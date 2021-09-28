Кожен п'ятий нелегальний мігрант з Білорусі має зв'язки з РФ, частина з них намагається приховати цей факт, - спецслужби Польщі

Приблизно 20% нелегальних мігрантів, які потрапили в Польщу з Білорусі та пройшли перевірку місцевих спецслужб, мають зв'язки з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йшлося під час спільної пресконференції глав МВС Польщі Маріуша Камінського, міноборони Маріуша Блащака, прикордонної служби Томаша Праги і представника координатора польських спецслужб Станіслава Жарина.

Як повідомив Жарин, з 1,2 тис. нелегальних мігрантів, які перебувають у закритих центрах для біженців в РП, спецслужби перевірили вже кількасот людей. Щодо кожної четвертої особи є підозри у вчиненні протиправних дій, а кожна десята підозрюється у зв'язку з терористичними організаціями, зокрема Талібаном та ІДІЛ. Окрім того, за даними польських силовиків, чимало з мігрантів мають бойовий досвід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща планує продовжити режим надзвичайного стану на кордоні через наплив нелегальних мігрантів з Білорусі

"20% перевірених осіб мають зв’язки, подекуди багаторічні, з Російською Федерацією. Частина з них намагається приховати цей факт... Однак докази говорять про інше", - підкреслив Жарин.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що до захисту кордону від напливу нелегальних мігрантів залучені 2,5 тис. військовослужбовців, разом із прикордонниками й поліцією - і цю кількість може бути збільшено у разі потреби. Він додав, що на кордоні вже розгорнуто понад 200 км загороджень із колючого дроту.

Глава МВС Маріуш Камінський розповів, що білоруські силовики перед перетином кордону дають мігрантам підозрілі пігулки - нібито для покращення їхнього фізичного самопочуття. За його словами, від литовських спецслужб надійшла інформація про отримання нелегальними мігрантами від білоруської сторони наркотиків, зокрема метадону.

Своєю чергою голова прикордонної служби РП Томаш Прага поінформував, що у серпні зафіксовано 3,5 тис. спроб нелегального перетину кордону з Білоруссю, у вересні – вже понад 6 тис. Він також підтвердив, що 150-200 мігрантів змогли добратися через Польщу до кордону з Німеччиною.

Як повідомлялося, у зв'язку з міграційною кризою Варшава на початку вересня запровадила надзвичайний стан у прикордонних із Білоруссю населених пунктах Підляського та Люблінського воєводств.

Польща та країни Балтії звинувачують режим Лукашенка у свідомій дестабілізації ситуації на кордоні, підкреслюючи, що міграційний тиск є організованими діями Мінська та Москви проти Варшави й Вільнюса.