выдачей генеральным прокурором США международного ордера.
Для всех и МВД дважды Юрисдикция ФБР это преступления на территории США преступления совершенные гражданами США преступления совершенные против граждан США коим боком там гражданин Израиля/Украины/Мальты/Кипра Шефир ?
tZE inform
@tZEinform
·
https://twitter.com/tZEinform/status/1442792023942221824 2 ч
Федеральное бюро расследований не получало запросов от украинской стороны на участие своих следователей в расследовании преступлений в Украине. Юрисдикция ФБР ограничена территорией США и может быть расширена исключительно выдачей генеральным прокурором США международного ордера.
- почему-то весёлого Шефира
- автомобиль с пробоинами левого борта
- забинтованную ногу неизвестного
- несколько отстрелянных пуль
не верю
скорее всего, это спецоперация окружения Зеленского по запугиванию "патрона"
Бреше і не моргає, яка велика цяця цей шефір.