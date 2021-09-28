Рада може розглянути кадрові ротації в Кабміні вже наступного тижня: серед кандидатів у міністри можуть бути нардепи "СН", - Кравчук

Найближчим часом очікується зміна трьох-чотирьох очільників міністерств. Кадрові ротації в Кабміні Верховна Рада, ймовірно, розгляне наступного тижня.

Про це заявила заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, говорити про зміни в Кабміні коректніше буде після представлення кандидатів.

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"Серед яких можуть бути наші колеги з фракції ("Слуга народу". - Ред.), - уточнила Кравчук.

Після цього буде запущено офіційний процес.

"Тому я не відкидаю, що на пленарному тижні, який буде з 5 жовтня, ці кадрові зміни уже можуть бути на голосуванні у офіційній залі", - додала Кравчук.