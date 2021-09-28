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"Нафтогаз" розраховує, що нові члени наглядової ради компанії будуть обрані до грудня

Керівництво НАК "Нафтогаз України" розраховує, що нові члени наглядової ради компанії будуть обрані до грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Компанія ... розраховує, що вже до грудня буде обрано нових незалежних членів наглядової ради на відкритому конкурсі, на основі заслуг кандидатів, зокрема їхньої спроможності забезпечити відповідно до найкращих міжнародних практик підзвітність менеджменту перед українським народом, як кінцевим власником Компанії, а також сприяти залученню іноземних інвестицій та просувати інтереси національної компанії на міжнародній арені", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Кабмін звільнив усіх членів наглядової ради "Нафтогазу", - Ковалів

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив протягом тижня оголосити конкурс з відбору чотирьох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

27 вересня Кабмін звільнив всіх членів наглядової ради "Нафтогазу".

Автор: 

наглядова рада (639) Нафтогаз (4409)


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КУоля котлета, Лысый и Юзик, чем не подходят?
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28.09.2021 09:53 Відповісти
А четвёртый? Потому что четвертый может снивелировать все плюсы этих трёх достойников.
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28.09.2021 10:09 Відповісти
сырлеща можно и туда назначить - хуже не будет
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28.09.2021 10:14 Відповісти
Сирожа занят в ЖД-отрасли. Вроде как восстановили.
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28.09.2021 10:18 Відповісти
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28.09.2021 09:57 Відповісти
Важны не просто новые члены.
Важна эрекция!
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28.09.2021 10:09 Відповісти
А зачем набсовет? Зелепуцкий сам будет "наблюдать". В крайнем случае Лещенко "подсобит". Ему денежки все еще нужны...
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28.09.2021 10:20 Відповісти
Грядет большая раздача слонов!
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28.09.2021 10:42 Відповісти
 
 