За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 119 378 осіб, загалом - 6 851 531, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 119 378 осіб, загалом - 6 851 531, - МОЗ
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"З моменту оголошення жовтого рівня епіднебезпеки кількість введення перших доз вакцини проти COVID-19 зросла майже на 25%.
119 378 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 27 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 70 004 людини, повністю імунізовані - 49 374 людей.
Протягом доби працювали: 896 мобільних бригад, 2971 пункт щеплення; 344 центри вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 851 531 людину, з них отримали одну дозу – 6 851 529 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 508 212 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 359 741 щеплення", - розповіли в МОЗ.
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«С тех пор, как я привился, у меня одна проблема за другой. Поэтому я не могу тренироваться, не могу играть».
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