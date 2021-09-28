Податкова заарештувала 26 млн грн українця, який купив автомобілі і землю, не підтвердивши джерело доходу

Українець купив автомобілі й земельні ділянки, а податківці заарештували його кошти і відкрили кримінальне провадження, хоча закон про непрямі методи контролю над витратами навіть не розроблено.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на SUD.ua, звичайні українці більше не можуть купувати майно без підтвердження доходів, на які воно куплено.

Так вважають у Державній податковій службі України.

27 вересня Державна податкова служба повідомляє, що "податківці спільно з ГУ ДФС у Харківській області викрили громадянина, який здійснив витрати без наявності доходів з підтвердженим джерелом походження".

"Як з'ясували фахівці, громадянин придбав низку автомобілів та земельних ділянок на загальну суму понад 20 млн грн. При цьому ці витрати в кілька разів перевищували офіційні доходи зазначеної особи.

Операції мають ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. За цими фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального злочину за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.

Органом попереднього розслідування проведено невідкладні слідчі дії, за результатами яких на грошові кошти громадянина в сумі понад 26 млн грн накладено арешт. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває", - повідомляє Податкова.

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Примітно, що закон про непрямі методи контролю над витратами і доходами українців, який передбачений законом про податкову амністію, ще навіть не розроблено.

Однак Податкова вже почала "полювання" за громадянами.

Детальніше про те, з чим зіткнуться українці незабаром, пояснив керівник Податкової служби Євген Олейніков.