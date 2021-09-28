"Нафтогаз" розраховує, що нові члени наглядової ради компанії будуть обрані до грудня

Керівництво НАК "Нафтогаз України" розраховує, що нові члени наглядової ради компанії будуть обрані до грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Компанія ... розраховує, що вже до грудня буде обрано нових незалежних членів наглядової ради на відкритому конкурсі, на основі заслуг кандидатів, зокрема їхньої спроможності забезпечити відповідно до найкращих міжнародних практик підзвітність менеджменту перед українським народом, як кінцевим власником Компанії, а також сприяти залученню іноземних інвестицій та просувати інтереси національної компанії на міжнародній арені", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Кабмін звільнив усіх членів наглядової ради "Нафтогазу", - Ковалів

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив протягом тижня оголосити конкурс з відбору чотирьох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

27 вересня Кабмін звільнив всіх членів наглядової ради "Нафтогазу".