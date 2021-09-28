На Генасамблеї ООН завершився тиждень високого рівня. Зроблено вагомий крок для виходу з пандемії, - голова ГА ООН Шахід

У Нью-Йорку голова Генеральної Асамблеї ООН Абдулла Шахід закрив тиждень високого рівня, в якому взяли участь близько сотні глав держав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ООН зробила вагомий і сміливий крок для виходу з пандемії, - сказав Шахід, закриваючи засідання. - Ми повинні розвинути цей успіх і продовжити рух уперед. Однак справжнім мірилом нашого успіху залишається наша готовність і здатність вести діалог і вірити у багатосторонню систему".

Голова ГА повідомив, що за тиждень на сесії виступили 194 оратори, у тому числі 100 глав держав, 52 глав урядів, три віцепрезиденти і 34 міністри.

Він сказав, що ООН повернулася до "очної дипломатії", відзначивши, що зали й кав’ярні ООН знову "наповнилися діалогами, дебатами, хихотінням... і компромісами".

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Однак, зауважив Шахід, цього року зі 194 доповідачів було лише 18 жінок, тож, за його словами, слід "зробити ще більше, щоб урівноважити чаші терезів".

За його словами, протягом тижня обговорювався чіткий набір питань: COVID-19, зміна клімату, мир, безпека і ризики нестабільності.

"Той факт, що кожне з цих питань домінувало, говорить про те, чого хоче світ", - сказав Шахід, додавши, що ООН нині має розв’язувати ці проблеми "таким чином, аби перетворити кожен виклик на можливість… зміцнити багатосторонній підхід і домогтися результатів на місцях".

Він підкреслив, що "немає часу для самозаспокоєння, світ вимагає більше дій".

"Хай би як ми розходилися в підходах щодо тактики, наша кінцева мета багато в чому збігається",- додав голова Генасамблеї і закликав "працювати з почуттям відповідальності й рішучості до кінця 76-ї сесії".