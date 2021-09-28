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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 143 людини, зафіксовано 6552 нові випадки зараження 2927 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 143 людини, зафіксовано 6552 нові випадки зараження 2927 осіб одужали

В Україні зафіксовано 6552 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 28 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 27 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6552 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 574, медпрацівників – 165).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 143 людини, зафіксовано 6552 нові випадки зараження 2927 осіб одужали 01 госпіталізовано – 1288 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 143 людини, зафіксовано 6552 нові випадки зараження 2927 осіб одужали 01 летальних випадків – 143;

В Україні за добу від COVID-19 померли 143 людини, зафіксовано 6552 нові випадки зараження 2927 осіб одужали 01 одужало – 2927 осіб.

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 143 людини, зафіксовано 6552 нові випадки зараження 2927 осіб одужали 01 методом ПЛР – 31 051 особа,

В Україні за добу від COVID-19 померли 143 людини, зафіксовано 6552 нові випадки зараження 2927 осіб одужали 01 методом ІФА – 9067 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 143 людини, зафіксовано 6552 нові випадки зараження 2927 осіб одужали 01 експрес-тестами – 25 694 особи.

Читайте: МОЗ закликає місцеву владу відстороняти керівників лікарень, працівники яких видають фальшиві довідки про COVID-вакцинацію

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 143 людини, зафіксовано 6552 нові випадки зараження 2927 осіб одужали 01 захворіло – 2 401 956 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 143 людини, зафіксовано 6552 нові випадки зараження 2927 осіб одужали 01 одужало – 2 248 071 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 143 людини, зафіксовано 6552 нові випадки зараження 2927 осіб одужали 01 летальних випадків – 55 863;

В Україні за добу від COVID-19 померли 143 людини, зафіксовано 6552 нові випадки зараження 2927 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 12 741 131.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та м. Київ (461)", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 143 людини, зафіксовано 6552 нові випадки зараження 2927 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 143 людини, зафіксовано 6552 нові випадки зараження 2927 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 143 людини, зафіксовано 6552 нові випадки зараження 2927 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 143 людини, зафіксовано 6552 нові випадки зараження 2927 осіб одужали 14

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Сегодня на одном из прямых каналов корреспондентка заявила, что один киевлянин болел коронавирусом, внимание, 4-ре месяца!
Правда потом включили его прямую речь, где он сказал, что не вакцинировался, т.к. болел 4-ре месяца назад.

Вот так рождаются новости.
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28.09.2021 08:23
+1
В универе , в группе, 2 больных студента ковид. Подтверждённый. Группа не на дистанционно. О чем вообще блеют эти недолугие при власти, о какой заботе о нации) их похер
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28.09.2021 08:54
+1
😀стаття сподобалась. Не дякую)))
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28.09.2021 09:04
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Сегодня на одном из прямых каналов корреспондентка заявила, что один киевлянин болел коронавирусом, внимание, 4-ре месяца!
Правда потом включили его прямую речь, где он сказал, что не вакцинировался, т.к. болел 4-ре месяца назад.

Вот так рождаются новости.
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28.09.2021 08:23 Відповісти
та оно то так, но кто то писал шо жена болела за вирус и теперь проблемы, типо осложнения разные. и даже ВОЗ за два года не знает что и как вирус осложняет. сраные китаезы весь мир загадили
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28.09.2021 08:35 Відповісти
Если интересно услышать из первоисточника, как это звучало, включи на ютубе 8-ми часовые новости на прямом канале.
Там всё чётко и однозначно, без осложнений.
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28.09.2021 08:45 Відповісти
та оно мне не надо.
лучше же пописАть про заговоры масонов и прочую лабуду.. кх-кх, ой(бросается ехать в больницу)
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28.09.2021 08:48 Відповісти
Не надо?
Ну, тогда

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28.09.2021 08:55 Відповісти
вчера в магазине - почти все жители без масок.
а чо - Ляшко же специально пугал, закрыв парки. и даже признался в этом. ну реально клоун. хотя грамотно разговаривает, Лещенко недавно у него взял(интервью).
кто то еще верит им?
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28.09.2021 08:33 Відповісти
А Київ - ну просто місто-імунітет. Тримають покази щодня на рівні 300-400, отакусінькі здоровенькі, дякувати Богу.
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28.09.2021 08:46 Відповісти
не дякуй.те
у мене і так багато справ - Космос ж великий, а тут відволікають - ті дякують, ці просять щось/чогось, я Один, а вас багато, мільярди планет же. он, помічник написав навіть :
https://site.ua/arkadiy.babchenko/usika-v-prezidenty-i0m3m94
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28.09.2021 08:52 Відповісти
😀стаття сподобалась. Не дякую)))
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28.09.2021 09:04 Відповісти
бабченко круто пише, але заколєбало шо Пусіна порівнює з Гітлером вроді, а Рашку - з Рейхом/Райхом. ше пише типу шо "гестапо"/ФСБ
може то просто для того шоб совки більше любили його писанину, але я просто озвіріваю - як мона засрашку порівнювати з благородною країною, яка могла весь світ майже посадити на пляшку.
ну да... може якщо є "реінкарнація", то я був Алоїзовичем?
просто "абідна" якщо/коли всяке/різне бидло порівнює Гітлера з лисим нікчемою, стукачем.
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28.09.2021 09:20 Відповісти
В универе , в группе, 2 больных студента ковид. Подтверждённый. Группа не на дистанционно. О чем вообще блеют эти недолугие при власти, о какой заботе о нации) их похер
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28.09.2021 08:54 Відповісти
Сейчас в метро каждый второй неправильно носит маску, каждый третий - без маски вообще. зебилы убедили быдло, что вакцинация 100% защита от болезни, теперь быдлу на все насрать. А то что вакцинированные болеют и разносят заразу не хуже не вакцинированных - никого уже ****** - доктору смерть нужно срочно вколоть вакцины на которых зебилы хорошо прибарахлились
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28.09.2021 09:06 Відповісти
Это точно, мне вчера, быдло без маски, кричало шо воно вакциновано
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28.09.2021 09:15 Відповісти
так надо по возможности бить, возможно ногами.
разносят ведь все. вирус то. хотя тот же Ляшко закрівал парки, а потом вісрал шо єто типо шоб испугать народ. ну я бі за такое его там в парке подвесил за ногу на дерево. и если взять допустим по статистике - то из-за таких действий, на его холке есть немало погибших - типо: о, он просто пугает же(и люди идут допустим в ресторан, а потом радуют гробовщиков)
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28.09.2021 09:25 Відповісти
 
 