УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3869 відвідувачів онлайн
Новини
6 031 63

"Завдяки "зеленому" водню Україна може стати важливим постачальником енергії до ФРН. Це історичний шанс, - Кулеба

Розвиток водневої економіки може дати Україні історичний шанс стати для Німеччини важливим постачальником енергії, відтіснивши Росію.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Завдяки "зеленому" водню Україна для Німеччини може стати тим, ким є Росія для Німеччини у сфері газу. Це дійсно історичний шанс, і дуже важливо його не змарнувати, побудувати такий зв’язок між Україною та Німеччиною, який виведе нас на передові позиції в їхній не лише зовнішній, а й внутрішній політиці", - зазначив Кулеба.

Як повідомлялося, 22 серпня, в день візиту Ангели Меркель до Києва, НАК "Нафтогаз України" і німецький газовий трейдер RWE Supply&Trading підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері водневої економіки.

Також читайте: Газові компанії представили проєкт європейського водневого газопроводу

Автор: 

Німеччина (7344) енергетика (2585) Кулеба Дмитро (3604) водень (174)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
А он реально идиот!
показати весь коментар
28.09.2021 09:03
+8
Поставляйте в ФРН зелену електроенергію по 6 гривень за кіловатт. А нам залишіть атомну по 80 копійок за кіловатт.
показати весь коментар
28.09.2021 09:09
+7
это из оперы про миллиард деревьев фантазии
показати весь коментар
28.09.2021 09:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А он реально идиот!
показати весь коментар
28.09.2021 09:03 Відповісти
это из оперы про миллиард деревьев фантазии
показати весь коментар
28.09.2021 09:05 Відповісти
Поставляйте в ФРН зелену електроенергію по 6 гривень за кіловатт. А нам залишіть атомну по 80 копійок за кіловатт.
показати весь коментар
28.09.2021 09:09 Відповісти
дніпро і дністер течуть на південь, а там сонячні ел. станції, так що водень виробляти є як і з чого...в німеччині - навпаки
но краще вироблене використати на внутрішнє енергоспоживання...
так і німці роблять
показати весь коментар
28.09.2021 09:20 Відповісти
Ага! А ще худоба пердить і виробляє метан! Ось де можна нажити!
показати весь коментар
28.09.2021 09:43 Відповісти
всі побачили, тямиш
показати весь коментар
28.09.2021 10:02 Відповісти
"Благодаря "зеленому" водороду Украина может стать важным поставщиком энергии в ФРГ. Это исторический шанс, - Кулеба"
_Вот ублюдок! И даже не краснеет!
показати весь коментар
28.09.2021 09:05 Відповісти
А водород будут добывать через водограй или что там за технология?
показати весь коментар
28.09.2021 09:06 Відповісти
Хватит нас успокаивать мифическими водородными плюшками. Украина и Европа стали намного ближе к большой войне с РФ, она уже началась, судя по ценам на газ. И это на совести Меркель , а если дойдет таки до горячей и кровавой фазы войны, то виноваты в этом буду уже целые народы: русские и немцы, как обычно
показати весь коментар
28.09.2021 09:07 Відповісти
Газпром это не спасёт, он фундаментально влип по газу с Китаем и теперь весь в долгах как в шелках и конца-края этому не видно.
показати весь коментар
28.09.2021 09:22 Відповісти
Производство водорода Украине не выгодно. Себе- грязь, им " чистый водород.
показати весь коментар
28.09.2021 09:10 Відповісти
Ну, если вся ЗЕ команда организованно начнёт пердеть не просто так, а в газовую трубу, то тогда они точно станут важным поставщиком энергии в ФРГ и не только! Идиоты!!!
показати весь коментар
28.09.2021 09:11 Відповісти
Заметьте, сер, пердеть водородом. Не просто газом от переработки гороха.
показати весь коментар
28.09.2021 09:22 Відповісти
ця кулеба є генератором випадкових слів
показати весь коментар
28.09.2021 09:12 Відповісти
А почему зеленый?)
показати весь коментар
28.09.2021 09:14 Відповісти
Не нужно думать, что "зеленый" водород экологически чист, вреда от него побольше, чем от бензина, ведь для его производства требуются тот же уран, газ, нефть и уголь, эфемерная же безопаснось проистекает вследствие удаленности произаодства водорода от городов.
показати весь коментар
28.09.2021 09:16 Відповісти
Плюс КПД производства водорода. 19% при расщеплении солнечными панелями, 50% при использовании газа. Очень полезно, да.
показати весь коментар
28.09.2021 09:20 Відповісти
Да 19% КПД можно получить, но на таких панелях которые по стоимости только для спутников сгодятся, а для поликремниевой дешевки и 5% - достижение.
показати весь коментар
28.09.2021 09:29 Відповісти
Ну че, Кулеба прям молодец. Подключим атомные станции и будем добывать водород для немцев. Чистая энергия.
показати весь коментар
28.09.2021 09:16 Відповісти
В нормальных странах руководство пытается сначала в достаточной степени обеспечить энергией своих граждан. Пусть Кулеба, как великий специалист в области добычи энергоносителей, озвучит действительную себестоимость добычи украинского газа, которую озвучил иностранец - под присягой об уголовной ответственности подтвердит себестоимость - это буде достойно политика такого ранга, а свистеть каждый может
показати весь коментар
28.09.2021 09:19 Відповісти
Кроль озвучував ще в 13-му році. І?
показати весь коментар
28.09.2021 11:20 Відповісти
Водород из чего Кулеба добывать будет? Из словесного пе..жа?
показати весь коментар
28.09.2021 09:20 Відповісти
Здешние комментаторы это охрененные спецы по водороду. У нас есть незадействованные мощности АЭС, которые мы не можем задействовать, потому что с помощью АЭС нельзя балансировать перепады потребления, для этого существуют ТЭЦ. Но ТЭЦ это дорого. Мы не можем включить АЭС днем на полную мощность, так как ночью эту энергию девать будет некуда. Вот тут на помощь приходит электролиз воды - добыча водорода с его помощью. Это будет делаться как раз тогда, когда появляются излишки электроэнергии от АЭС - ночью в основном. Так мы убиваем двух зайцев - нам не нужны становятся излишние ТЭЦ, меньше жжем угля и газа, а электричества от АЭС больше. Как результат - у нас появляется водород, который можно продавать.

Был и более тупой вариант нагрузки АЭС ночью - майнинг возле АЭС. Вот это было реально тупо.
показати весь коментар
28.09.2021 09:22 Відповісти
И чем же майнинг было тупо?
показати весь коментар
28.09.2021 09:24 Відповісти
Тем что магнинг на уровне государства это ржач....уровень тут конечно ппц интеллекта
показати весь коментар
28.09.2021 09:30 Відповісти
Вот я и думаю. Зачем ********* вместе с семьями собаками свиньями кварталом95 едет в Трускавец? Будут отрабатывать новую технологию генерации водорода.
показати весь коментар
28.09.2021 09:27 Відповісти
Они идиоты? Если Россия не будет транспортировать газ через нашу трубу, то нам водород понадобится для собственных нужд вместо газа. У нас не останется лишнего водорода для Германии.
показати весь коментар
28.09.2021 09:29 Відповісти
Водород дороже. Выгоднее продать водород и купить СПГ газ
показати весь коментар
28.09.2021 09:31 Відповісти
Турция не пропускает танкеры с СПГ через Босфор,если ты не знал.
показати весь коментар
28.09.2021 09:32 Відповісти
16 лип. 2018 р. - В Одесский морской порт прибыл танкер-газовоз Gammagas, который доставил почти 2,2 тысяч тонн сжиженного природного газа (СПГ)

Ну и через Польшу можем получать если что. Да, это дороже, но любая цена оправдана, если товар нужен за эту цену.
показати весь коментар
28.09.2021 10:58 Відповісти
одинокий танкер пропустят, а поток танкеров Турция категорически против пропускать через Босфор, якобы это угрожает пожарной безопасности Стамбула. Через Польшу дороже, да и Польша сама хочет отказаться от российского газа, у нее лишнего не будет.
показати весь коментар
28.09.2021 18:21 Відповісти
Это все детали и будет понятно что делать с водородом, когда он будет в наличии. Все эти варианты дележки шкуры можно рассмотреть и по ходу дела
показати весь коментар
28.09.2021 21:16 Відповісти
Водород нужен и его можно производить только для химических реакций в производстве.
Для тепла нужно использовать газ уголь дрова электроэнергию атомных станций
показати весь коментар
28.09.2021 09:37 Відповісти
"меморандум о взаимопонимании в сфере водородной экономики" - это как "протокол о намерениях по освоению новых экзопланет ближайшей галактики"?
показати весь коментар
28.09.2021 09:34 Відповісти
Безпосере́днє виробни́цтво залі́за, також пряме одержання заліза - відносно високотемпературний процес безпосереднього (обминаючи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE доменне виробництво https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BD чавуну ) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F відновлення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE заліза з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B8 руд .... - відновником є змішаний газ, що складається з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8E окису вуглецю та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C водню .
показати весь коментар
28.09.2021 09:38 Відповісти
І знову зможе і знову мрії і знову обіцянки. Де щось зроблене, щоб українці мали цим пишатися?
показати весь коментар
28.09.2021 09:39 Відповісти
Зелёный водород ? Из чего его будут получать ?
показати весь коментар
28.09.2021 09:44 Відповісти
Кулеба такий же дурний і неосвічений, як і ті німці, які цю програму намалювали в своїх тупих головах. В Україні вже прісної води майже немає, ви останнє будете на водень розщеплювати??? Зменшувати площі під посіви треба, насаджувати ліс, відновлювати малі річки і болота. Ось програма для уряду.
показати весь коментар
28.09.2021 09:45 Відповісти
https://www.popmech.ru/technologies/news-470412-vodorodnoe-toplivo-iz-morskoy-vody-teper-deshevo-i-prosto/
показати весь коментар
28.09.2021 09:51 Відповісти
Так, Данелія дійсно був пророком. Земля невпинно перетворюється на планету Плюк. Цаки вже ввели. На чатлан (вакцинованих) і пацаків (невакцинованих) з відповідним обмеженням прав людей вже розділили. Плани і технології переробки води на лут вже розроблені...
показати весь коментар
28.09.2021 11:30 Відповісти
Для химиков напоминаю, что при сжигании водорода он превращается снова в воду.
показати весь коментар
28.09.2021 21:18 Відповісти
В об"ємі, ще більшому, ніж затрачено на його добування? Зрозуміло.
показати весь коментар
28.09.2021 21:49 Відповісти
материя никуда не девается, это не ядерная реакция. Чтобы это не казалось чудом, учись хорошо. при сжигании водорода все количество воды возвращается обратно...тебе лет сколько что ты этого не знаешь????
показати весь коментар
29.09.2021 00:11 Відповісти
Виявляєтся, все так легко і просто, але, чомусь, до сих пір не реалізоване. Не можуть без тебе горе-учені...
показати весь коментар
29.09.2021 11:30 Відповісти
Вообще непонятно что ты несешь. Расщепляй воду на водород и кислород, потом сжигай и получишь то же количество воды, ни молекулой меньше ни молекулой больше...ты видать закончил два класса и три коридора, а все лезешь обсуждать химию.
показати весь коментар
29.09.2021 15:33 Відповісти
Питання було: чому все це до сих пір не реалізоване і масово не впроваджене, якщо все так просто? Де всі, такі, як ти, видатні хіміки? Чому, замість здійснити прорив в галузі водневої енергетики, сидите і вдаєте з себе проФФесорів на Цензорі?
показати весь коментар
29.09.2021 16:11 Відповісти
Потому что Ахметову нужны твои деньги, которые ты платишь за электричество с ТЭЦ. Потому и АЭС простаивают. А в мире все давно реализовано, мир это не только Цензор.
показати весь коментар
29.09.2021 16:58 Відповісти
Де?
показати весь коментар
29.09.2021 17:06 Відповісти
Для тебе в Караганде
показати весь коментар
30.09.2021 08:39 Відповісти
Це все, на що ти здатен? Покорчити з себе розумника і злитись? Зрозуміло.
показати весь коментар
30.09.2021 12:24 Відповісти
А я должен глупому комментатору тут диссер писать? Ну извини!
показати весь коментар
30.09.2021 14:16 Відповісти
А ти, часом, не сам Кулєба, під лівим ніком зареєстрований? Схоже на те. Такий самий фантазер...
показати весь коментар
30.09.2021 19:06 Відповісти
Прощай школота, иди учи химию.
показати весь коментар
30.09.2021 19:07 Відповісти
Ну тут его явно понесло.
показати весь коментар
28.09.2021 10:22 Відповісти
Хвора людина.
показати весь коментар
28.09.2021 10:31 Відповісти
Зелёный водород? Хммм. Шо, прямо таки из Зе и будут изготавливать?
показати весь коментар
28.09.2021 10:39 Відповісти
Капець водню, зійде на пси. Він тепер теж "зелений"
показати весь коментар
28.09.2021 11:30 Відповісти
"Благодаря "зеленому" водороду Украина может стать важным поставщиком энергии в ФРГ. -Убеждает украинцев Кулеба. Но является ли для немцев слово "может" таким же волшебным как и для украинцев - вопрос.
показати весь коментар
28.09.2021 11:41 Відповісти
Как собирать, хранить и поставлять водород
https://habr.com/ru/company/toshibarus/blog/566688/
показати весь коментар
28.09.2021 11:50 Відповісти
Обеспечьте украинцев водородом. Еще, нужно начать выпуск топливных элементов.
Тогда и Европа в нас поверит.
показати весь коментар
28.09.2021 14:02 Відповісти
Точно. Німці закриють атомні станції, а ми набудуємо нових і будем поставляти у ФРН гідроген. Пипець як екологічно. У німців все буде "зелене", а українці будуть світитися вночі як лампочки.
показати весь коментар
29.09.2021 00:35 Відповісти
 
 