Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 233 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю лідирує Росія. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 28 вересня у світі зареєстрували 376 703 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5383 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксували 233 114 893 випадки інфікування, з них 376 703 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 769 905 осіб, з них 5383 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 209,8 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 7-му, за летальними випадками - 15-ту і 4-ту позицію відповідно.
Водночас у світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, США та Іран.
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