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Хто б не став канцлером Німеччини, коаліція буде сприятливою для України: найгірший сценарій зведений практично до нуля, - Кулеба

Хто б не став канцлером Німеччини, коаліція буде сприятливою для України: найгірший сценарій зведений практично до нуля, - Кулеба

Хто б не стояв на чолі уряду Німеччини, коаліція буде сприятливою для України. Це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Про це він заявив на токшоу "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вчора я отримав СМС з Німеччини від однієї дуже обізнаної людини, друга України, який написав мені, що найгірший сценарій для України зведений практично до нуля", - заявив міністр закордонних справ.

Міністр вважає, що хто б не стояв на чолі уряду Німеччини - коаліція буде збалансованою і сприятливою для України.

"Але ще раз підкреслюю, хто б не був канцлером Німеччини, він перш за все буде канцлером Німеччини. Про це потрібно пам'ятати", - додав Дмитро Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні вже час позбутися партнерозалежності у зовнішній політиці, - Кулеба

Автор: 

Німеччина (7344) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
Аналітєг...кульома
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28.09.2021 09:00
+5
"Вчера я получил СМС из Германии от одного очень знающего человека, друга Украины, который написал мне, что худший сценарий для Украины сведен практически к нулю"
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28.09.2021 08:57
+5
Кто бы ни был канцлером Германии, он прежде всего будет канцлером Германии

Конхфуций аплодирывает стоя. Вотето полет философской мюсли

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28.09.2021 09:03
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Украине пора избавиться от партнерозависимости во внешней политике, - Кулеба

Такие гордые ЗЕпопрошайки нынче пошли. Стоят с протянутой рукой, клянчат деньги и помощь, но приэтом хамят и огрызаются.
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28.09.2021 08:56 Відповісти
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28.09.2021 08:58 Відповісти
зе-иканамисты недаром учились в Трускавце. у них выполнение бюджета напрямую зависит от внешних поступлений. чья б корова мычала...
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28.09.2021 09:05 Відповісти
"Вчера я получил СМС из Германии от одного очень знающего человека, друга Украины, который написал мне, что худший сценарий для Украины сведен практически к нулю"
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28.09.2021 08:57 Відповісти
тонко
настало время... разговорения Кулебы)
кстати про "северный поток" тоже кое кто говорил шо не достроят, да и про мост Ротенберга тоже так же.
я даже читал в ЖЖ срач между нашим каким то чуваком и гламурненькой кисой "политичанка" - поспорили шо если достроят мост, то чувак выложит ей то ли тысячу, то ли десять, баксов, а если не достроят, то она сделает ему "приятно". так что то и не проверил - выложил ли он бабло ей.
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28.09.2021 09:02 Відповісти
Комменты про победу "зелёных" зелёные уже подчистили.
Чтобы не получилось, как с Трампом.
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28.09.2021 08:57 Відповісти
Так не бывает .
У партий есть разногласии в отношении россиии
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28.09.2021 08:58 Відповісти
Это были предвыборные разногласия.
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28.09.2021 10:25 Відповісти
аа ну раз Смс из Германии )
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28.09.2021 08:59 Відповісти
ну ага, это как раньше: Ану посмотри каккие у меня джинсы, а вот еще кеды и дома еще кроссовки есть.
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28.09.2021 09:04 Відповісти
Аналітєг...кульома
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28.09.2021 09:00 Відповісти
ДОПЕКЛА МЕРКЕЛЬ німців

За словами Шольца, під час голосування виборці сказали, що консервативному блоку ХДС/ ХСС час йти в опозицію після 16 років перебування при владі

«Виборці дуже чітко висловилися. Вони сказали, хто повинен сформувати наступний уряд», - зазначив він.

О
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28.09.2021 09:02 Відповісти
еще бы самого этого кулебякина со всей зе-шоблой свести к нулю - вот это было бы правильно.
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28.09.2021 09:02 Відповісти
Кто бы ни был канцлером Германии, он прежде всего будет канцлером Германии

Конхфуций аплодирывает стоя. Вотето полет философской мюсли

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28.09.2021 09:03 Відповісти
Сунь Цзы нервно жует бамбук послушав этого мущинку. реально лучше бы молчал.
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28.09.2021 09:06 Відповісти
Северный поток запустили
Оружие и военные технологии Украине продавать отказываются
С РФ торгуют в полный рост и отношения прекрасные
Вступление Украины в НАТО не поддерживают
"худший сценарий"?! О чем ты, Кулеба? Это в смысле: Спасибо, что Германия с РФ совместно на Украину не нападают?
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28.09.2021 09:39 Відповісти
Кулеба, ну конечно же мы верим каждому твоему слову ... Ведь не зря тебе Майя Санду, прямо в присутствии ЗЕленого клоуна, сказала: "А ты у них кто министр иностранных дел или тряпка?"...
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28.09.2021 10:04 Відповісти
Кулеба не просто манипулирует с этим загадочным смс, а еще делает по правилам НЛП. Он так завернул коммуникацию, что по идее 90%+ прочитавших все забудут, кроме месседжа "худший сценарий для Украины сведен к нулю"
Кулеба явно хочет успокоить украинцев по поводу запуска СП-2. Вот рядом новость по "зеленый" водородовод на базе украинской ГТС ( когда и для кого?). Вот теперь мифический смс чуть ли от Бетмена, который спасет Украину...Зачем Кулеба успокаивает нас и Европу, ведь по факту он подыгрывает Кремлю?
Знакомый близкий к топ политикам, говорит что Кулеба заявляет то что просит Зе, он чистый карьерист и просто делают что скажут, что скажет Зе. А кто наушничает Зе решайте сами, явно не ветерраны АТо и не патриоты
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28.09.2021 10:09 Відповісти
А действительно, какая разница, кто конкретно Украине в штрудель срать будет, ежели вопрос "срать или не срать" решён - "однозначно срать".
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28.09.2021 10:14 Відповісти
А какой был худший сценарий? Вроде таких не могло быть изначально.
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28.09.2021 10:27 Відповісти
Худший сценарий это коалиция во главе с Альтернативой для Германии, но это было сразу понятно, что нереально. Сегодня рассматривается два варианта коалиции: свободные демократы вместе с зелеными объединяются или с партией Меркель или с партией, победившей на выборах.
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28.09.2021 14:45 Відповісти
 
 