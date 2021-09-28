Хто б не став канцлером Німеччини, коаліція буде сприятливою для України: найгірший сценарій зведений практично до нуля, - Кулеба
Хто б не стояв на чолі уряду Німеччини, коаліція буде сприятливою для України. Це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Про це він заявив на токшоу "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Вчора я отримав СМС з Німеччини від однієї дуже обізнаної людини, друга України, який написав мені, що найгірший сценарій для України зведений практично до нуля", - заявив міністр закордонних справ.
Міністр вважає, що хто б не стояв на чолі уряду Німеччини - коаліція буде збалансованою і сприятливою для України.
"Але ще раз підкреслюю, хто б не був канцлером Німеччини, він перш за все буде канцлером Німеччини. Про це потрібно пам'ятати", - додав Дмитро Кулеба.
Топ коментарі
+6 Ksenia VB
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Такие гордые ЗЕпопрошайки нынче пошли. Стоят с протянутой рукой, клянчат деньги и помощь, но приэтом хамят и огрызаются.
настало время... разговорения Кулебы)
кстати про "северный поток" тоже кое кто говорил шо не достроят, да и про мост Ротенберга тоже так же.
я даже читал в ЖЖ срач между нашим каким то чуваком и гламурненькой кисой "политичанка" - поспорили шо если достроят мост, то чувак выложит ей то ли тысячу, то ли десять, баксов, а если не достроят, то она сделает ему "приятно". так что то и не проверил - выложил ли он бабло ей.
Чтобы не получилось, как с Трампом.
У партий есть разногласии в отношении россиии
За словами Шольца, під час голосування виборці сказали, що консервативному блоку ХДС/ ХСС час йти в опозицію після 16 років перебування при владі
«Виборці дуже чітко висловилися. Вони сказали, хто повинен сформувати наступний уряд», - зазначив він.
О
Конхфуций аплодирывает стоя. Вотето полет философской мюсли
Оружие и военные технологии Украине продавать отказываются
С РФ торгуют в полный рост и отношения прекрасные
Вступление Украины в НАТО не поддерживают
"худший сценарий"?! О чем ты, Кулеба? Это в смысле: Спасибо, что Германия с РФ совместно на Украину не нападают?
Кулеба явно хочет успокоить украинцев по поводу запуска СП-2. Вот рядом новость по "зеленый" водородовод на базе украинской ГТС ( когда и для кого?). Вот теперь мифический смс чуть ли от Бетмена, который спасет Украину...Зачем Кулеба успокаивает нас и Европу, ведь по факту он подыгрывает Кремлю?
Знакомый близкий к топ политикам, говорит что Кулеба заявляет то что просит Зе, он чистый карьерист и просто делают что скажут, что скажет Зе. А кто наушничает Зе решайте сами, явно не ветерраны АТо и не патриоты