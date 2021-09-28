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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 119 378 осіб, загалом - 6 851 531, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 119 378 осіб, загалом - 6 851 531, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 119 378 осіб, загалом - 6 851 531, - МОЗ

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"З моменту оголошення жовтого рівня епіднебезпеки кількість введення перших доз вакцини проти COVID-19 зросла майже на 25%.

119 378 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 27 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 70 004 людини, повністю імунізовані - 49 374 людей.

Протягом доби працювали: 896 мобільних бригад, 2971 пункт щеплення; 344 центри вакцинації.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 143 людини, зафіксовано 6552 нові випадки зараження 2927 осіб одужали

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 851 531 людину, з них отримали одну дозу – 6 851 529 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 508 212 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 359 741 щеплення", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 119 378 осіб, загалом - 6 851 531, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 119 378 осіб, загалом - 6 851 531, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 119 378 осіб, загалом - 6 851 531, - МОЗ 03

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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3 млн. (официально) переболели, 7 млн. вакцинированных.
Значит осенью заболевших должно быть на уровне гриппа.
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28.09.2021 08:58 Відповісти
В Норвегии уже приравняли ковид к гриппу, хотя грипп на самом деле опаснее.
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28.09.2021 09:59 Відповісти
В Норвегии даже запрещают с 2025г. автомобили с ДВС. А последний будет продан в апреле 2022г.
Считают, что именно выхлопы ослабляют легкие, чем и пользуются коронавирус и грипп.
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28.09.2021 10:08 Відповісти
Француз Жереми Шарди рассказал, что приостановил сезон из-за физических проблем, которые связывает с побочными эффектами вакцины от коронавируса. Он привился препаратом от Pfizer между Олимпиадой и US Open и несколько недель не мог понять причину «сильной боли во всем теле при каждом физическом усилии».
«С тех пор, как я привился, у меня одна проблема за другой. Поэтому я не могу тренироваться, не могу играть».
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28.09.2021 09:57 Відповісти
Але Пфайзер нє уіноуат! (с)
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28.09.2021 10:45 Відповісти
Бачу, що крім ботів цю тему ніхто не коментує. Так от що я скажу. Потрібно щоб у новинах, коли кажуть скільки захворіло коронавірусом казали скільки з них вакцинованих (думаю 5%), скільки померло від коронавірусу казали скільки з них вакцинованих (думаю 0). Оце була б нормальна агітація за вакцинацію.
І ще одне - а де в цій табличці вакциновані Пфайзером ?
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28.09.2021 13:29 Відповісти
 
 