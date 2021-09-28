Заміна глав парламентських комітетів не обговорюватиметься на виїзному засіданні в Трускавці, - Арахамія

Депутатська фракція "Слуга народу" на своєму виїзному засіданні в Трускавці 1-2 жовтня не планує обговорювати питання про заміну керівників комітетів Верховної Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава фракції Давид Арахамія.

"Я чув сьогодні вперше цю інформацію від одного з голів комітету, який мені зателефонував і каже: "Журналісти запитують, чи справді у нас є кадрові питання щодо голів комітетів на нашій нараді..." "У нас не планується обговорення жодних питань про голів комітетів. Ця інформація у якийсь спосіб у повітрі витала, і тому я офіційно заявляю, що таких змін ми не очікуємо", - сказав Арахамія в ефірі телеканалу "Україна-24" в понеділок увечері.

Як повідомлялося, 1-2 жовтня в місті Трускавці (Львівська область) відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу".

Спікерка фракції Юлія Палійчук інформувала, що в цьому виїзному засіданні візьмуть участь президент України Володимир Зеленський і представники всіх гілок влади.

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Теми майбутньої наради: обговорення стратегії влади на наступний рік, досягнень за минулі два роки і план законопроєктних робіт.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Трускавці серед кадрових питань обговорюватимуть заміну спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, чотирьох міністрів і декількох голів парламентських комітетів. Своїх посад, зокрема, нібито можуть позбутися голова бюджетного комітету Юрій Арістов, голова комітету місцевого самоврядування та регіональної політики Андрій Клочко, а також керівник комітету з питань освіти науки і інновацій Сергій Бабак і Дмитро Наталуха, який очолює комітет з питань економічного розвитку.

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