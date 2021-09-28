Чотири області України відповідають "помаранчевій" зоні карантину, у трьох областях перевищено рівень COVID-госпіталізацій, - МОЗ

Епідемічні показники щодо COVID-19 перевищено в чотирьох регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Станом на 28 вересня в Україні перевищено рівень захворюваності - за норми не більш як 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 212.

Рівень захворюваності, зокрема, перевищено в Донецькій, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій областях.

Крім того, в Тернопільській, Донецькій та Черкаській областях перевищено рівень госпіталізацій. А в Чернівецькій області перевищено завантаженість ліжок пацієнтами з COVID-19.

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