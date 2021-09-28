Членство України в НАТО невблаганно наближається. Реакція РФ і Білорусі свідчить про те, що ми на правильному шляху, - "слуга народу" Веніславський

У фракції "Слуга народу" заявили, що опір Білорусі і РФ прагненню України набути членства в НАТО свідчить про те, що наша країна рухається правильним шляхом.

Про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ.

За словами політика, реакція Білорусі та Росії свідчить, що Україна рухається в правильному напрямку і сама має вирішувати, куди їй йти.

"Та реакція, яка лунає з вуст білоруського невизнаного президента і керівництва Російської Федерації, свідчить про те, що Україна абсолютно на правильному шляху, і членство в НАТО неупинно наближається. Тому не робили б такі гучні синхронні заяви наші сусіди, яких раніше важко було уявити супротивниками України, на превеликий жаль 2014 рік усе перекреслив. Тому Україна рухається в правильному напрямку, і я переконаний, що Україна дійсно сама має вирішувати свій зовнішньополітичний вибір", - повідомив Федір Веніславський.

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