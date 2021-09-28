Замах на Шефіра спричинив "божевільну реакцію" партнерів. У розслідуванні нам допомагають США і Британія, - Єрмак

Велика Британія і США допомагають розслідувати замах на Сергія Шефіра, першого помічника президента Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив в ефірі програми Свобода слова на ICTV глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, злочин викликав "шалену реакцію" – ОП отримав багато дзвінків зі словами підтримки від дружніх і партнерських країн.

"Багато хто запропонував і свою допомогу. Сьогодні наші правоохоронці співпрацюють зі США і Великою Британією. Я впевнений, що ми дізнаємося, хто за цим стояв", – сказав Єрмак.

Єрмак вважає, що за замахом стоять сили, які не хочуть реформ, закінчення війни і очищення України від криміналітету.

Також читайте: У зв'язку з нападом на Шефіра поліція перевіряє зброю у ветеранів у Кропивницькому, - Лінько

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.