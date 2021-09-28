"Слугам народу" в Трускавці вручатимуть "партійний Оскар", планується нова концепція "турборежиму", - Арахамія. ВIДЕО

Глава фракції "Слуга народу" розповів, що на з'їзді політсили в Трускавці нардепам вручатимуть "партійний Оскар".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це Арахамія заявив в ефірі "Україна 24",

Глава фракції нагадав, що "слуги" прийшли до екватора своєї каденції і мають намір поговорити про виконання передвиборчих обіцянок виборцям.

"Я прогнозую, що ми вийдемо в якусь концепцію нового турборежиму", - зазначає глава фракції.

Говорячи про розважальну програму в Трускавці, Арахамія анонсував вручення незвичайної нагороди.

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"Ми плануємо зробити церемонію нагородження, умовно "партійний Оскар" - за будь-якого роду речі, які відбувалися протягом двох років. У тому числі з гумором, іронією. Плануємо таку "гала-вечерю", - зазначив нардеп.

Як повідомлялося, 1-2 жовтня в місті Трускавець (Львівська область) відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу".

Спікер фракції Юлія Палійчук інформувала, що в цьому виїзному засіданні візьмуть участь президент України Володимир Зеленський і представники всіх гілок влади.

Теми майбутньої наради: обговорення стратегії влади на наступний рік, досягнень за минулі два роки і план законопроєктних робіт.