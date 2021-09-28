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Рада може розглянути кадрові ротації в Кабміні вже наступного тижня: серед кандидатів у міністри можуть бути нардепи "СН", - Кравчук
Найближчим часом очікується зміна трьох-чотирьох очільників міністерств. Кадрові ротації в Кабміні Верховна Рада, ймовірно, розгляне наступного тижня.
Про це заявила заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За її словами, говорити про зміни в Кабміні коректніше буде після представлення кандидатів.
"Серед яких можуть бути наші колеги з фракції ("Слуга народу". - Ред.), - уточнила Кравчук.
Після цього буде запущено офіційний процес.
"Тому я не відкидаю, що на пленарному тижні, який буде з 5 жовтня, ці кадрові зміни уже можуть бути на голосуванні у офіційній залі", - додала Кравчук.
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Що потрібно знати, щоб аналізувати абсолютно усі рішення Зеленої влади:
1) Рішення приймаються не у Верховній раді і не в КМУ, а в Офісі президента;
2) Рішення приймаються Зеленським. Але з огляду на кашу в його голові - на нього впливає той, хто ближче до його вух;
3) Рішення приймаються виключно у парадигмі майбутніх виборів. Бо Зе «вагнергейтом» та ще парою-трійкою рішень навирішував собі на кілька років посадки, як тільки втратить владу. Тож влада має бути безкінечною.
Кажуть, що Зеленський сердитий на Разумкова. Бо той посягнув на святе: тільки Найвеличніший має бути на сцені актором №1. Всі інші на підтанцьовці. ВАЗ ображений. Емоцію підігрівають. Він вже дозрів, що Разумкова треба зняти. Але ж 10-12 депутатів підуть з Разумковим. Тоді навіщо? Де логіка? Знімайте весною. Зараз і так подій для відосиків повно. Ну не бачу я логіки. Але, думаю, все-одно знімати будуть.
... Тому, думаю, Разумкову погано з дому пишуть.
* https://spektrnews.in.ua/news/yak-voni-priymayut-r-shennya---v-ktor-bobirenko/121879 Віктор Бобиренко
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6059965477410813?__cft__[0]=AZXtM0lWbJoQAo228r-xhFbh-9huIqvMYxAS6t_EFGsSPVCbJtqM2-K7MsI6RHa81x_vCr5tTmzzfJIx_-44Hnw5x9_llhpJZTKFIFnlFNqjHfGv1WPlDaZLPjv1JK9oxIM&__tn__=%2CO%2CP-R 36 мин. ·
Скажу своё традиционное: избрали Зеленского - наслаждайтесь им до конца.
Ничем нашему народу, миллионами голосующему за Пиноккио, я помочь не могу. За свой выбор надо платить…