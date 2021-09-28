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Новини Санкції Росії проти України
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У партнерів України немає апетиту до запровадження нових системних секторальних санкцій проти Росії, - Кулеба

У партнерів України немає апетиту до запровадження нових системних секторальних санкцій проти Росії, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у західних партнерів України "немає апетиту" до запровадження нових системних санкцій проти Росії через "виборів" в Держдуму на тимчасово окупованих територіях України.

Про це Кулеба сказав в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ

"Скажімо правду, що зараз апетиту серед партнерів на застосування нових системних секторальних санкцій немає. Це не означає що ми не повинні працювати над тим, щоб такий апетит з'явився, ми над цим працюємо, і ця тема буде обговорюватися під час саміту Україна-ЄС, який незабаром відбудеться, але є реальна політика, вона така, як є", – сказав Кулеба.

Так він відповів на репліку про те, що реакцією України на незаконне проведення "виборів" в Держдуму РФ, включаючи незаконну паспортизацію, має бути вимога нових санкцій проти РФ з боку Заходу.

Кулеба додав, що заяви про невизнання "виборів" в Держдуму на окупованих територіях, а не "виборів" в парламент РФ в цілому, також мали свій ефект.

Також читайте: Палата представників Конгресу США підтримала санкції проти газопроводу "Північний потік-2", - Вітренко

"Через заяви, наприклад, Туреччини про невизнання "виборів" у включеному Криму в російсько-турецьких відносинах стався черговий виток кризи", - сказав Кулеба.

Автор: 

вибори (6687) Держдума (734) росія (65052) санкції (11806) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
Що вказує нам на те, як зеленський і ця кулєба завалили успішну зовнішню політику проваджену Порошенком.
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28.09.2021 09:51
+6
Та да...посмотрели они на зеленых скотов и на осла...и пропал аппетит...
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28.09.2021 09:51
+4
Это Кулеба так скромненько говорит о своем провале во внешней политике.
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28.09.2021 09:57
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Що вказує нам на те, як зеленський і ця кулєба завалили успішну зовнішню політику проваджену Порошенком.
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28.09.2021 09:51 Відповісти
Успешная внешняя политика проводимая Порошенко? Раньше это незывалось по-другоиу.
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28.09.2021 10:00 Відповісти
Все кто угодно лишь бы не разрушитель Новороссии от Харькова до Одессы Порошенко... Ольга ********* 2017 год
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28.09.2021 10:20 Відповісти
ЗЕлені покидьки розвалили антипутінську коаліцію й розсварилися майже з усіма партнерами!!! А в кулЁби лише подоляківськи гасла: "вперше в україньській історії"
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28.09.2021 12:14 Відповісти
Порошенко успішніший за Зеленського в міжнародній політиці. Про це йдеться у дослідженні SOCIS.
За два останні роки ми мали більше провалів у зовнішній політиці, аніж за попередні 28. А якщо згадати, що, відповідно до Конституції, саме президент відповідає за зовнішньополітичний курс, то провина за це повністю лягає на Зеленського. Коли при владі блазні, про який міжнародний авторитет країни можна говорити?
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28.09.2021 12:44 Відповісти
СОЦИС за умеренную плату докажет вам всё - что люди ходят на ногах и люди ходят на ушах. Ну а рассуждения о достоинствах и недостатках украинских президентов заслуживают место ниже плинтуса.
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28.09.2021 13:44 Відповісти
У вас, ЗЕбілів, все що на користь Порошенко - фейк Невже насправді не бачите, що країна котиться в прірву
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28.09.2021 13:53 Відповісти
Вам, дуре, невдомёк, что помимо Порошенко и Зеленского и другие политики существуют. И даже за пределами Украины
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28.09.2021 13:58 Відповісти
Саме так - коли делегація на чолі з Блінкеном повернулася в США і в них запитали "що там в Україні?" - відповідь була: "Там немає з ким говорити!!! ЗЕбіли- вони тепер в усьоиу світі ЗЕбіли!
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28.09.2021 14:58 Відповісти
Та да...посмотрели они на зеленых скотов и на осла...и пропал аппетит...
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28.09.2021 09:51 Відповісти
Это Кулеба так скромненько говорит о своем провале во внешней политике.
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28.09.2021 09:57 Відповісти
Посадите Беню комсомольского лет на 15, кучму пожизненно,пинчука и прочую блевотину и мир повернется к Украине.
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28.09.2021 09:57 Відповісти
"Из-за заявлений, например, Турции о непризнании "выборов" в аннексированном Крыму в российско-турецких отношениях произошел очередной виток кризиса"

Какой виток кризиса, уже завтра в Сочи будут обнимашки очередные с Эндоганом.
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28.09.2021 10:00 Відповісти
После таких обнимашек у ***** потом неделю ...опа болит
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28.09.2021 13:47 Відповісти
Нове слово вивчили - "партнери".
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28.09.2021 10:03 Відповісти
І чого воно у них немає апетиту? Зовсім незрозуміло.
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28.09.2021 10:16 Відповісти
Турция в сирийском Идлибе остреляла 2 вертолета Путлера...какое еафиг братство с кремлевским гопником...
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28.09.2021 10:16 Відповісти
Джо Байден принял премьера Индии и договорился по факту о братстве....,Индия по факту вошла в Коалицию США Британия Австралия Индия....ваш сраный Китай в Дупе...
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28.09.2021 10:18 Відповісти
От Вас с ЗЕ не только аппетит пропадет, но и патенция.
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28.09.2021 10:20 Відповісти
Также Байден дал добро Индии на покупку атомных подлодок во Франции...так мало вы знаете о международной политике Пан Кулеба...пора в отставку...
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28.09.2021 10:22 Відповісти
Может так случится что лидер партии Зеленых в Германии Анналена Бербок может стать Главой МИД Германии....а это есть для Укераины очень харашщо...
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28.09.2021 10:25 Відповісти
Если бы он был СП не был бы построен даже, так что это не новость .
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28.09.2021 10:44 Відповісти
в першу чергу такого апетиту немає у України
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28.09.2021 11:02 Відповісти
Ну а мы-то ввели какие-нибудь существенные санкции против оккупанта ? Хотя бы прервали дипломатические отношения, ввели визовый режим, эмбарго на торговлю с агрессором ? Может запретили весь бизнес государства-агрессора в Украине ? Нет ! Ничего такого не сделано за 7 лет войны. Более того, очень хотим, чтобы АГРЕССОР продолжал транзит газа через нашу страну и платил за это деньги. Вот они логично рассуждают - если Украине можно зарабатывать на торговле с рашкой, почему нам нельзя ?
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28.09.2021 11:29 Відповісти
Можно подумать, что в Европе был аппетит на санкции в 14, 15, 16, 17,18 годах! Может напомнить"санции" по Грузии после 2008 года (вернее их отсутствие)?
просто нужно быть Порошенко, а не зеленой соплей ,чтобы их заставить вводить санкции, даже если у них нет аппетита!
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29.09.2021 01:03 Відповісти
 
 