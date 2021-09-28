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"Слугам народу" в Трускавці вручатимуть "партійний Оскар", планується нова концепція "турборежиму", - Арахамія. ВIДЕО

Глава фракції "Слуга народу" розповів, що на з'їзді політсили в Трускавці нардепам вручатимуть "партійний Оскар".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це Арахамія заявив в ефірі "Україна 24",

Глава фракції нагадав, що "слуги" прийшли до екватора своєї каденції і мають намір поговорити про виконання передвиборчих обіцянок виборцям.

"Я прогнозую, що ми вийдемо в якусь концепцію нового турборежиму", - зазначає глава фракції.

Говорячи про розважальну програму в Трускавці, Арахамія анонсував вручення незвичайної нагороди.

Також читайте: Заміна глав парламентських комітетів не обговорюватиметься на виїзному засіданні в Трускавці, - Арахамія

"Ми плануємо зробити церемонію нагородження, умовно "партійний Оскар" - за будь-якого роду речі, які відбувалися протягом двох років. У тому числі з гумором, іронією. Плануємо таку "гала-вечерю", - зазначив нардеп.

Як повідомлялося, 1-2 жовтня в місті Трускавець (Львівська область) відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу".

Спікер фракції Юлія Палійчук інформувала, що в цьому виїзному засіданні візьмуть участь президент України Володимир Зеленський і представники всіх гілок влади.

Теми майбутньої наради: обговорення стратегії влади на наступний рік, досягнень за минулі два роки і план законопроєктних робіт.

Автор: 

з’їзд (120) Трускавець (94) Арахамія Давид (1103) Слуга народу (2811)


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Топ коментарі
+30
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28.09.2021 09:12
+30
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28.09.2021 09:13
+25
Перетворити Україну в посміховисько для усього світу- завдання квартальної шобли від їхніх кураторів.
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28.09.2021 09:15
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28.09.2021 09:12 Відповісти
"партийный оскар" у слуг урода - это вручение силиконового "Зе-*уя", отлитого с натурального образца, имитировавшего игру на фортепиано.. да еще и (бонусы дУпататам!) с надписью "зеля не х*уйло!"
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28.09.2021 11:44 Відповісти
-- Еще не время, Клотильда, еще не время! Счастье, слава и деньги ожидают нас в передней. Пусть подождут…

- В первом ряду, перед самым экраном, сидела Клотильда. Воспитанная на Шиллере и любительской колбасе…(с)
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28.09.2021 11:48 Відповісти
Партия тудбозебилов будет.
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28.09.2021 09:13 Відповісти
Коле котлете золотую котлету.
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28.09.2021 09:13 Відповісти
а детенышу йети другую статуэтку
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28.09.2021 09:16 Відповісти
Це пуля якою по шіфьору стріляли
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28.09.2021 09:26 Відповісти
она самонаводящаяся . попадает только в одно место . убить Шифера не убьет но сильно ранит
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28.09.2021 09:27 Відповісти
так вот вы какие,венгерские пули...
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28.09.2021 09:28 Відповісти
шустір казав, що шифір "самий бізабідний чілавєк..." це квартальні хотіли наробити шуму.....в Україні...
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28.09.2021 10:01 Відповісти
а Шустер не сказал что Шифер это Зелькин кошелек ? забыл наверно
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28.09.2021 10:04 Відповісти
шефір це бізнес-партнер преЗедента...
а до виборів воно розповідало: "...нікакова кумавства...только прафесіАнали...." а тут....: шефіри з сивохами, баканови з єрмаками...куди дивиться І.В. Бєня...?!
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28.09.2021 10:06 Відповісти
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28.09.2021 09:13 Відповісти
Тупой и ещё тупее....Циничнее, наглее, безмозглее, воровитее, коррупционнее.......
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28.09.2021 09:14 Відповісти
Лучше дайте каждому по лопате и в Карпаты лес садить, миллиард деревьев.
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28.09.2021 09:14 Відповісти
шутами были - шутами и сдохнут
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28.09.2021 09:14 Відповісти
Перетворити Україну в посміховисько для усього світу- завдання квартальної шобли від їхніх кураторів.
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28.09.2021 09:15 Відповісти
А що робити з тими, хто голосовав за це зелене гівно? На наступних виборах вони зроблять те ж саме.
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28.09.2021 09:24 Відповісти
Швидше за все, "На наступних виборах вони зроблять те ж саме" ... ((
Проголосують не за одне гівно, так за інше.
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28.09.2021 09:29 Відповісти
Планируем такой "гала-ужин", - отметил нардеп.

Короче, корпоратив. Юбилей фирмы. Чуваки едут бухать.
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28.09.2021 09:15 Відповісти
Люди добрые,зеленые же все чокнутые.
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28.09.2021 09:15 Відповісти
а че только зеленые ? а эти самые люди которые их выбирали они какие ?
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28.09.2021 09:18 Відповісти
Они потерянные. Стиль- "Какаяразница". Я лично перед выборами сталкивался много раз с подобными. Ну вот просто психология -"покуй". Расеянцы,американцы..да хоть африканцы "будут над нами"или "мы под ними"(цитата). Я даже не вступал в спор. Видел,что бесполезно. Я "вареный" ходил. Как так,блеать? Мы же украинцы. А по факту большинство-малоросы. А ведь 30 лет Независимости,на секундочку
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28.09.2021 14:16 Відповісти
Чокнуті 73% які привели їх до влади, а квартал яким був, таким і залишився.
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28.09.2021 09:19 Відповісти
То є так. Скільки не придивлялась ЖОДНОЇ адекватної особи там не знайшла.
Ще і кажуть, серед них 40% п'яниць та наркоманів.
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28.09.2021 09:19 Відповісти
Ті вже вивчені психіатрією, а це вже совсім нове явище для цієї науки.
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28.09.2021 09:24 Відповісти
Тупа Безугла отримає золотого Оскара "Ворогів народу".
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28.09.2021 09:16 Відповісти
Партийный "Оскар" за фильм "Сваты-анал не табу"
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28.09.2021 09:16 Відповісти
..бнутым нет покоя
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28.09.2021 09:16 Відповісти
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28.09.2021 09:17 Відповісти
Верестюка не хватает!
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28.09.2021 10:10 Відповісти
От хотіла сказати щось анегдотичне про це збіговисько у п'ятизірковому готелі за шалені гроші платників податків, але арахамія встиг першим
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28.09.2021 09:17 Відповісти
Застав дурака Богу молитися ........
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28.09.2021 09:18 Відповісти
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28.09.2021 09:18 Відповісти
Паноптикум моральных уродов...
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28.09.2021 09:19 Відповісти
Я б їм порадила пройти медогляд у психіатрів.
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28.09.2021 09:20 Відповісти
И закодироваться от видосико-айкосиков.
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28.09.2021 09:22 Відповісти
партия турбо-дизелистов
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28.09.2021 09:21 Відповісти
арахамия головного мозга
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28.09.2021 09:22 Відповісти
коли вже цих артистів винесуть нах з України?
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28.09.2021 09:22 Відповісти
Вони й поряд не стояли бiля артистiв... Клоуни-КВНщики, тiльки без якоiсь програми. Масляков пригнiчено палить у куточку...
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28.09.2021 09:33 Відповісти
Турборежим это у них так называется узурпация власти, законы будут принимать без регламента и правок от оппозиции.
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28.09.2021 09:26 Відповісти
Поедут отжигать на гала-вечерi в Трускавец, вместо работать в поте лица... Не, это просто партия кульковальцювальникiв... ЗЫ... А че оппозицию не пригласить на тусню, мальчиши-плохиши какие-то.
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28.09.2021 09:29 Відповісти
круг замкнулся ????????????
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28.09.2021 09:29 Відповісти
І премію будуть вручати наподобі Нобелівської? За рахунок держави звичайно.
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28.09.2021 09:30 Відповісти
Быстро поедешь,медленно понесут без Турборежима.... стадо идиотов понабирали по объявлению.....
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28.09.2021 09:31 Відповісти
...нужно подметить , шо случайно понабирали из фонда кандидатов по отвлечению голосов по мелочевке от серьезных кандидатов.
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28.09.2021 09:37 Відповісти
Дайте нам время от старой концепции турборежима дух перевести.
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28.09.2021 09:33 Відповісти
Леонид Данилыч не дайот передохнуть Зелемойским....
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28.09.2021 09:34 Відповісти
Конкурс Miss та Mister СН теж буде?
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28.09.2021 09:34 Відповісти
в бикини )))
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28.09.2021 10:37 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/yak-voni-priymayut-r-shennya---v-ktor-bobirenko/121879 Як вони приймають рішення
Що потрібно знати базово, щоб аналізувати абсолютно усі рішення Зеленої влади:
1) Рішення приймаються не у Верховній раді і не в КМУ, а в Офісі президента;
2) Рішення приймаються Зеленським. Але з огляду на кашу в його голові - на нього впливає той, хто ближче до його вух;
3) Рішення приймаються виключно у парадигмі майбутніх виборів. Бо Володимир Олександрович «вагнергейтом» та ще парою-трійкою рішень навирішував собі на кілька років посадки, як тільки втратить владу. Тож влада має бути безкінечною.

Кажуть, що Зеленський сердитий на Разумкова. Бо той посягнув на святе: тільки Найвеличніший має бути на сцені актором №1. Всі інші на підтанцьовці. Володимир Олександрович ображений. Емоцію підігрівають. Він вже дозрів, що Разумкова треба зняти. Але ж 10-12 депутатів підуть з Разумковим. Тоді навіщо? Де логіка? Знімайте весною. Зараз і так подій для відосиків повно. Ну не бачу я логіки. Але, думаю, знімати будуть.

... Тому, думаю, Разумкову погано з дому пишуть.

* https://spektrnews.in.ua/news/yak-voni-priymayut-r-shennya---v-ktor-bobirenko/121879 Віктор Бобиренко
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28.09.2021 09:35 Відповісти
Трускавце будут вручать "партийный Оскар",

Зелёный презерватив?
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28.09.2021 09:35 Відповісти
О, КОРПОРАТИВЧИК!
А конкурсы прыжки в мешках, удочка и бутылочка, танцы на столах, будут?
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28.09.2021 09:40 Відповісти
По лопате и метле им вручить. Заняться больше нечем. Бездельники !!!
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28.09.2021 09:40 Відповісти
Оскараносцы шапито
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28.09.2021 09:44 Відповісти
надеюсь, хоть части голосовавших за это жиреющее бесполезное стадо будет стыдно....
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28.09.2021 09:46 Відповісти
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28.09.2021 09:46 Відповісти
Будут награждать по принципу "кто тупее" В номинации "Абсолютная и непревзойденная тупость" приз - статуэтку из пластилина "ЗЕленый Членограй" получит абсолютная и непревзойденная ЗЕленая овца - Марьяна Безмозглая ... И вишенка на торте - в момент вручения сам ЗЕленый членограй будет лабать на пианине ... Жрачка, проживание, развлекухи и покатухи, как и предыдущие 2.5 года, за счет украинского народа! Афуле - ведь "конец эпохи бедности" у "слуг урода" уже давно наступил...
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28.09.2021 09:56 Відповісти
це квартальні продовжують своє шоу.... цікаво хто пише сценарії для кварталу..??
шифір поранений, вибачте, наляканий...
карнієнка займається касою....
невже Ігарь Валєр`євіч з ґлузду з`їхав??!!
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28.09.2021 10:05 Відповісти
Безуглой -шнобелевскую премию - плакса года)))
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28.09.2021 10:24 Відповісти
Рояль не забудьте взять, придурки !
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28.09.2021 10:34 Відповісти
і Верещук може претендувати на "Золоту малину" за проліт як фанера над Києвом у жовтому із зеленою парасолькою)) та і Брагар за сукупністю зашкварів може потягатися із Тищенком за Шнобеля.
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28.09.2021 10:35 Відповісти
А в Кривом Рогу эти "парламентарии" не хотят собраться?
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28.09.2021 10:35 Відповісти
Слугинарода # ГОВНО
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28.09.2021 10:43 Відповісти
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28.09.2021 10:44 Відповісти
Наглости им не занимать, но голосов избирателей у них там немного да и те у правоверных московского патриархата..
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28.09.2021 10:45 Відповісти
А голоса дорисуют! И это самое страшное.
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28.09.2021 11:15 Відповісти
Нарид, вся зелень соберется в одном месте на небольшой площади. Мне кажется, что этот шанс нельзя упустить.
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28.09.2021 10:54 Відповісти
А старшой халк недоделанный будет?
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28.09.2021 11:02 Відповісти
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28.09.2021 11:03 Відповісти
Что еще могли придумать тупые зелёные ублюдки
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28.09.2021 11:01 Відповісти
Пир во время чумы ( в прямом и переносном смысле этого слова)
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28.09.2021 11:34 Відповісти
Гарний буде "зельоний пір" серед чуми напередодні опалювального сезону. Зе-виборці вже запасаються попкорном.
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28.09.2021 11:34 Відповісти
Це просто якийсь страшний сон, яки все ніяк не закінчиться...
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28.09.2021 11:55 Відповісти
Ухахахаха🤣🤣🤣, оскар їм захотілось нездарам 🤣🤣🤣
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28.09.2021 11:56 Відповісти
Будут обсуждать достижения за 2 года - сколько всего наворовали с Украины, сколько прибавилось у родычей дорогих квартир, домов и авто? И кто из них уже стали долларовыми миллионерами за 2 года продажного депутатства?
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28.09.2021 13:53 Відповісти
Зетля
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28.09.2021 14:54 Відповісти
За чей счет этот банкет?
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28.09.2021 19:53 Відповісти
А можна їх там задишити пожиттєво?
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29.09.2021 18:15 Відповісти
 
 