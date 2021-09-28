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На Генасамблеї ООН завершився тиждень високого рівня. Зроблено вагомий крок для виходу з пандемії, - голова ГА ООН Шахід

На Генасамблеї ООН завершився тиждень високого рівня. Зроблено вагомий крок для виходу з пандемії, - голова ГА ООН Шахід

У Нью-Йорку голова Генеральної Асамблеї ООН Абдулла Шахід закрив тиждень високого рівня, в якому взяли участь близько сотні глав держав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ООН зробила вагомий і сміливий крок для виходу з пандемії, - сказав Шахід, закриваючи засідання. - Ми повинні розвинути цей успіх і продовжити рух уперед. Однак справжнім мірилом нашого успіху залишається наша готовність і здатність вести діалог і вірити у багатосторонню систему".

Голова ГА повідомив, що за тиждень на сесії виступили 194 оратори, у тому числі 100 глав держав, 52 глав урядів, три віцепрезиденти і 34 міністри.

Він сказав, що ООН повернулася до "очної дипломатії", відзначивши, що зали й кав’ярні ООН знову "наповнилися діалогами, дебатами, хихотінням... і компромісами".

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Однак, зауважив Шахід, цього року зі 194 доповідачів було лише 18 жінок, тож, за його словами, слід "зробити ще більше, щоб урівноважити чаші терезів".

За його словами, протягом тижня обговорювався чіткий набір питань: COVID-19, зміна клімату, мир, безпека і ризики нестабільності.

"Той факт, що кожне з цих питань домінувало, говорить про те, чого хоче світ", - сказав Шахід, додавши, що ООН нині має розв’язувати ці проблеми "таким чином, аби перетворити кожен виклик на можливість… зміцнити багатосторонній підхід і домогтися результатів на місцях".

Він підкреслив, що "немає часу для самозаспокоєння, світ вимагає більше дій".

"Хай би як ми розходилися в підходах щодо тактики, наша кінцева мета багато в чому збігається",- додав голова Генасамблеї і закликав "працювати з почуттям відповідальності й рішучості до кінця 76-ї сесії".

Автор: 

ООН (3343) коронавірус (19923) Шахід Абдулла (4)


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Ну так ясен перец, всетаки великий лидер Украины выступил, правда в полупостом зале, но Ермак всеравно этого не видел.
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28.09.2021 09:28 Відповісти
Да там если треть была в зале то хорошо, большинство забило на выступление величайшего.
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28.09.2021 09:31 Відповісти
Закончилась неделя переливания из пустого в порожнее.))
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28.09.2021 09:28 Відповісти
С такой фамилией, смело сделали заседуны шо вообще явились туда
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28.09.2021 09:29 Відповісти
Завершилась неделя высокого уровня когда Шахид Абдула активировал пояс)
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28.09.2021 09:32 Відповісти
посидели-*********,договорились ещё посидеть-*********...понравилось...
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28.09.2021 09:32 Відповісти
Председатель ГА сообщил, что за неделю на сессии выступили 194 оратора, в том числе 100 глав государств, 52 главы правительств, три вице-президента и 34 министра. Источник:
Наш не выступал, просто потому шо нету новости об урагане или землетрясении, пожаре или атаке террористов, наводнении, или метеорите, встряске Меркель или разрушении собора, ну, или о десятке вещей подобного толка
А, еще султан бы умер если бы выступал в одном зале с нашим президентом(на выборы не ходил, как и приказал Невзоров).
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28.09.2021 09:33 Відповісти
Бесполезная говорильня.Собрались только для того,что бы лицами поторговать.
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28.09.2021 09:47 Відповісти
шахіди вже головують в оон. дожилися
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28.09.2021 10:03 Відповісти
 
 