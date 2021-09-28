Кулеба про газовий контракт Угорщини та РФ: Це удар по Україні і ми маємо відповідати на нього без жалю і співчуття
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на газовий контракт між Угорщиною та Росією. Кулеба заявив, що Україна буде відповідати на цей удар.
Про це він заявив в ефірі токшоу "Свобода слова на ICTV", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Міністр нагадав, що Україна вже відклала засідання міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, але, за його словами, це не останній крок української сторони у відповідь на цей контракт.
"Це не буде лише політичний крок, скасування комісії, яка є головним органом двостороннього співробітництва, будемо вживати й інші кроки для захисту національних інтересів України в цій ситуації", - сказав він.
Кулеба зазначив, що підписання контракту щодо постачання газу в обхід української території є ударом по Україні.
"Угорщина завдала удару по українсько-угорським відносинам, виключивши український газопровід зі схеми постачання газу з Росії. Це удар і ми маємо відповідати на нього відповідно. Не може бути жалю та співчуттів", - наголосив глава МЗС.
Нагадаємо, Україна скасувала засідання комісії ще до підписання угоди між Угорщиною та Росією, а Будапешт у відповідь звинуватив Київ у втручанні у внутрішні справи.
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Похоже на какую то акцию от кацапии - за упоминание платят в карман .
Эо называется - создание положительного образа .
шу
Всю неделю между Сербией и Косовом нарастает напряжение: стороны приводят свои силы в боевую готовность, Белград разворачивает у границы тяжелую технику. В чем заключаются причины разразившегося конфликта и станут ли автомобильные номера поводом для начала новой войны на Балканах
попередник Кулебы был опущен товарищем Сиярто - венгр(чуть не "негр"))) приехал на Закарпатье, а Климкин напрашивался на встречу с ним и .... был проигнорирован.
это равнозначно если бы Климкин сел на бутылку. и тупо сглотнул такое оскорбление, вместо вызвать посла Венгрии, обосрать его и вышвырнуть прочь из страны.
просто это реально же демонстративно Климкина повозили рожей в говне. Куда еще более дипломатично опустить целого на минуточку, министра?
И щас Кулеба удивляется шо венгрия блин.... не очень дружественная? оказалось что у нас минЗагр - тупо дебилы.
Похоже Кулеба нашел рецепт. Надо самому ничего не делать, а бегать по всему миру и рассказывать что тебе все вокруг должны. И, естественно, не выполнение этого "должны" автоматически переводит должника в ранг "предателя интересов Украины".
Остановить все проекты в научной сфере.
Разорвать дипотношения
Якщо німеччина погодилась на всі контрибуції і виплати після війни, то їі союзники тихенько "зістрибнули" з цієї теми під приводом соціалізації. Те саме стосується і словачччини.
Не здається дивним, що інші союзники гітлера - італія і австрія теж часто грають на боці рф. Лише норвегія змогла відірватись від минулого.
От і прийшов час виставляти рахунки.
Зрозуміло, що по ним ніхто не заплатить, але мусолити тему "мадяри-фашисти-друзі гітлера і мають на рівні з нацистами відповісти за злочини війни" на всіх можливих міжнародних майданчиках, буде ще той треш для мадярщини.
Потім шукати варіанти подавати до суду на мадярів за злочини війни. СРСР їм вибачив, а ми не повинні.
Запам'ятайте: московія - ворог вільної, європейської України і буде робити все, щоб підкорити її.
А Єрмак-Зеленський, яких ви привели до влади, допомагають їй, московії, як би вони не імітували протилежне.
Не треба сваритися ані з поляками ані з мадьярами. Якщо в Закарпатті володіють українським, хай вивчають і мадьярський. Потрібен такт.