Хто б не став канцлером Німеччини, коаліція буде сприятливою для України: найгірший сценарій зведений практично до нуля, - Кулеба

Хто б не стояв на чолі уряду Німеччини, коаліція буде сприятливою для України. Це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Про це він заявив на токшоу "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вчора я отримав СМС з Німеччини від однієї дуже обізнаної людини, друга України, який написав мені, що найгірший сценарій для України зведений практично до нуля", - заявив міністр закордонних справ.

Міністр вважає, що хто б не стояв на чолі уряду Німеччини - коаліція буде збалансованою і сприятливою для України.

"Але ще раз підкреслюю, хто б не був канцлером Німеччини, він перш за все буде канцлером Німеччини. Про це потрібно пам'ятати", - додав Дмитро Кулеба.

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