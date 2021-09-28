"Слугам народу" в Трускавці вручатимуть "партійний Оскар", планується нова концепція "турборежиму", - Арахамія. ВIДЕО
Глава фракції "Слуга народу" розповів, що на з'їзді політсили в Трускавці нардепам вручатимуть "партійний Оскар".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це Арахамія заявив в ефірі "Україна 24",
Глава фракції нагадав, що "слуги" прийшли до екватора своєї каденції і мають намір поговорити про виконання передвиборчих обіцянок виборцям.
"Я прогнозую, що ми вийдемо в якусь концепцію нового турборежиму", - зазначає глава фракції.
Говорячи про розважальну програму в Трускавці, Арахамія анонсував вручення незвичайної нагороди.
"Ми плануємо зробити церемонію нагородження, умовно "партійний Оскар" - за будь-якого роду речі, які відбувалися протягом двох років. У тому числі з гумором, іронією. Плануємо таку "гала-вечерю", - зазначив нардеп.
Як повідомлялося, 1-2 жовтня в місті Трускавець (Львівська область) відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу".
Спікер фракції Юлія Палійчук інформувала, що в цьому виїзному засіданні візьмуть участь президент України Володимир Зеленський і представники всіх гілок влади.
Теми майбутньої наради: обговорення стратегії влади на наступний рік, досягнень за минулі два роки і план законопроєктних робіт.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- В первом ряду, перед самым экраном, сидела Клотильда. Воспитанная на Шиллере и любительской колбасе…(с)
а до виборів воно розповідало: "...нікакова кумавства...только прафесіАнали...." а тут....: шефіри з сивохами, баканови з єрмаками...куди дивиться І.В. Бєня...?!
Проголосують не за одне гівно, так за інше.
Короче, корпоратив. Юбилей фирмы. Чуваки едут бухать.
Ще і кажуть, серед них 40% п'яниць та наркоманів.
Що потрібно знати базово, щоб аналізувати абсолютно усі рішення Зеленої влади:
1) Рішення приймаються не у Верховній раді і не в КМУ, а в Офісі президента;
2) Рішення приймаються Зеленським. Але з огляду на кашу в його голові - на нього впливає той, хто ближче до його вух;
3) Рішення приймаються виключно у парадигмі майбутніх виборів. Бо Володимир Олександрович «вагнергейтом» та ще парою-трійкою рішень навирішував собі на кілька років посадки, як тільки втратить владу. Тож влада має бути безкінечною.
Кажуть, що Зеленський сердитий на Разумкова. Бо той посягнув на святе: тільки Найвеличніший має бути на сцені актором №1. Всі інші на підтанцьовці. Володимир Олександрович ображений. Емоцію підігрівають. Він вже дозрів, що Разумкова треба зняти. Але ж 10-12 депутатів підуть з Разумковим. Тоді навіщо? Де логіка? Знімайте весною. Зараз і так подій для відосиків повно. Ну не бачу я логіки. Але, думаю, знімати будуть.
... Тому, думаю, Разумкову погано з дому пишуть.
* https://spektrnews.in.ua/news/yak-voni-priymayut-r-shennya---v-ktor-bobirenko/121879 Віктор Бобиренко
Зелёный презерватив?
А конкурсы прыжки в мешках, удочка и бутылочка, танцы на столах, будут?
шифір поранений, вибачте, наляканий...
карнієнка займається касою....
невже Ігарь Валєр`євіч з ґлузду з`їхав??!!