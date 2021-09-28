У партнерів України немає апетиту до запровадження нових системних секторальних санкцій проти Росії, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у західних партнерів України "немає апетиту" до запровадження нових системних санкцій проти Росії через "виборів" в Держдуму на тимчасово окупованих територіях України.

Про це Кулеба сказав в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ

"Скажімо правду, що зараз апетиту серед партнерів на застосування нових системних секторальних санкцій немає. Це не означає що ми не повинні працювати над тим, щоб такий апетит з'явився, ми над цим працюємо, і ця тема буде обговорюватися під час саміту Україна-ЄС, який незабаром відбудеться, але є реальна політика, вона така, як є", – сказав Кулеба.

Так він відповів на репліку про те, що реакцією України на незаконне проведення "виборів" в Держдуму РФ, включаючи незаконну паспортизацію, має бути вимога нових санкцій проти РФ з боку Заходу.

Кулеба додав, що заяви про невизнання "виборів" в Держдуму на окупованих територіях, а не "виборів" в парламент РФ в цілому, також мали свій ефект.

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"Через заяви, наприклад, Туреччини про невизнання "виборів" у включеному Криму в російсько-турецьких відносинах стався черговий виток кризи", - сказав Кулеба.