В Україні за добу від COVID-19 померли 143 людини, зафіксовано 6552 нові випадки зараження 2927 осіб одужали

В Україні зафіксовано 6552 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 28 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 27 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6552 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 574, медпрацівників – 165).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1288 осіб;

летальних випадків – 143;

одужало – 2927 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 31 051 особа,

методом ІФА – 9067 осіб,

експрес-тестами – 25 694 особи.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 401 956 осіб;

одужало – 2 248 071 особа;

летальних випадків – 55 863;

проведено ПЛР-тестувань – 12 741 131.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та м. Київ (461)", - розповіли в МОЗ.







