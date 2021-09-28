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Новини
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Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН був одним з найбільш очікуваних і мав потужний ефект, - Єрмак

Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН був одним з найбільш очікуваних і мав потужний ефект, - Єрмак

Виступ президента України Володимира Зеленського на Генеральній Асамблеї ООН був одним з найбільш очікуваних і мав потужний ефект.

Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Було дуже багато уваги (до виступу президента України на сесії Генасамблеї. – Ред.). Ми отримали багато повідомлень і дзвінків: з Держдепу США, від Білого дому, від європейських партнерів, з дуже теплими словами підтримки та враженнями від виступу президента. Це мало дуже потужний ефект", – розповів Єрмак.

За його словами, Зеленський у виступі наголошував на необхідності реформування ООН.

"Президент України Володимир Зеленський під час виступу на дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН закликав реформувати Організацію Об’єднаних Націй з метою підвищення її ефективності, адже це питання давно назріло", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Замах на Шефіра спричинив "божевільну реакцію" партнерів. У розслідуванні нам допомагають США і Британія, - Єрмак

"Президент говорив про те, що найгірше, якщо ООН перетвориться на Лігу Націй або "на супергероя на пенсії". Сьогодні виклики перед світовою спільнотою такі, що дуже важливо змінити такі речі, як зловживання правом вето, яке ми бачимо останніми роками, як те, що немає рівності між країнами. Ті цінності, та ідеологія, з якими створювалася ООН, мають повернутися в її стіни", – зазначив Єрмак.

Керівник Офісу Президента зауважив, що для мешканців окупованого Криму було дуже важливим почути з трибуни Генасамблеї ООН слова Глави держави про необхідність деокупації півострова.

Єрмак наголосив, що Україна очікує на підписання Організацією Об'єднаних Націй декларації саміту "Кримської платформи".

"Ми знаємо, як успішно й потужно відбувся саміт "Кримської платформи", скільки делегацій було на ньому. Ще не з’явився підпис Організації Об’єднаних Націй, але право підпису відкрите, і я думаю, що з часом учасників і підписантів декларації ставатиме більше", – додав він.

Андрій Єрмак також розповів, що на полях 76-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Президент України провів низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами, під час яких порушував питання щодо звільнення незаконно утримуваних українських громадян та деокупації територій України.

Також читайте: Якби в Росії було бажання провести переговори Зеленського і Путіна, ми б уже знали дату і місце, - Єрмак

"Під час цих зустрічей обговорювалися питання окупованих територій, багато говорилося про список ув’язнених, який був переданий усім, з ким проводилися ці зустрічі", – сказав керівник Офісу глави держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) Крим (14137) ООН (3343) деокупація (950) Єрмак Андрій (1371) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+44
То-то в зале ООН пусто во время выступления ЗЕ. Наверное все пошли ЗЕ по радио слушать.
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28.09.2021 08:50
+31
Завхоз, харош уже зебобам в глаза ссать. Все ждали что он сыграет членом на рояле, а он опять нае....обманул

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28.09.2021 08:49
+28
ПНХ, гребаный урод!
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28.09.2021 08:48
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ПНХ, гребаный урод!
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28.09.2021 08:48 Відповісти
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28.09.2021 10:04 Відповісти
Точняк. Всем очень хотелось про Шефира послушать.
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28.09.2021 08:49 Відповісти
Его шофёра.
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28.09.2021 08:53 Відповісти
Хвали мене моя губонько, бо я тебе роз1рву.
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28.09.2021 09:08 Відповісти
Все восхитились, аплодировали стоя и просились к Зеленскому на работу.
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28.09.2021 08:49 Відповісти
Байден просил Зелю передать Бене, что он очень хочет устроится в "Нафтогаз".
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28.09.2021 08:52 Відповісти
Завхоз, харош уже зебобам в глаза ссать. Все ждали что он сыграет членом на рояле, а он опять нае....обманул

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28.09.2021 08:49 Відповісти
Особенно всех поразило покушение на шофёра его друга, у которого никто не знает какая должность, но точно известно что не госслужащий.
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28.09.2021 08:50 Відповісти
То-то в зале ООН пусто во время выступления ЗЕ. Наверное все пошли ЗЕ по радио слушать.
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28.09.2021 08:50 Відповісти
"Моцний" ефект при майже порожньому залі.
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28.09.2021 08:51 Відповісти
99% делегатов:
"О, по программе выступает Клоун - есть время сходить в БУФЕТ."
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28.09.2021 08:53 Відповісти
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28.09.2021 08:54 Відповісти
яблоку негде упасть =)
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28.09.2021 09:04 Відповісти
Та шо ж таке !

З вчорашнього вечора цих трьох придурків цитують одне за одним.

Давайте вже краще про ковід.
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28.09.2021 08:54 Відповісти
Щось городят неймовірне 😀😀😀
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28.09.2021 09:00 Відповісти
Так отож !
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28.09.2021 09:03 Відповісти
Та капєц,смішно було вже на першій хвилині,професіонал )
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28.09.2021 08:54 Відповісти
Та пізда, зал був в *****. А потім після соло **** на роялі і слів що Україна як проститутка прийма з усіх сторін і катання по арені в костюмі клоуна на мінімопеді, так там стоячи аплодували.
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28.09.2021 08:55 Відповісти
блдь идиоты зеленые кому нужно было выступление зеленого ничтожества при полупустом зале неграм мололо такое что стыдно было.дегенераты блдь зелные
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28.09.2021 08:55 Відповісти
100%.......Ой як соромно за такого бєніного при....дуже розумного!
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28.09.2021 09:18 Відповісти
Во дає,студент!
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28.09.2021 08:58 Відповісти
Опять брешут ЗЕленые обезьяны
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28.09.2021 08:58 Відповісти
еще бы . как ни крути а он не кто попало а "Найвеличніший лідер ********** "
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28.09.2021 08:58 Відповісти
Когда пустой зал при выступлении - это было одним из самых ожидаемых и мощных?!
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28.09.2021 08:59 Відповісти
Помітила, що зелені взялись брехати не гірше хутінців.
А може хтось повірить. Звісно повірить, про що я...
Адже брехня більш солодка аніж правда.
Продавці ілюзій змогли захопити владу, що нікому до них не вдавалось.
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28.09.2021 09:40 Відповісти
"Продавці ілюзій змогли захопити владу, що нікому до них не вдавалось."
_Большевикам удалось - таких продавцов иллюзий ещё поискать!
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28.09.2021 14:19 Відповісти
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29.09.2021 01:48 Відповісти
Думка секретутки дуже важлива для нас
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28.09.2021 08:59 Відповісти
Не переконливий виступ. До того ж зал був зовсім пустий. Робимо вивод що виступ нашего гаранта був нікому не цікавий,
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28.09.2021 09:00 Відповісти
********* глумливо ссут в глаза!
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28.09.2021 09:03 Відповісти
*зеублюдки
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28.09.2021 14:19 Відповісти
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28.09.2021 09:03 Відповісти
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28.09.2021 09:11 Відповісти
Покажите этому дебилу полупустой зал, может оно его и не видело. Вообще эпоха Зеленского войдет в историю Украины, как эпоха самого наглого главы ОП и самого ничтожного президента.
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28.09.2021 09:05 Відповісти
Судя по количеству присутствующих в зале, интэрэс был просто шаленный! ****...ны ***!
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28.09.2021 09:08 Відповісти
А чому не видно зебобіків з хвалебними одами найвеличнішому недомірку?
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28.09.2021 09:09 Відповісти
Особенно в ООН

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28.09.2021 09:12 Відповісти
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28.09.2021 09:12 Відповісти
Да здравствует відающийся лидер мирового коммунизма Леонид Ильич Брежнев!!!! Когда Зеля станет пятикратнім Героем Украини?
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28.09.2021 09:14 Відповісти
ці уроди примусили мене https://www.youtube.com/watch?v=nPIgeC0w26A прослухати-передивитися цю передачу Карп'яка. Як же вони навчились брехати в стилі машки заХерової та її пічальної лошаді...
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28.09.2021 09:17 Відповісти
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28.09.2021 09:20 Відповісти
Какое позорище,как всегда. Одна фотография опускает всю лож обосравшихся
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28.09.2021 09:26 Відповісти
Пистоболи!
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28.09.2021 09:27 Відповісти
Ну-ну,хлопчик поскаржився на суцільне безсоння (з чого б це воно в нього)іііііііііііі....жоден (ті що там залишились)з ззалу не дорікнув.....що треба було пройти медичну комісію-значить,дддддддддддуже поважають....
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28.09.2021 09:30 Відповісти
Главное для г.Ермака и подобных ему клевретов у власти поверить собственной лжи-как истине...
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28.09.2021 09:31 Відповісти
Наивный! Они не "верят собственной лжи", а просто глумливо ссут народу в очи! Не тупи!
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28.09.2021 14:21 Відповісти
клавіші хоч не зламав?
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28.09.2021 09:31 Відповісти
Где-то я это уже слышал ... Мендель, ОАЭ ... та ну нах. Дежавю какое-то ...
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28.09.2021 09:41 Відповісти
В пустом зале и эхо мощное...
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28.09.2021 09:41 Відповісти
Кто "ожидал", кто сидел в зале - африканские страны ?
Сколько было пустых мест ?
Конкретные вопросы.
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28.09.2021 09:46 Відповісти
При пустом зале врут как дышать никто его и не слушал диалог превратился в монолог для отчета
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28.09.2021 09:47 Відповісти
это было мнение завхоза ОП-ы или Ген ассамблеи ООН?
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28.09.2021 09:55 Відповісти
ДЕЖУРНЫЙ ПО ВЕСТИБЮЛЮ ВЫДАЛ ОЧЕРЕДНОЙ ПЕРЛ !!!!
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28.09.2021 09:58 Відповісти
♪♫muziko


@mimasmuziko



Міжнародні партнери України знов стали свідками популізму Зеленського, розрахованого на внутрішню аудиторію, замість зваженої і мудрої поведінки справжнього лідера на зовнішній арені. Це-і виступ на Генасамблеї ООН і план трансформації України, якого ніхто ніде так і не побачив.
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28.09.2021 10:09 Відповісти
Його обіСцянки працюють так, як і його медіапослід. З розрахунку на совковий нарід і тих, хто виріш на кварталівському трешаці.
Іноземців цікавлять реальні справи, а не гундосіння про "світле" майбутнє.
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28.09.2021 10:33 Відповісти
лошара цей дєрьмак. треба отак:
виступ зеленського був найочікуванішим, якщо ви розумієте, про що я.
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28.09.2021 10:13 Відповісти
Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят(с)

Очевидно, что направление развития уже определено.
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28.09.2021 10:16 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZW0ey1FwpThH3C5Qw9yRxcQWKEzmyRcnVw-AQxjv5EgSf4_X8lIuB8XHb1e-KUQ44goqyMY-kp5nJaICEgMwrwDbxUmaGcYwUeNWK4SuMS1g3j8lB8vRVOv8FUno6AQy7o&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZW0ey1FwpThH3C5Qw9yRxcQWKEzmyRcnVw-AQxjv5EgSf4_X8lIuB8XHb1e-KUQ44goqyMY-kp5nJaICEgMwrwDbxUmaGcYwUeNWK4SuMS1g3j8lB8vRVOv8FUno6AQy7o&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6059460050794689?__cft__[0]=AZW0ey1FwpThH3C5Qw9yRxcQWKEzmyRcnVw-AQxjv5EgSf4_X8lIuB8XHb1e-KUQ44goqyMY-kp5nJaICEgMwrwDbxUmaGcYwUeNWK4SuMS1g3j8lB8vRVOv8FUno6AQy7o&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·



Ермак вместе со своими информационными спамерами Кулебой и Резниковым начали нести потоки бреда про подготовку встречи в Нормандском формате, про «Германия после выборов с нами» и прочее бла-бла.

Последнее подобное обострение у Зеленского и Ко было после Крымской платформы и поездки к Байдену, когда они, чтобы скрыть полный провал, кричали про перемогу.

Но вот что интересно. За нынешними криками потерялся один фактик: Украина не выступила с официальными заявлениями после выборов в Госдуму, где голосовал аннексированный Крым и жители Донбасса с российскими паспортами.
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28.09.2021 10:19 Відповісти
Фуйло абідеЦЦа.
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28.09.2021 10:34 Відповісти
Ефект у тому, що про це говорить син полковника ГРУ.
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28.09.2021 10:23 Відповісти
А чего на встречу то никто не пришел тогда?
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28.09.2021 10:39 Відповісти
(с) - Блогер Цензора Панас Мирний
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28.09.2021 10:42 Відповісти
Це очікувані наслідки діяльності Шуфрича і його призначення. Українські ЗМІ розпочинають підлабузничати Банковій.
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28.09.2021 10:48 Відповісти
- Мамо, нас люди хвалять.
- А хто, доню?
Та я вас, а ви - мене.
Дурень дурневі дупу лиже.
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28.09.2021 11:37 Відповісти
мощный - ПОЗОРНЫЙ эффект...
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28.09.2021 11:55 Відповісти
 
 