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Новини Агресія Росії проти України
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Членство України в НАТО невблаганно наближається. Реакція РФ і Білорусі свідчить про те, що ми на правильному шляху, - "слуга народу" Веніславський

Членство України в НАТО невблаганно наближається. Реакція РФ і Білорусі свідчить про те, що ми на правильному шляху, -

У фракції "Слуга народу" заявили, що опір Білорусі і РФ прагненню України набути членства в НАТО свідчить про те, що наша країна рухається правильним шляхом.

Про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ.

За словами політика, реакція Білорусі та Росії свідчить, що Україна рухається в правильному напрямку і сама має вирішувати, куди їй йти.

"Та реакція, яка лунає з вуст білоруського невизнаного президента і керівництва Російської Федерації, свідчить про те, що Україна абсолютно на правильному шляху, і членство в НАТО неупинно наближається. Тому не робили б такі гучні синхронні заяви наші сусіди, яких раніше важко було уявити супротивниками України, на превеликий жаль 2014 рік усе перекреслив. Тому Україна рухається в правильному напрямку, і я переконаний, що Україна дійсно сама має вирішувати свій зовнішньополітичний вибір", - повідомив Федір Веніславський.

Також читайте: Україна стане членом НАТО, коли відповідатиме його критеріям, - повірена у справах США Квін

Автор: 

Білорусь (7927) НАТО (6436) росія (65052) членство в НАТО (1718) Веніславський Федір (284)


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Топ коментарі
+6
ДЕБИЛ!
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28.09.2021 09:42
+6
Та ви вже підзадовбали...Брешете як москальські шавки.
На якій планеті живуть зеленські олбодоби ??
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28.09.2021 09:45
+6
і таких беруть в партію зеленських.
аби був вірним неокомуністичним ідеалам
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28.09.2021 09:46
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ДЕБИЛ!
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28.09.2021 09:42 Відповісти
і таких беруть в партію зеленських.
аби був вірним неокомуністичним ідеалам
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28.09.2021 09:46 Відповісти
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28.09.2021 11:08 Відповісти
Та ви вже підзадовбали...Брешете як москальські шавки.
На якій планеті живуть зеленські олбодоби ??
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28.09.2021 09:45 Відповісти
брехня - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів
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28.09.2021 10:18 Відповісти
Дійсно, це не кінець війни за 2 тижні, тища в день та "остаточне прощавай"...
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28.09.2021 11:33 Відповісти
Не знаю, куда катится Украина(точнее знаю но здесь могут быть дети), но Шефир, на всякий случай валит в Израиль.
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28.09.2021 09:47 Відповісти
де реформи!?
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28.09.2021 09:47 Відповісти
Кстати гибель Солнца да и всей солнечной системы тоже неумолимо приближается с каждой секундой, но про это не делают новостр почему то)
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28.09.2021 09:48 Відповісти
У зеленой падали очередной передоз
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28.09.2021 09:49 Відповісти
Украинцы, не воспринимайте бреды Синепалого Таракана и Моли бункерной, они ё""утые!
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28.09.2021 09:51 Відповісти
"Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!" (с)
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28.09.2021 09:59 Відповісти
2025 года.
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28.09.2021 10:05 Відповісти
Т.е. если я буду враждовать с соседями по даче - это правильный путь к моему процветанию?
Дебил!
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28.09.2021 10:10 Відповісти
Враждовать с соседом , которьій оттяпал часть дачного участка и каждьій день угрожает забрать дом ? Нет , нужно дружить !
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28.09.2021 10:46 Відповісти
Что оттяпали белорусы? А венгры?
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28.09.2021 12:57 Відповісти
Бацька сказал значит так оно и есть.
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28.09.2021 10:13 Відповісти
Членство неминуче, як крах капіталізму
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28.09.2021 10:17 Відповісти
Шельма-юрист из обоймы татарова,Вовка,Портнова,да верю ,такие нас приведут в светлое прошлое.
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28.09.2021 10:20 Відповісти
Шельма-юрист из обоймы татарова,Вовка,Портнова,да верю ,такие нас приведут в светлое прошлое.
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28.09.2021 10:21 Відповісти
Шельма-юрист из обоймы татарова,Вовка,Портнова,да верю ,такие нас приведут в светлое прошлое.
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28.09.2021 10:22 Відповісти
Шельма-юрист из обоймы татарова,Вовка,Портнова,да верю ,такие нас приведут в светлое прошлое.
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28.09.2021 10:24 Відповісти
Вступ України в НАТО у параші і всіх прихильників параші викликає істерику.
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28.09.2021 10:25 Відповісти
(с) - Блогер Цензора Панас Мирний
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28.09.2021 10:43 Відповісти
У фракції "Слуга народу" заявили, що опір Білорусі і РФ прагненню України набути членства в НАТО свідчить про те, що наша країна рухається правильним шляхом -- Тобто, про наш рух до НАТО свідчитть реакція цих недодержав. А якихось нормальних свідчень немає? Наприклад, очищення судової гілки в Україні, реальне посилення армії (а не заборгованість перед воїнами). Логіка у зелених завжди якось через дупу працює.
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28.09.2021 11:29 Відповісти
Подивіться які ми гарні та розумні)Та насправді незабаром вже вибори будуть ,ось і заяви сипляться одна за одною,але як завжди слова розходяться з справою у цієї компанії.
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28.09.2021 14:16 Відповісти
Близится эра светлых годов

клич пионера- Всегда будь готов!
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28.09.2021 14:30 Відповісти
Про веню Славского можно только сказать словами Шопенгауэра.
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28.09.2021 15:38 Відповісти
 
 