"Завдяки "зеленому" водню Україна може стати важливим постачальником енергії до ФРН. Це історичний шанс, - Кулеба
Розвиток водневої економіки може дати Україні історичний шанс стати для Німеччини важливим постачальником енергії, відтіснивши Росію.
Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Завдяки "зеленому" водню Україна для Німеччини може стати тим, ким є Росія для Німеччини у сфері газу. Це дійсно історичний шанс, і дуже важливо його не змарнувати, побудувати такий зв’язок між Україною та Німеччиною, який виведе нас на передові позиції в їхній не лише зовнішній, а й внутрішній політиці", - зазначив Кулеба.
Як повідомлялося, 22 серпня, в день візиту Ангели Меркель до Києва, НАК "Нафтогаз України" і німецький газовий трейдер RWE Supply&Trading підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері водневої економіки.
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но краще вироблене використати на внутрішнє енергоспоживання...
так і німці роблять
_Вот ублюдок! И даже не краснеет!
Был и более тупой вариант нагрузки АЭС ночью - майнинг возле АЭС. Вот это было реально тупо.
Ну и через Польшу можем получать если что. Да, это дороже, но любая цена оправдана, если товар нужен за эту цену.
Для тепла нужно использовать газ уголь дрова электроэнергию атомных станций
https://habr.com/ru/company/toshibarus/blog/566688/
Тогда и Европа в нас поверит.