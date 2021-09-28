"Завдяки "зеленому" водню Україна може стати важливим постачальником енергії до ФРН. Це історичний шанс, - Кулеба

Розвиток водневої економіки може дати Україні історичний шанс стати для Німеччини важливим постачальником енергії, відтіснивши Росію.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Завдяки "зеленому" водню Україна для Німеччини може стати тим, ким є Росія для Німеччини у сфері газу. Це дійсно історичний шанс, і дуже важливо його не змарнувати, побудувати такий зв’язок між Україною та Німеччиною, який виведе нас на передові позиції в їхній не лише зовнішній, а й внутрішній політиці", - зазначив Кулеба.

Як повідомлялося, 22 серпня, в день візиту Ангели Меркель до Києва, НАК "Нафтогаз України" і німецький газовий трейдер RWE Supply&Trading підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері водневої економіки.

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