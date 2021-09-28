В Україні за добу від COVID-19 померли 143 людини, зафіксовано 6552 нові випадки зараження 2927 осіб одужали
В Україні зафіксовано 6552 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 28 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 27 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6552 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 574, медпрацівників – 165).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1288 осіб;
летальних випадків – 143;
одужало – 2927 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 31 051 особа,
методом ІФА – 9067 осіб,
експрес-тестами – 25 694 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 401 956 осіб;
одужало – 2 248 071 особа;
летальних випадків – 55 863;
проведено ПЛР-тестувань – 12 741 131.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та м. Київ (461)", - розповіли в МОЗ.
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Правда потом включили его прямую речь, где он сказал, что не вакцинировался, т.к. болел 4-ре месяца назад.
Вот так рождаются новости.
Там всё чётко и однозначно, без осложнений.
лучше же пописАть про заговоры масонов и прочую лабуду.. кх-кх, ой(бросается ехать в больницу)
Ну, тогда
а чо - Ляшко же специально пугал, закрыв парки. и даже признался в этом. ну реально клоун. хотя грамотно разговаривает, Лещенко недавно у него взял(интервью).
кто то еще верит им?
у мене і так багато справ - Космос ж великий, а тут відволікають - ті дякують, ці просять щось/чогось, я Один, а вас багато, мільярди планет же. он, помічник написав навіть :
https://site.ua/arkadiy.babchenko/usika-v-prezidenty-i0m3m94
може то просто для того шоб совки більше любили його писанину, але я просто озвіріваю - як мона засрашку порівнювати з благородною країною, яка могла весь світ майже посадити на пляшку.
ну да... може якщо є "реінкарнація", то я був Алоїзовичем?
просто "абідна" якщо/коли всяке/різне бидло порівнює Гітлера з лисим нікчемою, стукачем.
разносят ведь все. вирус то. хотя тот же Ляшко закрівал парки, а потом вісрал шо єто типо шоб испугать народ. ну я бі за такое его там в парке подвесил за ногу на дерево. и если взять допустим по статистике - то из-за таких действий, на его холке есть немало погибших - типо: о, он просто пугает же(и люди идут допустим в ресторан, а потом радуют гробовщиков)