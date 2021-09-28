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Новини Газова війна
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Кулеба про газовий контракт Угорщини та РФ: Це удар по Україні і ми маємо відповідати на нього без жалю і співчуття

Кулеба про газовий контракт Угорщини та РФ: Це удар по Україні і ми маємо відповідати на нього без жалю і співчуття

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на газовий контракт між Угорщиною та Росією. Кулеба заявив, що Україна буде відповідати на цей удар.

Про це він заявив в ефірі токшоу "Свобода слова на ICTV", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Міністр нагадав, що Україна вже відклала засідання міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, але, за його словами, це не останній крок української сторони у відповідь на цей контракт.

Також читайте: У МЗС Угорщини назвали підписання газового контракту з РФ "внутрішньою справою країни", а критику з боку України - "спробою втручання у свої внутрішні справи"

"Це не буде лише політичний крок, скасування комісії, яка є головним органом двостороннього співробітництва, будемо вживати й інші кроки для захисту національних інтересів України в цій ситуації", - сказав він.

Кулеба зазначив, що підписання контракту щодо постачання газу в обхід української території є ударом по Україні.

"Угорщина завдала удару по українсько-угорським відносинам, виключивши український газопровід зі схеми постачання газу з Росії. Це удар і ми маємо відповідати на нього відповідно. Не може бути жалю та співчуттів", - наголосив глава МЗС.

Також читайте: Росія через новий контракт може повністю зупинити транзит газу до Угорщини через Україну, - Оператор ГТС

Нагадаємо, Україна скасувала засідання комісії ще до підписання угоди між Угорщиною та Росією, а Будапешт у відповідь звинуватив Київ у втручанні у внутрішні справи.

Автор: 

Угорщина (2269) газ (10417) газопровід (1547) МЗС (4113) росія (65052) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
Какая печаль - бабло агрессора пойдёт мимо Украины... Когда уже наконец Украина оторвется от газовой соски кацапстана? Польша реально делает шаги в этом направлении - тянут газовую трубу из Норвегии. А Украина как всегда на растяжке - никак не отвяжется от кремлевского пупка.
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28.09.2021 09:14
+3
А ви ж стелились перед уграми, то отримуйте кілок в дупу.
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28.09.2021 09:21
+2
Кацапы ХОТЯТ СОЗДАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА БАЛКАНСКРМ КОНТИНЕНТЕ, чтобы альтернативы СП2 не было
Всю неделю между Сербией и Косовом нарастает напряжение: стороны приводят свои силы в боевую готовность, Белград разворачивает у границы тяжелую технику. В чем заключаются причины разразившегося конфликта и станут ли автомобильные номера поводом для начала новой войны на Балканах
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28.09.2021 09:06
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Тепер кацапы и словаков окучивают
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28.09.2021 09:03 Відповісти
Я думаю в Словакии сейчас вряд ли кто-то захочет иметь дело с кацапами, особенно после скандала с вакцинами
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28.09.2021 09:07 Відповісти
Фицо ( пророссийский) очень дергается и с трибун не слазит - хочет вернуть Словакию под кацапское влияние .
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28.09.2021 09:11 Відповісти
Словаки не мадяри
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28.09.2021 09:07 Відповісти
Да, но продажных редакторов передач на ТВ тоже хватает - в каждой передаче хоть раз , но упомянут слово Россия , россиянин .
Похоже на какую то акцию от кацапии - за упоминание платят в карман .
Эо называется - создание положительного образа .
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28.09.2021 09:15 Відповісти
Ніж у спину!? А це ж що, якась для нас дивина, складається враження, що угри завжди були, є і будуть нам ворогами, всю нашу з ними Історію! І в НАТО , і в Євросоюз не будуть нас пускати, та просто так, із ненависті , а ще як РФ проплатить, кістками ляжуть....?!Чи ж не так???

шу
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28.09.2021 17:16 Відповісти
Венгры хорошо относятся к Украине , а правительство Орбана служит хремлю .
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28.09.2021 18:34 Відповісти
Кацапы ХОТЯТ СОЗДАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА БАЛКАНСКРМ КОНТИНЕНТЕ, чтобы альтернативы СП2 не было
Всю неделю между Сербией и Косовом нарастает напряжение: стороны приводят свои силы в боевую готовность, Белград разворачивает у границы тяжелую технику. В чем заключаются причины разразившегося конфликта и станут ли автомобильные номера поводом для начала новой войны на Балканах
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28.09.2021 09:06 Відповісти
Зелєні дадуть гідне відповідь оборзєвшим мадьярам - хреном по роялі.
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28.09.2021 09:12 Відповісти
че то этой Кулебы много.вато.
попередник Кулебы был опущен товарищем Сиярто - венгр(чуть не "негр"))) приехал на Закарпатье, а Климкин напрашивался на встречу с ним и .... был проигнорирован.
это равнозначно если бы Климкин сел на бутылку. и тупо сглотнул такое оскорбление, вместо вызвать посла Венгрии, обосрать его и вышвырнуть прочь из страны.
просто это реально же демонстративно Климкина повозили рожей в говне. Куда еще более дипломатично опустить целого на минуточку, министра?
И щас Кулеба удивляется шо венгрия блин.... не очень дружественная? оказалось что у нас минЗагр - тупо дебилы.
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28.09.2021 09:13 Відповісти
Какая печаль - бабло агрессора пойдёт мимо Украины... Когда уже наконец Украина оторвется от газовой соски кацапстана? Польша реально делает шаги в этом направлении - тянут газовую трубу из Норвегии. А Украина как всегда на растяжке - никак не отвяжется от кремлевского пупка.
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28.09.2021 09:14 Відповісти
Так и на трубе зарабатывает не Украина , а олигархи
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28.09.2021 09:16 Відповісти
Не только газовой.корыта автотаза у нас собираютт ...
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28.09.2021 09:20 Відповісти
А ви ж стелились перед уграми, то отримуйте кілок в дупу.
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28.09.2021 09:21 Відповісти
.... - Повышением тарифов для населения...
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28.09.2021 09:24 Відповісти
ПыСы. Обратите внимание, что только у меня оного нет кнопки "нравится". - Значит всегда рублю правду матку.....
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28.09.2021 09:26 Відповісти
Кино есть с характерным названием: "Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть".
Похоже Кулеба нашел рецепт. Надо самому ничего не делать, а бегать по всему миру и рассказывать что тебе все вокруг должны. И, естественно, не выполнение этого "должны" автоматически переводит должника в ранг "предателя интересов Украины".
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28.09.2021 09:31 Відповісти
Я бы не советовал особо ссорится со страной у которой право вето на вступление в ЕС и НАТО.
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28.09.2021 09:40 Відповісти
Ага, лишайтесь і далі терпілами...
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28.09.2021 10:56 Відповісти
Розумними!
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01.10.2021 18:04 Відповісти
Тільки не "вдарте" як ЗЕ з трибуни ООН!
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28.09.2021 09:40 Відповісти
Споряджайте батальйон "95 кварталу", давайте їм зброю і вперед. Попереду має йти їх вожак, атаман, лідер, духовний і доларно-офшорний папаша.
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28.09.2021 09:42 Відповісти
Перестать поставлять высокотехнологическую продукцию.
Остановить все проекты в научной сфере.
Разорвать дипотношения
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28.09.2021 09:43 Відповісти
Щось мені підказує, що це лише "перша ластівка". Після пуску в роботу ПП-2 буде ще не один такий "удар".
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28.09.2021 10:08 Відповісти
Одне з самих неприємних і колючих питань для мадярщини -її фашистське минуле. Дуже не ******* там цю тему.
Якщо німеччина погодилась на всі контрибуції і виплати після війни, то їі союзники тихенько "зістрибнули" з цієї теми під приводом соціалізації. Те саме стосується і словачччини.
Не здається дивним, що інші союзники гітлера - італія і австрія теж часто грають на боці рф. Лише норвегія змогла відірватись від минулого.
От і прийшов час виставляти рахунки.
Зрозуміло, що по ним ніхто не заплатить, але мусолити тему "мадяри-фашисти-друзі гітлера і мають на рівні з нацистами відповісти за злочини війни" на всіх можливих міжнародних майданчиках, буде ще той треш для мадярщини.
Потім шукати варіанти подавати до суду на мадярів за злочини війни. СРСР їм вибачив, а ми не повинні.
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28.09.2021 10:12 Відповісти
Ага особливо ти і цей моносброд можуть відповісти, будете тепер угорські паспорти роздавати в Києві?
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28.09.2021 10:20 Відповісти
Почему такое понимание к Германии и оскорбленный оскал к Венгрии, ведь немцы подгадили гораздо больше. Кулеба выше рассказывает как все хорошо у них в Германии, говорит друзья звонят.
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28.09.2021 10:35 Відповісти
і зробити ПУК- це все на що здатні
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28.09.2021 10:57 Відповісти
Ответ должен быть быстрым и решительным ( контракт заключен аж на 15 лет) Исключение Венгрии из перечня стран ( ЕС0 в вопросах права граждан Украины иметь втрое гражданство ( Венгрии), отмена всех договоренностей в вопросах особого статуса в вопросах образования, применения венгерского языка и представительства. Все должно быть приведено в состояние скажем любой обычной области Украины ( скажем Черкасской). Венгрия и раньше шла в фарватере Кремля, сейчас же все это оформлено документально. Если Украина ответит только " озабоченностью", " нотами" и прочей ерундой, грош цена такой позиции. У нас есть пример с Беларусью.. , Орбан это тот же Лукашенко но просто со своими особенностями.
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28.09.2021 11:43 Відповісти
Кулеба верзе дурниці. Ви вважаєте, що тепер вам всі зобов'язані. НАТО повинно вас захищати, німці - зупинити СП2, мадьяри - дбати про ваші гроші. Чому?
Запам'ятайте: московія - ворог вільної, європейської України і буде робити все, щоб підкорити її.
А Єрмак-Зеленський, яких ви привели до влади, допомагають їй, московії, як би вони не імітували протилежне.
Не треба сваритися ані з поляками ані з мадьярами. Якщо в Закарпатті володіють українським, хай вивчають і мадьярський. Потрібен такт.
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01.10.2021 18:03 Відповісти
Хватить трандеть зеослы,для начала перекройте снабжение и ротацию парашинских оккупационных войск в Приднестровье через территорию Украины,что вам ещё не понятно?...
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27.10.2021 07:53 Відповісти
 
 