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Чотири області України відповідають "помаранчевій" зоні карантину, у трьох областях перевищено рівень COVID-госпіталізацій, - МОЗ
Епідемічні показники щодо COVID-19 перевищено в чотирьох регіонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Станом на 28 вересня в Україні перевищено рівень захворюваності - за норми не більш як 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 212.
Рівень захворюваності, зокрема, перевищено в Донецькій, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій областях.
Крім того, в Тернопільській, Донецькій та Черкаській областях перевищено рівень госпіталізацій. А в Чернівецькій області перевищено завантаженість ліжок пацієнтами з COVID-19.
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